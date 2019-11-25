DHA YURT BÜLTENİ - 2

Minibüsün altında 1 kilometre sürüklenen yaşlı adam öldü

Bursa'da, minibüsün çarpıp altında yaklaşık 1 kilometre sürüklediği Ferhat Sultansu (87), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kaçan sürücü Ahmad K. polis tarafından evinde gözaltına alındı.

Kaza dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gökdere kavşağında meydana geldi. Heykel'den Ankara Yolu yönüne giden Suriye vatandaşı Ahmad K., yönetimindeki 16 AAG 064 plakalı minibüsle Gökdere kavşağına geldiğinde Ferhat Sultansu'ya çarptı. Sultansu, aracın altında sürüklenmeye başladı. Sürücünün yoluna devam ettiğini gören arkasındaki otomobilin sürücüsü, selektör yaparak minibüsü durdurmaya çalıştı. Ahmad K.'nin durmaması üzerine yaklaşık 1 kilometre sonra minibüsün önünü kesen otomobil sürücü, onu uyardı. Bunun üzerine Ferhat Sultansu, çevredekilerin de yardımıyla minibüsün altında sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultansu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün minibüsün önünü kesmesi, Ferhat Sultansu'nun minibüsün altından çıkarılarak ambulansa alınması ve Ahmad K.'nin minibüsüyle olay yerinden kaçması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultansu'nun aracın altından çıkarılmasından sonra kaçan minibüs sürücüsü Ahmad K., polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Ahmad K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Sürücünün durdurulması güvenlik kamerası görüntüsü

-Yaralının çıkarılması güvenlik kamerası görüntüsü

-Sürücünün kaçması güvenlik kamerası görüntüsü

-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahale etmesi güvenlik kamerası görüntüsü

-Ambulansın gidişi güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Bataklık ve sazlık bölge, Türkiye'nin en büyük jeotermal ısıtmalı serası olacak

İZMİR'in Dikili ilçesi, örtü altı yaş ve sebze üretiminde Türkiye'nin en büyük modern seracılık merkezi olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bataklık ve sazlık alan, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak belirlendi. Toplamda 3 bin metrekarelik alanın 2 bin metrekaresinde, Türkiye'nin en büyük modern seraları yer alacak. Jeotermal kaynakların kullanılacağı seralarda yıllık 80 bin ton yaş sebze ve meyve üretiminin yapılması hedefleniyor.

İzmir'in turizm açısından önemli merkezlerinden Dikili ilçesi, tarımsal alanda da kritik bir öneme sahip olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile İsmetpaşa Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine uzak bir notadaki 3 bin dekarlık sazlık ve bataklık alan, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlendi. Sıcak su kaynaklarının bulunduğu alanın 2 bin metrekarelik bölümünde jeotermal ısıtma ile seracılık yapılacak. Bölgede, seralarda üretilecek yaş sebze ve meyvenin işlenmesi, depolanması gibi endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tesisler de kurulacak. Projenin tamamlanmasının ardından Dikili, örtü altı yaş ve sebze üretiminde, Türkiye'nin en büyük modern seracılık merkezi olacak.

'YILDA 80 BİN TON DOMATES ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR'

Proje ortaklarından Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Projede Tarım ve Orman Bakanı sayın Bekir Pakdemirli'nin büyük desteği oldu. Burada 3 bin dönümlük bir arazi üzerinde 2 bin dönümde sera faaliyeti yapılacak. 2 bin dönümlük sera faaliyetinin alt yapı ve üst yapı yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar TL. Yılda 80 bin ton domates üretimi öngörülüyor. Böylece 150 milyon dolara yaklaşan bir girdi sağlanacak. Üretilen ürünlerin birçoğu ihraç edilecek."

'FİRMALARIN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK'

Bu bölgede jeotermal ısı ile üretimin yapılacağını belirten Ürper, "Jeotermal ısı yenilenebilir bir enerji olarak çevreye zarar vermez. Sonsuz bir enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynağı ile işletmelerin yurt dışı pazarında daha rekabetçi olması sağlanacak. Girdi maliyetlerini aşağı çekecek bir yöntem aslında. Bölgede çok dikkatli ve çevreye zarar vermeden bir yatırım yapılacak. Firmalar, ürünleri yurt dışındaki pazarlardan gelecek talebe göre çeşitlendirebilecek" dedi.

'2023 HEDEFLERİNE KATKISI BÜYÜK OLACAK'

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de, projeyi desteklediklerini belirterek, "İzmir'deki iş dünyası, sivil toplum kuruluşları olarak ortak akılla atılan adımların bir bir hayata geçecek olması adına sevindirici bir gelişme. Ülkemizin 2023 yılında 150 milyar dolar tarımsal üretim, 40 milyar dolar tarımsal ihracat hedefi doğrultusunda bu yatırımın büyük payı olacağı kanısındayım. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinden ilki olan Dikili Sera İhtisas OSB'de artık faaliyet aşamasına geçtik. Yıllık 80 bin ton yaş meyve ve sebze üretimiyle tarım sektörüne katkı koymanın yanında, 3 bin 500 kişiye istihdam da sağlayacak. Destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerimi sunarım. Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için tarımsal üretimde ölçek yükseltmeye ve tarımsal ticarette sistem oturtmaya ihtiyacı var. Tarım OSB'lerinin ve Ürün İhtisas Borsası'nın bu anlamda büyük katkı yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

Projenin ortakları ile Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bergama Ticaret Odası, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Dikili Belediyesi'nden oluşuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Seranın kurulacağı alandan görüntü

Alan üzerindeki salıklardan görüntü

Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper ile röportaj

Anonslar

Alanın drone görüntüsü

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Dezavantajlı öğrencilere matematik dersi veren liseli örnek oldu

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Gürel Arı (17), maddi durumu elverişsiz olan 4'üncü sınıf öğrencilerine yardım etmek amacıyla başlattığı projesiyle örnek oldu. Bayraklı Belediyesi'ne giderek öğrencilere matematik dersi vermek istediğini söyleyen Arı, dezavantajlı öğrencilere ulaştı ve tatil dönemleri başta olmak üzere belirli aralıklarla çocuklara ders vermeye başladı.

Bayraklı'da özel bir lisede öğrenim gören Gürel Arı, maddi durumu elverişsiz olan çocukların hayatlarına dokunabilmek amacıyla, onlara matematik dersi vermek için harekete geçti. Aynı zamanda matematik öğretmeni de olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile görüşerek projesini ileten Arı, belediyenin desteğiyle ilçede ikamet eden 20 farklı 4'üncü sınıf öğrencisine ulaştı. Belediyeye ait Merkez Kütüphanesi'nde öğrencilere ders vermeye başlayan Arı, projeye sınıf arkadaşlarını da dahil etti. Öğrencilere bire bir eğitim vermeye başlayan Arı, onların ulaşımının da Bayraklı Belediyesi tarafından karşılanmasını sağladı. Özellikle ara tatil dönemlerinde dersleri sıklaştıran ve hızlandırma programı uygulayan Arı, "Benim annem bu semtte çalışıyor ve buradaki çocukların yardıma ihtiyacı olduğunu gözlemledim. Boş zamanlarımda onlara ders verebileceğimi düşündüm. Bu projenin yayılarak diğer ilçelere de örnek olmasını istiyorum. Bir tek burada olmamalı, diğer insanlar da kendi boş zamanlarında belediyelerin desteğini alarak böyle bir şey yapabilirler" dedi.

'MATEMATİK HER ŞEYİN TEMELİ'

Ortalama 20 kişilik bir sınıfta ekip olarak 3-4 öğretmenin görev yaptığını söyleyen Arı, "Böylelikle daha çok bire bir zaman geçiriyoruz. Matematik her şeyin temelini oluşturuyor. Bir an önce bu derste ilerlemelerini istiyoruz. Matematik benim de en sevdiğim ders ve bu derste ben de çok iyiyim. Bu yüzden nasıl yardım edebileceğimi düşündüm, matematiği çok iyi bildiğim için onlara böyle yardım etmek istedim. İleride de tıp okumak gibi bir hedefim var. Ben sadece burada bir aracı olarak görev yaptım. Ben diğer arkadaşlarımı ve öğrencilerimi bu konuda teşvik ediyorum. Çocukların en fazla bire bir derse ihtiyacı var. Burada emek ve zaman harcıyorum. Bazen bütün günüm burada geçiyor ama buna değiyor. Bir çocuk bir soruyu çözdüğünde çok mutlu oluyorum. Kendi problemlerini kendileri çözebiliyorlar" diye konuştu.

'HER ŞEYE DEĞER'

Öğrencilere ders verenlerden Elif Çivgin ise, "Bu projeye ben de arkadaşımın önerisiyle dahil oldum. Öğrencilere dokunabilmek, onlara yardımcı olabilmek çok büyük bir mutluluk. Akşam eve gittiğimde bu heyecanımı ailemle paylaştım. Onlarla tüm gün vakit geçiriyor, kendi zamanımızdan artırarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zaman içerisinde giderek matematikte daha iyileştiklerini görüyoruz. Bu her şeye değer" diye konuştu.

Liselilerin ders verdiği öğrencilerden Melisa Özmen (9), "Bugün toplama, çıkarma, çarpma bölme konularını işledik. Öğretmenlerimi çok seviyorum" dedi.

Matematiği çok sevdiğini söyleyen Poyraz Kaplan da (9) "Burada matematiği öğrendikten sonra derslerimde daha iyi notlar almaya başladım. Anlamadığım bir konuyu anladım ve o konunun problemlerini artık kendim çözebiliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ders anlatımından görüntüler

Gürel Arı ile röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Forma alamayınca gözyaşı döken çocukları teselli yarışı

ERZURUM'un merkez Yakutiye İlçe Belediyesi'nin Akdağ Mahallesinde yaptırdığı halı sahanın açılışında forma alamayan Atilla Doğan (8), Miraç Yıldız (10) ve Yılmaz Çobanoğlu (9) büyük üzüntü yaşadı. 3 arkadaşı önce anneleri, sonra da Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen teselli etmeye çalıştı.

Yakutiye İlçe Belediyesi tarafından Akdağ mahallesinde yapılan yatırımlar için açılış töreni düzenlendi. Mahalleye yaptırılan sosyal tesisin arkasında bulunan halı sahanın açılışı için 10 çocuğu Yakutiye Belediyespor'un formaları dağıtıldı. Kurdele kesimi sonrası protokolle maç yapacağı belirtilen çocuklar hazırlık yaparken forma alma şansı bulamayan Atilla Doğan (8), Miraç Yıldız (10) ve Yılmaz Çobanoğlu (9) bir köşede ağlamaya başladı. Açılışı yapılacak sahanın biraz uzağında köşede ağlayan çocukları önce arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Kız çocukları 'Biz kızlara hiç bir şey yok ama biz ağlamıyoruz' diye onların üzülmemesini istedi. Bulundukları yerden kalkmayan çocukların yanına bu kez Atilla Doğan'ın annesi Didem Doğan geldi. Didem Doğan'da çocukların gözyaşlarını dindiremeyince İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygsuz, yanlarına gittiği 3 arkadaşa forma ve beraber oynama sözü verdi. Çocuklarla bir süre koruşan Kaygusuz, onları bulundukları yerden kalkmaya razı etti.

Çocukların halini gören Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, onlara oyuncak araba verilmesini istedi. Sekmen'in talimatıyla makam aracının bagajında bulunan arabalar 3 arkadaşa verilirken bölgede toplanan kız ve erkek çocukları da oyuncaklardan nasibini aldı. Aldıkları hediyelere rağmen forma üzüntüsünü geçmeyen çocukları İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz sevindirdi. Yakutiye Belediyespor formalarından 3 adet temin eden Kaygusuz, bunları çocuklara teslim etti. Hem forma hem de oyuncaklara kavuşan çocukların ağlayan gözleri bu kez gülmeye başladı.

Hem forma verilmediği için hem de maç yapacak kadroya alınmadıkları için üzüldüklerini belirten 3 arkadaş, hediyeleriyle birlikte halı sahadan ayrılarak evlerine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Akdağ Mahallesinden genel görüntü

-Ağlayan çocuklar

-Çocukları arkadaşlarının teselli etmesi

-Kız çocuğunun konuşması

-Anne Didem Doğan'ın çocuklarla konuşması

-Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'un çocuklara forma sözü vermesi

-Kaygusuz'un çocukları bulunuğu yerden kaldırması

-Başkan Sekmen'in araba hediye etmesi

-Çocuklara oyuncak dağıtımından görüntüler

-Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'un çocuklara forma vermesi

-Çocukların formalarla poz vermeleri

-Sahada futbol oynayan çocuklar

-Forma alan 3 arkadaşın sahadan ayrılması

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Kendileri küçük, yürekleri büyük

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 10 ortaokul öğrencisi, sokakta annesinin yanında ölmek üzere buldukları ve 'Gece' adını verdikleri yavru kedi için seferber oldu. Sağlığına kavuşan kediyi sahiplenen öğrenciler kediye sırayla bakarken, minik yüreklerin davranışı yürekleri ısıttı.

Vali Recai Güreli Ortaokulu'nda 6-C sınıfında okuyan 10 öğrenci, sokakta gezerken annesinin yanında 2 yavru kedi gördü. Kedilerden birinin öldüğünü, diğerinin ise gözünde yara olduğunu ve ölmek üzere olduğunu fark eden öğrenciler, seferber oldu. Harçlıklarıyla mama alan öğrenciler, kediyi besledikten sonra veterinere götürdü. Gözünde virüs olması nedeniyle yaşaması için ameliyat olması gerektiğini öğrenen öğrenciler, bu kez okul müdürüne giderek, yavru kediyi ameliyat ettirmek için arkadaşlarından para toplamak için izin aldı. 'Gece' adını verdikleri kediyi annesinden ayırmadan sabah alıp, günlük bakımlarını yaptıran öğrenciler, ameliyat için okul arkadaşlarından 80 lira topladı. Parayı veterinere götüren öğrenciler, yapılan bakımlar sayesinde, Gece'nin ameliyata gerek kalmadan sağlığına kavuştuğunu ve ölmekten kurtulduğunu öğrendi. Her gün bulunduğu yere giderek annesinin yanından Gece'yi alan öğrenciler bakımlarını yaptırıp, topladıkları para ile aldıkları mamasını yedirip, onunla oynadıktan sonra yine annesinin yanına bırakıyor. Kışın gelmesiyle birlikte öğrenciler, yavru kediye evde sırayla bakmaya başladı.

Öğrencilerden Hikmet Kerim Özavcı, 'Gece'yi ilk bulduğu anı anlatarak, "Biz Gece'yi ilk bulduğumuzda daha annesini emiyordu. Kardeşi hastaydı öldü. Gece'nin gözünde yara olduğunu fark ettik. Tedavi ettirdik" dedi. Bir diğer öğrenci Sena Koşar, "Para toplamaya karar verdik. Topladığımız paralarla mamalarını alıp besledik, ihtiyaçlarını aldık. Gözü iyileşmesi için göz damlasını yaptırdık. Bunun sonucunda ameliyat olmasına gerek kalmadı. Şimdi sırayla bakıyoruz. Kış geldiği için yakında arkadaşımız sahiplenecek" dedi.

Veteriner Hekim Sıla Sarı, "Gözünde bir virüs nedeniyle enfeksiyon vardı. Damlalarını düzenli olarak kullandı. Şimdi Gece'miz iyileşti. Gözünden ameliyat olması gerekebileceğini söylemiştim. Onlarda kendi aralarında para toplamışlar. 80 TL getirdiler. Tabi ki biz bu parayı almadık. Şimdi onlar mama alıp, bakımına devam ediyorlar. Hepsi inanılmaz yürekli çocuklar. Böyle çocuklar gerekiyor Türkiye için" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çocukların yavru kedi ile oynaması

Çocukların kediyi veterinere götürmesi

Veterinerin kedi ile ilgilenmesi

Çocuklardan Hikmet Kerim Özavcı röp

Çocuklardan Sena Koşar röp

Veteriner Sıla Sarı röp.

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

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