DHA YURT BÜLTENİ - 2

Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

ŞANLIURFA'daki birliklerden sevk edilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Şanlıurfa'daki birliklerden dün gece sınıra gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü araçların bulunduğu konvoy, sabaha karşı İslahiye'ye ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen konvoydaki araç ve personelin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki üslerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İslahiye Çevre yolu

Konvoyun geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 152 MB

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Yolcu otobüsü çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün yolun kenarında bekleyen baza yüklü TIR'a çarpması sonucu otobüsün muavini Ramazan Turan (28) hayatını kaybetti, 1 yolcu yaralandı.

Olay, sat 00.30 sıralarında Samsun-Ankara Karayolu üzeri Tekke mevkisinde meydana geldi. Samsun-Ankara seferini yapan Mustafa Karaağaç'ın kullandığı 19 BA 950 plakalı Kamil Koç fimasına ait otobüs, Tekke mevkisinde buzlanma nedeniyle yolun kenarında bekleyen Mustafa Pastacı'nın kullandığı 38 FC 804 plakalı baza yüklü TIR'a çarptı. Kazada savrulan çekicinin dorsesinde bulunan yatak ve bazalar yol kenarına saçıldı. Kazada otobüsün muavini Ramazan Turan, olay yerinde hayatını kaybederken, bir yolcu da yaralandı. Yaralı yolcu sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Turan'ın cenazesi ise Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yapan otobüsten detaylar

Otobüsün çarptığı çekiciden detaylar

Polis ekiplerinden detaylar

Yolun trafiğe açılması

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Van'daki arama kurtarma çalışmalarına teknik heyet karar verecek

VAN'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesi'nde donarak öldükleri belirtilen 13 kaçak göçmen ve Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde çığ altında kalan itfaiyeci için teknik ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Van Valiliği, ekiplerin değerlendirme yapacağını ve uygun görülmesi halinde bugün çalışmaların yapılacağını açıkladı.

Van ve çevresinde dün başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiledi. 160 mahalle ve 200 mezra yolunun kapalı olduğu Van'da kar yağışının durmasının ardından dondurucu soğuklar etkili olurken, İran sınırında yurda yasadışı yollarla girmeye çalışırken donarak öldükleri ileri sürülen 13 düzensiz göçmen için de bugün sabah saatlerinde 2 AFAD ekibi bölgeye gönderildi. Ekiplerin bölgede değerlendirme yapacağını ve uygun görülmesi halinde bugün çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Van Valiliği, Bahçesar'da çığ altında kalan itfaiyeci için de açıklamada bulundu. Valilik, AFAD, Jandarma arama-kurtarma, karayolları ile meteorolojiden uzman teknik ekiplerin bölgeye yakın olan Kayaboğazı Jandarma Karakolu'nda değerlendirme yapacağını ve bu değerlendirmelerin ardından yine uygun görrülmesi halinde çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Bu arada, yoğun kar nedeniyle kapalı bulunan Van-Çatak karayolun Elmacı bölgesinde düşen çığın temizlenmesi için Karayolları ekiplerinin bugün sabah saatlerinde çalışmalara başladığı belirtildi. Şehirler arası kapalı yolun da bulunmadığı kaydedildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Feyat ERDEMİR/VAN, -

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Kayıp iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, dereye yuvarlanan iş makinesinin operatörü Muhammet Yılmaz'ı (27), arama çalışmaları devam ediyor.

Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. İş makinesi dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz akıntıya kapıldı. Hafta boyunca dere yatağı boyunca yapılan tüm çalışmalara rağmen Muhammet Yılmaz bulunamadı. Muhammet Yılmaz'ın montu ve tişörtü bulunurken, dere yatağından kıyıda ve suda arama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca drone yardımı ile havadan kontrollerde bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Aramalardan görüntü ve detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Kars'ta tipi altında kalan köpek böyle görüntülendi

KARS'ta etkili olan şiddetli tipi ve kar yağışında bitkin halde sığınacak yer arayan iki sokak köpeği böyle görüntülendi.

Kars'ta hafta sonu kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kent merkezinde yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı ve tipi sokak hayvanlarını vurdu. Kent merkezinde iki köpeğin tipide yaşadıkları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Tipinin etkili olduğu saatlerde hayvansever Esat Özmen'in yaptırdığı mama kabından karnını doyurmak için gelen sokak köpeğinin yaşadığı zor durum cep telefonu kamerasıyla çekildi. Duvan dibine sığınarak fırtınadan korunmaya çalışan sokak köpeğinin yaşadığı acı yüzüne yansıdı. Bir süre duvar dibinde tipiden korunan sokak köpekleri mama kabından beslendikten sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tipiden korunmaya çalışan sokak köpeğe

-Duvar dibine sığınmaya çalışması

-Diğer sokak köpeğinin mama kabında beslenmesi

Haber: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Tokat kazı, Kars kazına rakip oldu

TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen ve karla beslenen kazlar etlerinin tadına tat katarken, Kars kazına da rakip oldu.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Aydoğan (38), 4 yıl önce 60 kaz alarak yetiştiriciliğe başladı. Zaman içinde sayıyı artıran Aydoğan evinin bahçesinde yıllık 2 bin kaz yetiştirerek Türkiye'nin farklı illerine satış yapıyor. Aynı zamanda ilçe merkezinde lokanta işletmeciliği yapan Ahmet Aydoğan, sıklıkla zeytinyağlı, etli dolma ve bat yemeğinde kullanılan Tokat asma yaprağını kazın üzerine serdikten sonra fırında pişirerek müşterilerine ikram ediyor.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖNDERİYORUZ'

Yeşilyurt ilçesinin mevsimsel olarak kaz yetiştiriciliğine uygun bir yer olduğunu belirten Aydoğan "4 yıl önce Ankara'da market işletiyordum. Marketimi devrettim. Memleketime geldim. Evimizin önünde 12 tane kazımız vardı. Onların yanına komşularımızdan da kaz alarak 60 oldu. Daha sonra ise kaz sayımızı 2 bine kadar çıkardık. Yıllık 2 bin tane kaz satışımız oluyor. Kesiyoruz, temizledikten sonra Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Tokat'tan Kars'a da çok sayıda kaz gönderiyoruz. Bu yıl Kars'a bin civarında kazımız gitti. Oradaki insanlar da Tokat kazının tadına baktılar" dedi.

'TOKAT'IN BAĞ YAPRAĞI İLE YAPIYORUZ'

Kaz yetiştiriciliğinin ilçelerinde 300 yıllık gelenek olduğunu belirten Aydoğan "Burada herkesin kapısında 15-20 tane kaz var. Herkes kazlarını büyütüyor. Biz de bunu daha ileri bir pozisyona getirerek, vatandaşlarımızın da kazlarını alarak onlara bir ek gelir sağlıyoruz. Kaz bizim geçmişten gelen bir kültürümüz, aynı zamanda kazımızı bağ yaprağı ile harmanlayarak farklı bir tat olarak Kars'a rakibiz. Kars'tan farkımız biz bunu Tokat'ın bağ yaprağı ile yapıyoruz. Aynı zamanda da ete bağ yaprağı lezzeti karışıyor. Ortaya daha güzel bir tat çıktığına inanıyoruz. Bu bağlamda da Kars'a rakibiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Kazların görüntüsü

-Yetiştirildiği yer

-Yapraklarla kaz pişirilmesi

-İşletmecinin konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/YEŞİLYURT (Tokat),

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Tokat Şehir Müzesi'nde 11 bin parça eser sergileniyor

TOKAT Belediyesi tarafından, 1 yıl önce açılan ve kentin geçmişini yansıtan eserlerin yer aldığı Şehir Müzesi'nde 11 bin parça eser sergileniyor. Tokat Belediyesi Şehir Müzesi Rehberi Yavuz Özdemir müze içerisinde plakalı bisikletin ve sadaka taşının dikkat çektiğini söyledi.

Tokat Belediyesince kent merkezindeki tarihi Sulusokak Bölgesi'nde 1 yıl önce açılan Şehir Müzesi yoğun ilgi görüyor. Müze içerisinde eski Tokat esnafını simgeleyen bal mumu heykelleri, eski halı dokuma tezgahları, eski evlerde kullanılan bakır kaplar ve çeşitli ev malzemeleri ile Tokat'ı anlatan tarihi fotoğraflar yer alıyor. Müze içerisinde bulunan plakalı bisiklet ve sadaka taşı ise dikkat çekiyor.

160 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kent müzesini bir yılda 160 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Tokat Belediyesi Şehir Müzesi Rehberi Yavuz Özdemir "Tokat Şehir Müzemiz Tokat Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'nun 2019 vizyon projeleri içerisinde yer alan Tokat'a kazandırılmış yeni merkezlerden birisidir. Tokat Şehir müzemiz, 2019 tarihi içerisinde 160 bin ziyaretçiye ulaşarak rekor bir ziyaretçi sayısına ulaşmış bulunmakta. Müzemiz toplam 3 kattan oluşmakta. Üst katta etnografya bölümümüzde Tokat'ın yetiştirdiği ünlü şahsiyetler çalışmamız, Tokat'a ait gündelik nesne konulu çalışmamız var. Giriş katımızda bir sanat galerisi oluşturduk. Burada Tokat'ın Cumhuriyet dönemi ve Osmanlı döneminde çekilmiş olan 336 karelik bir fotoğraf panosu var. Yine arka tarafında Tokat'a ait el sanatlarını görsel sanatları yerinde inceleyebileceğimiz bir sanat galerisi oluşturmuş bulunmaktayız. Eser sayımız şuanda 11 bin parçayı aşmış bulunmakta. Tarihi kentler birliğinden yılın en iyi müzeciliği ödülüne Tokat Şehir Müzemiz layık görüldü. Tokat'ta ziyaretçilerimizin en çok dikkatini çeken detay, Şehir Müzemizin tamamen ücretsiz olması. Tokat Şehir Müzemize gelen misafirlerimizin ücretsiz olduğunu duyduklarında bize karşı dönüşleri garip oluyor" dedi.

Şehir müzesi içerisinde kirişlere asılan plakalı bisikletin vatandaşların dikkatini çektiğini söyleyen Özdemir, "Tokat Şehir Müzemizin en dikkat çeken eserlerinden bir tanesi hemen arkamda görmüş olduğunuz zincirlerle asmış olduğumuz plakalı bisikletimiz. 1980'li tarihlere kadar ülke genelinde motorsuz taşıtlarda, hatta at arabalarında dahi plaka zorunluluğunun olduğu bilinmektedir. Merhum Fevzi Termeli'nin ailesi tarafından Tokat şehir müzemize bağışlanan plakalı bisiklet örneği, ziyaretçilerimizin en çok ilgisini çeken görsellerden birisidir. Tokat Şehir müzemizde şuanda görmüş olduğunuz bisikletimiz Termeli ailesi tarafından müzemize bağışlanmıştır. Ayrıca merhum Fevzi Termeli'nin vefat edinceye kadar baston olarak elinden düşürmediği bisikletidir" diye konuştu.

'SADAKA TAŞI İLGİ ÇEKİYOR'

Şehir müzesi içerisinde girişte bulunan Sadaka taşı hakkında bilgi veren Özdemir şöyle konuştu:

"Sadaka taşının kökeni Selçuklulara kadar dayanmaktadır. Özellikle camii, çarşı, hastane gibi yerlerde ihtiyaç sahiplerinin alabilmeleri için para, altın gibi kıymetli eşyaların bırakıldığı özel yerlerdi. Osmanlı döneminde genel anlamda derdini kimseye anlatamayan fakirler ihtiyacı olduğunda gecenin geç saatlerinde sadaka taşının yanına geliyor, bu taştan parayı aldıktan sonra kalanını kendisi gibi ihtiyaç sahiplerini düşünerek bırakır ve sadaka bıraka kalbinden dua ederler. Görmüş olduğunuz sadaka taşı Tokat'ta Ali Paşa Cami bölgesinden alınarak şu anda Tokat Şehir müzemizde koruma altına alınmıştır."

'12 MESLEK GRUBUNUN TANITIMINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Tokat'ta meslek gruplarının gelecek nesillere aktarılması için Tokat esnafını simgeleyen bal mumu heykellerinin bulunduğunu söylen Özdemir "Tokat'ta bilinen meslek gruplarının tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu meslek gruplarında bilinen en iyi ustaların isimlerini levhalarla gelecek nesillere tekrar aktarmak için bir çalışmamız mevcut. Alt katta toplam 12 meslek grubunun tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu meslek gruplarındaki Tokat'ta bilinen en iyi ustaların isimlerini tekrar levhalarda gelecek nesillere aktarmak yad etmek amacı ile bir çalışma uyguladık. Geleneksel Tokat Bakırcılığı, geleneksel tokat yazmacılığı, demircilik, tenekecilik, dericilik olarak bilinen meslek grupları, saraçlık, yemenicilik gibi önemli meslek gruplarının tanıtımını yapmaktayız. Gerek vatandaşlarımızı gerek öğrenci gruplarının hiç bilmedikleri meslek grupları ile tanışması bizleri mutlu ediyor. Ayrıca bu meslek kollarındaki bilinen bilgileri gelecek nesle aktarmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Müzeden görüntüler

-Sergilenen eserler

-Yavuz Özdemir'in açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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