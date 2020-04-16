DHA YURT BÜLTENİ - 2

Kendisini reddeden Gamze Pala'ya önce kurşun yağdırdı, sonra bıçaklayarak öldürdü

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde Savaş Dalançıkar (36), arkadaş olmayı reddeden Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı öğretmenevi resepsiyon görevlisi Gamze Pala'ya (44) tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala'yı ardından boğazını keserek öldüren saldırgan, polise teslim oldu. Gamze Pala'nın vahşice öldürülmesine tepki yağdı. AK Parti Rize İl Başkanlığı da 'acımız büyük' paylaşımında bulundu.

Olay, dün saat 22: 00 sıralarında Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. İddiaya göre Savaş Dalançıkar, arkadaşlık teklifini reddeden Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı öğretmenevi çalışanı Gamze Pala ile tartıştı. Öğretmenevi resepsiyonundaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş. Dalançıkar belinden çıkardığı tabanca ile Pala'ya ateş etti. Saldırgan kurşunların isabet etmediği Pala'nın bu kez de bıçakla boğazını kesti. Olaydan sonra saldırgan Pala'nın başında bekledi. İhbar üzerine öğretmenevine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gamze Pala'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri ise Savaş Dalançıkar'ı gözaltına aldı. Pala'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

KADINI SÜREKLİ TAKİP ETMİŞ

Saldırgan Savaş Dalançıkar'ın daha önce Gamze Pala'ya çok kez arkadaşlık teklif ettiği ancak kadının kabul etmediği ortaya çıktı. Kadına mesaj gönderen, telefonla arayan ve takip ederek karşısına çıkan Dalançıkar her defasında reddedildi. Dalançıkar'ın sosyal medya hesaplarında isminin yanına Gamze yazdığı da görüldü.

KARAKOLA GÖTÜRÜLME ANI KAMERADA

Olaydan sonra gözaltına alınan Savaş Dalançıkar, yaya olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde her iki koluna giren polislerin saldırganı polis merkezine götürdüğü görülüyor.

AK PARTİ: ACIMIZ BÜYÜK

Gamze Pala'nın sokak ortasında vahşice öldürülmesinin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığı'ndan bir mesaj yayınlandı. AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, 'acımız büyük' bağlığı ile paylaştığı mesajında "Fındıklı İlçe Başkan Yardımcımız Gamze Pala'nın uğradığı hain saldırı sonrasında hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü yaşamaktayız. Merhumeye Allahtan Rahmet kederIi aiIesine ve sevenIerine de sabrı cemiI dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

MİLLETVEKİLİ BAK: TARİFİ YOK Kİ BU ACININ

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da mesajında "Fındıklı teşkilatımızın, en renkli, en cana yakın ve en çalışkan simalarından biriydin sen. Yüreğin hayat doluydu. Kelimelerin boğazımızda düğümlendiği bir gece bu; tarifi yok ki bu acının. Başımız sağolsun. Mekanın cennet, makamın ali olsun güzel kalpli kardeşim" paylaşımında bulundu.

FINDIKLI BELEDİYESİ: ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ

Gamze Pala'nın sokak ortasında öldürülmesine tepkiler yağıyor. Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Çevratoğlu 'üzgünüz, öfkeliyiz, yastayız' başlığı ile yaptığı sosyal medya paylaşımda bir kadın cinayetinin ilk kez ilçelerinde yaşandığını belirtti. Çevratoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kez de kadın cinayeti belki de ilk kez maalesef ilçemizde yaşandı.Yurttaşımız, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, öğretmenevi çalışanı Gamze Pala, daha öncesinde de defalarca reddettiği sapkın bir alçak tarafından vahşice katledildi. Katil, emniyet güçleri tarafından olay yerinde suç aletleriyle birlikte yakalandı. Yaşanan cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Yurttaşımızın yakınlarına, sevenlerine ve tüm Fındıklı halkına başsağlığı biliyoruz. Fındıklımız, tüm yurttaşlarımızın eşit ve özgürce yaşadığı bir yerdir. İlçemizde, gerici, kadın düşmanı katillerin yeri yoktur. Tüm Fındıklı halkıyla birlikte davanın takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Başımız sağolsun."