Dha Yurt Bülteni - 20

Kaynak: DHA

Mersin İYİ Parti'de deprem; Kocamaz'ın adaylığı tehlikede (EK)MERSİN'de İYİ Parti İl Yönetimi'nin adaylık listesini YSK'ya saat 17.00'den sonra sunması nedeniye Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı riske girdiği öğrenildi. YSK görevlilerinin tutanak tutarak listeyi aldığı belirtilirken, bu durum İYİ Parti'de deprem etkisi yarattı. Ardından genel merkezden yapılan açıklama ile yaşanan gecikmeden sorumlu tutulan İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca'nın görevden alındığı bildirildi.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin adayı Burhanet Kocamaz'ın adaylığı, il yönetiminin listeyi YSK'ya yaklaşık 15 dakika geç sunması nedeniyle tehlikeye girdi. Partide deprem etkisi yaratan bu olay, İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada 'dahili' operasyon olarak nitelendirildi. İYİ Parti'den yapılan açıklama şöyle:"Büyük Türk Milleti; Kurulduğu günden bu yana, türlü engeller ve oyunlarla karşılaşan İYİ Parti, bugün bir sınavdan daha geçmektedir. 31 Mart Yerel Seçimleri için 'Aday Listeleri'nin teslimi, bugün saat 17: 00 itibarıyla sona ermiştir. Partimizin aylar süren çalışmalar sonunda belirlediği adaylarından oluşan listeler de, bugün itibarıyla İl Seçim Kurulları'na teslim edilmiştir. Ancak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakı, İl Yönetimi tarafından, saat 17: 00'den sonra Seçim Kurulu'na götürüldüğü gerekçesi ile kabul edilmemiştir. Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik "dahili" bir operasyondur. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağı herkes tarafından kabul edilen, sayın Burhanettin Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir. İl Başkanı görevinden alınmıştır. Ancak, bu tablonun asıl sorumlusu ve nedenlerini araştırıp bulmak, boynumuzun borcudur. Bu hem siyaset ahlakına, hem de refahı için siyaset yaptığımız Aziz Milletimize karşı, ertelenemez görevimizdir.İYİ Parti, ilk günden beri, engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yol aldı. Şundan herkes emin olsun ki, bu engeli de yıkıp geçeceğiz. Partimiz üzerinde oyun oynayanları ve maşalarını mutlaka bulup, Aziz Milletimizin huzurunda teşhir edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka yürümeye devam edeceğiz.Bir kez daha tekrar etmek isterim ki; Bu ülkenin İYİ ve Cesur insanları olarak, "Daha Yeni Başlıyoruz! ve içinde yer aldığımız hiçbir öykü, biz bitti demeden bitmez."YSK KARAR VERECEKListelerin teslimi mesai saati bitiminden yaklaşık 15 dakika sonra gerçekleşirken, YSK görevlilerinin listeyi tutanak tutarak teslim aldığı belirtildi. Kocamaz'ın adaylığının ise YSK'nın alacağı karar doğrultusunda kesinlik kazacanacağı öğrenildi.PARTİLİLER, KOCAMAZ'A DESTEK İÇİN BELEDİYE'YE GELDİBu arada mevcut Başkan Kocamaz'ın adaylığının riske girmesini sosyal medya ve haber sitelerinden duyan bazı partililer, destek olmak için Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı belediye binası çevresinde partililer, Kocamaz lehine sloganlar atarak duruma tepki gösterdi. Kocamaz'ın belediye binasına gelerek açıklama yapması bekleniyor.KOCAMAZ'DAN AÇIKLAMAAdaylığı tehlikeye giren Burhanettin Kocamaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan süreci, 'ihanet' olarak değerlendirdi.'İHANET' VURGUSUKocamaz, ilk tweetini, "Sevgili Mersinliler, değerli yol arkadaşlarım; Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük! Ama asla yılmadık. Maalesef Sayın Hamit Tuna'nın 'göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak' değerlendirmesi doğru çıktı" notuyla paylaştı.'SON SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEDİK'Daha sonra Twitter'dan ikinci açıklamayı paylaşan Kocamaz, "Şunu herkes bilmelidir ki henüz son sözümüzü söylemiş değiliz. Kim ne derse desin. Biz hala pes etmedik. Herkes rahat olsun ve bizi izlemeye devam etsin. Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin'i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz" dedi.KOCAMAZ: DEMEK Kİ BÖYLE BİR PLAN VARMIŞMersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, yaşanan gelişmelerin ardından belediye binasına gelip balkon konuşması yaptı. Kendilerine kumpas kurulduğunu ileri süren Kocamaz, şöyle konuştu:"Yapılan bütün anketlerde görüldüğü gibi seçimi şimdiden açık ara aldığımızı görenler, kumpas üstüne kumpas kurmaya çalışıyor. Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değil. Maalesef içimizden vurulduk. Bugün, en önemli görev olan seçim kuruluna verilecek dosya ile ilgili yetki üzerinde olan vatandaş, sanki özellikle saat 5'ten (17.00) sonra dosyayı oraya götürüyor. Bundan yaklaşık 1- 1.5 ay önce Sayın Hamit Tuna bir açıklama yapmıştı. Bir salonda yaptığı konuşmada, 'Sakin olun, göreceksiniz Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den bile aday olamayacak' demişti. Demek ki böyle bir plan varmış ama şunu herkes bilsin ki Burhanettin Kocamaz'ın başını eğmeye hiçbir güç yetmeyecek. Bizim mücadelemiz hak için ve halk için mücadeledir. Kim bilir bu olayın arkasında hangi derin ilişkiler var? Er ya da geç bu ortaya çıkar. Çünkü gerçeğin bir güzel huyu var, geç de olsa ortaya çıkar" dedi.'SAKİN OLUN'Kendisine dektek olmak için belediye binası önünde toplanan kalabalığa hitaben sakin olmaları çağrısında bulunan Kocamaz, "Ya bir kapı açacağız ya bir yol açacağız ve hedef mutlaka ulaşacağız. Televizyonlarda her aklı evvel kendine göre bir yorum yapıyor. 'Burhanettin Kocamaz özellikle dosyayı verdirmedi ve çekildi' anlamında. Ben o aklı evvellere sesleniyorum. ya Burhanettin Kocamaz'ı tanımıyorlar ya da Mersin halkını tanımıyorlar. 5 yıldır birileri üstümüze kumpas kurmaya çalışıyor. Şunu bilsinler ki, bu ömür bu millete feda" diye konuştu.Bu arada Başkan Kocamaz'ın konuşması sırasında kalabalıktaki bazı kişilerin üzgün oldukları görüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Burhanettin Kocamaz kalabalık arasında yürürkenBelediye binası önünde slongan atanlardan genel ve detay görüntülerBurhanettin Kocamaz'ın balkondan konuşmasıVatandaşlardan genel ve detay görüntülerPolis araçlarının görüntüsüHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ - Mustafa ERCAN/ MERSİN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================Şırnak'ta teröristlerin 6 sığınağı kullanılamaz hale getirildiŞIRNAK'ın Bestler Dereler bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 6 sığınak kullanılamaz hale getirildi.İl Jandarma Komutanlığı'nca Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde, teröristlere yönelik 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' adlı operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda PKK'lı teröristlerin kullanıldığı 6 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise büyük boy mutfak tüpü, akü, üzerinde kan lekeleri olan pantolon, 5 kan tüpü, kırıklar için kullanılan alçı, 1,5 metre boyunda 20 kalas, 3 çift ayakkabı, 3 battaniye, 21 boş zeytinyağı tenekesi, 3 boş bidon ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda bulunan sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise olay yerinde imha edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Bulunan SığınaklarSığınaklardan çıkarılan malzemeler-Operasyondaki askerlerMalzemelerin imha edilmesiGenel ve detay görüntülerHaber: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK===============================Buca'da liste gerginliğiCHP Buca'da Suat Nezir'in adaylığının genel merkez tarafından geri çekerek, yerine Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesi, ilçe örgütünde gerginliğe neden oldu. Akşam saatlerinde ilçe binasına gelen bir grup partili slogan atarak, listenin değişmesine tepki gösterdi. 'Baskılar bizi yıldıramaz' sloganları atan kalabalık, daha sonra ilçe örgütünden ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Partililerin slogan atmasından görüntüHaber-Kamera: İZMİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================Bağımsız aday olamayınca evraklarını yaktıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bağımsız belediye başkan adaylığı için çalışan Mehmet Yılmaz (54), gereken parayı yatıramayınca aday olamadı. Adliye binası önünde evraklarını yakan Yılmaz, "Bana 'destek olacağım' deyip de beni bu davamda tek başıma bırakanlara hakkımı helal etmiyorum. Adaylık ücreti olan 1240 lirayı yatıramadığım için çekiliyorum" dedi.Gazipaşa Çobanlar Mahallesi'nde oturan, evli ve 1 çocuk babası Mehmet Yılmaz, belediye başkan adaylığı başvuru süresinin dolmasına dakikalar kala İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliye binası önüne geldi. Adaylık evraklarının bulunduğu dosyayı çıkaran Mehmet Yılmaz, çakmakla evrakları yakmak için uzun süre uğraştı. Evrakları yakmayı başaramayan Mehmet Yılmaz, daha sonra evrakları yırtarak yere attı. Yılmaz bir süre sonra yerdeki evrakları tutuşturmayı başardı ve eylemine son verdi.'HAKKINIZI HELAL EDİN'Yaklaşık 2 yıl önce bağımsız belediye başkan adayı olduğunu açıkladığını ve seçim çalışması yürüttüğünü belirten Yılmaz, "Bana 'destek olacağım' deyip de beni bu davamda tek başıma bırakanlara hakkımı helal etmiyorum. Ben kaybetmedim. Benim esnafım, çiftçim, gençlerim kaybetti. Gazipaşa'ma her şey helal olsun. Sizleri hiçbir zaman unutamam. Gazipaşalı halkım, esnafım, çiftçim, öğrencilerim, gençlerim sizleri seviyorum. Herkese Allahaısmarladık. Adaylık ücreti olan 1240 lirayı yatıramadığım için çekiliyorum. Hakkınızı helal edin. Üzülüyorum söz verdim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Mehmet Yılmaz'ın üzgün şekilde parktaki banka oturmasıMehmet Yılmaz'ın ağlamasıRÖP: Mehmet YılmazMehmet Yılmaz'ın adliye önünde görüntüsüYılmaz'ın adliye binası önünde evraklarını yakmasıYılmaz'ın eylemini bitirmesiHaber-Kamera: Yücel BULUT/ GAZİPAŞA(Antalya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================Ankara'da Osmanlı dönemine ait 'gökküre' ele geçirildiANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, Osmanlı dönemine ait olduğu tespit edilen ve kehanet öğrenmek için kullanıldığı belirtilen 'gökküre' ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.K.'nın 'gökküre'yi 1 milyon dolara satışa çıkardığı öğrenildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, A.K. isimli şüphelinin evinde sakladığı tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, A.K.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu belirtilen, üzerinde insan ve hayvan figürleri bulunan ve çeşitli dillerde yazıların yer aldığı 'gökküre' ile 28 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K.'nın 'gökküre'yi 1 milyon dolara satışa çıkardığı öğrenildi. Şüpheli A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Gökküre'den görüntü-Gökküre'nin fotoğrafları-DetayHaber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ ANKARA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================='Rockçı İmam' Tüzer, belediye başkan adaylığından çekildiANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 'Rockçı İmam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer (47), Bağımsız Kaş Belediye Başkan Adayı olmaktan vazgeçtiğini açıklayarak, "Ne yazık hukuksal nedenlerle adaylıktan istemeyerek çekilmek zorunda kaldım" dedi.Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde imamlık yaparken, 2013 yılında Kramp Grubu'nun gitaristi Doğan Sakin'le 'Firock' adlı müzik grubunu kurarak, rock ve tasavvuf müziğini birleştiren Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş'ta verdiği ilk konseriyle ulusal ve uluslararası basının ilgi odağı oldu. 2013 yılında ilk single parçası 'Mevla'ya Gel'i tamamlayarak müzikseverlere sunan Tüzer, daha sonra İstanbul, Antalya, Kaş ve Finike'de konser verdi. Yurt dışında iki kez ABD'de, Portekiz'de de üç gün üst üste konser veren Tüzer, ilk uluslararası albümünü New York'ta bir müzik şirketi aracılığıyla çıkardı.GEÇEN YIL İMAMLIKTAN İHRAÇ EDİLDİBu süreçte imamlık görevinden alınarak Balıkesir'e memur olarak atanan Ahmet Muhsin Tüzer, mahkeme kararıyla görevine döndü. Ancak Tüzer, bu kez de hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla Ağustos 2018 tarihinde meslekten ihraç edildi. Ahmet Muhsin Tüzer, hakkındaki meslekten ihraç kararının iptali talebiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi, Tüzer'in meslekten ihraç kararını da oy birliğiyle onadı.ADAY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI'Rockçı İmam' adıyla tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, geçen hafta sosyal medyadaki kişisel hesabından yaptığı açıklamada Kaş Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olduğunu duyurmuştu. Ancak Tüzer bugün bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.'İSTEMEYEREK ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDIM'Konuyla ilgili açıklama yapan Tüzer, "31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde, Kaş ilçesinden bağımsız belediye başkan adayı olmaya karar vermiştim. Ne yazık hukuksal nedenlerle adaylıktan istemeyerek çekilmek zorunda kaldım. Hukuksal olarak Kaş Belediye Başkanı seçilsem dahi, Kaş Belediye Başkanlığım düşecek veya iptal edilecek" dedi.'KARIŞIK HUKUKSAL BİR KONU'Ahmet Muhsin Tüzer, şunları söyledi:"Nedeni şu. 23 yıldır büyük bir aşkla görev yaptığım imamlık görevimden asılsız iddialar nedeniyle ihraç edildim. Bu ihraç kararı karşısında mahkemeye yürütmenin durdurulması ve göreve iade için dava açtım. Bu dava hala sürüyor. Ancak seçim sürecinde veya sonrasında göreve iade kararı çıkarsa, başkanlığı kazansam dahi hukuksal olarak başkanlığımın iptal olacağı ortaya çıktı. Detaylara girmek istemiyorum. Karışık hukuksal bir konu. Bu nedenle üzülerek Kaş Belediye Başkanlığı adaylığından çekiliyorum. Bu kısa sürede inanılmaz bir destek gördüm. Bana güvenen, beni seven insanların yüzündeki umudu, sevinci, pırıltıyı ve coşkuyu gördüm. Benim adaylığıma gönül veren, destek veren tüm dostlara teşekkür ediyorum. Bu nedenlerle adaylıktan çekildiğim için de onlardan özür diliyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------ARŞİVHaber: Ahmet ACAR/ KAŞ(Antalya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================