DHA YURT BÜLTENİ-2

Van 'da 599 yerleşim birimi ulaşıma kapandı

VAN'da, dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 599 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan 355 mahalle ve 244 mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Van ve çevresinde bir hafta aradan sonra yoğun kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ile birlikte park halindeki araçlar kara gömülürken, sabah saatlerinde kar yağışı ile uyanan esnaflar, iş yerlerinin önündeki karları temizlemeye çalıştı. Kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan 355 mahalle ve 244 mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir mücadele sürdürüyor.

Sabah saatlerinde kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar, bu yıl ilk kez Van merkeze bu kadar kar yağdığını belirterek, "Karın yağışı iyi oldu. Çünkü mikropları öldürüyor. Buranın güzelliği de kardan geliyor. Kar yağışına çok sevindik" diye konuştu.

Bu arada, şehir merkezindeki ana ve ara sokaklarda da yoğun bir çalışma başlatıldı. Merkezdeki karlar belirli noktalara toplanıp, kamyonlarla kent dışına çıkartılırken, Edremit İlçesi Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman da çalışmaları yerinde denetledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kara gömülen araçlar

-Karda giden araçlar

-Karda yürümekte zorlanan vatandaşlar

-Kara gömülen araçların ezirnedeki karları temizleyen bir vatandaş

-İşyerinin önündeki karları temizleyen esnaflar

-Bir esnaf ile röportaj

-Yürüyen vatandaşlar

-Kardan genelve detaylar

-İş makinelerinin kar temizleme çalışması

-Kamyonlara yüklenmesi

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Kocaeli merkezli 21 ilde sahte yakıt faturası operasyonu

KOCAELİ merkezli 21 ilde 1 milyon 755 bin TL sahte yakıt faturası ve fişi kesenlere yönelik düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte yakıt fişi üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 21 ilde 57 kişiye yönelik operasyonda 47 kişi gözaltına alındı. 'Nitelikli dolandırıcılık ve özel evrakta sahtecilik' suçu ile yürütülen soruşturmada 1 milyon 755 bin TL değerinde sahte fatura ve fiş ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 15 kişi sabah saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adliyeye sevk edilmeleri

Polis kamerası operasyonda görüntü, sahte fişlerden görüntü

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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Bolu 'da kar durdu

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışının durmasıyla ulaşım rahatladı. Kent merkezinde ise yollarda oluşan buzlanma nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile kişilere bir gün izin verildi.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabaha karşı etkisini kaybetti. Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişlerinde, kar yağışının kesilmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Kar yağışı nedeniyle dün en fazla sorunun yaşanan Gerede-Karabük yolunda da ulaşım normale döndü. TIR ve kamyon geçişlerine kapatılan Bolu-Zonguldak D-750 karayolunda da ulaşım normale döndü. Kent merkezinde de etkili olan kar da durdu. Ancak soğuk hava nedeniyle buzlanma yaşandı. Bolu Belediyesi ekipleri şehir merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

ENGELLİ VE HAMİLELERE İDARİ İZİN

Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kişilere 1 gün idari izin verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için 24 Ocak günü bir gün süre ile idari izinli sayılması uygun görülmüştür." denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yollardan görüntüler

-Kar manzaraları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Almanya'da terör örgütüne para yardımında bulundu, Adana'da yakalandı

ADANA'dan 5 yıl önce işçi olarak gittiği Almanya'da, 'PKK/KCK' lehine düzenlenen gösterilere katılıp, örgüt için para yardımında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı aleyhinde propaganda yürüttüğü tespit edilen Bayram Akan (32) Adana'da yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK lehine Almanya'daki Türkiye Konsolosluğu önünde gerçekleştirilen eylemlere katılan Bayram Akan'ın, tatil için 15 Ocak'ta Adana'daki ailesinin yanına geldiği belirlendi. Barış Pınarı Harekatı'na karşı 'kara propaganda' da yürüttüğü tespit edilen Akan'ı yakalamak için harekete geçen polis, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenledi. Örgüt tarafından kurulan sözde bir yardım kuruluşuna, teröristlere ve ailelerine destek için para yardımı yaptığı da saptanan Bayram Akan, çıkarıldığı adliyede 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlının adliyeden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Aracın gidişi

Adliyeden arşiv görüntüler

SÜRE: 01'00" BOYUT: 111 MB

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Mersin'de 465 litre kaçak alkol ele geçirildi

MERSİN'de, kaçak üretim yaptığı belirlenen şüphelinin evinde ve aracında yapılan operasyonda, 465 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde kaçak alkol üretimi yapan şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheli şahsın evinde ve aracında yapılan aramada, muhtelif bidon ve kovalar içerisinde 465 litre bandrolsüz alkollü içki, 143 adet muhtelif ölçülerde boş alkol şişesi, 1 adet alkol yapımında kullanılan damıtma aparatı, 5 litre alkol ve şarap yapımında kullanılan 7 litre maya ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İçki yapılan eve operasyon düzenlenirken

-İşçi yapımında kullanılan malzemelerin bulunması

-Bulunan kaçak içkiler

Haber-Kamera: MERSİN,

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