DHA YURT BÜLTENİ - 2

Otomobil, ağaca çarpıp yandı: 4 yaralı

MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaç ve süs havuzuna çarpıp, yandı. Otomobildeki 4 genç yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Mehmet Buyruk Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Soylu (24) yönetimindeki 06 FSN 06 plakalı otomobil, orduevi önüne geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce refüje ardından yol kenarındaki ağaç ve süs havuzuna çarpıp duran otomobil, alev alıp yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücü Fatih Soylu ile beraberinde bulunan Süleyman Dursun (24), Batuhan Gözeneli (24) ve Serdar Bulam (24) otomobilde sıkıştı. Yaralı 4 genç, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gençler tedaviye alındı.

Yanan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastaneden detaylar

Tabela

Olay yerinin fotoğrafı

Genel ve detay görüntüler

Taha AYHAN/MALATYA,

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Kocasına 1500 TL'ye eskort ayarlamış

ADANA'da, otoyolda ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 8'i kadın 23 kişi adliyeye sevk edildi. Çetenin yakalanmamak için telefonda şifreli konuşarak, 'Jantı lastiğe takalım. Duvara sıva yapalım' dediği ortaya çıktı. Masaj salonuna gelen bir kadının kocası ile birlikte olması için 1500 TL'ye eskort ayarladığı da belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, otoyol ve masaj salonlarındaki fuhuş olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Savcılıktan alınan izinle şüphelileri teknik ve fiziki olarak takibe başlayan polis, 4 Mart'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 8'i kadın 23 kişiyi gözaltına aldı. Tuzaklarına düşürdükleri kadınları otoyol ve masaj salonlarında fuhuşa zorlayan çetenin tarife listesi ortaya çıktı.

OTOYOLA SERVİS KALDIRMIŞLAR

Şüphelilerden Ali K., Mehmet U., Yılmaz Ö., Kadir Ö. ve Kadir K.'nın Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu sorumlusu oldukları, kadınları buralara götürerek 50 ila 100 lira arasında fuhuşa zorladıkları öğrenildi. Yine şüphelilerden Şervan A. ve Yılmaz Ö.'nün kadınları servise bindirerek belirlenen noktalara bıraktığı ve akşam yine aynı noktadan aldıkları, Ozan I. ve Ali K.'nın polis baskınlarını önceden haber vermek için nöbet tutukları ortaya çıktı Ayrıca masaj salonlarında da fuhuş yaptıran şüphelilerden Lale K. oğlu İsa K., Aytül S. ve Mehmet A.'nın 150 ila 1500 lira arasında fuhuş yaptırdıkları öğrenildi.

KOCASINA KADIN AYARLAMIŞ

Telefon konuşmalarında şifreli görüşen çetenin, yakalanmamak için kendi aralarında, 'Jantı lastiğe takalım. Duvara sıva yapalım' dediği anlaşıldı. Operasyonun ardından 45 kişinin de ifadesini alan polis, masaj yaptırmaya gelen 1 kadının, burada fuhuş yapan kadını nikahlı kocası ile birlikte olması için 1500 TL'ye ayarladığı ve parasını da kendisinin ödediği saptandı.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp birimi tabelası

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Güvenlik kamerasını gören hırsız, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştı

Antalya'da, girdiği pastanenin kasasındaki 350 TL'yi çalan Aziz D. (28), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Hırsızlık anı anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, şüphelinin kameraları fark edip, eliyle yüzünü kapatmaya çalışması ise dikkat çekti.

Olay, saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde meydana geldi. Aziz D., Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Cemile Memedova'ya ait pastanenin önüne geldi. Pastane girişindeki sürgülü kapıyı zorlayarak açan şüpheli iş yerine girdi. İş yerinin kasasına doğru giden Aziz D., bu sırada güvenlik kameralarını fark edince eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı. Kasayı açan şüpheli, burada bulunan 350 TL'yi alıp, kaçtı.

Sabah iş yerini açan çalışanlar hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde incelemede bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, hırsızlık olayına karışan kişinin Aziz D. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, Aziz D.'nin çeşitli suçlardan 7 kaydı olduğu belirlendi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı ise anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Aziz D.'nin güvenlik kameralarını fark etmesi üzerine yüzünü eliyle kapatmaya çalışması da görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zanlının pastaneye gelişi ve kamerayı farketmesi

Kasa bölümünde yüzünü gizleyip kasayı açması

Kasa altında görüntüsü

Detay

Zanlının fotosu

HABER -KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALAYA,

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Kadın polisler havadan ve karadan tarfik denetimi yaptı kural hatası yapanlara ceza yağdırdı

ADANA'da kadın trafik polislerinin havadan ve karadan yaptığı denetimlerde kural hatası yapan 124 araç sürücüsüne 199 bin 899 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ve Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşanan kazaların önüne geçmek için helikopterli denetim başlattı. Kadın polisler tarafından yapılan uygulamada polis helikopterini pilot komiser Elif Gökçe Erol kullanırken, trafik polisi Mehtap Gökgöl de kameralardan kural hatası yapan sürücülerin plakasını Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki ekiplere bildirdi. Burada bulunan kadın polislerde, sürücüleri durdurup ceza kesti. Kadın polislerin yaptığı trafik ve asayiş denetimlerinde, 17 bin 989 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Kontrol edilen 7 bin 412 araçtan 52'si trafikten men edilirken, 124 araç sürücüsüne 199 bin 899 lira ceza cezası kesildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trafik ekibinin helikoptere binmesi

Helikopterin havalanması

Helikopterde görevle kadın polisin ekiplerle telsiz konuşması

Adana'nın havadan görüntüsü

Kadın polisin emniyet kemeri takmayan araçların plakalarını anons etmesi

Uygulama noktasındaki polislerin araçları durdurması

Sürücülere ceza kesilmesi

Helikopterin inişi

Genel ve detaylar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Eski bakanın 70 yıl sonra duygulandıran buluşması

TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, memleketi Rize'de, 1950 yılında Camidağı İlkokulu'nda kendisini okutan öğretmeni Mustafa Kara'yı (98) evinde ziyaret etti. 70 yıl sonra gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşandı.

TBMM eski Başkanı ve Milli Eğitim eski Bakanı Köksal Toptan, memleketi Rize'de üyesi olduğu Salarha Vadisi Yeni Şehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği'nin (SALVADER) organizasyonuyla 1950 yılında başladığı Camidağı Köyü İlkokulu'nda kendisini okutan öğretmeni Mustafa Kara'yı evinde ziyaret etti. Kara'ya çiçek sunan Toptan, sarılarak hasret giderdi. 70 yıl sonra gerçekleşen buluşmada duygusal anlar yaşandı. Toptan ve Kara, sohbet ederek anılarını tazeledi. Ziyarete SALVADER Başkanı Dursun Ali Toptan da eşlik etti.

TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, çok güzel anılar biriktirdiğini ifade ederek, "Bugün benim için olağanüstü bir gün. Bizim bugünlere gelmemizde, bildiğimiz her şeyi öğrenmemizde birinci emek sahibi Mustafa hocamı gördüğüm için heyecanlıyım, mutluyum, gururluyum. Hele onu sağlıklı görmek, beni daha da heyecanlandırdı ve mutlu etti. Bizi bulunduğumuz yerlere getiren Cumhuriyetin yetiştirdiği birinci kuşak öğretmenler ve onların arkasından gelen öğretmenlere millet olarak şükran borçluyuz. Hepimizin içtiği suda, yürüdüğü yolda, yediği yemekte onların katkısı vardır. Onlara sahip çıktığımız, onları unutmadığımız, onların gösterdiği yoldan sapmadığımız, onların gösterdiği dürüstlüğü içselleştirdiğimiz zaman ülkemizin kalkınması ve gelecek kuşakların da mutlu olmasını sağlarız" dedi.

'OKULA ODUN TAŞIRDIK'

Köy okulunda okumanın zorluklarını anlatan Köksal Toptan, "Köy okulunda okuduk, evimiz okula da yakın mesafedeydi. Kışın okulumuza odun taşırdık. Tek sınıflı bir okulda okuduk ve güzel anılar biriktirdik" ifadelerini kullandı.

'KABİLİYETLİ BİR ÖĞRENCİYDİ'

Mustafa Kara da çok özel günlerden birini yaşadığını belirterek, "Köksal Toptan birinci sınıfta benim öğrencim oldu. Kabiliyetli bir öğrenciydi ve o kabiliyeti hala daha devam ediyor. Benim yetiştirdiğim çocuklarım, talebelerim, çoğunluğu güzel mevkilere geldiler. Hepsi ile gurur duyuyorum, çok mutlu oluyorum" dedi.

SALVADER Başkanı Dursun Ali Toptan ise, "Heyecanlıyız, mutluyuz, tarihe tanıklık ediyoruz. Hocamız ile öğrencisi olan eski bakanımız ve meclis başkanımızı buluşturduk. Gerçekten bu anı hep birlikte yaşadık. Hem değerlerimizi ön plana çıkartıyoruz hem eğitime verdiğimiz önemin altını çiziyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köksal Toptan'ın öğretmeni ile buluşması

-Öğretmene çiçeğin verilmesi

-Sohbetten detaylar

-Röportajlar

HABER- KAMERA: Arzu ERBAŞ RİZE

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Pakistan savaş gemisi 'Yarmook', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Pakistan Donanması'na ait, 271 borda numaralı savaş gemisi 'Yarmook', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 07.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Pakistan Donanması'na ait 271 borda numaralı savaş gemisi 'Yarmook', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemisine boğazdan geçiş sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Boğazından geçen Pakistan savaş gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKAKLE,

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