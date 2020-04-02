DHA YURT BÜLTENİ- 2

Koronavirüs nedeniyle evde otururken, kapıdan ayakkabıları çalındı

KAHRAMANMARAŞ'ta 3 hırsız, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyararak dışarı çıkmayan vatandaşların, kapı önlerinden ayakkabılarını çaldı. Hırsızlar, polis tarafından kısa ürede yakalanırken, ayakkabısını teslim alan Ökkeş Çayırcı, "Eve gittiğimde dezenfektanlarla ayakkabımı temizleyeceğim" dedi.

Doğukent Mahallesi'ndeki bir sitede 5 farklı dairenin önünden 8 ayakkabı, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden ayakkabıları 3 kişinin çaldığını tespit etti. Yaşları 17 olan 3 hırsız, kısa ürede çaldıkları ayakkabılarla birlikte yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ayakkabılar da sahiplerine teslim edildi. Ayakkabının sahibi Abdullah Kaya, polislere teşekkür ederek, "Koronavirüs nedeniyle evde otururken alt komşum beni arayarak, 'ayakkabımız çalındı' dedi. Dışarı baktığımda benim ayakkabımın da çalındığını fark ettim. Daha sonra polisi aradık ve onlar da sağ olsunlar aradan 24 saat geçmeden gerekeni yaptılar" dedi.

'AYAKKABIMI DEZENFEKTE EDECEĞİM'

Ökkeş Çayırcı ise insanlara koronavirüs nedeniyle evde kalmalarını, bunu yaparken de ayakkabılarını içeri almalarını tavsiye ederek şunları söyledi:

"Kapıyı açtığımızda ayakkabımın olmadığını görünce güvenlik kamerlerine baktım. İki kişinin ayakkabımı alıp gittiğini gördüm. Hemen polisi aradım ve onlar da gelip güvenlik kameralarına baktı. Kısa sürede hırsızları yakalayıp ayakkabılarımızı bize teslim ettiler. polislerimize teşekkür ediyorum. Eve gittiğimde dezenfekte ilaçlarımla ayakkabımı temizleyeceğim. 2-3 gün havalandırdıktan sonra kullanmayı düşünüyorum."

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Asayiş şube yazısı

Polislerin ayakkabıları teslim etmesi

Abdullah Kaya'nın ayakkabısını elinde tutması

Kaya ile röp.

Ökkeş Çayırcı'nın ayakkabısını elinde tutması

Çayırcı ile röp.

Hırsızların çaldığı ayakkabılar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Birlikte yaşadığı kadını önce dövdü, sonra tabancayla vurdu

ŞANLIURFA'da, Abdurrahman E., birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Ruba S.'yi dövdükten sonra tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Olaydan sonra kaçan Abdurrahman E., bekçiler tarafından yakalandı.

Atatürk Bulvarı üzerindeki Rabia Meydanı'nda gece yarısı yaşanan olay şöyle gelişti:

Abdurrahman E. ile Suriyeli Ruba S., birlikte yaşadıkları evde tartıştı. Tartışmanın ardından Ruba S., evden çıktı. Abdurrahman E. de peşinden gitti. Meydanda devam eden tartışma sırasında Abdurrahman E., kadını dövdü. Ardından da üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, Ruba S.'ye ateşledi. Abdurrahman E. kaçarken, bacağından vurulan Ruba S.'nin yardımına vatandaşlar koştu. Yaralı kadın, yakında bulunan özel hastaneye götürüldü.

Saldırgan Abdurrahman E. ise bekçiler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinde inceleme yapan polis

Olay yerinde toplanan kalabalık

Polis önlem alması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 139MB

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Gençler, sağlık çalışanları için maske üretiyorlar

ARDAHAN Gençlik merkezi koronavirüs salgını nedeniyle artan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla maske üretimine başladı.

Korona virüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için siperlik maske yapımı Karagöl Mahellesindeki Gençlik Merkezinde başlandı. Gençlik liderlerinin öncülüğünde, personel ve gönüllü gençlerin katılımıyla üretilen maskeler, yapımlarının tamamlanmasının ardından Sağlık İl Müdürlüğüne teslim edilecek. Gençlik Merkezinde günlük ortalama 500 adet üretilen yüz koruma maskeleri, PVC, şeffaf film, silikon, zımba ve perçin kullanılarak yapılıyor.

Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına katkıda bulunmak istediklerini belirten Gençlik Merkezi Müdürü Ferman Güler, "Kırtasiye ve manifaturalardan aldığımız malzemelerle üretilen maskeler Türkiye'deki sağlık çalışanlarına gönderilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüklerine teslim edilecek. Gece- gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan sağlık ekiplerimize bir nebzede olsa yardımda bulunmak bizleri sevindiriyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maske yapan gençlik liderlerinden görüntü

-Gençlik merkezi Müdürü Ferman Güler'in konuşması

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI -/ ARDAHAN

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Nisan karı Ardahan 'ı beyaza bürüdü

ARDAHAN'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu, kent merkezi beyaza büründü. Yılın en çok karı bugün yağarken ekipler kar temizleme çalışmalarına başladı.

Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Sabah evlerinden çıkanlar, beyaz örtüyle karşılaştı. Parklar ve bahçeler, kar altında kalırken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar temizleme çalışmalarına bizzat katılan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Aslında meteoroloji uyarmıştı, Ancak ne ben nede çalışma arkadaşlarım bir gecede bu kadar fazla karın yağdığını bir kış geçirdik ama görmedik. Bu kış sezonunda çok kar yağdı ancak bir gecede 365 günde bu bir ilk. Bende arkadaşlarıma destek amaçlı geldim, belediyemizin tüm ekipleri tüm cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına yardımcı oluyoruz" dedi.

Bazı kişiler de nisan ayında yağan karın bereket getireceğini söyledi. Trafik ekipleri sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı. Ardahan'a gelen leylekler ise kar yağışına yuvalarında yakalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gece yağan kar yağışından görüntü

-Karla kaplanan araçlardan görüntü

-Kar temizleme çalışmalarından görüntü

-Belediye Başkanı Faruk Demir'in kar temizlemesi

-Başkan Faruk demir ile röp.

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI -/ ARDAHAN

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Gönüllü 3 kadın maske üretimine başladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki halk eğitim merkezinde 2 giyim tasarım öğretmeniyle 1 kursiyer, evlerinde oluşturdukları izole odalarında maske üretimine başladı. Yapılan maskelerin, kamuda çalışanlara ücretsiz kullanılması için verileceği belirtildi.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi Giyim ve Tasarım Öğretmeni Fatoş Koparal ve Giyim Üretim Öğretmeni Umut Sular ile kursiyer Nilgün Töre, yoğun talep nedeniyle bulunması güçleşen maske üretimi için kolları sıvadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen malzemeleri alan 3 kadın, her biri kendi evlerinde dezenfekte ettikleri odada üretime başladı. Koruyucu elbiselerini giyen kadınlar, kendilerine ait dikiş makineleri ile maske üretmeye başladı. Malzemeleri dikiş makinesinde birleştirerek, günde 80 ila 100 arasında maske üreten kadınlar, işleri bittiğinde odalarını dezenfekte ederek, aile bireylerinin girmemesi için kilit altına aldı. Yapılan maskeler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'a teslim edildi. Aldoğan'da ürünleri, kullanılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na verdi.

Marmaris Halk Eğitim Merkezi Giyim ve Tasarım Öğretmeni Fatoş Koparal, "Günde 80-100 arası maske yapıyorum. Alıştıkça daha fazla yapacağım. Bir maskesinin yapımı 1.5 veya 2 dakika sürüyor. Zor günlerde virüs salgınına karşı mücadele vermek için bizlerde gönül verdik" dedi. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "Ülke ve dünya olarak koronavirüs tehdidi ile karşı karşıyayız. Millet olarak birçok sıkıntılardan geçtik. Bunların hepsini, birlik ve beraberlik içinde atlattık. Yine birlik ve beraberlik içinde virüs salgınına karşı mücadele veriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gönüllü maske yapan Fatoş Koparal'ın evinden görüntü

Fatoş Koparal'ın evinin odasını atölyeye çevirmesi

Koparal'ın maske yapımından ve odadan görüntü

Maske yaparken röp.

Maskelerin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan teslimi

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

Kaynak: DHA