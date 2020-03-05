DHA YURT BÜLTENİ - 2

Eşi ile oğlunu kaybeden Suriyeli kadının, 9 çocuğuyla yaşam mücadelesi

SURİYE'de rejim güçlerine ait savaş uçaklarının bombalarından kaçarak, İdlib kırsalında çadır kente sığınan Halide Rahmun, eşini ve oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, 9 çocuğu ile hayata tutunmaya çalışıyor.

Suriye'nin Maaret el Numan bölgesindeki bombardımandan kaçıp, İdlib kırsalında çadırlara yerleşen Halide Rahmun ve 9 çocuğu, burada hayat mücadelesi veriyor. Kocasını ve oğlunu İdlib'in ilçesi olan Maaret el Numan'da hava saldırısında kaybeden Rahmun, çocukları ile canlarını kurtarmak için her şeyini geride bırakarak, yaşamını çadırda sürdürmeye çalışıyor.

Hava bombardımanında eşi ve 1 oğlunu kaybedince 9 çocuğuyla kaldığını anlatan Halide Rahmun, "Maaret el Numan'da yaşıyordum ancak Esad üzerimize bombalar yağdırdı. Eşim ve oğlum uçaktan atılan bomba sonucu hayatını kaybetti. Sonra İdlib'e geldik ama burada da saldırılar başladı. Ben de 9 yetim çocuğumla kampta kalmaya başladım. Burada çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Yemek, ekmek, temizlenebilecek suyumuz yok, temiz kıyafet ve yakacağımız yok. Bazı çadırlarda birkaç aile yaşıyor. Bir çadırda 9 çocukla kilimin üzerinde yaşıyoruz. Bize sadece Türkiye yardım ediyor. Biz lider Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz" dedi.

Sınırın birçok noktasına kurulu çadırlarda yaşamını sürdüren savaş mağdurları arasındaki çocuklar ise soğuk havada montları dahi olmadan, çamurlu alanlarda oyun oynuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çadırkent

Çadırlardaki zorlu yaşam koşulları

Muhabir Mustafa Kanlı'nın anonsu

Halide Rahmun'un röportajı

Çadırda yaşayan çocuklar

Muhabir Mustafa Kanlı'nın anonsu

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/ SURİYE

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Adana'da FETÖ'ye 2 tutuklama

ADANA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kadın, tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 4'ü kadın, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında aralarında Manisa'nın Alaşehir ilçe ablası olan Hanife B.'nin de olduğu 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hanife B. ve Kezban O. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların polis aracından indirilmesi

Adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Polis aracına götürülmesi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Adana'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşları darp edip, mallarına zarar verdiği öne sürülen 7 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın deşifresine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt güdümünde provokatif eylemlerde bulunduğu ve kent merkezinde bazı vatandaşları dar edip, mallarına zarar verdiği iddia edilen 8 kişiyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından şafak vakti 8 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Firari konumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zırhlı polis araçlarından görüntü

Özel harekat polislerinden görüntü

Gözaltına alınan şüphelinin polis aracına bindirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber – Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Kömürlükten 4.5 kilo eroin çıktı

VAN'ın merkez Edremit ilçesinde, bir evin kömürlüğünde yapılan aramada, arpa çuvallarının altına gizlenmiş 4 kilo 506 gram eroin ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Edremit İlçesi Doğanlar Mahallesi Doğanlar Sokaktaki bir evde ve yanında bulunan kömürlükte arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Zeyna' ile birlikte yapılan detaylı aramada; kömürlükteki plastik kasa içerisinde bulunan arpa çuvalların altına gizlenmiş siyah poşet içerisinde 9 paket halinde toplam 4 kilo 506 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili ev sahibi Ö.Ö., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köpeğin evde arama yapması

-Evdeki aramalar

-Köpeğin kömürlükte arama yapması

-Aramadan detaylar

-Köpeğin uyuşturucu bulunan yeri tespit etmesi

-Polisin eroin paketlerini çıkarması ve detaylar

Orhan AŞAN/VAN,

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Otobüs firmasından koronavirüs önlemi

ÇİN'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle Tokat'ın Erbaa ilçesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan özel bir otobüs firması yolcuları için koronavirüs broşürü bastırıp her yolculuk öncesi araçları dezenfekte etmeye başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, İran, Irak gibi komşu ülkelerde de ölümlere sebep olan koronavirüs sebebiyle Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otobüs firması araçlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı. İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Antalya gibi birçok ile yolcu taşıyan firma, yolcularını koronavirüse karşı bilgilendirmek için broşür hazırladı. Firmaya ait otobüsler 1 Mart itibariyle özel kıyafetler giyen görevlileri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları, havalandırma kapakları ve bagaj bölümü virüse karşı özel bir dezenfekte sıvısı ile temizleniyor. Temizlenen otobüslere hareket saatine kadar şoför ve muavini dışında kimsenin binmesine müsaade edilmiyor.

Yaptıkları iş gereği risk grubunda bulunduklarını ifade eden otobüs firmasının yönetim kurulu başkanı Ulvi Uslu "Virüslere karşı önlem alabilmek için Mart ayının başından itibaren araçlarımızı genel temizlikten sonra Sağlık Bakanlığı onaylı temizlik malzemeleriyle, hijyen malzemeleriyle koronavirüs ve türevi olan salgınlara karşı düzenli bir şekilde dezenfekte işlemlerinden geçiriyoruz. Bu işlemi yapmadığımız bir aracı yola göndermiyoruz. Yolcu almasına izin vermiyoruz. Aynı zamanda dediğim tarihten itibaren bizimle seyahat eden yolcularımızı, konuklarımızı, bilgilendirmek için el broşürleri bastırdık. Sadece araç içerisinde değil genel yaşam tarzlarında da ne gibi önlemler alabileceği konusunda sosyal sorumluluk ilkesi gereği bilgilendirme yapıyoruz. Amacımız insan sağlığını ön plana çıkarmak" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Bastırılan broşörler

-Otobüslerin dezenfekte edilmesi

-Firma sahibinin konuşması

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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Kılıçla öldürülen Zülal'in ailesi, kararı bekliyor

İzmir'in Bornova ilçesinde, üniversiteli Zülal Tütüncü'yü (21) babasına ait kılıçla öldüren Günhan Öztürk'ün (26) yargılandığı davada savcı, ikili arasındaki tartışma ve cinayetin nedeninin bilinmemesi nedeniyle 'kasten adam öldürme' suçundan ceza verilmesini istedi. Duruşmada sanık avukatına savunma için süre verilerek ertelenirken, tek kızlarını kaybeden anne baba, davada bir an önce karar verilmesini istedi.

Bornova ilçesi İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'nde, 18 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda, özel bir üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü, bir mekanda eğlendikten sonra, Öztürk'ün evine gitti. Ancak Günhan Öztürk, babasına ait kılıcı, uyuyan Zülal Tütüncü'nün boynu ile omzuna sapladı. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirirken, Öztürk polisi arayarak teslim oldu.

İfadesinde suçunu itiraf eden ancak tartışma ile cinayetin nedeniyle ilgili konuşmayan Öztürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tutuklu sanık Öztürk hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada, savcı, ikili arasında yaşanan tartışma ile cinayet nedeninin tespit edilmediğini bildirerek sanığın, 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' ve 'kasten adam öldürme' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık avukatına savunma için süre vererek, duruşmayı erteledi.

AİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Genç kızın ailesi, davada artık karar verilmesi gerektiğini savunarak, duruşmanın ertelenmesine tepki gösterdi. Kızının canavarca hisle öldürüldüğünü bu nedenle sanığa ömür boyu hapis cezası verilmesi gerektiğini söyleyen baba İsmail Tütüncü, "Davanın çoktan bitmiş olması gerekiyor. Savcının mütalaasını anlamlı bulmadık. Benim kızım 1.50 boyundaydı. Bu cani en az 1.80-1.85 boylarında. İstese de kendisini savunamazdı. Uyku halinde öldürdüğü halde hala sebebini arıyorlar. Sebebi canilik, başka sebebi yok. Cani bu adam, o yüzden kızımızı öldürdü. Buna ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesi gerekiyor. Alt kattan kılıcı alıyor, hatta bazanın altından alıyor kılıcı. Kapının eşiğine koyup uyumasını bekliyor. Ondan sonra öldürüyor" dedi.

'EN BÜYÜK SÖZ HAKKI BİZİMDİ'

Kızının doğum gününde hayatını kaybettiğini belirten anne Bedriye Tütüncü de "Kaç kişiyi daha öldürmesi gerekiyor? Hiç bir neden olmadan, hiç bir suçu olmayan bir kız çocuğunu, 21 yaşında, hem de doğum gününde katleden bir insandan her şey beklenir. Bu davanın peşindeyiz ve ağırlaştırılmış müebbet cezası alana kadar arkasındayız. Ben tepki göstermek istediğim zaman beni hep susturdular, hakime karşı çıkma dışarı atılırsın dediler. Söz hakkı vermediler ama en büyük söz hakkı bizimdi. Biz anne-babayız. O çocuğu doğuran, büyüten, bu zamana kadar getiren biziz. Bizim hiç mi söz hakkımız yok?" diye konuştu.

'SADECE ZÜLAL'İ DEĞİL, BİZİ DE ÖLDÜRDÜ'

Zülal'in gezmeyi çok sevdiğini söyleyen anne Tütüncü, şunları kaydetti:

"Kızımın çok büyük hayalleri vardı. En büyük hayali dünyayı gezmekti, hatta odasında dünya haritası var. Gezmek istediği yerler işaretli orada. En büyük hayaliydi. Çok özgüvenli bir çocuktu. Çok neşeli bir çocuktu. Herkese karşı, büyüklerine karşı çok iyi niyetliydi. Herkese karşı sevgi dolu çocuktu. Girdiği ortamda maskot olan bir çocuktu. Küçüklüğünden beri hangi ortama girersek girelim maskot olan bir çocuktu, çok neşeliydi. Çok özlüyorum. Zülal bizim tek evladımızdı. Biz ona kavuşabilmek için uzun tedaviler gördük. Ben defalarca ameliyat masalarına yattım. İsviçre'de tedavi gördük. Zülal İsviçre doğumlu. Sadece Zülal'i değil bizim bütün geleceğimizi öldürdü. Beni öldürdü, babasını öldürdü, sevenlerini öldürdü. Tek evladımızı aldı elimizden. Anne-baba olma hakkımızı da elimizden aldı."

Görüntü Dökümü

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-Zülal'in eski videolarından detaylar

-Gezmek istediği yerleri işaretlediği haritadan detaylar

-Zülal'in anne ve babası röportajı

-Zülal'in fotoğraflarından detaylar

-Haber: Semih ŞAHİN -Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,