DHA YURT BÜLTENİ-2

Van'da HDP'li 3 belediyenin başkanları gözaltına alındı

VAN'ın Muradiye Özalp ve Başkale ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandasını yapma' suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan belediye başkanları, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandasını yapma' suçlarından soruşturma başlatılan HDP'li 3 belediye başkanına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Başkale Belediyesi Başkanı Erkan Acar, Muradiye Belediyesi eş başkanları Yılmaz Şalan ve Leyla Balkan ile Özalp Belediyesi eş başkanları Yakup Almaç ve Dilan Öğrenci'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan belediye başkanlarının adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan başkanlar, sorgulanmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Orhan AŞAN/VAN,

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Ovit Dağı'nda kar keyfi

Rize'nin İkizdere ilçesinde, 2 bin 640 metre yükseklikteki beyaza bürünen Ovit Dağı'nda bir grup ekstrem sporu tutkunu kar motorları ile gösteri yaptı.

Türkiye'nin 6 ay ile en uzun süreli kar alan bölgesi olan Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı yağan karla beyaza büründü. Dağa çıkan çıkan ekstrem sporu tutkunu iş adamı Ruşen Ekşi ve arkadaşları kar motorları ile eğlenceli anlar yaşadı. Kar motoru ile akrobasi gösterileri yapan ekip, dik yamaçlardan hızla çıkarak, havalandı. Ekip, dağda kış ayları boyunca çeşitli aktiviteler düzenlemeye hazırlanıyor.

İşadamı Ruşen Ekşi, Türkiye'de kış sporlarının yapıldığı dağlarda henüz Ovit'teki gibi kar olmadığını belirterek "Ovit Dağı'nda 30 santimetre civarında kar var. Burası ekstrem sporları yapmaya çok uygun. Türkiye'de en uzun dönemli ve en kaliteli kar buraya yağıyor. Kristalize kar kayak için ideal" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yayladan drone detayları

Kar motorları ile gösteri yapanlar

Ruşen Ekşi ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Ayder Yaylası'nda şambrelli kayak keyfi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası yağan karla beyaza büründü. Yaylada, otomobil şambrelleri ile kayak sezonu da açıldı.

Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası yağan karla beyaza büründü. Yaylada kış aylarının eğlencesi otomobil şambrelleri ile kayak sezonuda açıldı. Doğal parkurda şambrellerle rampa aşağıya kayanlar renkli görüntüler oluşturuyor. Kayak sırasında kimi düşüyor, kimi ise takla atıyor.

Yayla sakinlerinden Mustafa Kapıcı, "Yaylada şambrelli kayak sezonunu açtık. Bu yaylanın en büyük eğlencesidir. Yaylaya bir kayak merkezi çok yakışır. Kış mevsiminde tercih edilen yer burası" dedi. Otomobil şambrelleri ile kayak yapan Enes Kutlu da "Çok eğlenceli herkese tavsiye ediyorum. Buraya ilk defa geldim. Çok keyif aldım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Ayder yaylasından detaylar

-Şambrellerle yokuşu tırmananlar

-Karda kayanlar

-Şambrelden düşenler

-Bitiş noktasındaki eğlenceli anlar

-Röportajlar

HABER KAMERA: Mehmet Can PEÇE-Arzu ERBAŞ/RİZE-DHA

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Şehit eşinin adını taşıyan okulda görev yapıyor

İzmir'in Bornova ilçesinde 6 Mart 2018'de GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yaptığı sırada asker kaçağı olduğu öğrenilen saldırganın bıçaklı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik'in (47) adı, eşinin görev yaptığı okula verildi. 3 yıldır Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'nda görev yapan Aysun Çelik (39), ilk zamanlar eşinin adını taşıyan tabelaya bakmakta zorlandığını, soranlara okul adını söyleyemediğini anlattı. Şimdi artık bakabildiğini ve eşiyle gurur duyduğunu belirten Çelik, "Okulumu önce de çok seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum" dedi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Çelik, 6 Mart 2018'de Bornova'da GBT sorgusu yaptığı sırada, asker kaçağı saldırgan tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu şehit oldu. 17 yıllık evli ve iki çocuk babası Mehmet Çelik, Işıkkent Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. 25 yıllık polis memuru olan Mehmet Çelik'in okul müdüresi eşi Aysun Çelik ile kızı Melike (16) ve oğlu Emir (6) Çelik, babalarının yokluğuna alışmaya çalışıyor. Çelik ailesinin yaşadığı acıya ortak olmak isteyen veliler, öğrenciler ve öğretmenler ise Aysun Çelik'in görev yaptığı Karacaoğlan Mahallesi Ortaokulu'nun adının, 'Mehmet Çelik' olması için imza topladı. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gerekli başvurular yapıldı. Başvuru kabul edildi ve Karacaoğlan Mahallesi Ortaokulu'nun adı, Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu olarak değiştirildi. Şimdi şehit eşinin adını taşıyan okulda görev yapan Aysun Çelik, gururu ve hüznü aynı anda yaşıyor.

OKULUN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNMUŞ

Eşi şehit olmadan 2 ay önce okulun adını değiştirmek için başvuruda bulunduklarını anlatan Çelik, "Olaydan 2 ay önce okulun adının değişmesi için girişimim oldu. Okulumuz Yeşilova Mahallesi'nde ve adı Karacaoğlan Mahallesi Ortaokulu idi. Bu durum dolayı zaman zaman karışıklığa neden oluyordu. Çoğu kişi Karacaoğlan Ortaokulu olarak biliyordu. Ben de okulda yer alan 'Mahallesi' ibaresinin kaldırması yönünde talepte bulundum. Fakat isim önerilmediği için talep kabul edilmedi. Daha sonra bu olay gerçekleşince eşimin adı verildi" dedi. Okulun adının "Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu" olarak değiştirilmesi için imza toplayan veli, öğrenci ve öğretmenlerin bu durumu kendisine anlattığında, önce şaşırdığını daha sonra mutlu olduğunu belirten Aysun Çelik, "O tarihten sonra veliler, öğretmenler ve öğrenciler imza toplayarak okulun adının değiştirilmesini istedi. Bana da sonradan bilgi verdiler. 'Biz böyle bir şey düşündük ama ne düşürsün, ne hissedersin' dediler. 'Gurur duyarım' dedim" ifadelerini kullandı.

'İLK GÜNLER TABELAYA BAKAMADIM'

Ancak okulun adının değişmesinin ardından bir süre çok zorlandığını anlatan Çelik, şöyle dedi:

"İlk günlerde çok zor oldu. Özellikle tabelaya bakamadım. Sürekli başım yerde içeri girdim. Sonra okulun adını uzun bir süre söyleyemedim. Telefonda bile sorduklarında, söyleyemedim. Artık söyleyebiliyorum. Okulun tabelasına bakabiliyorum. Evet, gurur duyuyorum. Acısı ile birlikte. Eşimin adını taşıyan bir okulda çalışmak bana gurur veriyor. Zaten her zaman onunla gurur duydum. Beden olarak yanımda olmayabilir ama ben hep onu yanımda hissediyorum. Bir şekilde benimle. Farklı bir duydu. Bütün gün buradayım. Çocuklarla vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. Okulumu önce de çok seviyordum ama şimdi daha çok seviyorum."

4 yıl önce Tunceli'den İzmir'e geldiklerini söyleyen Çelik, "Biz İzmir'e 4 yıl önce Tunceli'den geldik. 2 yıl Tunceli'de kaldık. Orada yüreğim ağzımda beklerdim. Bir şey olacak korkusu ile sabaha kadar uyumazdım. Eşim kapıdan içeri girene kadar uyumazdım. Oradan geldik artık tehlikeyi atlattığımızı düşündüm. Ama o olaydan sonra diken üzerindeyiz. Burada müthiş bir korku hissediyorum. Keşke bana o fırsatı verseler eski günlerime geri dönsem ve yeniden Tunceli'de yaşasam. Herkes oradan kaçıyor ama burası bence çok daha tehlikeli." Çelik, boynunda eşinin adını taşıyan kolyeyi ve yine eşinin isminin yer aldığı künyeyi hiç çıkarmıyor. Okuldaki bir sınıf kapısında, şehit polis memuru Mehmet Çelik'in fotoğrafı ile özgeçmişi yer aldı. Aysun Çelik, fotoğrafa her baktığında duygu dolu anlar yaşadığını anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Aysun Çelik'in müdür odasından görüntüsü

Aysun Çelik'in okul bahçesinden görüntüsü

Öğrenciler ile sohbet etmesi

Eşinin resminin bulunduğu kapının görüntüsü

Aysun Çelik ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Marmaris'te çekilen denizde oluşan adacıklar tedirgin etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinin kıyı kesimindeki bazı yerlerde deniz, 4 ile 25 metre arasında çekildi. Deniz ortasında adacıklar oluşurken, bazı vatandaşlar deprem endişesi yaşadı. Bir balıkçının denizin ortasına kadar yürümesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Marmaris kent merkezindeki Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridiyle kırsal Hisarönü, Söğüt, Selimiye ve Orhaniye gibi mahallerde deniz, 4 ile 25 metre arasında çekildi. İlçe merkezine 13 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz mevkisi açıklarında, denizin çekilmesiyle birlikte küçük adacıklar oluştuğu görüldü. Adacıklara martılar sürü halinde konarken, bir balıkçının denizin ortasındaki adacıkta yürümesi ilginç görüntüler oluşturdu. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde ise iskelelerin temelleri açığa çıktı. 1,5 ayda Yunanistan'ın Rodos Adası açıkları ve Gökova Körfezi'nde 72 kez yaşanan 1 ile 3 büyüklüğündeki depremlerin artacağı endişesini taşıyan bazı vatandaşlar, korkularını dile getirdi. Sahilde olta balıkçılığı ve yürüyüş yapan vatandaşlar, denizin çekilmesini cep telefonuyla çekerek sosyal medyadan "Deprem mi olacak" notuyla paylaştı.

'BU ÇEKİLMELER DEPREM VE TSUNAMİ BELİRTİSİ DEĞİLDİR'

Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, sahillerde yaşanan çekilmeleri inceleyerek, vatandaşları rahatlatan açıklama yaptı. Endişelenecek bir durumun olmadığını söyleyen Beyaz, şöyle dedi:

"Her sene bu çekilmelerle karşılaşıyoruz. Bazı vatandaşlar, bunu görünce büyük depremler olabileceği endişesini yaşıyor. Rodos ve Gökova Körfezi yaşanan depremlerle, Marmaris'teki deniz çekilmesinin alakası yok. Son yıllarda deniz çekilmeleri çok arttı. Bunun bir nedeni, atmosferik basınç olaylarıdır. Havaya bakarsanız kış aylarında yaz mevsimi yaşıyoruz. Alçak basınç olduğu bu kış mevsimlerinde, çekilmeleri daha fazla hissediyor ve görüyoruz. Marmaris'te geçen yıllarda deniz çekilmeleri haftalarca sürmüştü. Bu çekilmeler deprem ve tsunami belirtisi değildir. Örneğin Endonezya'da önce 7 şiddetinde deprem oldu ardından deniz çekilerek kısa sürede tsunami görüldü. Marmaris'te ise durum çok farklı. İlçemizin jeofizik özelliği çok farklı olduğu için bu çekilmeler bölgesel depremlerin etkisidir. Kimsenin büyük depremler olabilir endişesi yaşamasına ve korkmasına gerek yok, tamamen doğal bir olaydır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çekilen denizin ortasına yürüyen bir balıkçı görüntü

Yalancıboğaz Mevkii'nde çekilme nedeniyle oluşan adacıklar ve üzerinde martılar görüntü

Kırsal mahallede çekilen denizin genel görüntüsü

Yat Limanı, Kordon Caddesi ve kırsal mahallerde iskelelerin çekilme ile temellerin görünmesi

Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz ile denizin çekildiği kıyıda röp.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),