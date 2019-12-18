DHA YURT BÜLTENİ - 2

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 6 GÖZALTI KARARI

Adana 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Örgütlü bağlantısı olduğu öne sürülen 6 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen 6 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başı ile kırılarak girildi. Evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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Sokaktaki özel harekat polisleri

Özel harekat polislerinin evin bahçe kapısını açıp binanın önüne gelişi

Polislerin koçbaşı ile evin kapısını kırması

Polislerin içeri girmesi

Evin çevresinde güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Sokaktaki zırhlı polis araçları

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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ADANA'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 30 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcısı (torbacı) olduğu iddia edilen 30 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başı ile kırılarak girildi. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Özel harekat polislerinin baskın yapılacak evin önüne gelmesi

Polislerin kapıya vurup "Aç kapıyıö demesi

Polislerin eve girmesi

Özel eğitimli narkotik köpeğinden detay

Köpeğin arama yapılacak eve girmesi

Evin çevresinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Gözaltına alınan şüphelilerin polis tarafından sağlık kontrolüne götürülmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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İZMİR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 18 GÖZALTI

İzmir merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, bu sabah FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlattı. İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında 2'si ihraç komiser yardımcısı, 4'ü ihraç polis memuru, 1'i aktif polis memuru, 1'i ihraç ebe, 2'si öğretmen, 1'i dershane müdürü, 2'si teknisyen, 5'i de diğer mesleklerden olan 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlendi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İZMİR,

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KÖPEK YAVRULARI, YARALI ANNELERİNİN BAŞINDAN AYRILMADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karayolu üzerinden karşıya geçerken aracın çarpması sonucu yaralanarak yerden kalkamayan anne köpeğin başından yavruları ayrılmadı. Tedavi için olay yerine gelen ekiplerin, yaralı anneyi alıp götürdüğü sırada 2 yavru köpek de peşini bırakmayınca, anneleriyle birlikte İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldü.

Olay, Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Hikmet Şahin Köprülü kavşak mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpan sürücü yaralı köpeği olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralı halde orta refüjdeki yeşillik alana sürünerek giden köpeğin yanında bulunan yavruları annelerinin yanından bir an olsun ayrılmazken olayı gören çevredeki vatandaşlar duygulandı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri trafiği durdurdu, barınak ekipleri de yaralı köpeği aldı. Bu sırada yavrular annelerinin peşinden ayrılmadı. Ekipler, yavruları da araca alarak anneleriyle birlikte İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı köpek ve yavrularından detay

-Belediye ekiplerin yaralı köpeği ve yavrularını araca alması

-Polis ekiplerinden detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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'DÜNYAYA BAKAN PENCEREM KAPANMASIN'

Erzurum'da yaşayan 3 çocuk babası Serdar Candan, göz tansiyonu sebebiyle sol gözünü kaybetti. Sağ gözünde de görme kaybı olan Candan'ın ameliyat olması için 200 bin liraya ihtiyacı var. "Dünyaya bakan gözlerim kapanmasın" diyen Candan, uzanacak yardım eli bekliyor.

Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtinde yaşayan Serdar Candan, lokantada çalışırken 2016 yılının Mayıs ayında trafik kazası geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Candan'ın sağ koluna 2 platin takıldı. Sağ kolunu tam olarak kullanamaz hale gelen Candan'a daha sonra guatr teşhisi konuldu. Rahatsızlığı gözlerine de vuran Candan'ın tedavisi sürerken göz tansiyonu olduğu belirlendi. Candan, göz tansiyonu sebebiyle 2 defa sağ gözünden, 5 defa da sol gözünden ameliyat olmak zorunda kaldı. Yapılan ameliyat ve uygulanan tedavilere rağmen sol gözünü kaybeden Serdar Candan, malulen emekli oldu.

Eşi Yıldız (39), kızları Sinem (17), oğulları Göktuğ (15) ve 1,5 yaşındaki Saltukbey ile yaşam mücadelesini sürdüren Candan, görme kaybı giderek artan sağ gözünün kurtarılması için uzanacak yardım elini bekliyor. Guatr hastalığının gözü etkilemesinin çok nadir görüldüğünü belirten Candan, "Sol gözüm hiç görmüyor, görme yetisini kaybetti. Üstüne katarakt indi. Sağ gözüm yakından bakınca görüyor, uzağı göremiyorum. Ameliyat olabilirsem en azından sağ gözümü kurtarabilirim. Erzurum'da gittiğim doktorlar göz tansiyonuna bağlı ameliyatların İstanbul ve Ankara'daki özel hastanelerde olduğunu bildirdi. Biz de araştırma yaptık, benim ameliyatımı Türkiye'de yapabilecek 5-6 doktor varmış. Özel olunca ameliyat masrafı da hayli yüksek. Yaptığımız görüşmeler sonucu ameliyat masrafının 200 bin liranın üzerinde olduğunu öğrendik. Ben malulen emekli olmuş, ayda bin 70 lira alan biriyim. Üç çocuğum, eşim, onların geçimi var. Benim bu ameliyat parasını karşılamam çok zor. 4 senedir çalışamıyorum, maddi olarak tükendim. Babamın desteğiyle geçimimizi sağlıyoruz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Dünyaya bakan penceremin kapanmasını istemiyorum. Çocuklarımın büyüdüğünü, iyi bir yere geldiklerini görmek istiyorum" diye konuştu.

SALTUKBEY YAŞAMA DÖNDÜRDÜ

Eşinin geçirdiği rahatsızlıklar sebebiyle dünyaya küstüğünü ve psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Yıldız Candan, "Doktorlar bizim onu yakın takip etmemizi istiyordu. Bize 'kendime faydam yok ki çocuklarıma faydam olsun' diyordu. Saltukbey dünyaya gelince adeta dünyayla barıştı. Yaşama döndü, mücadeleye başladı. Çok zor günler geçirdik. Hem benim ailem hem de eşimin ailesi olmasa ayakta duramazdık. Yediğimiz günler, yemediğimiz günler oldu. Hep beraber eşimin sağlığına kavuşması için dua ediyoruz. İnşallah devlet büyükleri bir kapı açar, eşimin gözleri açılır. Hakikaten biz artık kelimelerin bittiği yerdeyiz. Artık söyleyecek bir sözümüz kalmadı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Candan ailesinden görüntü

-Serdar Candan'ın çocuğunu sevmesi

-Serdar Candan'ın gözlerini göstermesi

-Serdar Candan ile röp

-Eşi Yıldız Candan ile röp

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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