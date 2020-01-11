DHA YURT BÜLTENİ-2

200 bin nüfuslu Maarat El Numan, hayalet şehir oldu

SURİYE'nin İdlib kentine bağlı 200 bin nüfuslu Maarat El Numan ilçesi, Rusya destekli rejim saldırıları sonucu hayalet şehre dönüştü.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de, Esad rejimi ile Rusya destekli guruplar tarafından, son aylarda özellikle İdlib'in Maarat El Numan ilçesine yoğun saldırılar gerçekleştirildi. Saldırılar nedeniyle evlerini terk eden siviller, araçlarla kendileri için güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına yakın bölgelere geldi. Yanlarına alabildikleri kadar eşya alan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla teröristlerden arındırdığı bölgelere yerleşti. Yoğun göç nedeni ile boş yer bulamayan bazı Suriyeliler, zeytin ağaçlarının altına kurdukları derme çatma çadırlarda yaşamaya başladı.

Yerel kaynaklar, asıl nüfusu 200 bin olan Maarat El Numan ilçesinin hayalet şehre döndüğünü, bombardıman nedeniyle artık kullanılamaz hale gelen binalarda yaşayan çok az insan kaldığını söyledi. Bu kişilerin de yokluk ve sefalet içerisinde harabe binalarda hayatta kalmaya çalıştığı vurgulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Maarat El Numan ilçesi

-Harabe hale gelen binalar

-İlçe genelinden detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI( Hatay ),

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Ateşe tiner döken Angolalı genç, alevlerin arasında kaldı

KONYA'da bir iş yerinde ısınmak için tenekenin içindeki ateşe tiner döken Angola uyruklu kişi, alevlerin arasında kaıp, yaralandı. İsminin Josef olduğu öğrenilen kişinin alevler içerisinde kaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Angola uyruklu Josef isimli kişi, bir iş yeri çalışanı ile oturduğu sırada kovanın içindeki ateşi büyütmek için üzerine tiner döktü. Ancak bu sırada gencin kıyafetleri tutuştu. Alevler arasında kalan ve kendisini dışarı atan Josef'in yardımına çevre sakinleri koştu.

Üzerindeki alevler söndürülen Josef, çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan genç, tedaviye alındı.

Angolalı gencin alevler içerisinde kaldığı anlar ve yanındaki işçinin alevlerden son anda kaçmayı başarması ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Angolalı gencin ateşe tiner dökmesi

Kovanın alev alması ve gencin alevler arasında kalması

Haber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA

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Hazine arazilerinde usulsüzlük operasyonu: 41 gözaltı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, mera ve hazine arazilerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında tapu kadastro müdürlüğünde görevli 2 memurun da bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınar ilçesine bağlı 6 kırsal mahallede, Kadastro İl Müdürlüğü ve ihaleyle hizmet alımı yapılan özel bir haritacılık şirketince kadastro işlemlerinde, bazı görevlilerce vatandaşın tarlasından dönüm başı belli miktarda para alınarak usulsüzlük yapıldığı ihbarını aldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü'nde çalışan 2 memur ve haritacılık şirketinin 5 çalışanının, mera ve hazine arazisiyle başkasına ait tapusuz arazileri para karşılığında vatandaş adına tapuladıkları, bazı görevlilerin vatandaşlar ile kafeterya ve ofislerde bir araya gelerek hazineye kayıtlı arazilerin vatandaşa yazılması karşılığında aralarında protokol yaptıkları ve verilen paralar karşılığında senet düzenledikleri tespit edildi.

DİYARBAKIR VE GAZİANTEP'TE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Ocak günü Diyarbakır ve Gaziantep'te belirlenen adreslerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan 5'i şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Gerçekleştirilen operasyon

Göz altına alınan şüpheliler

Ele geçirilen belgeler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Elif FİLİZ-Kamera: DİYARBAKIR,

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Demre'de doğal ve tarihi sit alanına yapılan 4 kaçak villa yıkıldı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde Hazine'ye ait birinci derece doğal ve tarihi sit alanına kaçak yapılan 4 villanın yıkımı için giden ekipler, engellendi. İnşaatı yaptıran kişi, belediye ekiplerinin yıkım konusunda kararlı tutumunu görünce, 4 villayı kendi iş makineleriyle yerle bir ettirdi.

Demre'ye bağlı Kapaklı Mahallesi'nde Hazine'ye ait, aynı zamanda doğal ve tarihi sit alanı bölgesinde bulunan 13 bin 997 metrekarelik alan üzerine kaçak olarak 4 villa yapıldı. H.T. adlı bir vatandaşın zilliyetinde olan arazi, 2017 yılında C.K.'nın üzerine geçti. C.K., 2017 yılında arazi üzerinde ikisi 100 metrekare, ikisi de 117.6 metrekare tabana oturan 2'şer katlı villa yapımına başladı. Yapılan şikayetler üzerine Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu villaların yapıldığı yerin Kekova Özel Çevre Koruma Alanı'nda kaldığını, bölgenin birinci derece doğal ve tarih sit olduğu gerekçesiyle Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Demre Belediyesi ekipleri 2 Kasım 2018 tarihinde inşaatları mühürledi.

Bunun sonrasında C.K., villa inşaatlarını M.T.'ye devretti. M.T. de mühürleri kırarak inşaata yeniden başladı. 27 Kasım 2019 tarihinde Demre Belediyesi ekipleri inşaatları tekrar mühürledi. Demre Belediyesi bu süreçte M.T.'ye 525 bin, C.K.'ya 125 bin lira ceza uyguladı. 4 villa hakkında da Demre Belediyesi encümeni tarafından yıkım kararı verildi.

KENDİSİ YIKTIRDI

Yıkım kararının uygulanacağının bildirilmesinin ardından belediyeye bağlı iş makineleri geçen perşembe günü villaların olduğu noktaya yönlendirildi. Yıkıma giden ekipler villalara geçiş yapılan yolun iş makineleriyle kapatıldığını belirledi. Yıkım için gelen ekiplerin geçişine izin verilmedi. Belediye ekiplerinin yıkım konusunda kararlılığı ve yetkililerin iş makinelerinin kaldırılması, aksi takdirde emniyet güçlerinin kaldıracağı yönünde uyarılarının ardından yol açıldı. Villa sahibinin yıkımı engellemek için getirttiği iş makineleriyle 4 villa yerle bir edildi. Yıkım olaysız şekilde tamamlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Villaların olduğu bölge

Yolu kapatan araçlar

Yıkımdan bölümler

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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Hırsızlık iddiasına otomobil yaktı

ADANA'da hırsızlık iddiasıyla suçlanan 21 yaşındaki Süleyman D., komşularının otomobilini yaktı. Güvenlik kamerasından kimliği saptanan Süleyman D. tutuklandı.

Olay, 10 Ocak'ta saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman D., komşuları Mehmet Ok'un park halindeki otomobilinin kapısını açarak koltuklarını yaktı. Bir süre sonra olay yerine tekrar gelen şüpheli yanan aracın içine plastik parça atarak alevlerin büyümesine neden oldu. Bu sırada alevlerden park halindeki bir kamyonette etkilendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında otomobil, kullanılmaz hale gelirken, tüm yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliğini saptadıkları Süleyman D.'yi kısa sürede yakaladı. Aracı yanan Mehmet Ok'un, Süleyman D.'nin birkaç gün önce hırsızlık için evine girdiğini söyleyerek, "Babasına, Süleyman'ın evlerine hırsızlık amacıyla girdiğini söyledim. Babasına 'ben ona kızarım' dedi, ardından bu olay yaşandı" dedi. Emniyette sorgulanan şüpheli ise, "Mustafa Ok ile bir süre önce kavga ettik, kendisi aileme küfür etti, aracını bu yüzden yaktım" dedi.

Süleyman D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlının otomobilin kapısını açıp girmesi

Otomobilin yanması

Zanlının lastik ve benzin getirmesi

Otomobilden çıkan alevler

İtfaiyenin gelmesi

Söndürme çalışmaları

Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

*ARŞİV*

Olay yerindeki otomobilden görüntüler

Yanan otomobilden detaylar

Otomobili kundaklanan vatandaşın konuşması

Polis ekiplerinden detaylar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Kadın sürücülerin kazasında erkekler birbirine girdi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Cemile Kaya ve Serpil Türker'in kullandığı otomobillerin çarpıştığı kazada, kız çocuğu N.H. Kaya (9) hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralı çocuğun babası, kadın sürücüye saldırmak istedi. Diğer kadın sürücünün yanındaki erkek yakınının karşılık vermesi üzerine başlayan tartışma ve kavgayı polis ayırdı. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi Askerlik Şubesi kavşağında meydana geldi. Cemile Kaya'nın kullandığı 07 LSJ 41 plakalı otomobil, 5562 Sokak'ta Serpil Türker'in kullandığı 06 BHP 376 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Cemile Kaya'nın kullandığı otomobilin arka koltuğunda oturan kızı N.H. Kaya başını koltuğa çarparak hafif şekilde yaralandı.

Kazayı duyarak olay yerine gelen sürücülerin yakınları arasında tartışma çıktı. Karşılıklı suçlamalar ve tartışmaların ardından birbirlerinin üzerine yürüyen erkekleri çevredeki vatandaşlar ve kaza yerine gelen trafik polisleri sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen N.H. Kaya'nın babası Serpil Türker'e saldırmak istedi. Türker'in yanındaki erkek yakını öfkeli babaya müdahale etti. Taraflar arasındaki kavga bir süre sonra vatandaşlar ve polisin çabasıyla büyümeden önlendi. N.H. Kaya da 'yapma baba' diyerek, babasını sakinleştirmeye çalıştı. Ağlayan kız çocuğunu, kazaya karışan annesi teselli etmeye çalıştı.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza anı ve sonrasında yaşananlar (güvenlik kamerası)

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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Rize'de heyelan yolu kapattı

RİZE'de meydana gelen heyelan sonucu, Örnek köyündeki yol, ulaşıma kapandı. Yol, belediye ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Merkeze bağlı Salarha beldesi eski yolu üzerinde dün akşam saatlerinde etkili sağanağaın ardından heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları yolu Örnek köyü mevkisindeki yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Yol, ekiplerce iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yol temizleme çalışmaları

HABER: Arzu ERBAŞ KAMERA: RİZE

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Hatay'ın 50 yıllık hayali gerçek oldu, Afrin Çayı'ndan gelen su baraja verildi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Reyhanlı Barajı'na, Afrin Çayı'ndan gelen su verilerek bölgenin 50 yıllık hayali gerçekleştirildi.

İlk su bırakılması nedeniyle baraj alanında tören düzenlendi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Kaymakam Ali Candan, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın, DSİ Hatay Şube Müdürü Mehmet Ekinci, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu ve mahalle muhtarları katıldı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Afrin Çayı'ndan gelen suyun Reyhanlı Barajı'na aktarılmasının Hatay için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Bu gün mutlu bir gündeyiz. 50 yıllık hayalimizi gerçekleştirdik. Hatay'ın ve Reyhanlı'nın gurur projesini hayata geçirdik. Afrin Çayı'ndan gelen suyu Reyhanlı Barajı'na veriyoruz, hayırlı olsun"dedi.

600 BİN DEKAR ARAZİ SULANACAK

Afrin Çayı'ndan gelen suyun Reyhanlı Barajı'na verilen su ile bölgede 600 bin dekar arazinin sulanacağını, 200 bin dekar arazinin de taşkınlardan korunacağını belirten Şanverdi, geçen yıl Hatay Havalimanının çevresinin sularla kaplandığını ve Amik Ovası'nın sıkıntılı günler yaşadığını aktardı. Şanverdi, "Reyhanlı Barajı bu taşkınları önleyecek. Bundan sonra da bu sorunları en aza indirmek için mücadelemiz devam edecek. Ayrıca baraj alanı çevresinde bulunan Mehmetbeyli Mahallesi sakinlerimizi mağdur etmemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Reyhanlı Belediyesi olarak 15 Ocak'ta parsel dağıtımını gerçekleştirecek ve Reyhanlı Kaymakamlığımız da evi olmayanlara kira bedeli ödeyecek. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

HATAY'IN EN BÜYÜK BARAJI

DSİ Hatay Şube Müdür Mehmet Ekinci, Reyhanlı Barajı'nın Hatay'ın en büyük projesi olduğunu söyledi. Barajın göl sahası bittiğini, en büyük su kaynağının ise olan Afrin ve Karasu nehirleri olduğunu sözlerine ekleyen Ekinci, nehirlerden gelecek suyun baraja aktarılacağını kaydetti. Ekinci, "Barajın kendi su kaynağı yoktur. Afrin Çayı'ndan gelen suyu veriyoruz. Baraj, bundan sonra yazın Amik Ovası'nın susuzluğuna çare olacak, kışın ise taşkınların önüne geçmiş olacak. Toplanan su ile birlikte aynı zamanda Türkiye'nin en büyük regülatörü de yapılıyor. Toplam 26 kapaktan oluşuyor. Türkiye'nin en büyük iletim kanalını da yapıyoruz. Saniyede 1534 ton suyu Afrin Çayı'ndan alacak ve baraj sahasına aktarmış olacak. Regülatörü de otomasyon siteme sahip olup 20 milyon metreküp su temin edecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Baraj alanı ve detayları

-Regülatörler

-Afrin Çayı'ndan gelen su

-İş makineleri

-Afrin Çayı

-Törene katılanlar

-AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin konuşması

-Baraj alanı detay görüntüleri

-Bekleyen vatandaşlar

-Törene katılanlar su verilmesini izlerken

-DSİ Hatay Şube Müdürü Mehmet Ekinci'nin konuşması

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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