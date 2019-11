DHA YURT BÜLTENİ - 2

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İZMİR merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında doktor, hemşire, müşavir, esnaf ve memurların bulunduğu 23 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında 6 doktor, 4 müşavir, 4 büro memuru, 4 esnaf, 2 hemşire, 1 tıbbi biyokimya uzmanı, 1 kurumsal iletişim uzmanı ve 1 işçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ekiplerin yaptığı araştırmada şüphelilerin, örgüte ait bankada hesap hareketlerinin saptandığı ve KHK ile kapatılan dernek, sendikalara üyelik kaydı gibi delillerin tesipt edildiği belirtildi. İzmir, İstanbul, Burdur ve Manisa'da belirlenen adreslere bu sabah düzenlenen eş zamanlı baskınların devam ettiği öğrenildi.

İZMİR, -

Yunanistan'ın Türkiye'ye ittiği Yusufi: 5 Yunan polisi beni 2 saat dövdü

YUNANİSTAN, yasa dışı yollardan ülkeye giren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6'sı yaralı 68 kaçak göçmeni Meriç Nehri üzerinden botlarla Türkiye'ye geri itti. Edirne'de askeri bölgede yakalanan ve sağlık kontrolü için hastaneye getirilen göçmenler Yunan polisi tarafından dövüldüğünü belirtti. Hastaneye kaldırılan göçmenlerden Rahber Yusufi, 5 Yunan polisinin kendisini 2 saat boyunca dövüp, kolunu kırdığını söyledi.

Yunanistan güvenlik güçleri, ülkelerinde yakaladığı göçmenleri dövüp uluslararası sözleşmelere de uymayarak Türkiye'ye itmeye devam ediyor. Son bir yılda 25 bin göçmeni dövüp, zorla bota bindirip Meriç Nehri üzerinden geri iten Yunan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin ifadelerine göre telefon ve paralarını da gasbediyor.

Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriye ekipleri, Meriç Nehri'nin geçtiği Yunanistan'a sınır bölgede, gece yarısı yaptığı denetimlerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Cezayir uyruklu 68 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçaklar alınan ifadelerinde, Yunan polisi tarafından dövülüp sınıra getirilerek zorla bindirildikleri botla, Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi. Kaçaklardan 6'sının yaralı olduğu belirlendi.

'2 SAAT BOYUNCA DÖVDÜLER'

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen göçmenlerden Afganistan uyruklu Rahber Yusufi, Yunan polislerin dövüp, kolunu kırdığını belirterek, "5 Yunan polisi beni 2 saat boyunca sopayla dövdü. Aldığım darbeler sonucu kolum kırıldı, sırtımda derin izler var. Konuşmama izin vermediler. Onlarda hiç vicdan yok. Türk askeri bize çok yardım etti. Canımızı zor kurtardım" dedi.

İsmi öğrenilemeyen bir başka Afganistanlı ise aldığı darbeler sonucu ayak parmaklarının kırıldığını ifade etti. 6 yaralıdan 2'sinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Diğer 66 kaçak göçmen ise Edirne İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

YUNAN ULUSLARARASI ANLAŞMAYA UYMUYOR'

Yunanistan'ın, uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtilse de 'deport' ya da 'push back' de (geri itme) denilen uygulamayla ülkeye giren binlerce kişiyi Türkiye'ye geri gönderiyor. Yunanistan gecenin ilerleyen saatlerinde özelikle sis ve yağışlı günlerde nehrin karşı tarafından, ağaçlık alanlardan göçmenleri bota bindirip Türkiye'ye zorla itiyor.

Uludağ'da oteller ve festivaller hazır, kar yağışı bekleniyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sezonun açılmasına günler kalmasına rağmen hala kar yağmazken, işletmeler ise hazırlıklarını tamamladı. Erken rezervasyona yoğun ilgi gösteren yerli ve yabancı turistler, tatil için kar yağışını dört gözle bekliyor.

Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ'da sezonun yaklaşması ile birlikte hazırlıklar sürerken beklenen kar henüz gelmedi. Geçen yıl 28 Ekim'de erken gelen kar, yeni sezonun başlamasına günler kalmasına rağmen hala yağmadı. Kar yağışını gecikmesine rağmen yerli ve yabancı turistlerin tatil için yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da, oteller erken rezervasyonun da sonuna yaklaştı. Bu kış sezonunda 3 müzik festivalinin yapılması ve ünlü sanatçıların sahne alacağı Uludağ'da, yılbaşını geçirmek isteyenler yaz aylarından itibaren yerlerini ayırtmaya başladı.

"BU SENE DE KARIN ERKEN YAĞMASI BEKLENİYORDU"

Otellerde hazırlıkların bittiğini belirten otel yöneticisi Harbi Türk, "Herkes hazırlığını tamamladı. Otellerimiz 1 Aralık'ta açılacak. Geçtiğimiz yıl ve bir önceki yıl kış erken geldi. Ekim ayında kar yağdı. Kasım'da da devamı geldi. Bu sene de aynısı beklendi ama devamı yok. Baktığımız zaman Aralık ayının ortasında da yağdı. Kasım ayının sonunda da yağdı. Hava tahminlerine baktığımız zaman Pazar günü kar görünüyorö dedi.

"SEZONA TALEPLER İYİ"

Erken rezervasyonların sonuna gelindiğini söyleyen Türk, "Misafirlerimiz Ocak, Şubat aylarına rezervasyon yapmaya devam ediyor. İyi de bir talep var. Bizleri etkileyen olumsuz bir durum yok. Ciddi bir talep var çünkü erken rezervasyonu da başlattık. Temmuz ayından beri satış yapıyoruz. Dolayısıyla kış ve kayak severler oldukça ilgi gösteriyorö dedi.

Öğrenciler okul koridorunu tarih ve kültürel motiflerle süsledi

MUŞ Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, koridordaki boş alanı tarih, kültür ve teknoloji konulu motiflerle süsledi. Okul Müdürü Abdülkerim Özçelik, amaçlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın da öngördüğü beceri, tasarım atölyelerinde öğrencilerin boş vakitlerini etkin kullanmak olduğunu söyledi.

Kent merkezinde bir çok alanı rengarenk çizimlerle süsleyen Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 4'üncü katın koridorunu tuval olarak kullandı. Öğrenciler, koridor duvarlarını asırlar öncesi eserlerin yanı sıra teknoloji çağını anlatan çizimler de yaptı. Görsel sanatlar öğretmeni Orhan Baburhan'la birlikte boş zamanlarını değerlendiren öğrenciler, duvar boyamaları ve resimler yaparak, estetik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Okul Müdürü Abdülkerim Özçelik, amaçlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın da öngördüğü beceri, tasarım atölyelerinde öğrencilerin boş vakitlerini etkin kullanmak olduğunu söyledi. Uygulamayı bütün öğrencilere yaymayı hedeflediklerini belirten Özçelik, "Öğrencilerimiz de çalışmalarını okulun diğer köşelere yansıtacaklar. Öğrencelerin her bir resimde her bir figürde yöresel, geleneksel, günlük yaşantımızda kullandığımız ya da kullanacağımız her şeyi sanatla buluşturarak sergilemişlerdir. Bunu yaparken tabi hem boş zamanlarını etkin ve verim kullanmışlar hem de bize geçmişten günümüze gelen anılarımızı, kullandığımız veya geleneklerimizle ilgili bütün her şeyi sanatla bütünleştirerek güzel bir sergi haline getirmişlerdir. Bu hem kültür-sanat açısından önemlidir hem de okulumuzun bu kullanılmayan köşesini de ayrıca bir estetik katmıştır. Bu anlamda önemli bir çalışmadır" diye konuştu.

Görsel sanatlar öğretmeni Orhan Baburhan, öğrencilerin estetiği ön plana çıkaran bir çalışma gösterdiklerini belirtti. Hafta içi ve boş vakitlerde 1,5 ayda duvarlara eserlerin yansıtıldığını kaydeden Baburhan, "Çalışmalar özellikle eski tarihlerimizi anlatan, dede, babalarımızın örf, adetleri noktasında, kültür noktasında, yaşamsal sıkıntı noktasında yaşananları anlatmaya çalışıldı" dedi.

Kültür ve sanatı okulun koridorundaki duvarlara çizdiklerini söyleyen 12'nci sınıf öğrencisi Azat Hisar, "Burada amacımız kültür ve sanatın unutulmayacak bir şekilde yansıtılması ve estetik bir biçimde nitelendirilmesidir. Okulumuzun ve öğretmenlerimizin desteği ile yaptığımız sanat eserlerinde farklı kültür ve yörelerin kendi içerisinde unutulmaya yüz tutmuş eserlerini farkındalık oluşturarak yaşatmaya çalıştık" diye konuştu.

Üniversite öğrencilerine ücretsiz 'çamaşır kafe'

ERZURUM'da Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çamaşır Kafe' Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde öğrencilere ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti veriyor. Çamaşırlarını getirerek kafede bulunan makinelere görevlinin yardımıyla yerleştiren öğrencilere; kitap okuma, ders çalışma imkanı da sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yurtların karşısında çamaşır kafa açtı. 50 makinenin bulunduğu kafede öğrencilerin poşet ya da çantalarla getirdiği çamaşırları yıkanıp kurutulduktan sonra teslim ediliyor. Sabah 08.00'de açılan ve akşam 19.00'a kadar hizmet veren kafeye çamaşınlarını yıkamaya getiren öğrencilerden ücret ya da temizlik malzemesi istenmiyor. Kafe görevlisinin yardımıyla çamaşırlarını makineye koyan öğrencilere beklerken ders çalışma, kitap okuma imkanı ve çay içme imkanı da sağlanıyor. Çay ve kahvenin ücretsiz vel self servis olduğu kafenin kapıları haftanın her günü açık. Cumartesi günleri kitap okuma etkinliği yapılan kafede pazar günü ise sinema günleri düzenleniyor. Kafeden yararlanan öğrencilerin katılımıyla oluşturulan gruplarla sosyal projeler uygulamaya geçiriliyor. Çamaşırlarını ücretsiz yıkama imkanına sahip olan öğrenciler, verilen hizmetten hayli memnun.

ZEKA OYUNLARI DA ÖĞRETİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında açılan çamaşır kafenin gençlik lideri Merve Nur Akkuş, öğrencilerin ilgisinin büyük olduğunu söyledi. Öğrencilerin çamaşırlarının ücretsiz yıkandığını ve kafede verilen hizmetlerden bir bedel alınmadığını ifade eden Akkuş, her gün 50 makinenin de çalıştığı bilgisini verdi. Kafede çamaşır yıkamaya gelen öğrencilere zeka oyunları öğrettiklerini ve gönüllü olanlarla birlikte sosyal aktivitelerde bulunduklarını anlatan Akkuş, Cumartesi günleri kitap okuma, Pazar günleri ise sinema etkinlikleriyle kültürel faaliyetlere de yer verdiklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Kültür Koordinatörü Muhammed Gökberk Kocaeliler, 2016'dan bugüne kadar 50 bine yakın öğrencinin çamaşır kafeden yararalandığını söyledi. Bugüne kadar sinema, tiyatro gibi 400 ayrı etkinlik yapıldığı bilgisini veren Kocaender, 2 bine yakın kitabın bulunduğu kafeye günde 150 ila 200 arasında öğrenci geldiğini ifade etti.

