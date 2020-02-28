DHA YURT BÜLTENİ-2

Finike'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya 'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehit evinin önünde Türk Bayrağı asılı halde

Ambulans görüntüsü

Şehit Turgut Burkay Korkmaz'ın fotoğrafları

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya)

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Mersin'e şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şehit İbrahim Tüzel'in fotoğrafları

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin),

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İzmir'de göçmen hareketliliği

İZMİR'in Dikili ilçesinde toplanan 160 göçmen Yunanistan'a geçmek için sahillerde toplandı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin Mehmetçiğe saldırısının ardından, Türkiye'nin 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyan göçmenler, Dikili sahiline geldi. Hareketli saatlerin yaşandığı Dikili'de sabahın erken saatlerinde sahillere gelen 160 göçmen, Yunanistan'a geçmek için toplanmaya başladı. Lastik bot almak için kendi aralarında para toplayan göçmenler, satın aldıkları botların sahile gelmesinin ardından Yunanistan'a doğru yola koyulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sahildeki göçmenlerden görüntü

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Mülteciler Ayvacık kıyılarına gelmeye başladı

İDLİB saldırısının ardından, Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyan göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerine geliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik botlarla geçmek isteyen mülteciler, rejim güçlerinin İdlib'de Mehmetçiğe yaptığı alçak saldırının ardından, Türkiye içindeki ve İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacağı haberleri üzerine Ayvacık sahillerine gelmeye başladı.

Öte yandan Ayvacık sahillerinden Midilli Adasına yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalanıp, ilçede bulunan Göç İdaresine bağlı Yabancıları Geri Gönderme Merkezinde farklı milletlere mensup 400 mültecinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mültecilerden görüntü.

-Yabancıları Geri Gönderme Merkezinden görüntü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),

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Sapanca'da fırtına çatı uçurdu, ağaçları devirdi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde fırtınayla birlikte yağmur yağışı etkili oldu. Bir evin çatısı uçtu, elektrik telleri koparken bazı mahalle aralarında ağaçlar devrildi.

Sapanca'da gece zaman zaman hızı 55 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Göl Mahallesi Kayacan Caddesi'nde 2 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı aynı sokaktaki bir binada bazı dairelerin camlarını kırdı, daha sonra ise park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çatının kopardığı elektrik telleri sebebiyle Nergiz Sokak'ta elektrik kesintileri yaşandı. Tepebaşı Mahallesi Yeniyol Sokak'ta ise ağaçların devrilmesi sonucu elektrik telleri koptu. Bölgede kısmı elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi elektrik arızalarını gidermeye çalışırken, belediye ekipleri uçan çatı ve devrilen ağaçların kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çatısı uçan ev

-Çatının zarar verdiği ev

-Otomobilin üzerine düşen çatı

-Kopan elektrik telleri

-Çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerinin incelemesi

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya),

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İskenderun 'da 'Büyük İskender' konuşuldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi'nin katkılarıyla İskenderun Körfezi Antik Kentleri ve Antik Limanları Kültür Rotası Büyük İskender İskenderun'da Uluslararası Konferansı gerçekleştirildi.

İskenderun Ticaret Odası'nda düzenlenen konferansa Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun kaymakamı İskender Yönden, İSTE Rektörü Prof. Dr Türkay Dereli, İskenderun Ticaret Odası Başkanı Levent Yılmaz ile davetliler katıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi'nin ev sahipliğindeki konferansta, Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Robin Lane Fox, Aegae Müzesi ve 17. Bölge Kültür Müdürü Dr. Angeliki Kottaridi, Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Tekin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan ve Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hatice Pamir Büyük İskender'i anlattılar.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu, İskenderun Büyük İskender'in kurduğu ilk şehir ve Daryus ile yaptığı meşhur savaşın yeri olduğunu öğrendiklerini belirterek,ö Biz bunu da nereden öğrendik. Arada bir Japon turistler görüyoruz. Bu turistler ne yapıyor burada dediğimizde Büyük İskender ile aynı havayı solumaya geldiklerini söylüyorlar. Bizler İskenderunlular olarak bu işin farkına varamadık. Farkındalık yaratmak istedik bütün dünyaya ve bugün burada bu projeyi getirdik. Robin bey ile konuştuk dünyada bir sürü İskender hayranı var farkındalık yaratırsak onlara ulaşabiliriz" diye konuştu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan burası Türkiye'nin ve dünyanın en güzel coğrafyalarından birisi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Biz turizmden pay alabiliriz insanları buraya getirebiliriz. Sadece gastronomi değil, sadece deniz, kum, güneş değil biz tarihinde medeniyetlerinde var olduğu yaşadığı yüzyıllardır yaşadığı toprak üzerinde bulunuyoruz. İşte Büyük İskender bunlardan bir tanesi. Tarihi yat limanları, tarihi köyler, şehirler üzerinde bulunuyoruz. Hocalarım çalışıyorlar dünyada kendi topraklarından çıkan eserlerin sergilendiği nadide müzelerden bir tanesine sahibiz. Hatay müzemizi ziyaret ettiğinizde oradaki eserlerin tamamı bu topraklardan çıkmış eserlerdir. Bugün yapılan bu çalışma bizce yol gösterecek."

Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hatice Pamir, İskenderun Körfezi kültür projesini yakından ilgilendiren çalışmalar yaptıklarını ve tarih boyunca bölgede yapılan çalışmalar kazılar, kalıntılar ticaretin bu bölgede ne kadar önemli olduğunun işareti olduğuna dikkat çekti.

Pamir, ticaretin yürütülmesi için bölgede çeşitli koloni kentlerin kurulduğu ve batıklarla da bölgedeki ticaretin göstergesi olduğunun altını çizdi. Yunanistan'dan konuşmacı olarak katılan, Aegae Müzesi ve 17. Bölge Kültür Müdürü Dr. Angeliki Kottaridi, Büyük İskender'in Yunanistan'da, bölgede yaptığı savaşlar ve o dönem ile ilgili yazıtlar hakkında bilgiler aktardı.

Büyük İskender filminin biyografisini yazan Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Robin Lane Fox, Büyük İskender'i anlattı. İskenderun ve çevresindeki savaşı anlatan ve Büyük İskender filminde kendisinden de bahseden Lane Fox, İskenderun'da kurulacak olan Büyük İskender müzesinin gerçekleşmesi durumunda kültür mirasını yaşatma anlamında oldukça önemli olduğuna değindi.

Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuz Tekin konuşmasında Büyük İskender döneminde basılan sikkeler ile ilgili bilgiler verdi. Tekin, İskender'in büyük bir kişilik olduğuna dikkat çekerek hem batı, hem doğu dünyasında kabul görmüş bir şahsiyet olduğunu belirtti. Büyük İskender'in üç adımda büyük pers imparatorluğuna son verdiğini söyleyen Tekin, "Buna bu bölgede İsos da noktanın konduğunu söyleyebiliriz. Bu savaşların dünyayı nasıl değiştirdiğini görüyoruz. Büyük İskender hayattayken 25'e yakın darphane var. Daha sonra ölümünden sonra 100'e kadar çıkıyor. Her yerde adına sikkeler basılmış" diye konuştu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan, uluslararası buluşmada kürsüye son olarak çıkarak şunları söyledi:

"Büyük İskender'in tarihi değiştiren hayat hikayesinde diğerleri gibi İskenderun'da bir savaş alanı olmaktan öteye gitmeyebilirdi. Ama burada önemli bir fark var. Büyük İskender İskenderun'u ve buradaki savaşı önemli ve dönüm noktası olarak gördü çünkü burada pers kralını yendi bu sebeple kendi adını verdi. Bilim insanları akademisyenler bu konuda kendi üzerlerine düşüne yaptı. Bundan sonra İskenderunlular bu projeye sahip çıkacak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın gelişi

-Toplantı salonunda katılanlardan görüntü

-Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu'nun konuşması

-Hatay Valisi Rahmi Doğan Konuşması

-Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hatice Pamir konuşması

-Dr. Angeliki Kottaridi konuşması

-Prof. Dr. Robin Lane Fox konuşması

-Prof. Dr. Oğuz Tekin'in konuşması

-Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan ın konuşması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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