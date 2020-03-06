DHA YURT BÜLTENİ-2

İdlib'de rejim, havadan saldırdı: 17 ölü, 18 yaralı (Tekrar)

SURİYE'nin İdlib kentinin Ma'arrat Misrin kırsalında, rejim güçlerinin hava saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

İdlib kentinde, dün sabah rejim güçleri tarafından hava bombardımanı düzenlendi. Ma'arrat Misrin kırsalına yönelik hava saldırısında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 17 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Saldırı sonrası yaralılar, bölgeye giden sivil savunma ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa KANLI- Eser PAZARBAŞI- Nuri PİR/İDLIB,

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İdlib şehidi teğmenin 'kütüphane' vasiyeti yerine getirildi

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) doğup, büyüdüğü mahallesine kütüphane yapılmasını istediği vasiyeti ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Selçuklu Belediyesi öncülüğünde Tepekent Mahallesi'nde şehidin adının verildiği kütüphane kuruldu. Yaklaşık 10 bin kitabın olduğu kütüphane için Türkiye ve dünyanın birçok yerinden kitapların gönderildiği belirtildi.

65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib'de rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit oldu. Şehit teğmenin cenazesi, Tepekent Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehit Olgun'un 2017'de sosyal paylaşım sitesinden, mahallesine kütüphane yapılmasıyla ilgili mesaj yayımladığı ortaya çıktı. Bunu şehidin vasiyeti olarak kabul eden Selçuklu Belediyesi'nce mahallede adına kütüphane kurulması için harekete geçildi.

'ŞEHİDİMİZİN YAPTIKLARININ YANINDA AZ KALIR'

Kısa sürede kurulan kütüphane hakkında bilgi veren Tepekent Mahallesi Muhtarı Süleyman Şamcı, muhtarlık ofisinin de bulunduğu iş merkezine kütüphane için uygun yer belirlediklerini söyledi. Türkiye'nin dört bir tarafından kitap gönderilmesi üzerine kütüphanenin hızlıca hizmet verilecek hale getirildiğini kaydeden Şamcı, "Son bir hafta içerisinde Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir tarafından bizimle temasa geçenler oldu. Biz bu kişileri Selçuklu Belediyesi'ne yönlendirdik. Belediyemizle istişareler yaptık. Bu kütüphanenin acil bir şekilde şehidimizin isteğinin yerine getirilmesi amacıyla bir an önce yapılmasını istedik. Belediyemiz de bu işe hemen el attı ve bu kütüphane oluşturuldu. Şehidimizin yakınları da buraya gelip, kütüphaneyi gördüler. Bir nebze de olsa onlar için moral oldu. İnşallah gençlerimiz, nesillerimiz burada kitap okuyarak bu kaynaklardan faydalanarak eğitimlerine katkı sağlayacaktır inşallah" dedi.

Tepekent İmam Hatip Ortaokulu'nun ismini de değiştirip, şehidin adını verdiklerini belirten muhtar Şamcı, "Şehidimizle buraya izne geldiğinde konuşuyorduk. Bu tür şeyleri dile getiriyordu. O gün söylenenler orada kalmıştı. Ama söyledikleri bizim hafızamızda kalmıştı. Bu gerçekleşti. Bir okulumuza da şehidimizin ismini verdik. Bunların hepsini yapsak da onun yaptığının yanında çok az kalır. Kütüphanemizde 10 bin civarında bir kitap olacak. Daha gelecekler olan kitaplar var. Onlarla birlikte bu sayı 15 bini bulacak. Şehidimizin ailesi de bu durumdan dolayı çok mutlu oldular" diye konuştu.

Kütüphanenin bugün resmi açılışının yapılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kütüphaneden detay

Kitapların raflara yerleştirilmesi

Öğrencilerin kitapları okuması

Muhtar Şamcı röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

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İşe giderken başından vurularak öldürüldü

ADANA'da yaya olarak işe giderken uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan Hasan Erdemci (45), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi 5527 Sokak'ta meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Hasan Erdemci, sabah işe gitmek için evden çıktı. Evinden birkaç yüz metre uzaklaşan Erdemci, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Başından vurulan Erdemci, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdemli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Polislerden görüntü

Polis araçlarından görüntü

Polisin olay yeri şeridinden görüntü

Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

Yerdeki mermi çekirdeğinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Ruh sağlığı hastenesinde oda arkadaşı gözlerini oydu

ADANA Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak tedavi edilen Sultan Güner'in (57) 2 gözünü, aynı odada yatan kadın hasta parmaklarını sokarak oydu. 2 gözünü de kaybeden Güner'in ailesi hastane yönetiminden şikayetçi olurken, Adana Valiliği, başlattığı soruşturma kapsamında başhekim yardımcısının da aralarında olduğu 7 personeli açığa aldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan ve psikiyatrik sorunlar yaşayan 3 çocuk annesi Sultan Güner, 24 Şubat günü, ailesi tarafından Adana'ya getirilerek, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde muayene ettirildi. Doktorlar da Güner'in yatarak tedavi görmesine karar verdi.

Ancak Sultan Güner hastanedeki 6'ncı gününde, aynı odada yatan N.K. adlı kadın hastanın saldırısına uğradı. N.K., verilen ilaçlar nedeniyle uyku halinde olan Güner'in 2 gözünü, parmağıyla çıkardı. Güner'in çığlıkları üzerine odaya giren hastane personeli, N.K.'yı etkisiz hale getirdi. 2 gözünü de kaybeden Sultan Güner ise, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, ameliyat edildi.

Annelerinin yaşadığı saldırıdan başka bir hastanın kendilerini telefon ile araması sonucu haberdar olduklarını ileri süren aile ise hemen Adana'ya gelerek, Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi yönetiminden şikayetçi oldu.

'ANNENİZİ KÖR EDİP, GÖTÜRDÜLER'

Annesi Sultan Güner'in ruh sağlığında son 2 yıldır ağır sorunlar yaşadığını bu nedenle de sık sık Adana'ya geldiklerini anlatan Bünyamin Güner (38), "24 Şubat günü annemi hastaneye yatırıp, Payas'a döndük. Her gün hastaneyi arayıp durumu hakkında bilgi alıyorduk. Kız kardeşim 1 Mart günü hastaneyi aradığı ama anneme ulaşamadı. Sonra bir hasta kardeşime ulaşmış. 'Annenizi dövdüler, kör edip hastaneye götürdüler' demiş. Bunun üzerine Adana'ya geldik. Korkunç manzarayla karşılaştık. Annem ameliyat oldu. Doktorlar bir daha göremeyeceğini söylüyorö dedi.

'OLAYDA İHMAL VAR'

Annesinin gözlerini kaybettiğinden haberi olmadığını, çok korktuğu için halen kendine gelemediğini kaydeden Güner, hastanenin kamera görüntülerini istediklerini ama başhekiminden olumsuz yanıt aldıklarını söyledi. Olayda tamamen ihmal olduğunu ifade eden Güner,

"Başka bir hasta geliyor annemin gözlerini parmaklarıyla oyuyor. Annem, ilaçların etkisinden tepki dahi verememiş. Bu bir vahşettir. Annem nasıl acı çekti o an tahmin dahi edemiyorum. Annemi nasıl koruyamadılar? Tedavi olması için getirdik, günler sonra iki gözü kör olmuş şekilde aldık. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum; Ailecek yıkılmış durumdayız, sorumlular cezasını çeksin istiyoruz" diye konuştu.

7 PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Adana Valiliği de yaptığı yazılı açıklamayla olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıklamada şöyle denildi:

"Konu ile ilgili olarak olayın gerçekleştiği andan hemen sonra Valiliğimizce soruşturma başlatılmış olup, görevli 1 başhekim yardımcısı, 1 sağlık bakım hizmetlerinden sorumlu müdür, 1 destek ve kalite hizmetleri müdürü (güvenlik iş ve işlemlerinden sorumlu), 1 uzman doktor ve 3 hemşirenin soruşturmasının selameti açısından görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gözleri oyulduğu iddia edilen Sultan Güner'in hastane odasında konuşması

'Çok korkuyorum' demesi

Oğlu Bünyamin Güner ile röp.

Eşi Mehmet Güner ile röp.

Baba ve oğlundan detay

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi girişi ve tabelası

Sultan Güner'in hastane odasında gözleri bantlı görüntüleri

Sultan Güner'in fotoğrafı

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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İnsan ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

VAN'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 3 ay süren çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbar ve şikayetler üzerine göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 5 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

-Detaylar

VAN,

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Bitlis'te karla mücadele sürüyor

BİTLİS'in Hizan ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, yer yer kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu 3 bin 200 rakımlı Karlıtepe Köyü yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en fazla kar alan yerleşim birimi olan Bitlis'te, bu yıl kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının durmasının ardından kapanan köy yollarında çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı kalan son yer olan Karlıtepe köyünün yolunda 2 gündür çalışmalarını sürdürüyor. 28 kilometrelik yolda yer yer kar kalınlığı 5 metreye ulaşıyor. Çığ tehlikesi nedeniyle uzun zaman kapalı kalan köy yolu, havaların düzelmesiyle birlikte ekiplerin 3 gün süren çalışması sonucunda ulaşıma açılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Hizan Merkez Şantiye Şefi Behzat Altun, Hizan'da 81 köy ve 183 mezra ile birlikte 360 kilometrelik yol ağlarının bulunduğunu söyledi. Karlıtepe yolunun çığ tehlikesi ve fırtına yüzünden bugüne kadar açılamadığını belirterek şöyle konuştu:

"Hizan'da bu yılın son karla mücadele çalışmamızı yapıyoruz. Karlıtepe 28 kilometrelik bir yol ağına sahip. 3 bin 200 rakımlı bir bölgededir. 3 metreden başlayarak, yükseklere çıktıkça kar kalınlığı 5 metreye kadar yükseliyor. Bu yoldaki çalışmamızı 2 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Çığ ve tehlikeli olmasından dolayı açmamıştık. Hizan ilçemizde 360 kilometrelik bir yol ağımız var. Gece gündüz demeden yollarımızı açık tutmak ve vatandaşa hizmet etmek için çalışıyoruz. Hizan ilçesinde 2 ayrı şantiyede 10 iş makinesi ile 81 köy 183 mezraya hizmet veriyoruz.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köy yolundan detaylar

-Yoğun kar kütlelerinden görüntü

-İş makinesinin çalışmasından detay

-Kar kalınlıklarından görüntü

-Karda ilerleyen il özel idaresine ait araçtan detay

-İl Özel İdaresi Hizan Şantiye Şefi Behzat Altun ile röportaj

-Karla mücadelesinden detaylar

-Özel ve genel detaylar

Haber- Kamera: Özcan ÇİRİŞ - Ceren KURTYE/ BİTLİS

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Bodrum'dan Kos'a lastik bot ile geçtiler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, güzel havayı fırsat bilen yaklaşık 40 göçmen, Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası'na iki ayrı lastik bot ile kaçış yaptı. Mültecilerin yanlarında getirdikleri eşyalarını ağırlık olmasın diye bot giderken sahile attıkları da görüldü.

Bodrum'dan 3 mil uzakta bulunan Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek için harekete geçen göçmenler, şişme botlarla Akyarlar Sahili Fener Burnu Sahili'ne toplandı. Somali, Suriye, Filistin ve Pakistan uyruklu 40 göçmen, Kos Adası'na geçmek için botları şişirdikten sonra ayakkabılarını bir çuvala koyarak botu denize indirdi. Can yeleklerini giyen göçmenler, 5 kişilik bir bota yaklaşık 20 kişi binerek denize açıldı. Ardından bir grup daha aynı bölgeye ellerinde şişme botla gelerek pompa yardımıyla botu şişirdi. Yanlarında getirdikleri motoru bota takan göçmenler, 2 metrelik şişme bota doluşarak çıkış yaptı. Karanlık sularda kaybolan göçmenlerin karşıya geçmek için büyük çaba sarf ettiği görüldü.

Göçmenlerin Yunanistan'ın Kos Adası'na geçişi sırasında Türk ve Yunan karasularında ise hareketli saatler yaşandığı görüldü. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 4 botu karasularında kuş uçurtmazken Türk Sahil Güvenlik ekibinin ise bir an olsun bölgeden ayrılmadığı görüldü. Ahmet Görk isimli göçmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı sevdiklerini Türk halkının çok iyi olduğunu belirterek, "Ağabeyim ve çocuklarım Avrupa da o yüzden botla karşıya geçmek istiyoruz. Kapılar açıldığı için bizde geçiş yapmak istiyoruz. Türkiye'yi çok seviyorum ama tüm aile karşıda bizde geçmek istiyoruz. Kendi imkanlarımızla aldığımız şişme bot ile karşıya geçeceğiz. Yunan Sahil Güvenlik ekibi zor kullanmazsa Avrupa'ya gideceğiz. Bin dolarlık masraf yaptık " dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Göçmenlerin lastik botu şişirmesi

-Göçmenlerin bota binişi

-Göçmenlerin bot ile Kos Adası'na geçişi

Göçmen Ahmet Görk ile röportaj

Haber: Cavit AKGÜN/ Kamera: Aykut KURT/ BODRUM, (Muğla) DHA