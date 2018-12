Dha Yurt Bülteni - 20

17 Aralık 2018 Pazartesi 02:42



17 Aralık 2018 Pazartesi 02:42

BAKAN SOYLU: BİR TANE OKULUN ETRAFINDA UYUŞTURUCU SATICISI GÖRÜN, İSTİFA ETMEYEN NAMERTTİRİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu , uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, "Burada arada sırada duyuyorum, 'Okulların etrafında var.' diyorlar. Bir tane okulun etrafında uyuşturucu satıcısı görün, istifa etmeyen Süleyman Soylu namerttir ve alçaktır" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı. Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelede önemli yol kat ettiklerini söyleyerek, "Hakikaten devletimiz, hükümetimiz, bütün bakanlıklarımız, bütün arkadaşlarımız büyük bir mücadele ortaya koyduk. Burada arada sırada duyuyorum, 'Okulların etrafında var.' diyorlar. Bir tane okulun etrafında uyuşturucu satıcısı görün, istifa etmeyen Süleyman Soylu namerttir ve alçaktır. Burada öyle bedava laf konuşmayın. 24 saat çocuklarımızı bundan kurtarmak için büyük bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.'AVRUPA'DA YABANCI DÜŞMANLIĞI RADİKALLEŞMEKTEDİR' Avrupa Birliği 'nin temel ilkelerinden birinin, ayrımcılığa karşı olmak olduğunu dile getiren İçişleri Bakanı Soylu , şöyle dedi:"Mart 2018 Avrupa Parlamentosu Raporu'na göre Avrupa'nın üçte ikisinin karşı karşıya olduğu ayrımcılık, etnik köken ayrımcılığı yüzde 64'le ilk sıradadır. ve Avrupa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı göç üzerinden radikalleşmektedir. Eskiden sadece savaş tehdidi vardı, oysa bugün bir taraftan narkoterör, bir taraftan siber terör ve bir taraftan da buna benzer alt başlıklar var. Birileri bir yandan bilim ve teknolojiyle dünyayı hipnotize etmeye, öte yandan da çatışmalar üzerinden dünyayı yönetmeye çalışıyor. Avrupa'yı, dikkat ediniz, refahını kaybetme korkusuyla paniklettirip kendi aslında savunduğu medeniyet değerleriyle çatıştırıp Doğu'yu da vekaletler savaşıyla gelen yıkım, göç ve fakirlik üzerinden kimliksizleştirmeye çalışıyor. Doğulu insan sadece panik içinde kalsın istiyorlar ve çatışmayı besleyen her şeyi, uyuşturucuyu, ayrımcılığı, terörü, düzensiz göçü alabildiğine destekliyorlar. Cenevre 'yle Astana 'yı birbiriyle savaştırmaya çalışıyorlar." ABD 'YE SURİYE TEPKİSİBakan Soylu, Türkiye 'ye göç eden Suriyelilerin düştüğü durumdan ABD'yi sorumlu tutarak şöyle konuştu:"Bizim ülkemizde göç yolunda 2 çocuğundan birinin elini bırakıp ölüme terk etmek zorunda kalmış anneler var. 3 çocuğunu, yazı yazdığı elini, radyasyon sebebiyle bazı iç organlarını kaybetmiş bu ülkede yaşayan matematik profesörleri var. Zengin bir iş adamıyken kamplardaki, evet, orada ülkemizin, milletimizin, devletimizin katkısıyla bir öğün yemeğe muhtaç, çok uzun zaman değil, 8 sene önce Suriye'nin en büyük zenginleri var. ve sadece panik içinde kaçmışlar. Kendi devletinden, kim olduklarını bilmedikleri silahlı terörist gruplardan ve onların maalesef müttefikimiz ABD tarafından bağışlanmış modern silahlarından kaçmışlar. 21'inci yüzyılın bize gösterdiği fotoğraf tam da bu fotoğraftır. İşte bu fotoğraf söz gelimi kişi başına gelir seviyesi 100 bin dolar seviyesindeki Lüksemburg 'u çok ilgilendirmeyebilir. Almanya İçişleri Bakanına da söyledim, İngiltere İçişleri Bakanına da söyledim: 'Sınırınızda kimler var sizin?' ve bir şey daha söyledim: 'Bizim ülkemizde sizi rahatsız eden ne var? Bir tek örnek verin; ama sizin ülkenizde bizi rahatsız eden çok şey var: FETÖ var, DHKP-C var, PKK var, her şey var.'"'KİMSE BİZE RAĞMEN OYUN KURAMAZ'Soylu, terörle mücadele konusuna da değinerek, "Şu anda Deyr ez Zor'da DEAŞ'la PYD'nin ve PKK'nın petrol taşıma pazarlığı var, bu pazarlığı sinsi bir şekilde ABD izliyor ve buradan kendi payına düşeni beklemeye çalışıyor; bu, çok nettir. Bu tabloyu görmeden ne Türkiye'yi tahlil edebiliriz ne de önümüzdeki meselelere bakabiliriz. AK Partimizin, Cumhurbaşkanımızın ve cansiparane bir mücadeleyi ortaya koymasının, Cumhur İttifakı'nın bu meselede canhıraş bir şekilde buna destek vermesinin temel sebebi şudur: Bu ülkeyi birileri teslim almaya çalışıyorlar, oyunu kurmaya çalıştılar; ama biz bu oyuna müsaade etmedik. Bakın, Irak 'ın kuzeyinde, sözde bir referandumla beraber yeni bir devlet kurmanın eşiğine gelen ve bunu bir şekilde hem tahrik eden hem de destekleyenlere karşı aslında tarihin oyununu İran 'la, Irak'la hemen bir araya gelerek biz kurduk. Şunu çok net söyleyeyim: Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz, ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister ABD olsun" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bakan Soylu'nun TBMM'deki konuşmasıHaber: Besti KARALAR/ ANKARA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================MİLLETVEKİLİ YAŞAR TÜZÜN'ÜN YEĞENİ TABANCAYLA YARALANDIBİLECİK'te, CHP Yaşar Tüzün 'ün yeğeni Oktay Tüzün, kavga ettiği jandarma Uzman Çavuş Semih U.'nun tabancasından çıkan kurşunla karnından yaralandı. Tüzün ile boğuşma sırasında ayağına isabet eden tek kurşunla yaralanan Uzman Çavuş U. da, hastaneye kaldırıldı.Olay, akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Jandarma Uzman Çavuş Semih U. ile Oktay Tüzün, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda, Semih U. belinden tabancasını çıkardı. Oktay Tüzün de kendisine doğrultulan silahı almak isterken yaşanan boğuşma sırasında tabancadan çıkan kurşunla karnından vuruldu. Olayda Uzman Çavuş U. da ayağına isabet eden tek kurşunla yaralandı. Semih U. ve Tüzün, ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖMLÜ:------------------------------Olay yerindeki ambulansın,-Polislerin olay yerinde inceleme yaparken,-Yerdeki kan izleleri,-Hastane önündeki ambulansın görüntüleriHaber-Kamera: Cafer ELMAS/ BİLECİK,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================== Didim 'de sağanak yağmur su baskınlarına neden olduAYDIN'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, Akbük Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu.Didim ilçesinin turizm merkezlerinden olan Akbük Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağmur, mahallenin birçok noktasında su baskınlarına yol açtı. Mahalle sakinleri eşyalarını kurtarmaya çalışırken, bir yandan da yükselen suyu ev ve işyerlerinden dışarıya atmak için mücadele verdi. Her yağmurda su baskınları olduğunu dile getiren Akbük'ün çarşı merkezinde bulunan esnaflar, "Artık bir çare bulunsun. Bizler mağdur durumdayız. Zarar ve ziyanımız hatırı sayılır seviyede. İş yerlerimizin depolarına dolan yağmur suları mallarımızın hasar görmesine, kullanılamaz duruma gelmesine neden oldu. Yağmur yağmasından korkar hale geldik. Çünkü her şiddetli yağmur yağışında aynı manzaraları yaşıyoruz. Bizler Akbük sakinleri olarak ilgililerden bu duruma köklü bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.Başta Cumhuriyet Caddesi , Atatürk bulvarı ve İnönü Bulvarı olmak üzere kentin birçok yerinde cadde ve sokaklar derelere dönüşürken, şiddetli yağışlar yaşamı felç etti.Haber: Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM( Aydın ),======================================