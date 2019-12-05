DHA YURT BÜLTENİ-2

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'e ilk müdahaleyi hemşire olan annesi Güfer Özdemir'in yaptığı ortaya çıktı. Ailenin olaylara tanık olan komşusu emekli öğretmen Kıymet Akınoğlu o anları analttı. Akınoğlu, "Ceren'in seslerini duydum. Çok korkunç bir şeydi. Annesi hemşire, o anda ilk müdahaleyi kızına o yaptı" dedi. Bu arada Ceren öldürülmeseydi, yarın yeni yaşını kutlamaya hazırlandığı öğrenildi.

Olay, önceki akşam saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale antrenmanı yaptığı kurstan eve kadar olan 2.5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları ile Ceren'in cep telefonunu incelemeye aldı. Özel ekip, Ceren'i takip ettiğini belirlediği 12 suçtan sabıkalı ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Özgür Arduç'u otogar kavşağında kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakaladı. 2 polisi de yaralayan şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Özgür Arduç'un sorgusu sürüyor.

İLK MÜDAHALEYİ ANNESİ YAPMIŞ

Bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'e ilk müdahaleyi hemşire olan annesi Güfer Özdemir'in yaptığı ortaya çıktı. Ailenin olaylara tanık olan komşusu emekli öğretmen Kıymet Akınoğlu, yaşananları anlattı. Özdemir ailesinin evleri ile kendi evinin çok yakın olduğunu söyleyen Akınoğlu, "Ben o sıra balkondaydım. Sanki köpek birine saldırır da boğazlama gibi bir şey olur ya, öyle bir ses duydum. Ceren'in seslerini duydum. Kendi kendime 'herhalde çocuğun birine bir hayvan saldırdı' dedim. Hırıltı gibi bir ses duydum. Ondan sonra bir kadın çığlığı ve sesler geldi. Çok korkunç bir şeydi. Eve çok yakın olduğum için duydum. Bir de demir kapı kapalıydı, ancak ışık içeriden yanıyordu. O arada yukarıdan birileri indi aşağıya. Oğlum da yakındaydı, o da gördü. Ceren'in annesi hemşire olduğu için o anda ilk müdahaleyi kızına o yapmış. Ceren neşeli, mütevazi, çok güzel bir genç kızdı. Ölümüne çok üzüldük" dedi.

YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Ceren Özdemir'in 6 Aralık doğum günü olduğu ortaya çıktı. Genç kız öldürülmeseydi, yarın doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Muhabir anonsu

-Komşunun olayı anlatması

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ORDU,

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Buz tutan yolda kayan 2 TIR yolu ulaşıma kapattı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve aşırı buzlanma nedeniyle Gürcistan'dan gelen 2 TIR, kayarak yolu kapattı.

Arpaçay ilçesinden dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve ardından başlayan soğuk nedeniyle karayolu buzlandı. Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'na giden Kars- Arpaçay karayolunda araç sürücüleri güçlükle ilerlerken Gürcistan'dan gelen 2 TIR Doğruyol köyünde kayarak yolu kapattı. Birbirlerine çarpma sonucu hafif hasar oluşan TIR'ları kurtarıp yolu trafiğe açmak için jandarma ekipleri seferber oldu. TIR'ların kaldığı bölgede tedbir alan jandarma daha sonra sürücüleri uyararak buzlu yolda dikkat etmelerini istedi.

Karayolları ekiplerinin olay yerine gelerek yolu tuzlama yapması sonrası 2 TIR bulundukları bölgeden kurtarılabildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Kars- Arpaçay, Ardahan- Çıldır uluslararası karayoluyolu yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yolda kalan TIR'ların görüntüsü

-Jandarma ekiplerinin diğer sürücüleri uyarması

-Yolda bekleyen araçların görüntüsü

-Bir vatandaşın olayı anlatması

-Araçları kurtarma çalışmasıw

-Vatandaşların sürücülere tepki göstermesi

-Karayolları ekiplerinin yolu tuzlaması

-Kurtarılan TIR'ların hareket etmesi

-Yolun trafiğe açılması

Haber-Kamera: Suat İNCEDERE/ ARPAÇAY (Kars),

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Hastanedeki mahkum koğuşundan firar eden hükümlü, ayakkabıcıda yakalandı

Konya'da hırsızlık suçundan cezaevinde bulunurken, tedavi için getirildiği hastanenin mahkum koğuşunun penceredeki demir parmaklıkları eğip kaçan hükümlü Murat Dinlaz (40), gittiği ayakkabıcıda yakalandı. Dinlaz, yeniden cezaevine teslim edildi.

Hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 ay önce tutuklanan Murat Dinlaz, geçen pazartesi günü bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde görevlilerine kalp rahatsızlığı olduğunu söyledi. Dinlaz, cezaevindeki muayenesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Murat Dinlaz, mahkum koğuşunda gözlem altındayken pencerenin demir parmaklıklarını eğip arasından kaçtı.

AYAKABICIDA YAKALANDI

Jandarmanın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Murat Dinlaz'ın gidebileceği adreslere giden ekipler, Dinlaz'ın izine rastlamadı. Asayiş Şubesine bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Dinlaz'ın cezaevine girmeden önce Kunduracılar Sitesi'nde ayakkabıcılık yaptığını tespit etti. Dinlaz'ın o bölgede olabileceğini değerlendirip, çalışmaları o bölgede yoğunlaştırdı. Polis, dün akşam saatlerinden Dinlaz'ın aynı bölgedeki bir ayakkabıcıya girdiğini belirledi. Yapılan operasyonla Murat Dinlaz gözaltına alındı.

ÇOCUKLARIM PARASIZDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Dinlaz, çocuklarının parasız olduğunu, dışarda onlara bakabilmek, ihtiyaçlarını giderebilmek için hastaneden firar ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Dinlaz'ın yakalandıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadığı belirtildi. Murat Dinlaz, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartılması

Polis aracına alınması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA-DHA

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Temizlik işçisi olarak girdiği üniversiteden müzik öğretmeni olarak mezun oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne (MSKÜ) taşeron temizlik işçisi olarak girdikten sonra yarım kalan eğitimini tamamlayarak Bitlis'e müzik öğretmeni olarak atanan İlkay Kayadibi (47), daha sonra babasının rahatsızlığı nedeniyle memleketi Muğla'daki bir liseye tayin oldu. İki kızını da yetiştiren ve üniversiteyi kazanmalarını sağlayan İlkay öğretmenin hikayesi azimle çalışmanın ve hayallerinin peşinden gitmenin önemi bakamından öğrencilerine de örnek oluyor.

Muğlalı İlkay Kayadibi, 1990 yılında İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nü kazandı. Başarılı bir öğrenci olmasına karşın okulunu tamamlamadı. 1992'de evlenen Kayadibi, iki kız çocuğu dünyaya getirdi. 2009'da ise MSKÜ'de asgari ücretle, taşeron temizlik işçisi olarak işe başladı. 2012 yılında eşinden boşanan Kayadibi, 2 kızıyla birlikte baba evine döndü. Kayadibi, üniversite yaşamına geri dönmek için 6 yıl önce aftan yararlanıp, bir arkadaşının yardımıyla görev yaptığı MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'ne 2013 yılında kaydını yaptırdı. Arkadaşının kayıt parasını denkleştirmesi için verdiği 20 lira ile hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı atan Kayadibi, temizlik işçisi olduğu üniversitenin öğrencisi oldu.

ÖNCE TULUM GİYİP TEMİZLİK YAPTI, SONRA TULUMU ÇIKARIP AMFİDE DERS DİNLEDİ

Sabahları erken saatlerde üniversiteye giden İlkay Kayadibi, ders saati öncesi işçi kıyafetlerini giyerek temizlik yaptı, müzik eğitimi aldığı piyanonun tozunu sildi. Çay demledi ve çay servisi yaptı. Ders zamanında ise kıyafetlerini değiştirdi, öğrenci oldu. Amfide arkadaşlarıyla birlikte akademisyenlerden ders aldı. Beş yıl boyunca gece geç saatlere kadar ders çalışan İlkay Kayadibi, çoğu zaman 2 ya da 3 saatlik uyku ile çalıştı. Emeklerinin karşılığını görerek geçen yıl müzik bölümünü bitirdi ve hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine bir adım daha yaklaştı. 2018 yılında KPSS'ye (Kamu Personel Seçme Sınavı) giren Kayadibi, 63 puan aldı ve 20 tercih yaptı. 17'nci tercihi olan Bitlis Sekiz Ağustos Ortaokulu'na, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müzik öğretmeni olarak atandı. Yaklaşık bir yıl burada görev yapan Kayadibi, Muğla'da yalnız yaşayan babası 75 yaşındaki Mustafa Kayadibi'nin rahatsızlığı nedeniyle Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Gazi Anadolu Lisesi'ne tayinini istedi. Tayini kabul gören Kayadibi, geçen eylül ayında istediği liseye atandı.

'20 LİRA BORÇ HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ'

İlkay öğretmenin iki kızından Ekin Balı (18) kendisi gibi MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nü kazandı, 1'inci sınıfta eğitim görüyor. Diğer kızı Hazal Balı (25) ise aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi'nin Tarih Bölümü'nden mezun oldu. İki kızını da yetiştiren İlkay öğretmen azimle çalışmanın ve hayallerinin peşinden gitmenin önemine dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Zaman yetersiz geliyordu. Paramı kazanıp çocuklarıma bakmak zorundaydım. Hayatta her zaman her şey olabilir, pes etmemek gerekiyor. Güçlü olmak zorundayız. İlk önce evlatlarıma örnek olmak istedim. Kayıt parası için arkadaşımdan aldığım 20 lira borç, hayatımı değiştirdi. Bana göre yaş ve şartlar engel değil. Yeter ki, insan istesin. Okuma aşkı olan herkes bunu başarabilir, hayatını değiştirebilir. İyi bir öğretmen kendi hayatını değiştirdiği gibi, başkasına da örnek olmalı ve rehberlik etmeli."

'ÖĞRETMENİM 47 YAŞINDA BAŞARDIYSA BEN NİYE BAŞARMAYAYIM?'

12'nci sınıf öğrencisi Yağmur Avcı (17), "Öğretmenimizle gurur duyuyorum. Hiçbir şekilde ders çalışmıyorduk. Hayat hikayesi bize ışık oldu" diye konuştu. Bir diğer 12'nci sınıf öğrencisi Kerem Ballıkamış (17) ise, "İlkay öğretmenimiz dersimize girdiği zaman gurur duyuyorum, keyif alıyorum. Hedeflerim vardı ancak git-gel yaşıyordum. Şu anda hedeflerimi gerçekleştirebileceğime inanıyorum. Öğretmenim 47 yaşında başarıysa ben niye başarmayayım?" dedi.

Görüntü Dökümü

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İlkay Kayadibi'nin öğrencilerine ders anlatmasından görüntü

İlkay Kayadibi ile röp.

Öğrencilerden Yağmur Avcı ile röp.

Öğrencilerden Kerem Ballıkamış

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Araçların kışlık bakımlarına dikkat

Düzce'de, motor mekanik ustası Emrah Ustaoğlu araçların kışlık bakımlarına dikkat edilmesi gerektiğini, yolda kalmamak ve aracın rahat çalışması için mutlaka antifriz konulması uyarısında bulundu.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte Düzce'de oto sanayilerinde de hareketli günler başladı. Araçlarının yolda kalmasını istemeyen sürücüler araçlarına kışlık bakım yaptırırken, işin uzmanında da uyarılar geldi. Aziziye Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'nde motor mekanik ustası olarak çalışan Emrah Ustaoğlu, araç sahiplerinin kışlık bakımlara dikkat etmeleri gerektiğini, aksi halde ciddi otomobil arızalarıyla karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.

"4 MEVSİM ANTİFRİZ KONULMALI"

Antifriz ölçer isimli cihazla araçlardaki antifriz durumunun kolayca kontrol edildiğini ifade eden Ustaoğlu, halk arasında antifrizin sadece kış aylarında kullanıldığına yönelik yanlış bir bilgi olduğunu belirterek, "Araçlar mutlaka kışlık bakıma getirilecek. Antifriz, su ve devir daim hortumlarını kontrol ettirmemiz gerekir. Radyatördeki kirlilik oranına bakarak antifrizimizi kullanacağız. Antifriz araca göre değişir. Mavi ve kırmızı antifriz var. Araç sahipleri bu kontrolleri yaptırmazsa devir daim hortumlarının patlama riski var. Araç sürücüleri yolda bırakır. Ayrıca bakımlar yapılmadığı zaman su dolaşım kanalları ile hortumların çürümeye dönme riski var. Ayrıca vatandaşlarımız antifrizi sadece kış aylarında koyduralım diye düşünüyor. Ancak kesinlikle bunlar yanlış düşüncelerdir. Antifriz araçta 4 mevsim olmak zorundadır. Aracımızın bakımlarını düzenli yaptırıp, antifriz bulundurursak aracımızda hortum patlaması, radyatör çatlaması ve radyatör pisliği kesinlikle olmaz ve sürücülerimiz rahat ederler.ö dedi.

"KIŞLIK LASTİKLER MUTLAKA TAKILMALI"

Ustaoğlu, ayrıca kışlık lastiklerin de mutlaka takılması gerektiğini belirterek, "Ayrıca kışlık lastiklerimizi de bulunduralım. Bilindiği gibi 1 Nisan tarihine kadar kış lastiği takma zorunluluğu var. 4 adet kar tipi lastik araçlarımızda bulundurursak, can güvenliğimiz için olduğu gibi trafiği de riske atmamış oluruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Motor ustasının aracı kontrol ederken görüntüsü

Antifriz ölçer ile ölçüm yapılırken görüntü

Motor ustasının yağ ve antifriz kontrol görüntüsü

Motor ustasının açıklamaları ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,