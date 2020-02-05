DHA YURT BÜLTENİ - 2

Halkotobüsü yan yattı, 1 ölü ve çok sayıda yaralı var

ERZURUM'un Horasan İlçesi'nden yolcu taşıyan halk otolbüsü Hamamderesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı var.

HABER: Turgay İPEK/ ERZURUM,

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Van'da çığ altındaki 2 kişi için arama kurtarma çalışması yeniden başladı

VAN-Bahçesaray karayolunda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin ise yaralı kurtarıldığı çığda kayıp olduğu tahmin edilen 2 kişi için, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışması yeniden başlatıldı.

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kalırken, arkasında bulunan minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca karın altında kaldı. İş makinesi operatörü Bahattin Karagülle kendi imkanlarıyla kurtulup, yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye UMKE, AFAD, Karayolları ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Saat 21.00 sıralarında ulaşılan minibüste 7 kişi kurtarıldı, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Minibüste bulunduğu tahmin edilen 2 kişi ise bulunamadı. Aramalara dün gece yarısı ara verildi.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama kurtarma çalışması yeniden başlatıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, ölen 5 kişinin cenazelerinin ise yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edileceği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Feyat ERDEMİR - Behçet DALMAZ/ VAN,

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Romanya ve Almanya savaş gemileri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu' ile Almanya Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu' ile Almanya Donanması'na ait M-1058 borda numaralı savaş gemisi 'Fulda', peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

2 gemiye boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Romanya ve Almanya savaş gemilerinden genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Otobüsün bagajına konulan piton kaçtı

İSTANBUL'dan Düzce'ye gelen otobüste yolculuk yapan bir kişi evinde beslediği piton yılanını kutu içinde bagaja koydu. Kutudan çıkan yılan kaçarak otobüsün stepne bölümüne girdi. Yılanı otobüs şoförü ve muavin buldu.

İstanbul'dan Düzce'ye yolcu taşıyan otobüste yaşanan olayda yolculardan birisi evinde beslediği yılanını kutuya koyarak otobüsün bagajına verdi. Bagajda kutudan çıkan piton yılanı daha sonra otobüsün stepne bölümüne kadar ulaştı. Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen otobüsten inen yolcu bir süre yürüdükten sonra kutuda yılanının olmadığını fark ederek otobüse geri döndü. Bu sırada temizlik yapılmak üzere oto yıkamacıya giden otobüs geri döndürüldü. Yolcu ilk olarak otobüs şoförü Cafer Çalık ve muavin Melih Güvenç'e hayvanının kayıp olduğunu söyledi. Şoför ve muavin kedi, köpek gibi evcil hayvan aradıklarını zannederken, yolcunun piton yılanı arıyoruz uyarısı ile irkildiler. Yılan, otobüsün stepne bölümünde bulunarak sahibine verildi.

Otobüs muavini Melih Güvenç, yaşanan olayı anlatarak "İstanbul'dan Düzce'ye yolculuk yaptık. Fakat yolcumuzu indirdiğimizde aracı yıkamaya giderken yolcumuz geri gelip bagajında hayvanının olmadığını söyledi. Aracın içerisinde hayvanı aradık bulamadık, bagajlara baktık bulamadık. En son stepne bölgesinde piton yılanını bulduk. Kaptanımız Cafer bey piton yılanını zorlukla dışarı çıkardı. Böyle bir tehlike atlattıkö dedi.

"KEDİ KÖPEK ARADIĞIMIZI DÜŞÜNDÜKö

Melih Güvenç, yolcunun hayvanım kayıp olduğu demesi ile kedi yada köpek aradıklarını sandıklarını dile getirerek "Piton yılanı tehlikeli, zehirlidir diye bir korku saldı. Bizde bundan çekindik. Yolcu evcil olduğunu söyledi ama yine de çıkardıktan sonra huzura kavuştuk. Çantasında hayvanının olmadığını söyleyince bizde kedi, köpek sandık. Daha sonra aradığımız hayvanın yılan olduğunu söyleyince bizde korktuk. Yılanı bulduğumuzda içimize bir su serpildi. Yatak bölgelerine gitseydi bizim için sıkıntı olurduö diye konuştu.

Vatandaşların çektiği görüntüde ise otobüs şoförü Cafer Çalık, "Elimde canlı yılan tuttuğuma inanamıyorumö dedi.

Yılanını kaybeden ve daha sonra bulan yolcu ise "Yılanımı bulan Cafer kaptanımıza teşekkür ederimö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Piton yılanının otobüs şoförü elinde görüntü

Otobüsün ve otogarın görüntüsü

Muavin ile röp ve detayla

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Dili konverse kutusuna sıkışan yavru köpeği itfaiyeciler kurtardı

ÇANAKKALE'de konserve kutusundaki balığı yemeye çalışırken, dili kutuya sıkışan yavru köpeği, itfaiyeciler kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek sahibine teslim edildi.

Merkeze bağlı Dörtyol köyünde geçen hafta çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine, bir köpeğin dilinin konserve kutusuna sıkıştığı ihbarı geldi. İtfaiye müdürlüğünde 5 yıldır görevli itfaiye erleri Anıl Sargın ve Oktay Yıldırım ihbar gelen bölgeye hareket etti. Bir iş yerinin bahçesindeki pitbull cinsi yavru köpeğin acı çektiğini gören itfaiye erleri Sargın ve Yıldırım, büyük bir özveri ve titizlikle köpeğin dilini sıkıştığı konserve kutusundan kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek sahibine teslim edildi.

'EN İYİ ŞEKİLDE MÜDAHALE ETTİK'

Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde 5 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Anıl Sorgun, "Geçen Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında bir ihbar aldık. Bir yavru köpeğin dilinin konserve kutusuna sıkıştığı ihbarı geldi. Oktay arkadaşımla beraber ihbar yerine hareket ettik. Olay yerine geldiğimizde köpeğin acı çektiğini gördük. Diline konserve tenekesi sıkışan yavru pitbull cinsi köpeğe elimizden geldiği kadar en iyi şekilde müdahale ettik. Müdahale sırasında köpeğin ağzına ve diline zarar vermemek için konserve kutusunu arka kısmından müdahale ederek, kurtardık. Tabi bu sırada köpekte acı çektiği için korktu. Saldırabilirdi ama can acısından bize saldırmadı. Müdahale sonrası sahibine teslim ettik" dedi.

'SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE KURTARDIK'

İtfaiye eri Oktay Yıldırım ise "5 yıldır Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Anıl arkadaşımla beraber ihbar doğrultusunda diline konserve tenekesi sıkışan köpeği kurtarmak için bölgeye hareket ettik. Köpek acıyla çok hareketliydi. İlk önce sabit durması için battaniyeye sardık. Anıl arkadaşım müdahale ederken bu anları cep telefonu ile kaydettim. Sonra yardıma ihtiyacı olduğu için bende müdahale ettim. Konserve kutusunu köpeğin dilinden çıkardık. Normalde saldırgan olabilirdi ama yardıma ihtiyacı olduğu için bize saldırmadı ve sorunsuz bir şekilde kurtardık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiyecilerin diline konserves kutusu sıkışan köpeği kurtarma çalışmalarından görüntü.

-İtfaiye erleri Anıl Sorgun ve Oktay Yıldırım'dan genel görüntü.

-Anıl Sorgun ile röp.

-Oktay Yıldırım ile röp.

HABER: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Yaralı bulunan su samuru tedavi edildi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, önceki gün nesli tükenmekte tehlikesi olan su samurunun ölü bulunmasının ardından sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaralı su samuru bulundu. Belediye veteriner ekibinin koruma altına aldığı su samuru tedavisinin ardından deniz kenarına bırakıldı.

İlçe sahilinde önceki gün ölü bulunan su samurunun ardından bu kez de yaralı su samuru bulundu. Dünyada nesli tükenmekte olan canlılar arasında yer alan yaralı su samuru, bir sitenin bahçesine girdiğini görenler Alaplı Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verdi. Belediyeye bağlı Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, su samurunun sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandığı tespit etti. Tedavisi yapılan su samuru, incivez deresiyle karadenizin birleştiği noktadaya bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Su samurunun site içinde dolaşması

-Görevlilerin yakalaması

-Su samurunun bırakılması

-Detaylar

Haber: ALAPLI (Zonguldak),