DHA YURT BÜLTENİ-2

Karabük 'te gölet buz tuttu

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde bulunan Ortakçı Göleti havanın eksi 10 dereceye düşmesinin ardından buz tuttu.

Eflani'de havanın eksi 10 dereceye düşmesinin ardından Ortakçı Göleti buz tuttu. Ormanın ortasında bulunan göletin buz tutmasıyla birlikte muhteşem bir güzellik ortaya çıktı. Ortakçı Göleti'nin bulunduğu alana gelenler gölet kenarında mangal yaparak doğanın keyfini çıkardı. Bazı kişiler ise göletin buz tutan yüzeyinin üzerinde kızakla kaydı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Buz tutan göletten görüntüler

Mangal yapanlar

Buz tutan göletin üzerinde kızakla kayanlar ve detaylar

HABER-KAMERA: KARABÜK,

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'Vakvak', Küçükkuyu'nun maskotu oldu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine 3 yıl önce gelen ve limanda yaşayan kaz, beldenin maskotu oldu. Kaza 'Vakvak' adını vererek bakmaya başlayan balıkçı Adnan Atlı (57), "Bu kaz 3 yıl önce uçarak limanımıza geldi ve bir daha da gitmedi. Adını 'Vakvak' koydum. O zamandan beri kendi elimle besleyip gözüm gibi bakıyorum" dedi.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi limanında 3 yıl önce uçarak gelen kaz, beldenin maskotu oldu. 3 yıldır Küçükkuyu Limanı'nda yaşayan kaza, beldede 40 yıldır balıkçılık yapan evli ve 1 çocuk babası Adnan Atlı bakıyor. Atlı, 'Vakvak' adını verdiği kazı her gün ekmek, salatalık, marul ile besliyor. Elinden su içiriyor. Adnan Atlı balığa çıktığı zaman, 'Vakvak' adlı kaza liman çevresindeki esnaf bakıyor. Beldenin maskotu olan kaz, yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor.

'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'

Adnan Atlı, "Bu kaz 3 yıl önce göç sırasında uçarak limanımıza geldi. Bir daha da gitmedi. Adını 'Vakvak' koydum. 3 yıldır limanda bakıyorum. Adeta neşe kaynağı oldu. Kendi elimizle besleyip, gözümüz gibi kaza bakıyoruz. Dışarıdan beldeye gelip, sahilde dolaşan yerli ve yabancı turistlerde kaz ile aramızdaki bağı görünce şaşırıyorlar. Çevredeki esnaf arkadaşlarda ben balığa çıktığım zaman kaza bakıyorlar. Bu kaza hayvan sevgisi olduğu için bakıyoruz. Hiç bir beklentimiz yok. Burada kalmaya devam ettiği sürece bakmaya devam edeceğiz" dedi.

'NEŞE KAYNAĞIMIZ OLDU'

Küçükkuyu Limanı bölgesinde bir iş yerinde çalışan Mert Alver ise, "Kazımız 3 yıl önce limanımıza geldi. Adnan ağabeyimle kazı her gün düzenli olarak besliyoruz. Limana alıştı. Her gün gelip, güzelce besleniyor. Neşe kaynağımız oldu. Limanda dolaşan insanlar görünce şaşırıyor. Adnan ağabey ve bize alıştı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Balıkçı Adnan Atlı'nın vak vak adlı kazı beslemesinden genel ve detay görüntü.

-Vak Vak adlı kaz'dan detay görüntü.

-Adnan Atlı röp.

-Mert Alver röp.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

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Polis, maskeli silahlı soyguncuyu gözlerinden tespit etti

BURSA'da, yüzünü kırmızı bandanayla kapatıp, girdiği markette, kasiyere tabanca ve bıçak doğrultarak kasadaki 1470 TL'yi çalan soyguncu, kaçtı. Polis, şüpheliyi kamera görüntülerinde görünen tek yeri olan gözlerinden bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 bin kişinin incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen F.K., İstanbul'da yakalandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'ndeki süpermarket zincirinin bir şubesinde meydana geldi. Yüzünü kırmızı bandana ile kapatan şüpheli, markete girip, kasaya gitti. Şüpheli, kasiyere tabanca doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Kasiyer, şüphelinin bir anlık boşluğundan faydalanıp kasaya bıraktığı silahı alınca, şüpheli bu kez cebinden bıçak çıkardı. Kasadaki 1470 TL'yi alan soyguncu, iş yerinden çıkıp, kaçtı.

3 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Marketteki ve şüphelinin kaçış güzergahındaki 100'den fazla dükkanın güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüpheliyi yüzünde görünen tek yeri olan gözlerinden tespit etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin göz yapısına bakarak 18- 25 yaş arası 3 bin kişi üzerinde sanal ortamda tarama yapan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, soyguncunun F.K. olduğunu tespit etti. F.K.'nin olay sabahı Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden bilet alarak İstanbul Alibeyköy Otobüs Terminali'ne gideceği bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi yakalamak için İstanbul'a gitti. Soyguncunun bilet aldığı otobüsü tespit eden ekipler, gece 04.00 sıralarında otobüsten indiği sırada F.K.'yi gözaltına aldı. Bursa'ya getirilen F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan F.K.'nin silah ve bıçak zoruyla kasiyerden para aldığı anlar marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, yüzünü kırmızı bandanayla kapatarak içeri giren F.K.'nin kasaya gidip burada tabancasını çıkardığı görülüyor. Kasiyerin kasayı açtığı sırada elindeki tabancayı bırakan F.K.'nin silahını, market çalışanlarından birinin aldığı görülüyor. Ardından cebinden bıçağını çıkaran şüphelinin, kasadaki paraları aldıktan sonra iş yerinden çıktığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Soygun anından güvenlik kamerası görüntüleri

-Kasiyerin kasadaki silahı alma görüntüleri

-Şüphelinin kasadan para alarak çıkış yapma görüntüleri

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesinden detaylar

-Olay yerinden detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

GÖRÜNTÜ DÜN GEÇİLDİ

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Anne karnındaki bebeğin tıkanan idrar kanalı lazerle açıldı

Antalya'da, 40 gün önce dünyaya gelen Muhammet Asaf bebeğin, anne karnında 28 haftalıkken tıkanan idrar kanalı, idrar torbasından kamerayla girilerek lazerle açıldı.

Hatay'da oturan 1 yıllık evli Emine ve Abdullah Dönmez çifti, bebekleri olacağı haberiyle büyük heyecan yaşadı. Bebeğin kontrollerinde idrar yollarında tıkanıklık tespit edildi. Doktorları aileye, anne karnındaki bebeğin idrarını yapamadığı için, bu durumun yol açacağı hastalık ve sonrasında gelişecek böbrek yetmezliğinin ölümle sonuçlanabileceğini, gebeliğin sonlandırılabileceğini söylendi. Bu duruma çare bulmak için araştırma yapan çift, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kumru'ya yönlendirildi.

TIKANIKLIK LAZERLE AÇILDI

Kente 3.5 ay önce gelen aile, muayene için Prof. Dr. Selahattin Kumru'ya geldi. Gerekli tetkiklerin ardından anne karnındaki bebeğin idrar torbasına kamerayla girilerek, idrar kanalındaki tıkanıklık lazerle giderildi. Henüz 28 haftalıkken anne karnında geçirdiği operasyonla hayata tutundan ve 40 gün önce normal doğumla dünyaya gelen bebeğe, Muhammet Asaf adı verildi.

MÜDAHALE HAYAT KURTARDI

Prof. Dr. Selahattin Kumru, bebeklerde, idrar yollarının alt kısmındaki obstrüksiyonun (engellemeler) yaklaşık 5 binde 1 veya 10 binde 1 sıklıkta görüldüğünü belirterek, "Kendi haline bırakılırsa bu bebeklerin yüzde 75'i anne karnında veya doğduktan birkaç gün sonra kaybediliyor. Bebeğe anne karnındayken müdahale edilir, idrar pasajı düzeltilebilirse yaşama şansları yüzde 75'lere kadar çıkıyor. Daha önce idrar yollarında tıkanıklıkların olduğu gebeliklerde tedavi için bebeğe anne karnında kateter takıyorduk. Ancak kateterlerde tıkanma yer değiştirme gibi sorunlar yaşandığı için artık dünyada bizim de anne karnında uyguladığımız gibi, kamerayla bebeğin idrar torbasına girilip, tıkanıklığın açılması işlemi lazerle gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILDI

Ülkemizde böyle bir uygulamanın henüz yapılmadığını açıklayan Prof. Dr. Kumru, "Bizim de bilgilerimize göre bu operasyon ilk olarak tarafımızca gerçekleştirildi. Muhammet Asaf bebeğin idrar torbasının içine anne karnındayken kamerayla girdik. Tıkanıklığı görüp lazerle tahrip ederek pasajı açmış olduk. Muhammet Asaf şu anda 40 gününü doldurdu ve sağlıklı. Anne bize geldiğinde aslında biraz da geç kalmış, böbrek fonksiyonlarında bozulma ortaya çıkmıştı. Fakat şu an diyaliz ihtiyacı yok, takipleri yapılacak" dedi.

'ANNE KARNINDA AMELİYAT OLABİLECEĞİNİ ÖĞRENDİK'

Hatay'da henüz 24 haftalık hamileyken karnındaki bebeğine böbrek genişlemesi tanısı konulduğunu söyleyen Emine Asaf, "Biz bu telaşı yaşarken çocuğumun yaşamasını sağlayan karnımdaki suyun azaldığını öğrendim. Doktorlarımın tavsiyesiyle Antalya'ya geldik ve Prof. Dr. Selahattin Kumru hocamızı tanıdık. Anne karnında ameliyat edebileceğini öğrendik. 28 haftalık hamileyken, bebeğime karnımda lazerle ameliyat yaptı. İdrar kesesini açtı ve idrar çıkışını sağladı. Şu an 40 günlük olan bebeğimin durumu çok iyi. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Buradaki tedavi sürecimiz bitti, memleketimize dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyondan görüntüler

RÖP: Prof. Dr. Selahattin Kumru

Operasyondan detay

Anne ve bebeğinden detay

HABER- KAMERA: Erol AKKIR/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ DÜN GEÇİLDİ

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2'nci Dünya Savaşı'nın sessiz tanığı, Akdeniz'de 75 metre derinlikte

İkinci Dünya Savaşı'nda Meis adasındaki İngiliz üstlerini bombalarken düşürülen İtalyan yapımı Savoia-Marchetti SM 79 Sparviero bombardıman uçağı, Akdeniz açıklarında Kaş ile Meis adası arasında 55-75 metre derinlikte tarihe sessiz tanıklık ediyor.

Akdeniz'e 640 kilometrelik sahili bulunan Antalya, dünyaca ünlü plajlarının yanı sıra su altındaki birçok tarihi batık ve doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor. Akdeniz suları antik çağlardan Birinci ve İkinci Dünya savaşlarına kadar birçok tarihi batığa ev sahipliği yapıyor. Bu batıklardan birçoğu bugün dalış turizmine açılarak, yerli ve yabancı birçok turisti ağırlarken bazı batıklar ise hem devam eden su altı kazıları, hem de sportif dalışa uygun olmadığı için pek bilinmiyor.

İTALYAN BATIĞINA DALDI

Antalya'nın Kaş ilçesi ile sadece 2 kilometre mesafedeki Yunan adası Meis arasındaki, İkinci Dünya Savaşı batığı 3 pervaneli 1935 model İtalyan yapımı Savoia- Marchetti SM 79 Sparviero bombardıman uçağı da dalış turizmine uygun bir noktada olmadığı için pek bilinmeyenler arasında yer alıyor. Balıkadam olarak da bilinen Su Altı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, Antalya'nın su altı envanterinin çıkartılması çalışmaları kapsamında bu İtalyan batığını da dalış gerçekleştirdi.

1991 YILINDA BULUNDU

İtalyan bombardıman uçağının 1991 yılında bir araştırma dalışı sırasında dalış eğitmeni Uğur Eroğlu tarafından bulunduğunu belirten Tahsin Ceylan, "Kaş ile Meis adası arasında Meis adasına yakın bir noktada, ancak bizim karasularımızda. Flying Fish dalış noktası olarak adlandırılan bu nokta, zengin fauna ve florasının yanı sıra derinliklerinde bir dönemin sessiz tanığını da saklıyor" dedi.

55-75 METRE DERİNLİKTE

İkinci Dünya Savaşı sırasında Meis adasındaki İngiliz üslerini bombalarken karadan açılan uçaksavar ateşiyle yara alan uçağın 55- 75 metre derinliklerde sessizliğe gömüldüğünü anlatan Ceylan, "Uçak 21 metre kanat ve 16 metre gövde uzunluğunda, 610 HP güç üreten üç motorlu ve beş mürettebatlı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Ege Denizi semalarında yaşanan yoğun hava savaşının kurbanlarından biri. 3 MG 12.7 ve 2 MG 7.7 milimetre makineli tüfeklerini kendini korumak için kullanırken, altındaki bomba kızaklarında taşıdığı muhtelif bombalarla müttefik kuvvetlerinin yer hedeflerine saldırılar düzenliyormuş" diye konuştu.

UÇAKSAVARLA VURULMUŞ

Bu uçağın İkinci Dünya Savaşı'nın en başarılı bombardıman uçaklarından biri olarak kabul edildiğini kaydeden Ceylan, şöyle devam etti:

"Altında taşıdığı torpilleriyle de Ege Denizi'nde rastladığı müttefik savaş ve destek gemilerine ciddi zayiat vermeyi başarmış. Muhtemelen Rodos'taki bir hava üssünden havalanmış ve verdiği mücadeleden yenik ayrılarak Meis açıklarında sulara gömülmüştü. Kaşlı yaşlı balıkçıların anlattığına göre, o zamanlar yaklaşık 14 bin kişinin yaşadığı Meis Adası'ndaki İngiliz üslerini bombalayıp Meis Limanı'ndaki İngiliz gemilerini torpidolamaya çalışırken açılan uçaksavar ateşi sonucu düşen üç uçaktan biriymiş."

SPORTİF DALIŞ LİMİTLERİNİN ÜSTÜNDE

Uçaklardan birinin Kaş'ın dağlarına düştüğü ve Türk makamlarının enkazı kaldırdığını anlatan Ceylan, "Diğeriyse Meis Limanı girişinde sulara gömülmüş. Aldığı hasar sonucu düşmekte olan bu uçaktan paraşütle atlamayı başaran pilot, Meis'ten açılan uçaksavar ateşiyle havadayken öldürülmüş. Uçaktan kurtulan olmamış ve pilotun Kaş'a gömülen naaşı, sonraki yıllarda İtalyan askeri yetkilileri tarafından İtalya'ya götürülmüş. Dalış noktası bir dönem lahos ve orfozların sürü halinde görüldüğü bir nokta iken genel ekolojik fakirlikten bu bölge de nasibini almış. Uçak batığı, sportif dalış limitlerinin dışında teknik dalış disiplini gerektirmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Batıktan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ DÜN GEÇİLDİ