Dha Yurt Bülteni -20

ANNELERİNİ ÖLDÜREN TORUNLARININ TAHLİYESİNE TEPKİ GÖSTERDİLER (yeniden)İZMİR'in Aliağa ilçesinde, anneleri Gülseren Süngü'yü (39), 24 yerinden bıçaklayarak öldüren iki kız kardeşten 20 yıl ceza alan Şeyda Pınar (19) ile 10 yıl ceza alan Beyza Pınar (17) 5 yılın ardından tahliye oldu. Bunun üzerine Kasım Süngü (70) ve eşi Cevriye Süngü (62), torunlarını reddettiklerini söyleyerek, adalet istedi.13 Eylül 2013'te Yeni Mahalle 525 Sokak'ta meydana gelen olayda, iki kız kardeş, annelerinden şiddet gördüğünü ve eve gelen erkeklerin karşısında zorla dans ettiklerini ileri sürerek, akşam saatlerinde Gülseren Süngü'yü elektroşok cihazıyla bayıltıp, 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi görülen duruşmalarda abla Şeyda Pınar 20, Beyza ise 10 yıl hapis cezası aldı. 5 yıl cezaevinde yatan iki kız kardeşin uygulanan cezada haksız tahrik hükümlerinin azami derecede olması gerektiği kanaatine varan Yargıtay, yeniden yargılaması yapılacak olan Şeyda ile Beyza'nın mahkeme sonuçlanana kadar tahliyesine karar verdi.'BEN BÖYLE KANUN İSTEMİYORUM, ADALET İSTİYORUM'Aydın'ın Efeler ilçesi kırsal Eğrikavak Mahallesi'nde yaşayan dede Kasım Süngü, kızının mezarı başında dua ederek, "Sabah doktora kontrol için gideceklermiş o gece iki kız kardeş birlik olup annelerini öldürmüş. Elektroşok ile bayıltıp sonra bıçaklayarak öldürmüşler. 5 yıl yatıp serbest kaldılar. Bende bundan sonra torun diye bir şey yok. Annelerinin gerçekten bir şeyini yakalamış olsalardı. Ben onların her zaman yanlarında olurdum. Şu an bende öyle torun yok" derken, anne Cevriye Süngü ise gözyaşları içinde, "Biz bunların cezasını çekmesini ve ölesiye kadar yatmalarını istiyoruz. Bunların yüzüne bile bakmak istemiyorum. Bunlar annelerini öldürdü, kuş yavrusu öldürdüm sandılar. Böyle bir kanun olmaz ben böyle kanun istemiyorum. Adalet istiyorum. Anneleri öleli 5 yıl oldu kanun onlara serbestlik verdi" diye konuştu.

KAZA YAPAN SÜRÜCÜ, "BEN ALKOLLÜYÜM" DİYEREK ALKOLMETREYE ÜFLEMEK İSTEMEDİ

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kaza yapan Hakan Sipahioğlu, alkol testi yapmak isteyen polislere "Ben alkollüyüm ağabey" diyerek alkolmetreye üflemek istemedi. Alkol testi yapılan Sipahioğlu, polis merkezine götürüldü.Kaza, akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Değirmendere Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Hakan Sipahioğlu idaresindeki 41 AAY 029 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Sipahioğlu, takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkarken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Sipahioğlu, sağlık görevlilerine itiraz ederek hastaneye gitmek istemedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrılırken, trafik polisleri de alkolmetre ile Sipahioğlu'nu kontrol etmek istedi. Alkolmetreye üflemeyi kabul ekmeyen Sipahioğlu, "Alkollüyüm ağabey. Üflememe gerek yok. Ben sana diyorum. Ben alkollüyüm ağabey" dedi. Polislerin ısrarı üzerine alkolmetreye üfleyen Sipahioğlu, alkollü çıkması üzerine polis merkezine götürüldü.

CUMHURİYET GAZETESİ'Nİ BOMBALAYAN TEKİN İRŞİ, YAKALANDI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde E.P.'ye silah tehdidi ile senet imzalattırıp, tahsil etmek isteyen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması faili ve Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan'ın da bağlı örgütün üyesi Tekin İrşi de çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.Çorlu'da yaşayan E.P., 3 gün önce İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek, 3 kişinin, 1.5 ay kadar önce araç içinde kendisine silah doğrultarak 50 bin TL tutarındaki senedi imzalattırdıklarını söyledi. E.P., şüphelilerin kendisine imzalattırdıkları senedin parasını tahsil edilmesi için kendisini tehdit edip, baskı uyguladıklarını ve şüphelilerin kendisi ile ailesine zarar verebileceklerini anlattı. Çorlu polisi, E.P.'nin şikayeti üzerine harekete geçerek teknik araçla izleme kararı aldı. E.P.'nin şüphelilerle buluşması ve aralarında geçen konuşmalar kayda alınırken, 3 kişinin E.P.'yi araca bindirip götürmek istediği sırada polis operasyon düzenleyerek Tekin İrşi, Vedat Ek ve Mehmet Can Çelik adlı şüphelileri yakaladı.

CUMHURİYET GAZETESİ'Nİ BOMBALAYAN ÇIKTI

Yapılan aramada E.P.'ye silah tehdidi ile imzalattırılan senet şüphelilerden Vedat Ek'in üzerinde bulundu. Yapılan detaylı araştırmada şüphelilerden Tekin İrşi'nin Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan'ı bağlı olduğu örgütün üyesi olduğu ve Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması eyleminin de faili olduğu tespit edildi. 3 şüpheli emniyetteki soruşturmalarının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BARIŞMAK İÇİN BİR ARAYA GELEN GRUP KAVGA ETTİ: 4 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde barışmak için bir araya gelen grup arasında çıkan kavgada 3'ü bıçakla, 1'i de darp edilmek üzere 4 kişi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında araç satışı nedeniyle alacak verecek davası olan Hakan Tanrıkulu (26) ile Basri Ceylan (46), Gökhan Ceylan (23) ve Yasin Akbulut (51), barışmak için Kasım Efendi Caddesi üzerinde buluştu. Bir müddet sonra tartışmaya başlayan 4 kişi birbirine girdi. Kavga sırasında Hakan Tanrıkulu, belindeki bıçakla Basri Ceylan, Gökhan Ceylan ve Yasin Akbulut'u bıçakla yaraladı. Hakan Tanrıkulu ise darp edilerek yaralandı. 4 yaralı da olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Görüşmeleri (6)

CUMHURBAŞKANI YARDIMCIS FUAT OKTAY KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2019 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi adına konuşarak yeni sisteme vurgu yaptı. Oktay, "Türkiye yeni yönetim sistemine, demokrasiyi güçlendirmek, karar alma ve uygulama mekanizmalarını hızlandırarak milletimize daha etkin hizmet vermek için geçmiştir. Bilindiği gibi Türkiye, 16 Nisan Halk oylamasında milletimiz tarafından kabul edilen Anayasa değişikliği ile yeni bir yönetim sistemine geçmiştir. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleriyle ilk uygulamasını yaptığımız bu tarihi adımı, yeni reformlarla destekleyerek yolumuza devam edeceğizö dedi.

KÜRESEL EKONOMİDE YAŞANAN GELİŞMELER

Fuat Oktay, 24 Haziran seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı kabinesini icraatlarından bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde, ilk 100 günlük gerçekleşmeleri ve ikinci 100 günlük hedefleri paylaşacağını açıklayan Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türkiye artık küresel ekonomiye entegre olmuş, mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra finans sektöründe de önemli mesafeler kaydetmiştir. Bu başarı bizim küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri daha yakından takip etmemizi gerekli kılmaktadır. Küresel ticarette korumacı politikaların etkisiyle, 2018 yılı içerisinde global ekonomik aktivitede bir ivme kaybı gözlenmiştir. Sıkılaşan finansal koşullar ve jeopolitik gerginliklerle birlikte küresel büyüme tahminleri bu yıl için aşağı yönlü güncellenmiştir. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gelişmeler ile Türkiye ekonomisinin makro temellerinin sağlam olduğuna bir kez daha hep birlikte şahit olduk. Etkili koordinasyon ile yerinde, zamanında ve doğru yönde aldığımız önlemler ile ekonomimize yönelik tehditleri başarılı bir şekilde bertaraf ettik.ö

AK Parti iktidarları döneminde uygulanan makroekonomik politikalar ve hayata geçirilen yapısal reformlar sayesinde Türkiye ekonomisine genel anlamda istikrar kazandırıldığını dile getirdi.

'MALİ DİSİPLİNE TAVİZ VERİLMESİ'

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, mali disiplinin önemine dikkat çekerek, "Mali disiplinden taviz vermenin bedelini geçmişte fazlasıyla ödedik. Bizler, bu deneyimi bir daha asla yaşamamak üzere, bu alandaki tavrımızı kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. İktidarlarımız döneminde sürdürdüğümüz ihtiyatlı maliye politikaları, mali disipline verdiğimiz büyük önem, hayata geçirdiğimiz yapısal reformlar, kayıt dışılığı azaltma yönünde sürdürdüğümüz kararlı mücadele ile kamu mali dengelerimizde önemli iyileşmeler sağladıkö dedi.

2019 YILI BÜTÇESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Fuat Oktay, 2019 Mali Yılı Bütçesi'nin özelliklerini şöyle anlattı:"Yeni Ekonomi Programı kapsamında bütçemizi, para politikasıyla eşgüdümlü olarak yürütecek; makroekonomik istikrarı koruma, mali disiplini sürdürme, cari dengeyi iyileştirme, enflasyonu düşürme, istihdamı artırma ve gelir dağılımını iyileştirme hedeflerimiz doğrultusunda uygulayacağız. AK Parti iktidarlarının uygulamaya koyduğu bütçelerin en önemli özelliklerinden bir tanesi, daha önce de ifade ettiğim üzere bütçeden faize harcanan kaynakları azaltırken, doğrudan vatandaşlarımıza hizmet olarak yansıyacak sosyal desteklere, eğitime, sağlığa, tarımsal desteklere, mahalli idarelere ve yatırımlara ayrılan kaynakları sürekli artırmak olmuştur."

ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL KESİMLERE SAĞLANAN DESTEKLER

Oktay, sosyal yardımlar, eğitim, sağlık, sanayi teknoloji gibi alanlarda atılan adımlardan bahsederek şöyle konuştu:"Sosyal yardımlar alanında yaptığımız çalışmalarla sosyal yardıma ve korunmaya ihtiyacı olan kesimlerimize yardım ve hizmetlerin sunulmasını, kimsesiz çocuklarımızın koruyucu, önleyici, eğitici hizmetlere ve aile sıcaklığını hissettirecek ortamlara kavuşmasını, engelli vatandaşlarımızın topluma sunulan tüm hizmetlerden yararlanmasını sağlamayı amaçladık. AK Parti iktidarlarımız döneminde çalışanlarımızın yaşam standartlarını sürekli gözeterek mali ve sosyal haklarında ciddi iyileşmeler ve kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artış sağladık. Yoksullukla mücadele de Dünyaya örnek olan başarılar elde ettik. Türkiye'de 2002 yılında yüzde 30 olan günlük 4,3 doların altında harcama düze Cumhuriyetimizin hukuk devleti niteliğinin her anlamda daha da güçlendirilmesi ve demokratik standartlarımızın yükseltilmesi için önemli çalışmalar yaptık. Anayasa değişiklikleri yanında başta temel kanunlarımız olmak üzere tüm mevzuatımızı yeniledik. Türk Ceza Kanunu dahil önemli temel yasaları ülkemizin ve çağın ihtiyaçları dikkate alınarak demokratik hukuk devletinin gereklerine uygun bir biçimde yeniledik."GÜVENLİK VE SAVUNMA VURGUSUFuat Oktay, güvenlik ve savunma ile ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:"Türkiye terörle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde önemli bir strateji değişikliğine gitmiştir. Terör örgütlerine karşı mücadelemiz "olay kaynaklı operasyonödan 'kesintisiz operasyon'a, savunmadan terörü kaynağından kurutma olarak tanımlayabileceğimiz yeni bir yapıya dönüşmüştür. Bu bağlamda mücadelemiz 'Terör bitene kadar bitmeyecektir. DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmak, hudut güvenliğini sağlamak, Suriyeli göçmenlerin yurtlarına dönüşlerine yardımcı olmak ve bölgedeki sivillerin terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından, 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı başlatılmış ve 29 Mart 2017 tarihinde tamamlanmıştır.ö2017 YILININ EN ÇOK İNSANİ YARDIM YAPAN ÜLKESİ TÜRKİYEOktay, dış politika konusunda, "Ülkemiz 2009-2018 yılları arasında 5 kıtada ve 54 ülkede, deprem, sel, kuraklık, kıtlık, yangın, aşırı yağışlar, kasırga ve iç karışıklıklar gibi afet ve acil durumlardan etkilenen insanlara yardım etmek üzere insani müdahale ve yardım çalışmaları gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar kapsamında yapılan Türkiye'nin uluslararası sivil koruma ve insani yardım faaliyetleri için toplamda yaklaşık 2 milyar ABD Doları harcanmıştır. 2018 Küresel İnsani Yardım raporuna göre Türkiye, ülke içi ve sınır dışında yaptığı 8 milyar ABD doları insani yardımla, 2017 yılında en çok insani yardım gerçekleştiren ülke olmuşturö değerlendirmesinde bulundu. Suriye meselesi, ülkemizin geleceği bakımından en hayati dış politika başlığı olarak, gündemimizdeki yerini korumaya devam ediyor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Oktay'ın TBMM'deki konuşmasıHaber: Besti KARALAR/ ANKARA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Görüşmeleri (7)İLK GÜN SONA ERDİTBMM 2019 Mali Yılı Bütçe ve Kesip Hesapları görüşmeleri, 11 Aralık Salı günü saat 11.00'de toplanmak üzere; birleşim saat 00.32'de sona erdi.Haber: Besti KARALAR/ ANKARA,================================Osmaniye'de eşinin öldürdüğü kadın ve oğlu toprağa verildi (2)CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA YAKALANDIOsmaniye'de eşi Hürü (55) ve oğlu Oğuzhan E.'yi (27), tabancayla öldürdüğü şüphesiyle aranan Kemal E. (58), olayın işlendiği köye yakın ormanlık alanda jandarma takibiyle yakalandı. Suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan Kemal E.'nin intihara teşebbüs ettiği ancak hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,======================================Tartıştığı genci sokak ortasında karnından bıçakladı (2)HAYATINI KAYBETTİDün Diriliş Mahallesi'nde M.B.Ü. (19), tarafından bıçaklanan ve ağır yaralanan Samet Ü. (17), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Samet Ü. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.B.Ü., sevk edildiği adliyede tutuklandı.Haber: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,===============================Panelvan araç elektrik direğine çarptı: 3 yaralıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, panelvan aracın aydınlatma direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 21.00 sıralarında Yeşil Mahalle 666 sokak üzerinde meydana geldi. Denizli- Aydın Devlet Karayolu'ndan Esat Ergüler Caddesi'ne giden Abdullah Arslan (56) yönetimindeki 09 NC 197 plakalı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çevredekiler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesine ait 110 AKS ekipleri, araç sürücüsü Abdullah Arslan'ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sürücü Arslan, araçta yolcu olarak bulunan Muammer Kavlakoğlu (57) ve Mehmet Mustafa Acun (57) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),========================================