Dha Yurt Bülteni - 20

HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİAFYONKARAHİSAR'da halk otobüsü şoförü Basri Yağcı, otobüste rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Olay anı otobüsteki araç kamerasına da yansıdı. Şoför Basri Yağcı, "İnsanlık görevi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren YÜNTAŞ şirketine ait halk otobüsünün şoförü Basri Yağcı, dün saat 11.00 sıralarında Afyonkarahisar Termal- Çarşı seferi sırasında Ömer- Gecek Termal bölgesinden eşiyle birlikte otobüse binen bir yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Diğer yolcular rahatsızlanan erkek yolcuya müdahale ederken, otobüs şoförü de hastaneye doğru yöneldi. Güzergah üzerinden iki durağı geçen şoför rahatsızlanan yolcuyu özel bir hastaneye bıraktı. Acil servis önüne kadar gelen otobüsten inen yolcu hastaneye kendi imkanlarıyla girdi.'DAKİKAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM'Şoför Basri Yağcı, rahatsızlanan kişiyi en yakın hastaneye götürdüğünü belirterek, olayı şöyle anlattı:"Hat üzerinde bir amcayı termal bölgesinden aldım. Aldığımda çok neşeli, gayet güzeldi amcanın halleri, gülüyordu. Hatta bana selam verdi, halimi hatırımı sordu. Aradan 10 dakika geçtikten sonra arkadan bir yolcu olan genç arkadaşımız amcanın rahatsızlandığını söyledi. Ben de dakikayı hiç düşünmeden, beklemeden otobüsü direkt hastaneye sürdüm. Amcayı en yakın hastanenin acil servisine bıraktım. Güzergah değiştirme gibi bir durum olmadı. Çünkü güzergahım üzerinde hastane vardı. Oraya bıraktım amcayı."'KİM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI'Rahatsızlanan kişiye geçmiş olsun dileklerini de ileten Basri Yağcı, "İnsanlık görevi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı diye düşünüyorum. Kendisine burada geçmiş olsun dileklerinde buluyorum. Tüm şoför arkadaşların da bu şekilde olaylarla karşılaştıklarında daha hassas olmaya davet ediyorum. Hiç düşünmeden gerekirse güzergah dışına çıkarak hastaneye yetiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi.Diğer yandan olay anı otobüsteki araç kamerasına yansıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Otobüs şoföründen detayOtobüs şoförü ile röpGüvenlik kamerasında yolcunun rahatsızlanmasından detayHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,====================================OTOMOBİLDE ELE GEÇEN 28 KİLO PATLAYICIYA 4 TUTUKLAMA DAHAMALATYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin yakıt deposunda 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi daha tutuklandı. Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 7'ye yükseldi.Geçen 2 Kasım günü Malatya-Elazığ karayolunda polis tarafından oluşturulan kontrol noktasına gelen Ali Rıza Ü. yönetimindeki otomobilde arama yapıldı. Daha önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kapatılan BDP'nin ilçe başkan yardımcılığı yaptığı belirlenen Ali Rıza Ü.'nün otomobilinin yakıt deposuna gizlenmiş 30 paket halinde 28 kilo 26 gram patlayıcı, 5 fünye, 2 uzaktan kumanda ele geçirildi.Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis, Malatya, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Antalya, Elazığ ve Mardin'de düzenlediği operasyonlarda 18 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan 9 şüpheliden 3'ü dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Emniyette işlemleri tamamlanan isimleri açıklanmayan 4 kişi de bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 kişi, yargılama sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şu ana kadar 7 kişinin tutuklandığı operasyon kapsamında gözaltına alınan ve halen emniyette sorgusu süren 5 şüphelinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Adliye dışından görüntülerŞüphelilerin adliyeden çıkarılmalarıAraçla şüphelilerin götürülmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 101 MB==================================MOTOSİKLETLİ HIRSIZLAR YAKALANDIKOCAELİ'nin Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde, 11 eve girip televizyon, ziynet eşyası ve para çalan, televizyon gibi eşyaları çaldıkları motosikletle götüren 2 hırsız yakalandı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde 11 eve girerek televizyon, ziynet eşyası ve para çalan hırsızları yakalamak için inceleme başlattı. Çevrede bulunan MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, çalıntı motosikletle gelip evlerin kapı dilini sökerek giren 2 kişinin daha önceden benzer suçlardan kayıtları bulunan M.K.(26) ve K.L. (30) olduğunu belirledi. M.K.'nın başka bir hırsızlık suçundan yakalanıp cezaevinde olduğunu tespit eden polis ekipleri K.L.'nin ise Çayırova Atatürk Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan K.L.'nin evinde yapılan aramada 2 adet çalıntı televizyon ele geçirildi. K.L. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.Hırsızların motosikletle çaldıkları televizyonları taşıma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntü Dökümü-Hırsızların motosikletle gelip eve girmesi-Hırsızların evden çıkıp televizyonu motosikletle götürmesi-Hırsızın asayiş şube müdürlüğünden çıkarılmasıHaber: Selda Hatun TAN-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)======================GURME FUARI'NIN AÇILIŞINDA KURDELE YERİNE PEYNİR KESİLDİDİYARBAKIR ve birçok farklı kentin mutfağını tanıtmak amacıyla düzenlenen Gurma Fuarı açıldı. Fuarın açılışında kurdele yerine, Diyarbakır'a özgü 21 metre uzunluğunda örgü peynir kesilip, davetlilere ikram edildi.Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (DESOB) destek verdiği Gurme Fuarı, TÜYAP Fuar Merkezi'nde açıldı. Diyarbakır'ın mutfağının yanı sıra bölgedeki bir çok kente özgü ürünlerin sergilendiği fuarın açılışına katılan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, fuarda yer alan ürünlerin binlerce yıllık gelenekten gelen zenginliklerin bir buluşması olduğunu belirterek, "Bugün belki de unutulmaya yüz tutan yemekleri hatırlatmak ve yaşatmak, kullanılan doğal ve organik ürünleri herkese sunmaktır amacımız. Çok güzel gelişmeler yaşıyoruz. Türkiye'nin gelişen ve kalkınan çizgisinde, Diyarbakır'da buna katkı sunan çok önemli kazanımlar elde ediyoruz. Terör örgütünün ihaneti nedeniyle Diyarbakır'a gelmesi geciken bütün hizmetleri Diyarbakır'a kazandırıyoruz. Diyarbakır'da uzun bir zamandır hem arzuladığımız, hem de gayret gösterdiğimiz bir alanda paylaşmak istiyorum. Diyarbakır'da Doğu ve Güneydoğu'ya hizmet edecek bir vize ofisinin açılması kararı alındı. Kararlılıkla yürüyoruz. Bu büyük ülke her bir noktasıyla inanç ve imanla geleceğe yürüyor. Diyarbakır Gurme Fuarı, tüm dünyanın gıda, beslenme ve lezzet uzmanlarını bizimle buluşturacak. Biz sahip olduklarımızı biliyor, kendimize, kentimize ve ülkemize güveniyoruz" dedi.KURDELE YERİNE 21 METRE UZUNLUĞUNDA PEYNİR KESİLDİVali Güzeloğlu'nun konuşmasının ardından, fuarın açılışına geçildi. Açılışta kurdele yerine özel olarak hazırlanan 21 metre uzunluğundaki örgü peynir kesilip davetlilere ikram edildi. Fuar kapsamında, yemek kültürlerinin yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla usta aşçılar tarafından sac tava, kaburga dolması, Diyarbakır çöreği, meftune, Diyarbakır güveci, içliköfte gibi kentin yöresel lezzetlerinin yanı sıra Diyarbakır kadayıfı da konuklara ikram edildi. Fuar, 18 Kasım'a kadar açık kalacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Fuardan görüntüAçılış töreninden görüntüAçılış törenine katılanlarVali Güzeloğlu'nun konuşmasıAçılış töreninde peynir kesimiFuarda sergilenen ürünlerVali Güzeloğlu'nun fuarı gezmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet ÜN, Serdar SUNAR-DİYARBAKIR-DHA======================================AFYONKARAHİSAR'DA DİYABET GÜNÜ ETKİNLİĞİAFYONKARAHİSAR'da 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği yapıldı.Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü kentin en kalabalık alışveriş merkezlerinden birinde stant açarak vatandaşları diyabet ve şeker hastalığına karşı bilinçlendirmeye çalıştı. Giriş katında açılan stantta sağlık ekipleri tarafından isteyen vatandaşlara kan şekeri ölçümü, tansiyon, kilo ve boy gibi ölçümler gerçekleştirildi. Stant açılışına Vali Mustafa Tutulmaz, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Sağlık Müdürlüğü daire başkanları ve sağlık çalışanları katıldı. Etkinlik kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz ile İl Jandarma Komutanı Albay Çömez tansiyon ölçümü yaptırdı.Vali Mustafa Tutulmaz, diyabetin toplumda şeker hastalığı olarak da bilindiğini belirterek, bu hastalığın ömrü tatlı tatlı sonlandırdığını vurguladı. Tutulmaz, şeker hastalığının çok ciddi rahatsızlıkların oluşmasına neden olduğunu aktararak, "Diyabet hastalığının en büyük nedeni aşırı kilo ve hareketsizliktir. Bunu giderebilmek için, bu tür bir hastalığa yakalanmamak için, diğer hastalıkları tetiklememesi için, yapmamız gereken tek şey daha çok hareket etmek. Daha az yiyerek daha çok egzersiz yapmalıyız. Şeker hastalığı tanısı konulan birçok kişi her gün yürüyüş yaparak bu hastalığı engelleyebiliyor. Bu hastalığa yakalanmadan önce hareket etmeyi artırmalıyız" dedi.İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz da 14 Kasım'ın Dünya Diyabet Günü olduğunu söyledi. Diyabetin Tip 1 ve 2 olarak iki çeşidi olduğunu aktaran Serhat Korkmaz, "Tip 1 diyabet genellikle çocuklarda ve gençlerde görülürken, Tip 2 ise yaşlılarda ve orta yaş grubunda görülüyor. Tip 2 diyabet daha çok ailesel olmakla birlikte, çocuklarda görülen diyabet ise kişiye özel bir hastalık oluyor. Tip 2 diyabette aşırı susama, aşırı zayıflık, aşırı şişmanlık ve açlığa dayanamama gibi şikayetler görülüyor. Bu rahatsızlık vatandaşlarda çok önemsenmemekle birlikte, tanı geciktiği zaman bazı kronik hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Mesela göz bozuklukları, sinirsel hastalıklar, duyu bozukluğu ve böbrek rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor. İnsanlar insülin iğnesinden çok korkmakla birlikte, o safhaya geldiği zaman dönüşü olmuyor. Ama en azından tedaviyle bazı rahatsızlıklar tanı konulduğu zaman önlenebiliyor. İnsanların bu testlerden çekinmemesini istiyoruz" dedi.Konuşmaların ardından Vali Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri stant yetkililerinden bilgiler aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Stantlardan detayStantlarda ölçüm yaptıran vatandaşlardan detayStantlardaki dövizlerden detayİl Jandarma Komutanı ölçüm yaptırırkenVali Tutulmaz stantlara gelirken detayTutulmaz stantlar hakkında bilgi alırken detayVali Tutulmaz tansiyonunu ölçtürürken detayİl Sağlık Müdürü röpVali Tutulmaz röpGenel detayHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,=====================================KKTC BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİNİ YAZAN ERTUĞ: ALTERNATİFLERİ DENEMENİN ZAMANI GELDİNuri PİR- Sefa KARAHASAN- Eser PAZARBAŞI/LEFKOŞA, - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık bildirgesine ve buna ilişkin meclis karar metnine imza atan isimlerden, eski müzakereci Osman Ertuğ (69), Rum kesimiyle iki toplumlu federal bir yapıya ulaşmak için gösterilen tüm çabaların boşa gittiğini söyledi. Ertuğ, "Federal çözümün kendi kendini tükettiği bir ortamda aynı şeyleri tekrarlayıp durmaktansa daha değişik modeller ve alternatifler denemenin artık zamanının geldiğini düşünüyorum" dedi.Kıbrıs Türkünün özgür iradesini tescilleyen bağımsızlık bildirgesine imza atan ve bir süre başmüzakerecilik görevini yürüten Osman Ertuğ, KKTC'nin 15 Kasım'daki 35'inci kuruluş yıl dönümü öncesi açıklamalarda bulundu. Ertuğ, bağımsızlık bildirgesinin ve buna ilişkin meclis kararı metninin, o dönemin ekibiyle büyük bir gizlilik içerisinde yapıldığını belirterek, "Çünkü dış güçlerin bu hazırlıklardan haberi olsaydı operasyonu durdurmaya çalışacaktı. Bu çok tarihi bir operasyondu, başarıyla yapıldı ve bugünlere geldik. Belki tanınmamışlık olabilir ama bu, devletin varlığını kaldırmaz. Büyük mesafe katedilmiştir. Gelişmede de sorunların olması gayet doğaldır çünkü dünyanın her yerinde sorunlar vardır. Fakat, KKTC dimdik ayaktadır. Ben halkımıza ve ulusumuza 35'inci yıl dönümünün kutlu olmasını dilerim. KKTC'nin elimizde bir güç olarak varlığı ve bunun masada da elimizi güçlendirdiği inkar edilmez bir gerçektir. Anavatan Türkiye'nin garantörümüz olarak her zaman arkamızda durması da bizim açımızdan büyük bir güçtür" dedi.'OLMAYACAK DUAYA AMİN DEMEKTEN VAZGEÇMELİ'Kıbrıs Rum kesimiyle iki toplumlu federal yapıya ulaşmak ve yeni ortaklık kurmak için gösterilen tüm çabaların 50 yıllık süreç içerisinde adeta boşa gittiğini vurgulayan Osman Ertuğ, şöyle konuştu:"Çünkü Kıbrıs Rum tarafı bir türlü bizimle eşitlik zemininde yetki ve refah paylaşmak istemiyor. Artık aynı teraneyi tekrarlayıp durmaktansa, yani federal çözümün kendi kendini tükettiği bir ortamda aynı şeyleri tekrarlayıp durmaktansa daha değişik modeller ve alternatifler denemenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu bakımdan, artık federasyon diye diye olmayacak duaya amin demekten vazgeçip, halkımıza yeni alternatifler bulup, içinde bulunduğumuz statükodan ki bu Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti sandalyesini işgal etmiş olması demektir, bundan kurtulmak ve üzerimizde haksız yere uygulanan izolasyon ve kısıtlamaları ortadan kaldırmak gerekir. Bu hakkımızdır, bir insan hakkıdır aynı zamanda. Bütün çabalarımızı bu doğrultuda yönlendirmeliyiz."Görüntü Dökümü-----------------Eski müzakereci Osman Ertuğ ile röpGenel ve detay görüntülerSÜRE: 03,19 BOYUT: 371 MBHaber-Kamera: Nuri PİR- Sefa KARAHASAN-Eser PAZARBAŞI/LEFKOŞA,================================'BABALIK' İDDİASI İÇİN PIRLANT CEPHESİNDEN AÇIKLAMA: HAKSIZ VE ASILSIZ İDDİALARABD'nin Şikago kentinden İzmir'e gelen ve ünlü iş adamı Kasım Pırlant'a babalık davası açacaklarını açıklayan Candice Jackson ve Henry Kevin Jackson kardeşlerin iddialarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Pırlant'ın avukatı Oktay Cerit, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla söyleyebileceğimiz tek şey, Kasım Pırlant'ın asılsız, haksız ve mesnetsiz iftiralarla yıpratıldığıdır. Cevap hakkımızı şu anlık saklı tutuyoruz, iddialarla ilgili hukuki çalışmalarımız sürüyor" dedi. Öte yandan, Jackson kardeşlerin, Kasım Pırlant'ın isminin açıklanmasını istemeyen bir erkek kardeşiyle, özel hastanede DNA testi yaptırdıkları ortaya çıktı. Özel DNA testinin sonuçlarına göre, Kasım Pırlant'ın kendisinden doku alınan erkek kardeşiyle Henry Kevin Jackson'ın yüzde 99.77, Candice Jackson'ın ise yüzde 99.04 akrabalık bağı olduğu belirlendi.Şikago'da 1973 yılında iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başlayıp, daha sonra aynı eyalette bir lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına geldiğinde burada 9 alışveriş merkezi sahibi olan Kasım Pırlant, 2005'te İzmir'e milyonlarca liralık yatırımlar yapmaya başladı. Pırlant, garsonluktan başlayıp gayrimenkul krallığına giden başarılı bir iş hayatına imza attı. Bu arada, ABD'li iki kardeş, Kasım Pırlant'ın babaları olduğunu iddia etti.İKİ KARDEŞTEN BABALIK İDDİASIŞikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson'ın kendilerine söylediği, "Babanız bizi terk etti. Yunanistan'da gemicilik şirketi var, orada yaşıyor" sözlerinin gerçek olmadığını anlayınca, babalarının peşine düştü. Annelerinin yıllar önce çalıştığı Şikago Club'a giden ve burada çalışanlarla konuşan çocuklara, babalarının da aynı yerde çalışan Kasım Pırlant olduğu, anneleri Carolyn ile beraber yıllar önce bu kulüpte birlikte çalıştıkları söylendi. Bunun üzerine Kevin ve Candice Jackson kardeşler, internet üzerinden babaları olduğunu düşündükleri Kasım Pırlant hakkında araştırma yaptı. Jackson kardeşler, vakit kaybetmeden İzmir'de olduğunu öğrendikleri Pırlant'ın yanına geldi.PIRLANT'LA İKİ KEZ GÖRÜŞTÜLERHenry Kevin ve Candice Jackson kardeşler, İzmir'de Kasım Pırlant ile iki kez görüştü. İki kardeş Pırlant'ın hukuken kendilerini çocukları olarak kabul etmediğini belirtti. Görüşmede duygu dolu anlar yaşadığını anlatan kardeşlerden Candice Jackson, "Ben babamı az çok hatırlayabiliyorum, 1985 yıllarında ben küçük bir çocuktum ve onun hayatımızın bir parçası olduğunu hayal meyal hatırlıyorum. Küçüktüm ve karnım acıkmıştı, babamdan bana bir şeyler almasını istemiştim. Babam, 'Tamam, sana yemek almaya gidiyorum' deyip gitti. Onunla ilgili hatırladığım son şey bu" dedi.Diğer kardeş Henry Kevin Jackson ise kendisinin yüz hatlarına bakılmasıyla bile gerçeğin görülebileceğini ileri sürerek, "Anneme hiç benzemiyorum. Kasım Pırlant'ın ikizi gibiyim. Onunla ilk görüşmemizde duygulandım, çünkü Şikago'dan bütün o yolu babamla bir ilişki kurabilmek için gelmiştim" diyerek duygularına dile getirdi.'ASILSIZ, HAKSIZ VE MESNETSİZ İDDİALAR'Jackson kardeşlerin geniş yankı uyandıran babalık iddiasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Kasım Pırlant'ın avukatı Oktay Cerit, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müvekkilinin cevap hakkının saklı olduğunu belirterek, "Şu an itibarıyla söyleyebileceğimzi tek şey, Kasım Pırlant'ın asılsız, haksız ve mesnetsiz iftiralarla yıpratıldığıdır. Cevap hakkımızı şu anlık saklı tutuyoruz, iddialarla ilgili hukuki çalışmalarımız sürüyor" dedi.KARDEŞİYLE YAPILAN DNA TESTİNİN SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTIÖte yandan, Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşlerin, Kasım Pırlant'ın isminin açıklanmasını istemeyen erkek kardeşiyle, özel bir merkezde DNA testi yaptırdıkları ortaya çıktı.Geçen 5 Kasım'da sonuçları çıkan DNA testine göre, Kasım Pırlant'ın kendisinden doku alınan erkek kardeşiyle Henry Kevin Jackson'ın yüzde 99.77, Candice Jackson'ın ise yüzde 99.04 akrabalık bağı olduğu belirlendi.KASIM PIRLANT KONUŞMAKTA VE YÜRÜMEKTE ZORLANIYORJackson kardeşlerle buluşmasında çektirdiği fotoğrafta, elinde baston görülen Kasım Pırlant'ın geçen yaz felç geçirdiği, uzun süre bedeninin sol tarafını hissetmediği, İzmir'deki özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Konuşmakta ve yürümekte zorluk çeken Pırlant'ın, hala İzmir'deki özel bir merkezde fizik tedavi seanslarına gittiği belirtildi.Görüntü Dökümü--------------------Trenin çarptığı kamyondan görüntüKamyon sürücüsünün ambulansa alınmasından görüntüKamyona çarpan trenden ve yolculardan görüntüGenel ve Detay görüntüDavut CAN/İZMİR, -