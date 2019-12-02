DHA YURT BÜLTENİ - 2

Sporcuları taşıyan otobüs yolda kaldı

Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan ampute futbol takımını taşıyan otobüsün imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas Karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ Mevki'nde ulaşım durma noktasına geldi, sürücüler zorlukla ilerledi. Gece saatlerinde Kayseri'den Trabzon'a giden ve içerisinde ampute futbol takımını taşıyan yolcu otobüsü kara saplandı. Kendi çabaları ile otobüsü hareket ettiremeyen sporcuların ihbarı üzerine olay yerine giden Erzincan İl Afet ve Koordinasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler otobüsü saplandığı yerden çıkardı. İçerisinde 20 sporcunun bulunduğu otobüs Erzincan'da ihtiyaçları giderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yolda kalan otobüsten genel görüntü

-Otobüsün kurtarılması ve otobüsün ilerlemesi

Haber-Kamera: ERZİNCAN,

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Tinerle soba tutuşturmak isterken kendini yaktı

Uşak'ta, çalıştığı demir doğrama dükkanında tinerle yakmak istediği sobanın parlaması sonucu üzerindeki kıyafetleri tutuşan Fatih Gündoğan (36) yaralandı. Vucudunun büyük bölümü yanarak ağır yaralanan Gündoğan, hastanede tedaviye alınırken, olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 08.40 sıralarında Uşak Bireylül Sanayi Sitesinde meydana fgeldi. Demir doğrama dükkanında işçi olarak çalışan Fatih Gündoğan, sobayı yakmak istedi. Gündoğan'ın tutuşturmak için tiner döktüğü soba aniden alev aldı. Üzerindeki kıyafetleri tutuşan Gündoğan, yanarak yaralandı. Gündoğan'ın üzerindeki alevleri, çevredeki esnaf vatandaşlar ve mesai arkadaşları söndürdü. Elinde ve vücudunun belirli bölgelerinde yüzde 70 yanıklar meydana gelen Gündoğan, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gündoğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Feyzi DAVULCU/UŞAK, -

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Refahiye'de taşımalı eğitime kar arası

Erzican'ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün (pazartesi) için bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN,

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Tost yaparak başladı lokanta işletmecisi oldu

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Hanım Kızıl (39) 7 yıl önce tost yaparak başladığı işinde lokanta işletmecisi oldu. Ev yemekleriyle müşterilerine hizmet veren Hanım Kızıl, "Karakoyunlu ilçesinde tek lokantayız. Ben olmasam insanlar Iğdır'a gidecek veya bisküvi ile karnını doyuracak. Eşimle beraber işimizi yürütüyoruz" dedi.

Karakoyunlu İlçesi'nde yaşayan Hanım Kızıl, TIR şoförü olan eşi Oğuz'a yardımcı olmak için 7 yıl önce küçük bir büfede tost yapıp satmaya başladı. Bir süre sonra işini büyüten 2 çocuk annesi Hanım Kızıl, ev yemekleri hizmeti verdiği lokanta açtı. Karakoyunlu ilçesindeki ilk ve tek lokanta olan Hanımeller'de 2 kadın çalışanıyla müşterilerine hizmet veren Kızıl, eşine aldırdığı döner makinesiyle döner kesmeye de başladı. Sırada kebap çeşitleri olduğunu ifade eden Kızıl, genelde ilçede çalışan memur kesiminin lokantadan yararlandığını söyledi.

Yemek için Iğdır 'dan bile lokantasına gelenlerin bulunduğunu kaydeden Kızıl, "Hiçbir yerden destek almadım. Kendi imkanlarımla, çalışmamla bu seviyeye geldim. İnsan istiyorsa işini sevsin her işi başarabilir. Benim için önce hizmet, temizlik geliyor. Müşterilerimiz durumundan dolayı memnunum. Çevreden gelip yemek yemeleri beni gururlandırıyor. Herkesin zevkine göre yemek pişiriyorum. Yakında kebap çeşidine başlayacağım. İstek var. Fiyatlarımız herkese uygun. Ben okumadım bir iş yapamam demek yanlış ben ortaokul mezunuyum. Çocuklarımı büyüttüm bu işe başladım. İnsan bir iş yapmalı. Bayan evde oturur yemek yapar düşüncesi değişmeli bayanlar ekonomiye katkı sağlamalı. Karakoyunlu ilçesinde tek lokantayız, bizim işletmemiz olmasa insanlar Iğdır'a gidecek ya da bisküvi ile karnını doyuracak" diye konuştu.

Hanım Kızıl'ın yemeklerini beğendiklerini söyleyen müşteriler, "Yemekler çok güzel ve fiyatları uygun. Öğretmenler, memurlar, işçiler olarak gelip yemek yiyoruz. Hem temiz hem de lezzetli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Lokantanın dış görüntüsü

-Müşteriler

-Hanım Kızıl'ın yemek vermesi

-Müşterilerden genel ve detaylar

-Lokantaya gelenlerle röp

-Yemeklerden görüntü

-Hanım Kızıl'ın çalışması

-Hanım Kızıl'ın döner kesmesi

-Kasada hesap alması

-Hanım Kızıl ile röp

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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Çatıya çıkan kadın 3 saatte ikna edildi.

Antalya'da intihar etmek için 12 katlı binanın çatısına çıkan A. K., yaklaşık 3 saat süren çabalar sonunda ikna edilerek indirildi. Binanın önüne toplanan meraklı kalabalık cep telefonuyla bu anları kaydetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Toroslar Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Toros Caddesi'ne gelen A.K., kaldırıma oturup ağladı. Bir süre sonra aynı cadde üzerindeki bir siteye giren kadın, zillere basarak kapıyı açtırdı. Girdiği 12 katlı binanın çatısına çıkan kadın, korkuluklara oturdu. A.K.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kadının atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yastığı açtı. Çatıya çıkan polis ekipleri, A.K'yi aşağı inmesi için ikna etmeye çalıştı. Polisleri yanına yaklaştırmayan A.K., korkuluklardan kendini aşağı sarkıttı. Bu anlar ise çevrede toplanan meraklı kalabalık tarafından cep telefonları ile kaydetti. Yaklaşık 3 saat süren çabalar sonundan ikna edilen kadın, bulunduğu yerden indirildi.

Olay yerinden bekleyen ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edilen A.K., gazetecilere, "Çaresiz bir kadına saldıranları çekin. Çaresiz kaldığım için böyle bir şey yaptım" dedi.

A.K., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detaylar

-İntihar için çıkan kadının görüntüleri

-Kadının aşağıya sarkma görüntüleri

-Çevredekilerin olayı cep telefonlarına kaydetme görüntüsü

-Kadının binadan çıkışı ve söylediklerinin görüntüsü

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Türkiye'nin ilk sağlık müzesi, ziyaretçilerini yüzlerce yıl öncesine götürüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1906 yılında kurulan Devlet Hastanesi bünyesinde, 2016 yılında açılan Türkiye'nin ilk sağlık müzesi, büyük ilgi çekiyor. Hastanenin içerisinde bulunan müze, ziyaretçileri ve hastaları, yüzlerce yıl öncesine götürüyor.

Dünyada 2, Türkiye'de ise ilk olan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki sağlık müzesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Devlet Hastanesi bünyesinde yer alan ve 2016 yılında ziyarete açılan müzede, yüzyıllık belgelerin yanı sıra enjeksiyondan ameliyat malzemelerine, hastane araç ve gereçlerinden eski ilaçlara, antika ambulanslara kadar yüzlerce obje sergileniyor. Konuya ilişkin konuşan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hayrettin Göçmen, "1-7 Aralık tarihleri arasını, Acil Sağlık Hizmetleri haftası olarak ktuluyoruz. Sağlık Bakanlığımızda bu senenin konseptini 'eski Ambulanslar' olarak belirledi. Bu konseptin belirlenmesiyle hastanemiz ön plana çıktı. Türkiye'de ambulans tarihi müzesine sahip olan ve ambulans koleksiyonu olan tek hastaneyiz. 7 farklı antika ambulansımızı burada sergiliyoruz." dedi. .

"DÜNYADA BİLİNEN MÜZELERDEN OLMAK İSTİYORUZ"

Müzede sergilenen ambulanslar hakkında konuşan Göçmen, "1973 yılında, ilçemizdeki hastaneye, vatandaşlar arasında toplanan parayla alınan ambulansımız burada sergileniyor. Bir vatandaşta, kendine ait olan eski ambulansı bize hibe etti. Bir başka ambulansımız ise bisiklet ambulans. 1. Dünya savaşında kullanılan bisiklet ambulansımız var. 1950 yılında Kore savaşında kullanılan cip ambulansımız var. Gün içerisinde 100'lerce vatandaş, müzemizi ziyaret ediyor. Biz elimizden geldiğince, dünyada bu sayıyı artırarak dünyada bilinen müzelerden biri olmak istiyoruz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Müzeden detaylar

-Eski objelerden görüntüler

-Anikta ambulanslardan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,