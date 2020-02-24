DHA YURT BÜLTENİ - 2

Depremde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri camiye getirildi

İRAN'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van 'ın Başkale ilçesinde hayatını kaybeden 9 kişinin cenazesi, Başkale Merkez Camii'ne getirildi. Yapılacak cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı belirtildi.

İran 'ın Hoy kentinde meydana gelen depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahallelerinde yaralar sarılmaya çalışılırken, depremde hayatını kaybedenler için de Başkale Merkez Camii'nde tören düzenlenecek. En büyük yıkımın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Reis Furat çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile aynı köyden olan Ekrem Tosun, Aydın Tosun ve Hüseyin Tosun ile Güvendik Mahallesi'nde hayatını kaybeden Ferhat Turca'nın cenazaleri camiye getirilerek yan yana dizildi.

Merkez Camii'nde öğlen namazı öncesi düzenlenecek törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı belirtildi. Tören sonrası hayatını kaybeden 9 kişi, köylerinde toprağa verilecek. Depremde enkaz altında kalarak yaralananların tedavileri ise sürüyor. Şu ana kadar 12 kişinin taburcu edildiği, 27 kişinin tedavilerinin sürdüğü, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN/ BAŞKALE (Van),

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HDP önündeki ailelerden biri daha evladına kavuşacak (ANNE İLE RÖPORTAJ)

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik (20) terör örgütünün elinden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anne Birlik'i telefonla arayarak, verdi.

Muhteber Birlik, 5 yıl önce İstanbul Sultanbeyli'de oto yıkamacıda çalışırken kaçırılan ve o tarihte 14 yaşında olan oğlu Veysi Birlik için 22 Şubat günü Kocaeli'nden gelerek evlat nöbetine katıldı.

Veysi Birlik, terör örgütü PKK'nın elinden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonla anne Muhteber Birlik'i arayarak, müjdeyi verdi. Oğluna kavuşmayı bekleyen Muhteber Birlik, DHA'ya, "Cumhurbaşkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun. Çok şükür çocuğum geldi. Çocukların hepsi geri gelsin inşallah" dedi.

175 gündür süren oturma eyleminde terör örgütü PKK'dan kaçan çocuklarıyla kavuşan aile sayısı 9 oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mühteber Birlik'in konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı

TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da, koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Van ve Hakkari'deki gibi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı da giriş-çıkışlara yasaklandı. Sınır kapısında bekleyen TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı.

Tüm dünyada endişeye neden olan ve Türkiye'nin sınır komşusu İran'da koronavirüsle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye İran'a açılan tüm kapılarını kapattı. İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir dizi tedbirler alındı. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı. İran'da yaşayan Türklerin yaya olarak, Türkiye'de bulunan İranlıların da araçları ile birlikte geçişine izin veriliyor.

İran'dan Türkiye yaya olarak gelen Türk işadamı Serhat İnan Niyet, "İki gün önce Azerbaycan'dan İran'a geçtim. İran'a girişte sıkı bir denetimden geçtik. İran'dan Türk tarafına geçerken sıkı bir kontrolden geçirildim. Ateşimi ölçüp, dezenfekte ettiler. Çok şükür bir hastalık belirtisi çıkmadı. İranlıların bu tarafa bizimde o tarafa girişimiz yasak. Yoğunluk ve zaman zaman sistemdeki arıza nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor. Benim aracım sınırda kaldı. Kendim geçtim. Sınırda bekleyen İran plakalı araçlar İran'a alınıyor. Türk plakalı TIR ve diğer araçların İran'a girişi yasak olduğu için geri gönderiliyor. Sınırda termal kameralarda var" diye konuştu.

Ülkelerine giriş yapmak için sınır kapısında bekleyen İranlı şoförler ise yaşanan olaylar nedeniyle üzüntülü olduklarını belirtti. Kapıdan geçiş yaptıklarını ancak bunun çok zaman aldığını belirten şoförler, bu virüsün her ülke ekonomisine büyük darbe vuracağını söyledi,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uzun TIR kuyruğu

-Gürbulak Sınır Kapısı

-İşadamı Serhat inan Niyet ile röp

-İranlı ir tır şoförü ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

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Yedikleri kuymak hastanelik etti

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde yedikleri kuymaktan zehirlenen 4 kişilik Akça ailesi hastanelik oldu.

Olay gece saatlerinde Gümüşova'ya bağlı Sultaniye Köyü'nde meydana geldi. Akşam yemeğinde anne Saliha Akça kuymak yaptı. Mısır unu ve peynir ile yapılan kuymağı yiyen Gürbüz Akça, eşi Saliha Akça, çocukları Irmak Akça(15) ve Gündüz Alp Akça(3) kusmaya başladı. Aile yakınlarına durumu iletirken, yakınları 112 Acile haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Akça ailesini Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Anne Saliha Akça'nın sağlık durumu ciddiyetini korurken, Gürbüz Akça ve çocuklar Irmak ve Gündüz Alp'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zehirlenen aile acil servise getirilirken

Zehirlenen aile ambulanstan indirilirken ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Kars'ta sahaya giren köpeği hakem böyle çıkardı

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 3'üncü grup 18'inci haftasında Kars36spor'un 1461 Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maça sahaya giren köpek damga vurdu.

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Aba Müslüm Güven Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısı 1461 Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısı oynanırken bir sokak köpeği sahaya girdi. Yan hakem köpeği yakalayarak ön ayaklarından tutup saha dışına çıkarmak istedi. Maç devam ederken yaşananlar seyircinin ilgisini çekti. Orta hakem maçı durdururken, direnen köpeği çıkaramayan hakeme saha görevlisi yardımcı olmaya çalıştı. Köpeğin canını yakmadan sahadan çıkarmayı başaran hakem ve görevli taraftarlardan alkış aldı. Bir süre sonra yeniden sahaya girmeye çalışan köpeğ, görevliler tarafından uzaklaştırıldı.

Köpeğin sahadan çıkarılmasıyla devam eden maçın uzatma bölümünde Veysel'in attığı golle Kars36spor, 1461 Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hakemin maçı durdurması

-Yan hakemin sokak köpeğini stattan çıkarma çabası

-Ön ayaklarından tutarak götürmesi

-Maç detayı

-Köpeğin stada tekrar gelmesi

-Saha görevlisinin köpeği çıkarma çabası

-Maçtan detaylar

-Taraftarların ilginç sloganı

-Maç detayları ve hakemin maçı bitirmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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ÇAYKUR'un alacağı 830 mevsimlik işçi başvuruları başladı

ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) 46 yaş çay işleme fabrikasına kura ile alınacak 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı. Rize'de, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü önünde başvuru yapmak isteyenler erken saatlerde kuyruk oluşturdu.

ÇAYKUR bünyesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarda çalışacak 830 işçi alımı için bu illerde başvurular başladı. Rize'de işe girmek isteyenler gece yarısından itibaren İş-kur İl Müdürlüğü önünde sıraya girdi. Sabah mesainin başlamasıyla birlikte iş balvuruları alınmaya başladı. Başvurular hafta boyunca yapılacak. Kura ile işe alınacak 830 işçiler yılın 6 ayı çalışma imkanı bulacak.

Başvuru yapmaya gelen Muhammet Saruhan, akşamdan sıraya girdiğini belirterek "Beklerken vaktimizi arkadaşlarla sohbet ederek değerlendirdik. Artık kaderimiz neyse onu yaşayacağız. Her şey şans kuraya adımızı yazdırmaya geldik. Burada gece saat 2'ye kadar 8-9 kişi olduk. Herkese şans diliyorum şansı olan girsin" dedi.

Muhammet Ali Yılmaz da "Gece yarısı gelip beklemeye başladık. Daha önceki kuralara çalıştığım için katılma şansım yoktu. Şimdi kendi işim var ama tabi ki devlet işi daha iyi. O yüzden katılmak istedim" diye konuştu.

Mustafa Karali ise gece 03.30'da sırada yerini aldığını belirterek,"Bizde rızkımızın peşindeyiz her şey nasip" ifadelerini kullandı.

Erkenden sıraya girdiğini anlatan Erdal Tekin "Bu kadar sıkıntı içerisinde devletimiz, milletimiz sağ olsun bize böyle ekmek kapısı açtı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vatandaş detay

Binadan detay

Başvuru kuyruğundan detay

Vatandaş Röp.

Haber- Kamera: Mehmet Can PEÇE / RİZE

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Sunucu, kavgayı durdurmak için İstiklal Marşı söyledi

KAHRAMANMARAŞ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için düzenlenen 'Kurtuluş Gecesi'nde iki grup arasında çıkan kavgayı durdurmak için programın sunucusu, İstiklal Marşı'nı okumaya başladı ancak başarılı olamadı. Taraflar, polis müdahalesiyle ayrıldı.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle Kurtuluş Gecesi düzenledi. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ile Atilla Yılmaz'ın sahne aldığı Merkez Spor Kompleksi'ndeki gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ile Ülkü Ocaklar İl Başkanı Hüseyin Kayış birer konuşma yaptı.

KAVGA ÇIKTI

Konuşmaların ardından salonda iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada bir grup, görüntü alan gazetecileri engelleyip görüntüleri sildirmeye çalıştı. Sunucu, kavgayı sonlandırmak için İstiklal Marşı'nı okumaya başladı ancak taraflar kavga etmeye devam etti. Tarafları polisler güçlükle ayırdı.

'ÜLKÜCÜ OLMAK, YALNIZCA BOZKURT İŞARETİ YAPMAK OLMADIĞINI ANLADIM'

Kavganın ardından sahneye ilk çıkan Atilla Yılmaz oldu. Yılmaz, sevilen şarkılarını peş peşe seslendirirken, parçalarını zaman zaman hayranlarıyla birlikte söyledi. Yılmaz'ın ardından Ölürüm Türkiye'm türküsü ile sahne alan Mustafa Yıldızdoğan, geceyi organize edenlere ve salonu dolduranlara teşekkür etti. Ülkü Ocakları'nda yetiştiğini belirten Yıldızdoğan, şunları söyledi: "10 seneden bugüne kadar sağlık nedenleriyle Ülkü Ocaklarımızın, yani kimlik bulduğumuz yetiştiğimiz, yetiştirmeye gayret ettiğimiz ocağımızdan ayrı kalmıştım. Dün İstanbul Pendik konseriyle ocaklarımıza tekrar başladık Allah izin verirse, rabbim müsaade ettiği müddetçe. Bu ocağımızda yetiştik, Allah yüce Türk Milleti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bel kemiği olan ocaklarımızın da ateşini söndürmesin. Samimiyet, cesaret, ferasetin numunesidir Ülkü Ocakları. Ülkücü olmak, yalnızca bozkurt işareti yapmak olmadığını anladım 30 yıl boyunca. Dolayısıyla, 'Ölürüm Türkiye'm' diyen Şair Dilaver Cebeci hocam, 15 yaşında Ölürüm Türkiye'm şiirini yazmış. 15 yaş, bizim teminat olarak ocakları teşkil eder" dedi.

Yıldızdoğan, sahnede Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de değerlendirerek, "Şunu kardeşiniz olarak söyleyeyim içime dert olmasın. Bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Hepimizin bir takımı vardır ama ilk 11'inde 1 tane Türk olan bir takıma ben, 'Türk takımı' diyemem. Bir vatandaş olarak diyemem. Haz almıyorum. İkinci husus şu. Derdimiz bitti, vatan derdimiz bitti, millet derdimiz biti, bugün Türkiye'de konuşulan konu, Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçıdır. İşte ondan dolayı ben, Kahramanmaraş'ta, Sütçü İmam'dan, Sütçü İmam'ın ruhundan özür diliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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MHP bayrağı, Türkeş ve Bahçeli'nin fotoğrafları yan yana

Konserin düzenlendiği salon

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Kavga edenler

Gazetecilerin engellenmesi

Polislerin araya girmesi

İstiklal Marşı'nın okunması

Atilla Yılmaz'ın türkü söylemesi

Mustafa Yıldızdoğan'ın sahneye çıkması

Yıldızdoğan'ın konuşması

Konserden detay

Yıldızdoğan'ın konuşması

Yıldızdoğan'ın sahneden inmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ

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