DHA YURT BÜLTENİ-2

Habur Sınır Kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Irak 'a açılan Habur Sınır Kapısı, koranavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nca koranavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan tek gümrük kapısı olan Şırnak 'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı. Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı'na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Habur Sınır Kapısı

Kapı önünde bekleyen Iraklılar

Röportaj

Gümrük araçlarının Habur'a girişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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3 gündür haber alınamayan grafiker, evde ölü bulundu

BURSA'da, mesai arkadaşlarının 3 gündür haber alamadığı grafiker Deniz Kara (23), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Bilgin Sokak'ta oturan grafiker Deniz Kara'dan 3 gündür haber alamayan mesai arkadaşları, sabah saatlerinde polise haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Kara'yı hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Deniz Kara'nın yaşamını yitirdiği saptandı. Kara'nın ölüm haberini alan mesai arkadaşları ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Kara'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada, Deniz Kara'nın 4 ay önce annesi Naz Kara'yı kaybettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz Kara'nın evi ve sokağından görüntüler

-Ağlayan yakınlarından görüntü

-Detaylar

-Deniz Kara'nı fotoğrafı

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Boz ayı, yavrularıyla karayoluna indi

ERZURUM'un İspir ilçesinde boz ayı ve 3 yavrusu, karayoluna indi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İspir'de bir boz ayı ve 3 yavrusu, ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta, Çoruh Nehri yakınlarında karayoluna indi. Ayı ve yavruları, bir süre yolda gezindi. Araçların korna sesleriyle paniğe kapılan ayılar, daha sonra yol kenarındaki dağa tırmandı. O anlar, bu sırada aracıyla yoldan geçen Ersin Arslan tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ayıların kaçışı

-Dağa tırmanmaları

Haber-Kamera: Nejdet YILMAZ/ İSPİR, (Erzurum),

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Hafif ticari araçtaki uyuşturucuyu 'Pars' buldu

ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu uygulama noktasında şüphe üzerine Bilal Fatih O. (30) yönetimindeki hafif ticari aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanan 14 kilo 650 gram esrar ele geçirdi. Sürücü Bilal Fatih O. (30) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal Fatih O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Narkotik köpeğinin arama ayapması

Araçta bulunan narkotik madde

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-kamera: ADANA,

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Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, giriş- çıkışlara kapatıldı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinden Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, bu ülkede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine kapatıldı. Sadece Irak'tan dönen Türk vatandaşların geçişine izin verileceği belirtilen gümrük kapısında sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başlanırken, burada görevli personel de maske taktı.

Tüm dünyada endişe yaratan koronavirüs vakaları, Türkiye'nin sınır komşusu Irak'ta da görülmeye başlandı. Bunun üzerine Türkiye, Irak'a açılan sınır kapılarını önlem amacıyla kapattı. Giriş ve çıkışlara kapatılan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nda bir dizi tedbirler alındı. Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı.

Gümrük kapısında, Irak'ta yaşayan Türklerin dönüşlerine izin verileceği belirtildi. Irak'tan gelen Türk vatandaşları, gümrük kapısında kurulma çalışmalarına başlanan sahra hastanesinde bir süre gözetim altında tutulacak.

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari)-

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Karda mahsur kalan hasta taşıyan araç kurtarıldı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde tedavisi tamamlanan hastayı evine götüren hafif ticari araç, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Araç ve içindekiler, karla mücadele ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Karlıova'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle, ulaşımda aksamalar yaşandı. Dün akşam saatlerinde Karlıova Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan yakınını Taşlıçay köyüne götürmek üzere yola çıkan Ekrem Sönmez yönetimindeki hafif ticari araç, karda mahsur kaldı. Sönmez'in ihbarı üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından araç kurtarıldı. Köye ulaşan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Karda mahsur kalan araç

Ekiplerin kar temizleme çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Serkan BİNGÖL-Kamera: BİNGÖL,