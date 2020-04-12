DHA YURT BÜLTENİ - 2

Bingöl 'de 4.3 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem , kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 09.38'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra, Bingöl kent merkezi ile Batman, Siirt ve Tunceli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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8 suçtan aranan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

GAZİANTEP'te 8 suçtan aranan, ismi açıklanmayan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep'te, son 2 ay içinde, 5 iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, ifadelerine başvurup, parmak izi incelemesi yaptı. İş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını da tarayan polis, hırsızlık olaylarının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Polis , kimliğini açıklanmadığı şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette 3 ayrı 'güveni kötüye kullanma' suçundan da arandığı belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.