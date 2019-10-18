DHA YURT BÜLTENİ - 2

Van'da askeri araca teröristler sınırdan ateş açtı: 1 şehit, 2 yaralı

Van'ın Çaldıran İlçesi'nde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye görevi yapan askeri araca, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı. Saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Çaldıran ilçesinde Hudut Taburu'na bağlı Uzunyol Karakolu'nun devriye aracına, PKK'lı teröristlerce İran sınırdan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Van'daki Yüzüncü Yıl Ünivensitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Van Valiliği, saldırıyla ilgil açıklama yaparak, şu bilgileri verdi:

"Çaldıran İlçesi Uzunyol Hudut karakolu ile Soğuksu karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlerimize saat 22.00- 22.15 sularında İran toprakları tarafından ateş açılmıştır. Açılan ateşe kuvvetlerimizce anında karşılık verilmesi neticesinde çıkan çatışmada ilk ateşte 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz de yaralanmıştır. Yaralılar helikopter ile Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Yaralıların durumu iyidir."

Haber: Orhan AŞAN/VAN, -

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Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüsle TIR çarpıştı: 20 yaralı (1)

Hatay'ın Erzin ilçesinde demir yüklü TIR ile tarım işçilerini taşıyan midibüs çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-817 Karayolu'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen demir yüklü TIR ile tarım işçilerini taşıyan midibüs çarpıştı. Çarpışmayla midibüs devrilirken, TIR ise ağır hasar aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Her iki araçta bulunan 20 kişi, ambulanslarla Osmaniye ve Erzin'deki hastanelere sevk edildi. Tedavisi devam eden yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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*Cep telefonu kamerası

- Kaza yerinden görüntü

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Kaza yerindeki ambulanslardan görüntü

- Sağlık ekibinin yaralılara müdahale etmesi

Süre: 00'58" Boyut: 108 MB

Haber - Kamera: ERZİN (Hatay),

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İzmir'de köpek balığı karaya vurdu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, karaya yaklaşık 900 kilo ağırlığında köpek balığı vurdu.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde, Ürkmez Mahallesi'ndeki halk plajına yaklaşık 900 kilo ağırlığında olduğu ileri sürülen 'Boz Camgöz' türü olduğu tahmin edilen 3 metre uzunluğunda köpek balığı vurdu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, köpek balığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine Seferihisar Belediyesine ait ekipler, söz konusu sahile gelerek köpek balığını kaldırdı. Köpek balığının ölüm nedeni araştırılırken, ekipler iş makinesi ile köpek balığını sahilden alarak belediyeye ait hayvan mezarlığına götürdü.

Görüntü Dökümü

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-Sahilde çekilen görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Muş'ta istihdamda büyük artış

Muş'ta Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sağlanan destekler sayesinde istihdam oranında büyük artış sağlandı. Geçtiğimiz yıl 10 ayda 763 kişinin işe yerleştirildiği Muş'ta, bu yıl 3 bin 182 kişi iş sahibi oldu. İŞKUR Müdür Vekili Ahmet Sağlık, kalkınmada altıncı bölgede olan kentte verilen teşvikler sayesinde istihdamda önemli artışlar olduğunu belirtti.

Türkiye'de kalkınmada 6'ncı teşvik bölgesinde yer alan Muş'ta yapılan yeni yatırımlarla istihdamda önemli artış sağlandı. Özellikle tekstil sektöründe açılan yeni tesislerle birlikte kente çok sayıda genç iş sahibi oldu. İstihdam politikaları doğrultusunda işverene yönelik birçok kamusal hizmet sunan İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, yatırımcılara sağlanan destekler sayesinde istihdam iki katına çıktı. İŞKUR İl Müdürü Vekili Ahmet Sağlık, "Kalkınmada 6'ncı teşvik bölgesinde yer alan Muş ilimiz, yeni tekstil fabrikaları ile istihdam alanlarını arttırmış durumda. Muş'ta en çok istihdam sağlayan sektör, imalat sektörüdür. Yatırımcılarımıza, il müdürlüğümüz tarafından verilen desteklerle istihdam alanını ve istihdam oranını iki katına çıkarmış durumdayız. Geçtiğimiz yıl aynı tarih itibariyle bin 763 kişi istihdam edilmişken, bu yıl ise 3 bin 182 kişi yine istihdam edilmiştir. Bu tarih itibariyle biz yüzde yüz 80 oranda bir başarı sağlamış durumdayız. Beklentimiz; tekstil fabrikalarının ya da imalat sektörünün artmasıyla, istihdam oranlarımızın daha yüksek oranlara çıkmasıdır" diye konuştu.

MUŞ'A 2 YENİ TEKSTİL FABRİKASI AÇILDI

Bu arada merkezi İstanbul'da bulunan bir tekstil fabrikası Muş'ta 2 ayrı fabrika açtı. İş insanı Cemal Oktan, şunları söyledi:

"İstanbul merkezli olan firmamız, 6'ncı teşvik bölgesinden dolayı şuanda Muş ilimizde ve iki fabrika kurmuş durumdayız. Geçtiğimiz yıla oranla, kapasitemiz iki kat artmış durumda. İŞKUR'un desteği doğrultusunda bundan sonrada kapasitemiz daha da artacak. Şuanda 60 kişi civarında İŞKUR'un desteği fabrikamızda mevcuttur. İkinci kurs talebimiz oldu. İnşallah bir 60 kişilik destek daha alacağız. Bununla birlikte yaklaşık 120 kişilik bir destek olacaktır."

Tekstil çalışanlarından Büşra Aydın ise sağlanan istihdamla artık il dışına gitmeye gerek kalmadığını belirterek, "Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı başarabiliyoruz. Her insan gibi, kimseye muhtaç olmuyoruz, ailemize yardım etmeye çalışıyoruz. Fabrikalar sayesinde artık dışarıya gitmiyoruz, ailemizden uzak kalmıyoruz. İŞKUR'un da ciddi bir desteği var" dedi.

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-Tekstilden detay

-Tekstil içerisinden ve çalışanlardan geniş detaylar

-İŞKUR personellerinin çalışanlarla ilgilenmesi

-Delal Tekstil sahibi Cemal Oktan Röp.

-İŞKUR İl Müdürü Vekili Ahmet Sağlık

-Tekstil çalışanı Büşra Aydın Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Çanakkale'de 49 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda durdurulan harekat halindeki lastik bot içinde 19'u çocuk, 13'ü kadın ve 17'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

ÇANAKKALE, -