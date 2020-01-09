DHA YURT BÜLTENİ-2

Denizli 'de 3.7 büyüklüğünde deprem

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.52'de meydana geldi. Yerin 6.14 kilometre derinliğinde olan deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi. Depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü, Bozkurt ilçesinin Armutalanı Mahallesi olarak açıkladı.

DENİZLİ,

===========================

Konya'da barda hesap kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'da bir barda hesap ödenmediği iddiasıyla çıkan silahlı kavgada işletme müdürü İsmail D. (39), kendisini omzundan vuran müşterisi Bekir Durna'yı (24) tabancayla öldürdü.

Olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Musallla Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Bekir Durna, arkadaşı Yavuz K. (33) ile gittiği barda alkol aldıktan sonra iddiaya göre hesabı ödemeden ayrılmak istedi. Bunu öğrenen işletme müdürü İsmail D., iki arkadaşa hesabı ödemelerini söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bekir Durna, yanında taşıdığı tabancayı çekip, önce havaya ateş etti, ardından da İsmail D.'yi sağ omzundan vurarak yaraladı. İsmail D., Durna'nın elindeki silaha tekme atarak yere düşürdü. Ardından iş yerine ait servis aracında bulunan tabancıyı alan İsmail D., Durna'nın bacaklarına doğru ateş açtı. Ağır yaralanan Durna, iş yerinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Durna, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastanede tedaviye alınan İsmail D.'nin ilk ifadesinde, "Hesabı ödemeden iş yerinden ayrılmak istediler. Çıkarken de küfür ettiler. Ben de hesabı ödemelerini istedim. Bana silah çektiler. Omzumdan vuruldum. Daha sonra iş yerine ait servis aracından aldığım tabancayla Durna'nın bacaklarına doğru ateş açtım. Öldürmek için sıkmadım' dediği belirtildi.

İsmail D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Polisin servis aracında inceleme yapması

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

====================================

Hafif ticari araç yan yola uçtu, sürücü öldü

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracıyla yoldan çıkıp, 2 metre yüksekten yan yola uçan Ahmet Emin Akgök (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, bu sabaha karşı Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 60. kilometresindeki Sandıklı merkez Dinar Caddesi kavşağında meydana geldi. Ahmet Emin Akgök'ün kullandığı 03 PC 677 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaklaşık 2 metreden yan yola uçtu. Yan yatan araç içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Emin Akgök ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ahmet Emin Akgök'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık incelemesi sonrası Ahmet Emin Akgök'ün cansız bedeni Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Kaza Yerinden otomobilden görüntü

Kaza yerinden araç polis incelemesinden görüntü

Cenaze nakil edilirken görüntü

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

===========================

Bursa'da gaybubet evlerine operasyon: 13 gözaltı

BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine düzenlenen baskınlarda aralarında askerlerin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin gizlendiği hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine operasyon düzenledi. Bursa, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Sakarya'da aranma kaydı bulunan firari şüphelilerin saklandığı tespit edilen Bursa, Orhangazi ve Mudanya'da bulunan 10 gaybubet evine operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet mahrem imamı, askeri mahrem imam, bölge talebe mesulü, bölge üniversite mesulü, küçük bölgeci, örgüt satın alma sorumlusu, ihraç asker, ihraç öğretmen olmak üzere 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve sahte sürücü belgesine el konuldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 8 şüphelinin 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise etkin pişmanlık yasasından yararlanarak tahliye edildi. 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Operasyondan görüntüler

-Operasyon yapılan evlerdeki aramalardan görüntüler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntüler

Haber: Muammer İRTEM/BURSA,

============================

Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 5 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen 5 adrese şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 5,72 gram esrar, 2,60 gram bonzai ve bonzai yapımında kullanılan 39 gram hammadde ele geçirdi.

Uyuşturucuya el koyan polis, Nurdağı ilçesindeki adreslerde H.M.S., E.Ç., G.K.'yi, il merkezinde de A.K. ve Ş.Y.'yi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Nurdağı Adliyesi

Şüphelilerin hastaneye götürülüp,getirilmesi

Adliye'ye çıkarılmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

===========================

Kaçak avcıların vurduğu yaban keçilerini sırtlarında taşıdılar

ANTALYA'nın İbradı ilçesinde, 3 yaban keçisini avlayan 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler yaban keçilerini yüzlerce metre sırtında araçlarına taşıdı.

İlçeye bağlı Ürünlü Mahallesi Muhtarı Lütfullah Yamansoy, Başlar Mahallesi yakınlarında dağlık alanda kaçak av yapıldığı ihbarı aldı, durumu jandarmaya haber verdi. Ekiplerle bölgeye giden Yamansoy, üç yaban keçisinin vurulduğunu ve başlarının kesilerek avlandıkları yere bırakıldığını tespit etti. Ekipler, avlanan hayvanları yüzlerce metre sırtında araçlarına taşıdı. Bölgede geniş çaplı arama başlatan ekipler kısa sürede ilçe girişinde avcılar D.A.A., M.E., H.K., D.A.Ö. ve H.D'yi yakaladı. İzinsiz avlanan avcılar jandarma karakoluna götürülürken, tüfeklerine ek konuldu. 5 avcı hakkında av kanununa muhalefetten işlem yapılacağı belirtildi.

6 AY ÖNCE DE YAKALAMIŞTI

Muhtar Lütfullah Yamansoy, kaçak av yapanlarla ilgili özellikle çalıştığını anlattı. 6 ay önce de yavru bir dağ keçisinin kaçak avlandığını ve bunu da tespit edip avcıya 25 bin TL ceza yazdırdığını söyleyen Yamansoy, "Avcıların izinsiz yaptığı av nedeniyle hayvanların nesli tükenme noktasına geldi. Başka bölgelerden gelen avcılar resmen hayvanları katlediyor. Bunun adı av değil. Doğaya ve hayvanlara sevgi ve saygı bilinci oluşturmak için çabalıyoruz. Tahrip edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

===========================

İmranlı'da kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu

SİVAS'ın İmranlı İlçesinde etkili olan kar yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Belediye ekipleri merkezde kar temizliği başlattı.

İmranlı İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Murat Açıl'ın talimatlarıyla ekipler, ilçede yolların açık kalması,ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi. Cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yapan belediye ekipleri, ilçe merkezinde yer yer 50 santimetreyi bulan karları temizleyerek kamyonlarla ilçe dışına taşıdı. Öte yandan özellikle köylerden gelen müşterilere hizmet veren bazı esnaflar, kış nedeni ile müşteri sayısı azaldığı için mart ayına kadar kepenk kapattı.

İl genelinde ise 65 yerleşim yerinin ulaşıma kapalı bulunduğu Sivas'ta İl Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-İlçe merkezinden görüntüler

-Kar temizleme çalışmaları

-Dükkanlardan görüntü

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/İMRANLI (Sivas),

===========================

Ahırlarda yem üretilecek

KARS'ın Digor İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak ve ekonomik rahata kavuşturacak önemli bir projeye imza attı. Hollanda'da kullanılan yem bitkileri çimlendirme projesini hayata geçiren Hagi, 20 derece sıcaklığındaki bir odada meyve kasaları içerisinde yem bitkilerini çimlendirmeyi başardı.

Digor İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, kış aylarında 6-7 ay ahırda kalan hayvanların beslenmesinde masrafları azaltmak amacıyla yem bitkilerini çimlendirme projesini uygulamaya başladı. Ziraat Odası Tarım Danışmanı Serhat Ertek ve Ziraat Mühendisi İbrahim Oğuzhan Erginbay'ın destekleriyle bir odada kasalar içinde yem bitkilerini çimlendirme işlemi başarıyla gerçekleştirildi. 7 günde 28 santim uzunluğuna ulaşan arpanın bir kilosundan 8 ile 10 kilogram arasında ürün elde ediliyor.

Proetin açısından zengin olan arpanın yem masrafını yüzde 70'lere varan oranda azaltacak 'Yem Bitkileri Çimlendirme Projesi'ni yöre çiftçisine tanıtan Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, "Bölgemizde 6- 7 ay kış oluyor. Hayvanlarımız bu nedenden dolayı içeride beslenmek zorunda kalıyor. Bu da yem, saman ve ot konusunda büyük masraf oluyor. Digor Ziraat Odası olarak ziraat mühendislerimizle bir çalışma yaptık. İnternette de araştırdık. Topraksız arpa ekimi yöntemini bulduk. Bunun denemesini de yaptık. Arpamız 5 günde epeyce boylandı. 7 güde 28 santime kadar uzanıyor. 7'nci günün ardından hayvanımıza yediriyoruz. 1 kilo arpada 8-10 kilogram arası yeşil ot çıkıyor. Topraksız olduğu için bunu parçalayıp hayvana verebiliyorsunuz. Protein oranı da 28 olan bu ürün, bölgemize büyük kolaylık getirecek. Normalde bizim kullandığımız yemlerde protein oranı 14- 18 arasıdır" dedi.

Çiftçileri bilgilendirmenin yanı sıra tarım danışmanları ve mühendislerin köylere giderek projeyi anlatığını ifade eden Hagi, "Bunun hiçbir zorluğu olmadığını anlatıyoruz. Çiftçimiz kendi ahırında yapabiliyor. Ahır sıcaklığı 18- 30 derece arasında olduğu zaman bu ürünü ahırında yetiştirebiliyor ve günlük olarak hayvanına yedirebiliyor. Şu anda çiftçilerimiz bilmedikleri için biraz endişeliler, ama biz bunun birkaç yerde denemesini yapacağız. Bu uygulama, önümüzdeki günlerde köylerde ahırlarda yapılacak. Bütün çiftçilerimize bunu öneriyoruz" diye konuştu.

ÇİFTÇİMİZ OT KULLANMAYACAK, SAMAN KULLANMAYACAK

Uygulama hakkında bilgi veren Hagi, "Arpa kaliteli olursa daha çok verim alınabilir. 7 günde yetiştiği için taze taze hayvana yedirebiliyorsunuz. Aynı zamanda süt üretiminde de yüzde 20 oranında artış oluyor. Kısırlık olayı kesinlikle olmuyor. Veterinerden ilaç kullanmayacak, ot kullanmayacak, saman kullanmayacak, yem kullanmayacak sadece bunu üretecek. Bir araştırma yaptık. Odamıza gelen bir çiftçimizin 30 hayvanı var. Çiftçimiz günlük 200 kilo saman, 125 kilo ot, 100 kilo da yem veriyor hayvanlarına. Bunun günlük maliyeti 450 TL oluyor. Bizim bu önerdiğimiz metodu kullanırsa 55 kilo arpayla o hayvanlarını doyurabiliyor. Bu da 80 TL'ye mal oluyor. Böylelikle günlük 370 TL kara geçiyor. Şu anda samanın kilosu 1 TL. Biz, buna bir çare bulalım ve çiftçilerimizin maliyetlerini düşürelim amacıyla araştırma yaptık. Hollanda'da yüzde 75 oranında hayvan yetiştiricisi bu sistemle işini yürütüyor. Ülkemizde de yaygınlaşıyor. Özellikle kaz çiftliklerinde bu uygulanıyor. Büyükbaş hayvancılıkta Hollanda ve Romanya bunu yaygın kullanıyor."

PROTEİNİ KÖKÜNDE

Digor Ziraat Odası Tarım Danışmanı Serhat Ertek, "Şu anda biz arpanın çimlendirmesini yaptık. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta, tavşan ve kaz yetiştiriciliğinde de kullanılan bir yöntemdir. İlk olarak arpa çimini suda yıkıyoruz. 3-4 defa suyunu değiştiriyoruz. 1 gün boyunca kapalı ortamda bekliyor. Üzeri kapalı şekilde beklediğinde çimleniyor. Ertesi gün açıyoruz tepsilere, kasalara koyuyoruz. Bunun proteini kökünde. Hayvan bunu yediğinde yaz mevsiminde dışarıda beslenmiş gibi olurken, aynı zamanda da daha yüksek protein alabiliyor" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİNİN MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEYİ AMAÇLIYORUZ

Ziraat Mühendisi İbrahim Oğuzhan Erginbay ise "2018-2019 yıllarında Digor bölgemizde yüzde 70 oranında kuraklık gerçekleşti. Çiftçilerimiz hayvanlarını besleme sorunu yaşadılar. Bu da maliyetlerini etkiledi. Devamında birbirine paralel olarak kredi borçlarını bile ödeyemez hale geldiler. Bizim asıl amacımız; çiftçinin maliyetlerini düşürüp en kısa sürede çiftçimizi refah seviyesine kavuşturmak. 450 TL'den 80 TL'ye düşen maliyetlerle çiftçimizin karını arttırmak, bölgemizin kalkınmasını sağlamak özellikle dışarıya satılan gebe düvelerimizin satışını önlemektir. Bu çalışmalarımızda umarım ki başarıya ulaşacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Muhabir Bedir Altunok'un anonsu

-İsmet Hagi'nin konuşması

-Digor Ziraat Odası Tarım Danışmanı Serhat Ertek'in konuşması

-Ziraat Mühendisi İbrahim Oğuzhan Erginbay'ın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

===========================