Dha Yurt Bülteni-20

12 Kasım 2018 Pazartesi 23:20

ŞANLIURFA'DA KOMŞU KAVGASI; 6 YARALIŞANLIURFA'da komşu 2 aile arasında çıkan taş, sopa, bıçak ve av tüfeği kullanılan kavgayı polis güçlükle sonlandırırken, 6 kişi yaralandı.Olay, bu akşam saatlerinde Korukent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, diğer aile fertlerinin de dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların sopa, taş, bıçak ve av tüfeği kullandığı kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, tarafları güçlükle birbirinden ayırarak kavgayı sonlandırdı. Kavgada yaralanan iki aileye mensup 6 kişi, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılarından 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisler, kavga eden komşu aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Acil servise gelen ambulansAmbulanstan sedyeyle indirilen yaralıAcilde bekleyen polisOlay yerinde bekleyenlerGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB=================================KAHVEHANEDE ÇIKAN KAVGADA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ: 2 YARALIKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kahvehanede çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş eden kişi, bir kişiyi bacağından vururken, saçmaların isabet ettiği bir kişi de yaralandı. Kahvehaneye giren kişinin pompalı tüfekle ateş etme anı kameralara yansıdı.Olay, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesinde meydana geldi. Kahvehanede gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kahvehaneden çıkan kişi otomobilinden aldığı pompalı tüfekle geri gelerek F.D.'nin üzerine ateş etti. F.D. bacağına isabet eden saçma ile yaralanırken, seken saçmalardan biri Ş.G.'nin vücuduna isabet ederek yaralanmasına yol açtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri hafif yaralanan F.D. ve Ş.G.'ye ilk müdahalede bulunarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.2 kişinin yaralanmasına neden olan kişi olayın ardından kaçtı. Olay anı ise iş yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Pompalı tüfekle içeri giren kişinin ateş etme anı ve kahvehanedekilerin üzerine doğru yönelmeleri görüntülendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGüvenlik kamerası görüntüleri- yaşanan tartışma, içeri giren kişinin pompalı tüfekle ateş etmesiOlay yerinden detaylarHABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ( Kocaeli ),==========================12 Kasım'ın yıl dönümünde acılar tazeliğini koruyor (3)DEPREMİN OLDUĞU SAATTE TÖREN DÜZENLENDİ Düzce Depremzedeler Derneği (DEPDER) üyeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtpark Meydanı'nda toplanarak ellerinde 'Depremi Unutturma' pankartlarıyla 12 Kasım 1999 Düzce depreminin meydana geldiği saat olan 18.57'de saygı duruşunda bulunarak, depremde hayatını kaybeden yakınlarını andılar. Burada basın açıklaması yapan DEPDER Başkanı avukat Ayşegül Şenol Can, depremin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Yapacağımız planlarda riskleri en aza indirecek yollar bulmalıyız. Yeni afet orjinli planlar yapmalıyız. Planlı yapılaşmak zorundayız. Her plan tadilatı yada plan bütünlüğünü bozacak planları canımızla öderiz bunu unutmamalıyız. Depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Gerek bireysel manada gerekse toplumsal manada hazırlıklı olmak önceden tedbir almakla mümkündür. Önceden önlem alma kültürünün gelişmesine yönelik toplumsal temelli stratejiler geliştirmek zorundayız. Deprem bilincini derin tutmak ve buna yönelik eğitimler yapmak ve insanların geçmişten ders alınmasını sağlayan anıt ve müze benzeri merkezler oluşturmalıyız. Depreme dayanıklı yapıların yalnızca kendi yaşadığımız binanın değil, hemen yanımızdaki binanın içine girdiğimiz alışveriş merkezlerinin, okul ve hastanelerin depreme dayanıklı olması gerekiyor. Çünkü depremin ne zaman nerede olacağını bilemeyiz." dedi.Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise depreme hazırlıklı olmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Depremin üzerinden 19 yıl geçti. Biz depremin izlerini şehrimizde silmeye çalışıyoruz. Sağlam ve depreme hazırlıklı binalar yapmaya çalışıyoruz. Ancak halkımıza depremi unutturmamaya çalışıyoruz. Düzce'de çok ilerlemeler kaydettik. Kentsel dönüşümler yaptık. Halen yapmaya devam ediyoruz. Hatta depreme dayanıklı binaların yanı sıra depreme dayanıklı yollar yapmaya başladık. Şuan yollarımız, kavşaklarımız deprem teknolojisine göre yapılmakta." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDepder üyeleri saygı duruşu yaparken görüntüDepder üyelerinden görüntüPankartlardan görüntüDepder Başkanı Ayşegül Şenol Can ile röpBelediye Başkanı ile röp ve detaylarHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,==================================