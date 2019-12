DHA YURT BÜLTENİ-2

İzmir merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 52 gözaltı

İZMİR merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, ardışık aramalardan tespit edilen 52 asker gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri bu sabah FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. TSK'nin kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 21'i emekli ya da ihraç edilen, 3'ü muvazzaf 24 albay, 3'ü muvazzaf, 4'ü emekli ya da ihraç edilen 7 yarbay, 10'u muvazzaf, 5'i ihraç ya da istifa etmiş 15 Binbaşı, 22'si muvazzaf, 13'ü emekli, ihraç ya da sözleşmesi feshedilen 35 yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 1 Teğmen olmak üzere 88 şüpheli için arama kararı çıkartıldı. İzmir merkezli 33 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin büfe ya da kontörlü sabit hatlardan ardışık arama sonucu tespit edildikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 36 kişinin daha arandığı belirtildi.

İki lise öğrencisinin öldüğü kazada, sürücüler serbest

SAMSUN'da, 2 lise öğrencisinin öldüğü, 10 öğrencinin ise yaralandığı trafik kazasında servis minibüsü sürücüsü Dursun P. ile servis minibüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü İsmet B., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaza, çarşamba günü saat 16.30 sıralarında, Irmaksırtı mevkisi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba ilçesine giden Dursun P.'nin kullandığı 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi minibüsüne, İsmet B.'nin kullandığı otomobil arkadan çarptı. Kontrolden çıkarak, karşı şeride geçen minibüs Necmi D.'nin kullandığı otomobille çarpışıp, devrildi. Kazada, 2'si ağır 12 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜLER SERBEST BIRAKILDI

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, minibüs sürücüsü Dursun P. ile minibüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü İsmet B. (53) ve diğer otomobil sürücüsü Necmi D.'yi gözaltına aldı. Sürücülerden Necmi D. karakolda verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Dursun P. ve İsmet B. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valiye soru sorup, birlikte yemek yediler

ATATÜRK Üniversitesi'nde kariyer sohbetlerinin ilkine katılan Vali Okay Memiş, yapılan çekilişle soru soran öğrencilerden 21'ini yemekte misafir etti. Öğrenciler, sohbet ettikleri Vali Memiş'ten toplu taşıma ücretlerinde indirim istedi.

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama, Araştırma Merkezi, 13 Kasım günü kariyer sohbetleri düzenledi. İlk kariyer toplantısı konuk olan Vali Okay Memiş, soru soran öğrenciler arasında yapılacak çekiliş sonucu bir kısmını yemekte misafir edeceğini bildirdi. Yaklaşık 2 saat süren programda Vali Memiş'e soru soran 30 öğrenci arasında yapılan çekilişle yemeğe davet edilecek 21 öğrenci belirlendi.

Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama, Araştırma Merkezi tarafından kura çekilerek belirlenen 21 şanslı öğrenciyi Vali Okay Memiş, yemekte misafir etti. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama, Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Toy, akademisyenler ve 21 öğrenci katıldı. Merkez Palandöken ilçesindeki bir lokantada düzenlenen yemekte öğrencilerle sohbet eden Vali Memiş, üniversite ve şehirle ilgili beklentilerini sordu. Öğrenciler, özellikle ulaşım ücretlerinin pahalılığından şikayet ederek bazı illerde yapılan uygulamaları anlattı ve indirim istedi.

Öğrencilerin düzenlenen toplantılarda ulaşım ücretlerini gündeme getirdiğini belirten Vali Memiş, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin konunun üzerinde çalıştığını bildirdi. Erzurum'un çok güzel bir şehir olduğunu söyleyen Vali Memiş, öğrencilere düzenlenen etkinliklere katılmalarını tavsiye etti. Devlet Tiyatrosu bulunan Erzurum'a Türkiye'nin en iyi opera ve bale binasını yapacaklarını belirten Vali Memiş, öğrencilerin etkinliklere zaman ayırmalarını istedi.

Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama, Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Süleyman Toy, kariyer sohbetlerinin ilkine Vali Okay Memiş'in katıldığını belirterek, "Valimiz ilk sohbet toplantısında öğrencilerimizle buluştu. Soruları cevaplandıran Vali Memiş, yemekte misafir edeceğini söylemişti. Programda 30 kişi soru yöneltti, ancak yaptığımız kura çekimiyle 21 öğrenciyi belirledik" dedi.

Ev kadını destekle zeytinyağı üretip, ihraç etmeye başladı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 3 çocuk annesi ev kadını Şerife Alan (52), KOSGEB'in kadın girişimci kursu sayesinde aldığı hibe desteğiyle birlikte zeytinyağı üretip, internet aracılığıyla ihraç ediyor. Kentteki maden ocaklarının kapanmasıyla işsizliğin artığını ve buna kendi imkanıyla çözüm üretmek istediğini belirten Alan, "Maden ocakları kapanınca işsizlik artmaya başladı. Kendi bahçemizdeki zeytinleri değerlendirmek için yağ üretmeye başladım. Şimdi internet aracılığıyla marka ve patentini aldığın zeytinyağını internet aracılığıyla satıyorum. Yıllık 10 ton olan satışın çoğunluğu ihraç etmekteyiz." dedi.

Taşeli platosunda bulunan Ermenek'te oturan Şerife Alan, bahçesindeki bin adet ağaçta yetişen zeytinleri kendisi değerlendirip, ilçesine yeni bir iş kapısı oluşturmaya karar verdi. Bunun üzerine KOSGEB'in kadın girişimci kursuna katılan Alan, aldığı 100 bin lira hibe desteğiyle birlikte 2 yıl önce kurduğu iş yeri sayesinde zeytinyağı üretmeye başladı. Bahçesine 500 zeytin ağacı daha diken Alan, çevresindeki çiftçilerinde yetiştirdiği zeytinlerle birlikte yılda yaklaşık 10 ton zeytinyağı üretiyor. Ürettiği yağıda internetten aracılığıyla satan Alan, yağı ihraç bile ediyor.

Eşi Rıza Alan'ın maden işçiliğinden emekli olduğunu hatırlatan Alan, şunları söyledi:

"İlçemizin büyük bölümü, bölgemizdeki maden ocaklarından geçimini sağlıyordu. 2014 yılında bir ocakta meydana gelen faciada 18 kişi yaşamını yitirdi. Ardından maden ocakları tek tek kapanmaya başladı. Bu nedenle de işsizlik arttı. Bende hem işsizliğe bir nebze olsun çözüm üretmek, hem de kendi bahçemizdeki zeytinleri kendimiz değerlendirip, yeni bir iş kapısı oluşturmak istedim. KOSGEB'in kadın girişimci kursuna gittim. Aldığı hibe destekleri sayesinde zeytinyağı üretmeye başladım. "

Eşi ve çocuklarının yardımıyla ürettiği yağları internetten sattığını belirten Alan, " Marka patenti başvurusunda bulunup, kendi yağımızı üretiyoruz. İnternetten da satışını yapıyoruz. Çevredeki çiftçilerin ürettiği zeytinleri de alıp, üretimimi gerçekleştiriyoruz. Yurt dışına da satmaya başladık." dedi.

Şerife Alan'ın oğlu Osman Alan da, ürettikleri yağı internet aracılığıyla Almanya'dan Japonya'ya kadar sattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Annem bir gün geldi 'Burada maden kazası var, işsizlik var. Bizim de kendi zeytinliklerimiz var. Ben kedi markamı kuracağım, zeytinyağı üreteceğim.' dedi. Bizde araştırdık KOSGEB desteği olduğunu gördük. KOSGEB'de girişimci kursuna gönderdik. Soğuk sıkım makinasına destek olup hibe verdiler. İş yerini açıp, yağ üretmeye başladık. Bizde internet sayfamızı kurarak annemize yardımcı olduk. Şu an Almanya'dan Norveç'e, İsveç'ten ve Japonya'ya kadar zeytinyağını göndermeye başladık. Buradaki işsizliğe çözüm olmak istedik."

Mesleğini minyatür semer yaparak yaşatıyor

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 78 yaşındaki semer ustası Osman Zeybek, yok olmak üzere olan mesleğini minyatür semer yaparak yaşatmaya çalışıyor.

Sarıgöl'de yaşayan 2 çocuk babası Osman Zeybek, 16 yaşında çırak olarak semerci ustası yanında çalışmaya başladı. Zeybek, 3 yıl sonra kendi dükkanını açtı. Kısa bir süre sonra askere giden Zeybek, döndükten sonra 16 metrekarelik dükkanında mesleğini sürdürdü. 62 yıldır semercilik yapan Zeybek, motorlu taşıtların yaygınlaşması ile birlikte at, eşek gibi yük hayvanlarına ihtiyaç kalmadığını belirterek, "1957 yılında Sarıgöl'de 12 semerci dükkanı vardı. Benim çalıştığım dükkanda 5 çıraktık. Benim ilk dükkanımı açtığım yıllarda, yörede tütün dikimi çok yapılıyordu. Üreticiler mahsulünü at ve eşekle taşırdı. Sonraları sepetli motosikletler çıktı. Öyle olunca da at ve eşeklere iş düşmez oldu. Bizim meslek de her geçen gün kan kaybedip, gözden düştü. Şimdi zaman zaman, kalan az sayıdaki hayvan sahibi semer için bize geliyor. Yeni semer siparişi veren çok ender çıkıyor. Sarıgöl'ün yanı sıra Alaşehir, Buldan ve Eşme ilçelerinden semer tamiri için gelenler oluyor" dedi.

Yok olmak üzere olan mesleğini minyatür semer yaparak yaşatmaya çalıştığını vurgulayan Zeybek, "Önce tahtadan iskeletini hazırlıyorum. Ardından içini sazlıklarla doldurup, deri veya kumaş ile kaplayarak semerleri hazırlıyorum. Ardından da renkli boncuklarla süslüyorum. Büyüklüğüne göre bir semeri 2 ile 7 gün içinde hazırlıyorum. Artık eski işler olmadığı için sipariş üzerine çalışıyorum. Ancak çoğunlukla hediyelik olan minyatür semerler yapıyorum. Minyatür semerlere ilgi büyük oluyor. Ev, iş yeri ve araçlarda dekoratif amaçlı kullanılıyor. Mesleğimi devam ettirdiğim için bu bana haz veriyor. Gücüm yettiğince semer yapmaya devam edeceğim" dedi.

Biri çiftçi, diğeri ise beden eğitimi öğretmeni olan iki oğlu bulunan Sarıgöl'ün tek semercisi Osman Zeybek, oğullarının baba mesleğini tercih etmediğini de söyledi. Zeybek, yaptığı eşek semerlerini 300, at semerlerini 500, minyatür semerleri ise tanesi 150 liradan satıyor.

Arı üreticileri 'sıcak havadan' tedirgin

KIŞ mevsimine rağmen havaların soğumaması nedeniyle Manisa'da, dışarı çıkan arıların, akşam hava birden serinleyince kovana dönemeyip telef olmaları, arıcıları tedirgin ediyor.

Aralık ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar yakıt masrafı düşeceği için sevinirken arıcılar ise bu durumdan dertli. Hava sıcaklığının gündüzleri 15 dereceyi bulduğu Manisa'da, kovanlarından çıkan arılar, akşamları 7 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle yorgun düşüp, dönemeyerek telef oluyor. Yunusemre ilçesinin kırsal Aşağı Kayapınar Mahallesi'nde 17 yıldır arıcılık yapan evli, 2 çocuk babası Zafer Şahin, kış mevsiminde yaşanan yazdan kalma havanın arıcıları mağdur ettiğini söyledi. Normalde bu dönemde arıların kış uykusunda olması gerektiğine dikkati çeken Şahin, şöyle dedi:

"Arılar, yaz mevsiminde iki kez bal üretir ve kasım ayı itibariyle de kovanlarına girmeye başlar. Ancak hava derecesinin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle arılar sıcak havaya kanıyor. Normal şartlar altında arılar, bu aylarda kovanların içerisinde durur. Sadece su ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çıkar ve kısa süre içerisinde kovanına geri dönüp, sıcak ortamda bulunur. Son günlerde hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde düşmemesi nedeniyle arılar yaz ayındaki gibi bal üretmeye çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Bu da gelecek sezon bal üretiminin düşmesine neden olacak. Ayrıca öğlen saatlerinde sıcak havada kovandan bal yapmak için çıkan arı, akşam hava birden serinleyince geri dönerken ölme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Birkaç gündür yaşanan ölümler bizi tedirgin etti."

Kovanlardaki arıların giriş çıkışını ve hava almasını sağlayan bölümü kapatamadıklarını da belirten Zafer Şahin, "Kapatırsak arılar havasızlıktan ölür. Ne yapacağız bilemiyorum. İnşallah, kış ayı kendisini bir an önce gösterir ve arılar da bu sıcak havaya kanmaz" diye konuştu.

