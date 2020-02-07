DHA YURT BÜLTENİ- 2

Denizli 'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli

DENİZLİ'de dün gece başlayıp, sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Çameli ilçesinde okullar tatil edilirken, Çal ve Bekilli ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Denizli'de dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreyi geçti. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün için Çameli ilçesinde okullar tatil edildi. Çal ve Bekilli ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çameli ilçesinden detaylar

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU,- BOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı, ancak aksama yaşanmadı.

Bolu'da, gece saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşım yavaşladı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol beyaza bürünürken, 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede ulaşım aksamazken, Karayolları ekipleri, D-100 karayolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı

-Kar küreme araçları

-Yoldan görüntüler

-Geçen araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Refahiye'de taşımalı sistemle eğitime kar tatili

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Refahiye ilçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ERZİNCAN

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Bingöl- Erzurum karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum karayolu ulaşıma kapatıldı, okullar tatildi edildi.

Karlıova ilçesinde 1 haftadan beri aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede kar esareti sürürken, Bingöl- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Erzurum'a giden araçların Karlıova ilçesinde tedbir amaçlı bekletileceği ifade edilerek, "Karlıova- Erzurum yolunun Erzurum bölgesi tarafı yoğun tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır. Bundan dolayı Karlıova'dan Erzurum istikametine giden araçlar, tedbir amaçlı olarak Karlıova ilçemizde bekletilmektedir" denildi.

Öte yandan Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karayolundan görüntü

Durdurulan araçlar

Karayolunda bekletilen araçlar

Sürücülerle röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),

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Bakan yardımcısı Çıldır gölü üzerinde kızına canlı yayın yaptı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ardahan'da ki yüzeyi buzla kaplı Çıldır gölünde cep telefonuyla kızı Neva'ya canlı yayın yaptı. Demircan, gördüğü manzara karşısında sevinç çığlıkları atan ve kendisinden kar isteyen kızına Çıldır gölüne getirme sözü verdi.

Bakan yardımcısı Demircan, Ardahan'da ki tarihi mekanları görmek ve turizme yönelik yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Ardahan'a geldi. Kentte bir çok tarihi mekanı gezen Demircan, daha sonra Çıldır ilçesinde bulunan ve 124 kilometrekarelik alanıyla Van'dan sonra bölgenin ikinci büyük gölü olan Çıldır gölünü ziyaret etti. Yüzeyi buzla kaplı Çıldır gölünün üzerinde bir süre gezinti yapan Demircan, cep telefonu ile kızına canlı bağlanıp Çıldır gölünü izletti. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Demircan'ın kızı Neva babasından kar getirmesini istedi. Demircan, kızının isteği karşısında, Çıldır gölüne getireceğinin sözünü verdi.

Çıldır gölü üzerinde gazetecilere açıklama yapan Demircan, "Bana, harikalar diyarı listesi yap deseler en başa Çıldır gölünü yazardım. Batıdan gelip buraya Ardahan'a Çıldır gölünü görmek harika. Belki de Ardahan'ın en kıymetli iletişim i olacak. Böyle bir yeri görmekten son derece mutlu oldumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Demircan'ın Çıldır gölü üzerinde kızıyla canlı görüşmesi

-Demircan'ın açıklaması

-Demircan'ın göl üzerinde gezintisi

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,