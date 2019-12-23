DHA YURT BÜLTENİ - 2

Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı (1)

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de traşlanması yönünde karar alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için dün gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alan vatandaşlar, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyen vatandaşlara polis TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Gece saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından çok sayıda jandarma ekibinin geniş güvenlik önlemleri altında sabahın ilk ışıklarıyka ekipler hareke geçti. Ekipler, belirlenen kaçak yapıları, iş makineleri eşliğinde yıkmaya başladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği, Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımına ilişkin yazılı açıklamda bulundu. Açıklamada, "Çaykara ilçesi; Uzungöl bölgesinde yıkım kararı verilen 48 yapı tamamen, 17 yapı ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının 23 Aralık 2019 günü saat 06.00 itibariyle yıkımına başlandı" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Evlerin yıkılması

HABER KAMERA: Fatih TURAN - Selçuk BAŞAR/ÇAYKARA (Trabzon),

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Antalya'da servis aracı kayalıklara çarptı: 17 yaralı

Antalya'da, otel personelini taşıyan servis midibüsünün yağışın etkisiyle yoldan çıkarak kayalıklara çarpmasıyla meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Topçam mevkiinde meydana geldi. Adem Şahan'ın kullandığı 07 KR 931 plakalı servis midibüsü, yağışın etkisiyle yoldan çıkarak, yamaçtaki kayalıklara çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre sürücü dahil 17 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlı, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Midibüsün, bir otelin personelini taşıdığı kaydedildi.

(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)

HABER: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA

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İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde, sağanak ve etkili olan lodos nedeniyle denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları ve caddelerini su bastı.

İzmir'de saat 03.00 sıralarında başlayan etkili yağmurda birçok yeri su bastı. Yağmur suyu taşıma kanallarının tıkalı olması nedeniyle Karşıyaka ilçesinin Mavişehir Mahallesi'nde, lodosla birlikte denize yakın sitelerdeki apartmanların otoparkları, bahçeleri sular altında kaldı. Araçlar yarıya kadar suya battı. Sabah iş yerlerine gitmek için kalkanlar, evlerinden çıkamadı. İtfaiye ve belediyeye ait araçlar, suları tahliye etmeye başladı. Araçların bir kısmı çekiciler tarafından çekildi. Cadde ve sokaklar da yağmur sularıyla doldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre İzmir'de yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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Mavişehir Mahallesi'nun sular altında kalması,

Araçların sular altında kalması

Evlerinde mahsur kalanlardan görüntü

HABER-KAMERA: Davut CAN - Tekin GÜRBULAK / İZMİR

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Şehzadeler'de kuvvetli rüzgar dershanenin çatısını uçurdu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, dershane binasının uçan çatısı caddeyi trafiğe kapattı. Çatı düştüğünde yayaların ve araçların olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Metoroloji Genel Müdürlüğü'nün valiliklere 'Acil' koduyla fırtına uyarısında bulunmasının ardından Manisa'da da ekipler teyakkuz durumuna geçti. Merkez Şehzadeler ilçesinde etkisini gösterdi. Mustafa Kemalpaşa Caddesi Beyaz Fil binası önündeki bir dershaneninin 100 metre karelik dev çatısı fırtınanın etkisiyle yerinde çıkarak cadde ortasına düştü. Çatının caddeyle buluştuğu anda yoldan geçenlerin olmaması büyük bir faciayı önledi. Yol trafiğe kapandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çatıyı bulunduğu yerden kaldırarak yolu trafiğe açtı.

Görüntü Dökümü

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(Cep telefonu)

-Uçan çatıdan görüntü

Haber: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Marmaris'te organik pazar ikinci yılını kutladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Kent Konseyi ve Yerel Tohum Derneği'nin hayata geçirdiği 'Yerel Tohum Temiz Gıda Üretici Pazarı' ikinci yıl dönümünü Lale Manço Ahıskalı'nın katılımıyla kutlandı. Pazarcılar, organik ürünlerinin tarladan tezgaha gelişine kadar olan aşamaları anlatıp, aldıkları organik ürün sertifikalarını ipe asarak sergiledi.

Marmaris Kent Konseyi Çevre Grubu ve Yerel Tohum Derneği tarafından 2014 yılında 'Yerel Tohum ve Temiz Gıda' adı altında proje hayata geçirildi.

Oluşturulan bilimsel heyet 3 yıl boyunca ilçenin kırsal mahallelerinde, köylülerle bir araya gelerek yerel tohum ve organik üretim ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Yerel tohum ile meyve, sebze üretmek isteyen çiftçilere destek verildi. 3 yılın sonunda tarlada ve serada elde edilen gıda ürünlerinin satışı için organik pazar kuruldu. Marmaris Kapalı Pazar Yeri'nde, "Sağlıklı gelecek için yerel tohum, sağlıklı toprak" sloganı ile organik pazar yeri hayata geçirildi. Sertifikalı organik ürün satan 11 pazarcı ile başlayan serüven, 2 yıl sonunda 40 kişiyi buldu. İkinci yılını dolduran organik pazarın kuruluş yıldönümü kutlandı.

CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, merhum şarkıcı Barış Manço'nun, ikinci evliliğini yapan eşi Lale Manço Ahıskalı ile Marmarisliler yıl dönümü kutlamasına katıldı. 40 pazarcı, sattıkları ürünlerin yerel tohum sertifikalarını ipe dizerek gösterdi. İlçede yerleşik yaşayan büyük bölümü İngiliz, Rus, Ukraynalı, İsveçli ve Alman da ilgi organik pazara ilgi gösterip, bol bol alışveriş yaptı. Yıl dönümü kutlamasına katılanlara tezgahlarda ürünlerin tohumdan pazara gelme süreçleri anlatıldı. Kurutulmuş gıdalar, zeytinyağı, mandalina, maydanoz, roka, un, süt, sabun gibi 60 çeşit organik ürün 3 ile 20 lira arasında satışa sunuldu. 2 saat içinde tezgahlardaki ürünlerin çoğu tükendi.

KOOPERATİF YOLUNA GİDİYORLAR

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Kızılyaka Mahallesi'nde çocuk yuvası işleten Lale Manço Ahıskalı, "Açtığımız yuvamızda çocuklarımıza yerel ürünlerle tarımı öğretmeye çalışıyoruz. Yuvamızın bahçesinde kendi ürünlerimizi üretiyoruz. Burada yerel tohumla üretim olduğunu öğrendim ve geldim. Ortak bir sinerji yaratacağımızı düşünüyorum. El birliği vererek bu organik pazarı büyüteceğiz" dedi. Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilcisi Pınar Ünlü, "2 yıl önce açtığımız pazarımız bugün sayısı her geçen yıl artan organik üretici ile doldu. Organik pazarımızda satılan ürünlerin hepsi uzmanlar tarafından test ediliyor. Kimyasal ilaç veya katkı maddesi olup olmadığı kontrol edildikten sonra kabul ediliyorlar. Gün geçtikçe büyüyen bir aile olduk. Kısa süre içinde Marmaris Kent Konseyi ve Belediye desteğiyle kooperatif olma yolunda ilerliyoruz. Prosedürler tamamlandığında Yerel Tohum Temiz Gıda Üretici Pazarı Kooperatifi olacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Organik pazardan görüntü

Üretilen organik ürünlerden görüntü

Organik pazarda alışveriş yapanlardan görüntü

Organik pazarda tezgah açmak için alınan sertifikaların ipe dizilerek sergilenmesi

Lale Manço Ahıskalı ile röp.

Organik pazarda tezgah açan üreticilerle röp.

Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilcisi Pınar Ünlü ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Kadınlar çalışmayınca erkekler tandırın başına geçti

Muş'ta iş bulamayan iki genç, köylerde kadınların yaptıkları tandır ekmeğini üretmek için tandır evi açtı. Tandır eviyle işsizlikten kurtulan Yusuf Bingöl ve Kasım Avinç, çalıştıracak kadın personel bulamayınca ekmek üretimini kendileri yapmaya başladı.

Varto ilçesinde uzun süredir iş bulamayan Yusuf Bingöl ve Kasım Avinç, kendi işlerini kurdu. Birikimleriyle Aşağı Çarşı Mahallesi'nde tandır ekmeği üretmek için iş yeri açan iki arkadaş 2 kişiyi çalıştırmak için personel alım ilanı astı. Ekmek pişirmek için köylerde kullanılan tandır kuran iki arkadaş, sigortalı ve asgari ücretle çalışacak kadın personel bulamayınca ekmeği kendileri yapmaya karar verdi. Günde ortalama 500 ekmek üretip satan ortaklar, gördükleri ilgiden memnun. Gençlerin işsiz gezdiği Varto'ta çalıştıracak personel bulamadıklarını belirten Kasım Avinç, "Yaklaşık bir aydır işlettiğimiz tandır evinde sigortalı ve asgari ücretli kadın eleman bulamadık. Bu nedenle de biz ekmek üretmeye karar verdik. Tandır ekmeğine bundan böyle biz erkeklerin eli değiyor diyebiliriz. Ekmek almaya gelen müşterilerimiz de erkeklerin tandır ekmeğini yaptığını görünce hayranlıklarını gizleyemiyor" dedi.

Çalışacak iş bulamadığı için arkadaşlarına kasada yardım eden İhsan Yalçın, "Arkadaşlarımı kutluyorum, kendilerine hem iş buldular hem de kendi patronları oldular. Ben de kendilerine gönüllü olarak yardım ediyorum. İnşallah arkadaşlarımın bu sıkıntıları yetkililerce görülür kendilerine iş kurdan bir iki eleman verirler" diye konuştu.

Tandır ekmeğinin yöreye özgü olduğunu belirten Aydın Durmuş ise iki arkadaşın ürettikleri ekmeği beğendiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Varto'dan görüntü

-Tandır evinden görüntü

-Ekmek yapımı

-Tandır içinden görüntü

-Kasım Avinç röp

-Yusuf Bingöl röp.

-Aydın Durmuş röp.

-İhsan Yalçın röp.

Haber-kamera: Fatih ÇELİK/ VARTO (Muş),

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Palandöken yeni yıla hazır

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk oranı, yılbaşına sayılı günler kala yüzde 80'e ulaştı.

7 Aralık'ta Türkiye'de en erken kayak sezonunu açan Palandöken'de, yılbaşı hazırlıkları da tamamlandı. Doğal ve suni karla kaplı olan Avrupa'nın en uzun kayak pistlerine sahip Palandöken'de, tatilciler ışıklandırma sayesinde gece kayağı da yapabiliyor. Palandöken'deki otellerde değişik yılbaşı programları organize edileceğini belirten bir otelin genel müdürü Ömer Akca, "Bugünlerde Palandöken cıvıl cıvıl. Yılbaşı öncesi tüm otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Yeni yılda ise yüzde 100'ü buluruz. Pistlerin tamamı açık, 70 santim kar var. Özellikle hafta sonu olması sebebiyle misafirler otelleri hınca hınç doldurdu. Kayak sezonunu bu yıl yüzde 90 doluluk oranı ile geçiririz. Yılbaşı tatili sonrası yarıyıl tatilinde de Palandöken'de canlılık devam edecek. Şu an sadece Palandöken'de kar olması nedeniyle büyük bir rağbet var" diye konuştu.

Yeni yıldan bir hafta önce Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistler, kayağın keyfini doyasıya çıkardı. Yoğunluğun yaşandığı Palandöken'de olmaktan mutlu olduğunu söyleyen tatilcilerden Özlem Çelik, "Erzurum'a arkadaşlarla birlikte İstanbul'dan geldik. İlk kez çıktığımız Palandöken'de ilk kez kayakla kaymayı denedik. Muhteşem bir duygu. Bulduğumuz her fırsatta geleceğiz" dedi

Çam ağaçlarının arasından geçen uzunca pistler, kayağın zevkini doruklara çıkardığı Palandöken'de en büyük ilgiyi gece kayağı görüyor. Gece kayağı yapanlar kendilerini kayan bir yıldıza benzetiyor.

Görüntü Dökümü

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-Palandöken'de kayak ve kızakla kayanlar

-Minik kayakçıların yerde yuvarlanmaları

-Kayak yapmaya gelenlerle röp

-Kayak öğrenmeye çalışanlar

-Kayak yapanlardan genel ve detay

-Ömer Akca ile röp

-Güneşlenerek kayak yapanları izleyenler

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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