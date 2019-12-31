DHA YURT BÜLTENİ - 2

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7'si Suriye uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Tire ve Torbalı ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda örgütle irtibatta olan 7'si Suriye, 1'i de Lübnan uyruklu 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyondan görüntü

Zanlıların sağlık kontrolünden görüntü

Haber-Kamera: İZMİR,

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Erzincan'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonuna 4 tutuklama

Erzincan'da yılbaşı öncesi polisin düzenlediği uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü, tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde ve kaçak içki satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, 787 ecstasy hap, 742,33 gram kubar esrar, 11,36 gram toz esrar, 56,87 gram bonzai, bir silah ile 135 şişe muhtelif markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, 1 şüpheli hakkında 'Kullanmak maksadıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya kabul etmek' ve 3 şüpheli hakkında da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı ile 8 kişi ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ele geçirilen kaçak içkilerden görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Çanakkale'de trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerasına yansıdı.

Çanakkale kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülere yansıyan kaza, Atikhisar Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geliyor. Kavşakta bir otomobil ile motosiklet çarpışıyor. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan yolcu yaralanırken, motosiklette hasar meydana geliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntülerle sürücü ve yayaları trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-MOBESE kameralarına yansıyan kazadan görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

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Avladığı 50 kiloluk balığı yılbaşı akşamı arkadaşları ile yiyecek

Çanakkale'de, Saros Körfezi'nde zıpkınla dalış yapan banka güvenlik görevlisi Çetin Ege Doğan, yaklaşık 50 kiloluk akya balığı avladı. Doğan, balığı, yılbaşı akşamı iş arkadaşları ile birlikte yiyeceklerini söyledi.

Çetin Ege Doğan, geleneksel hale getirdiği her yılbaşı öncesi dalışında bu kez 20 metre derine kadar indi. Doğan, çok güçlü, mücadeleci ve günümüzde nadir avlanan yöresel olarak 'Çıplak', 'Kuzu Balığı', 'Leka' veya 'İskender balığı' da olarak anılan oldukça büyük akya balığı avladı. 49.5 kilo ağırlığında ve yaklaşık 1,5 metre boyunda olan balığı güçlükle kıyıya çıkaran Doğan, başına 'Noel Baba' şapkası takarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çetin Ege Doğan, "Her yılbaşı öncesi mutlaka dalar, avlanmaya çalışırım. Bu yıl da 2020 öncesi daldım. Benim boyum 1.85. Neredeyse benim boyumda, 1.5 metre boyunda Akya ile su üzerine çıktım. Kısmet olursa, yılbaşı akşamı bankadaki arkadaşlarla birlikte yiyeceğiz. Yeni yıl hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çetin Ege Doğan, su altı kamerası ile zıpkınla balığı avlarken

-Noel baba şapkasını takan Çetin Ege Doğan yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki avladığı Akya balığı ile

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ/ ÇANAKKALE

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Otomobilin çarptığı direk devrildi, sürücü yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkar ve refüjdeki direğe çarparak devrilmesine neden olan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezine giden Ekrem Yanak, kullandığı 02 HR 901 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan direğe çarptı. Kazada direk devrilirken otomobil sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı sürücü ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis ve itfaiyecilerin çalışması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)