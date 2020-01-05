DHA YURT BÜLTENİ - 2

Minik Adar istedi, başkan köy okuluna kitap yolladı

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Adar Kaya, okuluna kütüphane yapılması için Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a mektup yazıp, kitap istedi. Mektubu alan Başkan Tanğlay öğrencinin bu isteğine kayıtsız kalmadı ve köy okuluna öğrenciler için kitap gönderdi.

Tatvan'a 20 kilometre uzaklıktaki Kıyıdüzü Köyü İlkokulu'nda eğitim gören ve kitap okumayı çok seven 2'nci sınıf öğrencisi Adar Kaya, okul müdürüne "Bizim okulda neden kütüphane yok?" diye sordu. Okul müdüründen "Çok kitabımız olunca kütüphane açacağız" cevabı alan Adar, kitap istemek için Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a mektup yazmaya karar verdi. Mektupta adını, soyadını ve hangi okulda okuduğunu yazan Kaya, geçen yıl okumayı öğrendiğini ve kitap okumayı çok sevdiğini yazdı. Kitap okudukça konuşmasının düzeldiğini ve bilgilerinin artığını anlatan Kaya, hayatı boyunca kitap okuyacağını mektubunda yazdı.

'BİZİM İYİ, BİLGİLİ ÇOCUKLAR OLMAMIZ İÇİN SİZE İHTİYACIMIZ VAR'

Kaya mektubunun devamında, "Bizim okulumuzda kütüphane yok. Müdürümüz 'Çok kitabımız olunca okula kütüphane açacağız' dedi. Bunu duyunca çok mutlu oldum. Bu yüzden size mektup yazdım. Bizim iyi, bilgili çocuklar olmamız için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Bize güzel hikayeler, dergiler gönderirseniz, çok mutlu oluruz. Şimdiden her şey için çok teşekkür ederiz. Saygılarımla" dedi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise Adar Kaya'nın mektubunun ardından isteğine kayıtsız kalmadı. Başkan Tanğlay, okula çok sayıda kitap gönderdi:

'ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ'

Başkan Tanğlay, belediye olarak çocukların okuması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Kıyıdüzü köyünde okuyan 2'nci sınıf öğrencimiz Adar Kaya bize bir mektup göndermiş. Hem de kişiye özel olan bir mektup göndermiş. Okulda kitap ihtiyacı varmış. Kardeşimizin de kütüphane için kitap talebi oldu bizden. Bizde buna duyarsız kalmadık. Hemen talimat verdik. Kıyıdüzü'nde bulunan köy okulumuza gerekli yardımları gönderdik. Arkadaşlarımız bizzat gidip teslim etti. Çocuklarımızın selamını getirdiler. Bizde buradan onlara selam gönderiyoruz. Bu çocuklarımızın okuması için Bitlis Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kıyıdüzü köyü ilkokulundan detay

-Öğrencilerden detay

-Kitap getiren ekipten detaylar

-Adar Kaya'dan görüntüler

-Kitapların öğrencilere dağıtılmasından detay

-Çocukların kitapları incelemelerinden detay

-Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, -

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Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı

Konya' nın Seydişehir ilçesinde boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşinin birlikte yaşadığı ileri sürülen sevgilisi Aynur Süngülü'yü (37) tabanca ile vurarak öldüren Özlem Karakulak (43), Kocaeli'de saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, cuma günü saat 18.30 sıralarında, ilçeye bağlı Hacıseyitali Mahallesi 153065 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. 5 çocuk annesi Özlem Karabulak, İstanbul'dan boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'nün evine geldi. Karabulak'a kapıyı Süngülü'nün kızı açtı. Eve giren Karabulak, yanında getirdiği tabanca ile Süngülü'ye 4 el ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Aynur Süngülü'nün öldüğünü tespit etti. Süngülü'nün cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Aynur Süngülü'nün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi, ilçeye bağlı Taraşcı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TAKSİYLE OTOGARA GİTMİŞ

Polis, olay sonrası ticari taksiye binerek olay yerinden kaçan Özlem Karabulak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmada Karabulak'ın Konya yönüne gittiğini tespit etti. Polis, Özlem Karabulak'ın Konya Otogarı'na geldiğini belirleyerek, taksiciye ulaştı. Taksici ifadesinde, kadının aracına bindikten sonra otogara gitmek istediğini ve ve kendisini otogara bıraktığını söyledi.

CİNAYETTEN SONRA ESKİŞEHİR'E GİTMİŞ

Çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı güvenlik çalışmaları sonrası Özlem Karabulak'ın otogardan otobüse binmediğini, otogarın etrafında tur attıktan sonra ara sokaklara girdiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, cinayet zanlısı kadının yine bir taksiye binerek Konya dışına çıkabileceği ihtimali üzerinde durdu. Polis, gece şehir dışına çıkan taksileri incelemeye aldı. Polis, kısa süre sonra Karabulak'ın bindiği taksinin plakasına ve taksiciye ulaştı. Polis, taksicinin Özlem Karabulak'ı Konya otogarı civarındaki bir marketinin önünden alıp Eskişehir'e götürdüğünü öğrendi. Karabulak'ın taksiciye eşinden ayrı olduğunu, çocuklarına kendisinin baktığını anlattığı da öğrenildi.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

Polis, Özlem Karabulak'ın Kocaeli'nde yaşayan ağabeyinin ve eşinin akrabalarına gidebileceği ihtimali üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçti. Kent merkezinden farklı adreslere yapılan baskınlarda şüpheli Özlem Karabulak, Kocaeli'de, eşinin ağabeyinin evinde saklanırken yakalandı. Özlem Karabulak'ı Eskişehir'den eşinin yeğeni Damla T. ve bir yakınının almaya gittiği öğrenildi.

'SANA DA SIRA GELECEK' PAYLAŞIMI

Özlem Karabulak'ın cinayetten hemen sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, eşinin ayakkabısının üzerine ayağıyla basarak, 'Sana da sıra gelecek' notunu düştüğü görüldü. Karabulak'ın, bu paylaşımdan hemen sonra ise 'Ben bir tek seni sevdim. Kızlarına bak dedim. Canlarım sizleri çok seviyorum' notunu paylaştığı belirlendi. Özlem Karabulak'ın boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın evde bulamadığı, iş için şehir dışında olduğu belirtildi.

Kocaeli'de gözaltına alınan Özlem Karabulak, Cinayet Büro ekipleri tarafından teslim alınarak Konya'ya getirildi. Karabulak ilk ifadesinde, eşinin kendisini terk ettiğini, boşanma aşamasında olduklarını, Aynur ile ilişkisi olduğunu öğrenince, boşanma sürecini yavaşlattığı, eşinin bu nedenle kendisine cephe alıp, hastalanan çocuklarıyla bile ilgilenmediğini söylediği öğrenildi. Konya'ya getirilen Özlem Karabulak'ın Seydişehir ilçesinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Özlem Karabulak'ın emniyetten çıkarılışı

-Özlem Karabulak'ın olaydan sonra taksiyle kaçmasının güvenlik kamera görüntüler

-Konya otogarındaki güvenlik kamera görüntüleri

-Bir markette alışveriş yaparken görüntüsü

-Öldürülen Aynur Süngülü'nün fotoğrafı

Haber-Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA,

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Buzlanan yolda su kanalına devrildi: 2 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritteki su tahliye kanalına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karabük- Bartın karayolu Beştepeler mevkisinde meydana geldi. Salim Çelik (56) yönetimindeki 78 SD 539 plakalı hafif ticari araç, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı şeritteki su tahliye kanalına devrildi. Kazada, Osman Alper ve Mehmet Demirtaş yaralandı. Yaralıların yardımına yoldan geçen araç sürücüleri koştu. Araçtan çıkarılan yaralılar, bir sürücünün aracıyla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Sürücü Çelik, aracın birden kontrolünden çıktığını, toparlayamayınca da karşı şeride geçerek devrildiğini söyledi.

Kaza sonrası Karayolları ekipleri, buzlu yolda tuzlama çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri detay

Sürücü Salim Çelik'in konuşması

Aracın çekiciye yüklenmesi

Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması

Haber-Kamera: Okan ŞİMŞEK/SAFRANBOLU(Karabük),

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TIR, alev alev yandı

Aksaray'da, motor kısmından alev alan sunta yüklü TIR, alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR, kullanılmaz hale geldi.

Bursa'dan, Irak'a sunta taşıyan Ömer İlhan (39) yönetimindeki 47 DE 762 plakalı TIR, saat 00.30 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Yeni Sanayi Mahallesi yakınlarına geldiğinde motor bölümünden alev aldı. İlhan, TIR'ı yolun sağına çekip, aracı terk ederek itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, önlem olarak karayolunu trafiğe kapattı. Alevler, dorsedeki suntalara sıçradı. Alev topuna dönen TIR'da zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Çekicinin kullanılmaz hale geldiği yangında, dorsedeki suntaların bir kısmı da zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, karayolu da yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tırın kupasının alev alev yanma görüntüsü

-İtfaiye ekiplerin tırı söndürmesi ve soğutma çalışması

-Yanan tırdan detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-DHA

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Yüksekova'da kar en çok çocukları sevindirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyündeki öğrenciler, kızak ve bidonlarla gün boyu karda kayarak haftasonu tatilinin keyfini çıkardı.

Son günlerde soğuk havanın etkisiyle yurt genelinde yağan kar bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirirken birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının en çok etkili olduğu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol açma çalışmaları devam ederken, çocuklar yağan karın keyfini çıkardı. İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş Şehit Jandarma Üsteğmen Çağlar Cambaz İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, haftasonu tatilinde gün boyu kızak ve bidonlarla kayarak tatilin keyfini çıkardı. Kızaklarla kayan öğrenciler, bu duyumsuz anlarını cep telefonuyla kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kızak ve bidonlarla karda kayan çocuklar

-Kızak ve bidonları sırtlarında taşıyan çocuklar

-Detaylar

HABER: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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