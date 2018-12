Dha Yurt Bülteni -20

07 Aralık 2018 Cuma 20:21



07 Aralık 2018 Cuma 20:21

Bakan Pakdemirli, sanatçı Haluk Levent'le birlikte fidan dikti (4)"BALIK TÜKETME KONUSUNDA İYİ DEĞİLİZ"Açılışın ardından Ziraat Odaları Toplantısına katılan Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmasında ise et, tavuk ve balık gibi ürünlerin kişi başına düşen tüketim miktarlarındaki artışa dikkat çekti. Pakdemirli, "2002 yılında kişi başına 6 kilogram et tüketiyorduk, şimdi 14 - 15 kilogram et tüketiyoruz, 10 kilogram tavuk tüketiyorduk, şimdi 26 kilogram tavuk tüketiyoruz, 6.7 kilogram balık tüketiyorduk, 5.5 kilogram balık tüketiyoruz. Demek ki balığı tüketme konusunda iyi değiliz. Balıkta da 1 milyar doların üzerinde ihracatımız var. Bunu daha fazla arttırabiliriz. Tavukta 400 milyon dolar ihracatımız var. Yani biraz daha fazla balık yememiz lazım diye düşünüyorum. Gıdadan sorumlu tarım bakanı olarak özellikle belli yaşın üzerindekilere et değil balık tüketimine yönlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum" dedi."ÜRETİCİDE 1 LİRA, TÜKETİCİ 4 LİRAYA YİYOR"Hal ve perakende yasaları ile üreticiyle tüketiciyi birbirlerine yaklaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Pakdemirli, "Hal ve perakende yasası bizim de üzerine çalıştığımız bir konu çünkü hep şunu söylüyoruz; üreticide ürün 1 lira ama tüketici bu ürünü 4 liraya yiyor. Üretici bu ürünü 1 liraya değil 2 liraya satsın, tüketici de bunu 4 liraya değil 3 liraya yesin diyoruz. Yani üretici ve tüketiciyi biraz daha birbirine yakınlaştırmamız gerekiyor. Burada yeni hal ve perakende yasası devreye girecek. Biz biraz daha arka tarlada yetişen coğrafi işaretli ve yerel ürünleri zincir mağazaların manav reyonlarına taşıyabilirsek biraz daha fayda fayda sağlayacağız. Tarlada yüzde 10 kaybediyoruz, yüzde 25 hale giderken kaybediyoruz, yüzde 10 markette, yüzde 5 - 10'da evde kaybediyoruz. Yani tarladan eve gelene kadar yüzde ürünü yüzde 50 kaybetmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.Basına kapalı olarak devam eden toplantının ardından Bakan Pakdemirli Bursa'dan ayrıldı.Görüntü Dökümü:-----------Çalıştay ekibinden detaylar-Bakan Pakdemirli'nin plaket takdimi-Bakan Pakdemirli konuşmasıSüre: 2.21 Boyut: 262 MBHaber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,========================FRENİ BOŞALAN HALK OTOBÜSÜ DURAĞA ÇARPTI: 4 YARALIERZURUM'da freni boşalan özel halk otobüsünün durağa dalmasıyla dört kişi yaraladı.Kaza bugün saat 17.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesine bağlı Gürcükapı semtinde meydana geldi. Yıldızkent- Hilalkent seferini yapan Adem Ecer yönetimindeki 25 H 0007 plakalı Özel Halk Otobüsü durağa yaklaşacağı sırada iddiaya göre frenleri boşaldı. Sürücü Ecer, otobüsün ön tekerlerini kaldırıma sürterek yavaşlatmaya çalıştı. Otobüsü durdurmayı başaran sürücü Adem Ecer, durağın önünde duran dört kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından yaralılar, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ile Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil servislerine kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, sürücü Ecer'in yoğun çabası sonucu otobüsü güçlükle durdurması üzerine dolu olan duraktaki kişilerin hayatını kurtardığı ifade edildi.Kazadan sonra otobüs sürücüsü Adem Ecer (38) ifadesi alınmak üzere Gürcükapı Polis Merkezine götürüldü. Frenleri boşalan Özel Halk Otobüsü ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Freni boşalan otbüsten detay-Durakta bekleyen vatandaşlardan detay-Trafik Polislerinden detay-Özel halk otobüsünden detayHaber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,SÜRE: 01.31 BOYUT: 170 MB==============================BAŞKAN BOZBEY'İ İSYAN ETTİREN GÖRÜNTÜBURSA'nın Nilüfer ilçesinde özellikle kırsal alanlara, duyarsızca atılan atıklar Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i isyan ettirdi. Sorumsuzca çevreyi kirletenlere tepki gösteren Bozbey, atıklarla çevreyi kirletenleri halka ilan edeceklerini belirterek, "Bu konudaki mücadele için bütün ilgili kurumları göreve davet ediyorum" dedi.Nilüfer Belediyesi, sorumsuzca çevreyi kirletenlerle mücadeleyi sürdürüyor. Başta tadilat atıkları olmak üzere çok çeşitli atıkları kentin kırsal alanlarına bırakanlar Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i isyan ettirdi. Dağyenice ve Demirci Mahallesi arasındaki alanda incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarım alanları arasına atık dökülmesine sert tepki gösterdi. Ortaya çıkan görüntülerin çok üzücü olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Bu atıklar yıllardır hem vatandaşlar hem de bazı firmaların taşeronları ya da alt yüklenicileri tarafından bu bölgelere bırakılarak çevre kirletiliyor. Sadece Çalı, Gümüştepe, Yolçatı değil, Nilüfer'in birçok bölgesinde özellikle dere kenarlarında bu görüntüleri görmek mümkünö diye konuştu."TEHLİKELİ ATIKLAR DA VAR"Başkan Bozbey, doğaya sorumsuzca atılan atıkların içinde özel tekniklerle imha edilmesi gereken tehlikeli maddelerin de bulunduğunu belirterek, bu konunun çevre açısından daha büyük tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bozbey, "İçinde tehlikeli atıkların da bulunduğu bu atıklar tarlaların bulunduğu, hayvanların otladığı alanlara dökülerek hem çevre kirletiliyor hem de buralarda yaşayanların hayatını tehlikeye atılıyor. Yazıktır, elimizi vicdanımıza koyalım. Buralardan ola ki birileri bir şeyler aldı ve çocuklarınıza ulaştırdı. Çocuklarınız bu atıklardan dolayı zehirlendi. Belki sizin veya atanın çocuğu zehirlenecek farkında mısınız'ö dedi. Herkesin çevreyi korumak gibi bir sorumluluğu olduğunu hatırlatan Bozbey, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Biz Nilüfer Belediyesi olarak yıllardır özellikle vatandaşların evlerindeki tadilat atıklarını ücretsiz olarak toplayan tek kurumuz. 64 mahallemizde bize talepte bulunan vatandaşlarımızın tadilat atıklarını ücret talep etmeden alıyoruz. Sadece son bir yılda 25 bin talebe yanıt vererek tadilat atıklarını Atık Bertaraf Tesisi'ne naklettik. Buna rağmen, binlerce kamyon çöpü de doğadan topluyoruz ve ilave masraf yapıyoruz. Sadece bir yılda evsel tadilat atıklarını toplamak için yaklaşık 2 milyon 200 bin TL harcama yaptık. Az bir bedel değil ve bunu hiçbir belediye yapmıyor. Buna rağmen hala böyle bir manzara oluşuyorsa herkes kendisini sorgulamalıöBOZBEY'DEN SORUMLULUK ÇAĞRISIBütün Nilüferliler'i yaşanan çevre katliamıyla ilgili duyarlı olmaya davet eden Başkan Bozbey şöyle devam etti:"Kaçak atık atarken gördüğünüz araçların plakasını fotoğraflayıp bize gönderin, gereğini yapalım. Devletin ilgili kurumlarına da sesleniyorum. Bu tür kurum ve kişileri görmezden gelmeye devam edersek, atık atanlar tespit edildiği halde yaptırım uygulamazsak, bu manzaraları görmeye devam ederiz. Bu devletin ve yetkililerin sorumluluğudur. 'Yetti artık' diyecek duruma geldik. Bu çevre hepimizin. Bu çevrede sağlıklı yaşamak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Atıkları bırakanları tespit etmeye çalışıyoruz. Atılan atıklara bakıldığında maalesef ünlü firmaların taşeronlarının olması bizleri üzüyor. Burada görülen bu atıklar Nilüfer'de faaliyet gösteren bir fabrikamıza ait. Bu fabrikamız inanıyorum ki atıkları buraya atan yükleniciye ağır yaptırım uygulayacaktır. Bu fabrikamızın ana ilkelerinden birisinin çevre olduğunu da biliyoruz. Ama iş verdiği kesimi, kişileri kontrol etme sorumluluğundadır. Biz bütün fabrikaları uyarıyoruz. Lütfen atıkları gönderdiğiniz yüklenicileri denetleyin. Çöp deponi sahasından fotoğraflayarak size o belgeyi sunmadığı müddetçe, o atık bilin ki bu tür yerlere dökülmeye devam ediyor. Bu konuda hassasiyet ve çevre duyarlılığı bekliyoruzö'AĞIR CEZALAR VERİLMELİ'Atıklarını, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Atık Bertaraf Tesisi'ne ücret karşılığında bırakmak yerine ücret ödememek için doğaya atanların ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Doğayı katledenleri ağır bir şekilde cezalandırmalıyız. Birçok yerde defalarca temizlememize rağmen atıkların tekrar dökülmesi sorgulanması gereken bir olay. Bundan sonra Nilüfer Belediyesi olarak bu tür yerlerde atılan atıkların arasında bulduğumuz her türlü belgeyi firma gözetmeden kamuoyuna, sosyal medya ve basın aracılığıyla duyuracağız. Başka türlü bunun üstesinden gelemeyeceğiz. Bu konuda ilgili bütün kurumları da göreve davet ediyorumö dedi.Görüntü dökümü;---------------------------------Bozbey'in açıklamaları-Atıkların kaldırılışı-DetaylarSüre: 4 dakika 8 saniye, Boyut: 463 MBHaber: Muammer İRTEM/BURSA, - Kamera: BURSA,=====================================TAŞAN DEREYİ İNCELEYEN VALİ BEKTAŞ: BÖYLE BİR İŞ OLABİLİR Mİ YA?ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, taşan dere nedeniyle iki sokağı birbirine bağlayan köprü ve yanındaki tek katlı ev su altında kaldı. Taşkının olduğu yerde inceleme yapan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, sorunun her yıl tekrarlandığını söyleyen Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün ve Cumayanı Mahalle Muhtarı İbrahim Cansızoğlu'na, "Bu yıllardır, her sene var. Bu niye yapılmamış kardeşim bugüne kadar? Bu iş olması lazım için var ya DSİ'yi, bizi oturtmayacaksınız? Çözülünceye kadar bizi oturtmayacaksınız? Böyle bir iş olabilir mi ya? Her sene olan bir şey bir daha neden tekrarlıyor?" dedi.Kırımsa Mahallesi'nden geçen derenin aktığı mağaradaki kanal suyuyla birlikte gelen moloz yığınlarıyla tıkandı. Kanalın tıkanmasının ardından deredeki su yükselerek ormanlık alanda gölet oluşturdu. Baskıya dayanamadan tıkanık kanal açılınca Cumayanı Mahallesi'ne akan suyun debisi yükseldi. Taşan dere, Kışla Mahallesi'ndeki köprüyü ve yanındaki tek katlı evi su altında bıraktı. Derenin etrafındaki yaklaşık 20 evde risk nedeniyle boşaltıldı. AFAD, belediye ve polis ekipleri mahallede önlem aldı. Evlerinin önünde mahsur kalan bazı kişiler, belediyeye ait iş makinesiyle kurtarıldı. Taşan dere nedeniyle yolun karşısına geçemeyenler, köy yolunu kullanarak belde merkezine ulaştı.VALİ BEKTAŞ'TAN TEPKİZonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, suyun yükseldiği yere gelerek incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından konuşan Vali Bektaş, mağaradaki sorunu anlatan Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün ve Cumayanı Muhtarı İbrahim Cinoğlu'na, "Bu yıllardır, her sene var. Bu niye yapılmamış kardeşim bugüne kadar?" dedi. Muhtar Cinoğlu da durumu DSİ ve ilgili kurumlara bildirmelerine rağmen bugüne kadar bir çalışma yapılmadığını söyledi. Vali Bektaş da, "İnanılır gibi değil. Bunları fotoğraflıyoruz değil mi hep" diyerek yanındaki görevlilere talimat verdi. Ardından tekrar muhtar Cinoğlu'na dönen Vali Bektaş, "Bu iş olması lazım için var ya DSİ'yi, bizi oturtmayacaksınız? Çözülünceye kadar bizi oturtmayacaksınız? Böyle bir iş olabilir mi ya? Her sene olan bir şey bir daha neden tekrarlıyor? Bildirmek değil? Ne gerekiyorsa yapacağız. Şu tıkanma olayı çözülmesi lazım. Ödenek olur tıkanır tamam ama bu çözülmesi lazım" diye konuştu.Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bektaş, şöyle konuştu:"Her sene tekrarlanıyormuş, bu sene biraz daha büyükçe olmuş. Yani bu sorunun çözülmesi lazım. Bugüne kadar çözülmemiş. İnşallah kazasız belasız şimdi atlatılmış gözüküyor. Bu sorunun kaynağının çözülmesi gerekir. İlk fırsatta bunu yapacağız. Tesellimiz vatandaşımız zarar görmedi. Birkaç su basan yer var. Onlara yardımcı oluruz. Çok ciddi sıkıntı yaşanmadan vatandaşlarımızın anlattığı o geçit kendiliğinden açılmış ve suya tahliye imkanı doğmuş. Şu anda su akıyor. Bakacağız. Özellikle yazın buraya müdahale yapma imkanımız var. Bu sorunu çözeceğiz. İşi şansa bırakmamalıyız ve bırakmayacağız."'2 EV SU ALTINDA, 20 EVDE RİSK VAR'Cumayanı Muhtarı İbrahim Cinoğlu ise derenin geçtiği Cumayanı Mağarası'nın tıkanması sonucu sorunun yaşandığını söyledi. Sorunu DSİ ve ilgili kurumlara her defasında anlatmalarına rağmen bir çözüm alamadıklarını söyleyen Cinoğlu, şöyle konuştu:"Mağaranın gideri var. Onun ağaçlarla, çalılarla tıkandığı için mağarada yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda, 300 metre genişliğinde 30 metre derinliğinde gölet oluşturdu. Bu gölet o bölgemizde evleri risk altına sokmuştu. Su ağırlıktan dolayı basınç yaparak patlaması sonucu aşağıdaki mahallerimizde sel oluşturmaya başladı. 2 ev şu anda su altında. Yaklaşık 20 ev var. Bu derenin 1 kilometre uzunluğu var. Kenardaki yaklaşık 20 ev genellikle risk altında. Genellikle derenin tarafı evlerin arka tarafına denk geliyor. Arka taraflardaki ahır ve kümeslere giriyor. Kalorifer kazanları ve kömürleri hep zarar görüyor. Can konusunda şu anda bir şey yok. Mal güvenliğinde vatandaşın mağduriyeti var. Bu her yıl gündeme geliyor. Daha önceki süreçlerde bildirmiştik. Her yıl belediyeye ve DSİ'ye bildirme konusunda söylüyoruz. Buranın acil olduğunu tekrar iletiyorum. Bu sıkıntıyı vatandaşlarımız her yıl kaldıramaz. Toprağımızı da bu dereler alıyor. Hep risk altında."Mahallede yaşayan Nevzat Ay da, insanların mağdur olduğunu ifade ederek, "Üzücü bir olay inşallah tekrarını yaşamayız. Halkımız da mağdur. Bu olay bu bölgemizde devamlı yaşanıyor. Bu tür afetlerin inşallah tekrarı olmaz. Burada birkaç ev var. İnsanlar mağdur. Taşan suyun bitmesini bekliyoruz. Sanırım 2-3 gün zaman alır. İnşallah tekrar yaşanmaz" diye konuştu.Görüntü Dökümü:---------------------Taşan dere-Toplanan vatandaşlar-Cumayanı Mahalle muhtarı ile röp.-Vali Erdoğan Bektaş'ın incelemesi-Vali Erdoğan Bektaş'ın açıklamasıHaber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,====================================ÇORLU'DA KAÇAK CEP TELEFONU İLE ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği ihbarı aldığı araçtan kaçak cep telefonu ile elektronik sigaralar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Çorlu ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine, belirtilen aracı takibe aldı. Hafif ticari aracı ilçede durdurup aramaya alan polis, koliler içinde 73 adet değişik markalarda kaçak cep telefonu,1010 adet elektronik sigara, telefon parçaları ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.olarak 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polisin kutuları indirmesi-Kutuların açılması-Kaçak malzemelerin bulunması-DetaylarHaber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), -===================================85 YAŞINDAKİ HATİCE NİNENİN TÜRKÜSÜ AYAKTA ALKIŞLANDIŞanlıurfa'da, çiftçi Hatice Boy (85), Aşık Sefai'ye veda gecesinde sahneye çıkarak türkü söyledi. Salondaki davetliler Boy'u ayakta alkışladı.UNESCO tarafından yaşayan insan hazineleri ödülüne layık görülen ve Kısaslı Aşık Sefai olarak bilinen Mehmet Acet, 18 yıl görev yaptığı Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu'na düzenlenen geceyle veda etti. Şair Nabi Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda gecesinde türkü söyleyen Aşık Sefai, 'Hoyratları sadece erkekler mi okur?' diyerek, sahneye doğup büyüdüğü köyde yaşayan ve tarlada çalışarak geçimini sağlayan Hatice Boy'u davet etti. Görevliler tarafından güçlükle sahnenin merdiveninde çıkan Boy, Aşık Sefai'nin yanında oturarak 'Kışlalar doldu bugün' türküsünü seslendirdi. Yöresel kıyafetiyle sahneye çıkan ve titreyen elleriyle mikrofonu tutarak, türküyü hoyrat tarzında seslendiren Boy, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.Kısas Mahallesi'nde dünyaya gelen ve 40 yılı aşkın süredir aşıklık geleneğini sürdüren Aşık Sefai mahlasını kullanan Mehmet Acet, aşıklık ve zakirlik alanındaki çalışmalarında yaklaşık 30 civarında semah, deyiş ve nefes ezgisini derleyerek halk müziği repertuarına kazandırdı. Mehmet Acet 2016 yılında aşık-zakir geleneği ile UNESCO tarafından yaşayan insan hazineleri ödülüne layık görüldü.Gece sonunda Aşık Sefai'ye katkılarından dolayı plaket takdim edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Veda gecesi için sahne alan Aşık SefaiSahneye çıkan yaşlı kadınHoyrat olarak türkü okuyan yaşlı kadınGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)