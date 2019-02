Dha Yurt Bülteni -20

Kaynak: DHA

MANYAS GÖLÜ'NDE KAYBOLAN BALIKÇININ CESEDİ BULUNDUBALIKESİR'de, 8 gün önce kayıkla balık avına çıktığı Manyas Gölü 'nde kaybolan Birol Dayı'nın (43), cansız bedenine ulaşıldı.Manyas ilçesi kırsal Kocagöl Mahallesi'nde oturan Birol Dayı'nın da aralarında bulunduğu balıkçılar, 4 kayıkla 12 Şubat saat 09.00 sıralarında, Manyas Gölü'ne balık avına çıktı. Ava çıkılan 3 kayıkla bir süre sonra geri dönen diğer balıkçılar, en son ağ toplarken gördükleri Birol Dayı'nın geri dönmediğini fark etti. İhbarla bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Birol Dayı için 16 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen aramada ise kayığı bulundu, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bugünkü çalışmalara yine aynı bölgede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD Çanakkale Sualtı Deniz Polisi, Bandırma 911 Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin katılımıyla sürdürüldü.Birol Dayı'nın en son ağ toplarken görüldüğü yer olan Hamamlı Mahallesi açıklarında çamurun içinde ve kayığının altında cesedi bulundu. Ceset, Kocagöl Balıkçı Barınağı'nda kıyıya getirilerek ardından Manyas Devlet Hastanesi morguna götürüldü.ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİK BAŞKANI TUNÇ'TAN KIRMIZI ET AÇIKLAMASIET Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Bülent Tunç, sebzeyle ilgili tanzim satışların piyasaya olumlu yansıdığını belirterek, "Et Süt Kurumu 28 liraya aldığı eti 20 liraya 8-10 firmaya veriyor. Bu aradaki 8 TL'yi üretici ve hayvan besleyenlere verirlerse hem hayvan üretimi artmış olacak hem de insanlar daha ucuza et tüketmiş olacak" dedi. Kayseri Ticaret Borsası'nın et üreticileriyle ilgili düzenlediği toplantıya katılan Et Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Bülent Tunç, tanzim satışlarıyla ilgili düzenlemeye değindi. Tanzim satışın piyasaya olumlu yönde yansıdığını belirten Tunç, "Bu satışlar fiyatlara yansıdı ve düşmeye başladı. Biz kırmızı ette baktığımız zaman, hem üreticide hem de tüketicide bir mağduriyet var. Burada aracılar bir şekilde para kazanıyor. Bu aracılar 8-10 firma. Bizde diyoruz ki; Et Süt Kurumu 28 liraya aldığı eti 20 liraya 8-10 firmaya veriyor. Bu aradaki 8 TL'yi üretici ve hayvan besleyenlere verirlerse hem hayvan üretimi artmış olacak hem de insanlar daha ucuza et tüketmiş olacak. Ayrıca bu şekilde yerli ve milli hayvancılık kazanmış olacak. İnsanlar kazanırsa bu işe yatırım yaparlar ve hayvancılık sürdürülebilir hale gelir. İnsanlar şu an zarar ediyor ve zarar ettiği içinde para kazanamıyorlar. Para kazanamayınca da tüketici de bunu tüketemiyor. Böyle bir durumda insanlar ulaşamadığı için piyasada et fiyatları pahalı diye algı oluşuyor. Bundan dolayı biz bu 8 TL'nin üreticiye verilmesini istiyoruz. Burada üreten de, kasap da, tüketen de kazansın" diye konuştu.Komisyoncu olmadan üreticiden tüketiciye satış olması gerektiğini belirten Tunç, "Eğer ki üreticiden tüketiciye doğrudan satış kurulursa ve biz bunun neresinde olmamız gerekiyorsak oluruz. Üretim noktasında en ufak bir sıkıntımız yok. Sadece üreticinin kazanması lazım. Kazanmadığı durumda üretici bu işten çekiliyor. Kazanmadığı durumda üretici bu işten çekiliyor. Devletimiz zaten bu 8 TL'yi cebinden süspanse ediyor. Bunu 8-10 firmaya değil de direkt üreticiye verip, üretimi arttırmanın formülünü istiyoruz. Bununla ilgili biz Cumhurbaşkanımızdan randevu talebinde bulunduk. Kendilerinden randevu aldığımızda bu işin içinde olacağımızı, üretimi kat kat arttıracağımızı ve ithalat değil, ihracat yapacağımızı kendilerine ileteceğiz" dedi.ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI TURHAN, KONYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDUULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Konya Lojistik Merkezi'nde ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı inşaatında incelemelerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Konya'ya geldi. Bakan Turhan, ilk olarak Yüksek Hızlı Tren Garı inşaatını inceledi. Tamamlandığında bir yaşam merkezi olarak hizmet vermesi planlanan gara ilişkin yetkililerden bilgi alan Turhan, çalışmaların hızlandırılması ve titizlikle yürütülmesi talimatını verdi. Bakan Turhan, daha sonra Kayacık Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. Burada da yetkililerden bilgi alan Turhan, Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki 1 milyon metrekare alan üzerine kurulacak merkezin hem kent hem de ülke için önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. Bakan Turhan, Kayacık Lojistik Merkezi'nin yapımını da en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.ESNAFLA BİR ARAYA GELDİBakan Turhan ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Müzedeki eserler hakkında yetkililerden bilgi alan Turhan, daha sonra Mevlana Meydanı'nda bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Güvenli İnternet TIR'ını ziyaret etti. Burada sanal gerçeklik gözlüğü takan Turhan, çocuklarla yakından ilgilenip onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Turhan, kent merkezinde bulunan Kazım Karabekir Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edip, sorunları dinledikten sonra caddede halkla sohbet etti. Bir esnaf Turhan'a üzerinde ismi yazılı tabak hediye etti. Turhan, bir alışveriş merkezine giderek oradaki esnafı da ziyaret etti.Bakan Turhan, ziyaretlerinin ardından AK Parti Konya İl Başkanlığı'na gelerek partililerle bir araya geldi.LEMAN SAM'IN KONSERİNDE SAHNEYE FIRLAYAN KÖPEĞİ ZEHİRLEDİLERBODRUM'da geçen yaz, Leman Sam 'ın konseri sırasında sahneye fırlayan ve sanatçının mikrofon uzattığı ' Mobilya ' isimli köpek, tarım ilacı katılan tavuk eti verilerek öldürüldü. 'Mobilya' ile konserdeki görüntülerini paylaşan Leman Sam, "Yıkılsın Bodrum , bu güzel çocuğu zehirleyip öldürmüşler" diyerek tepkisini dile getirdi.Ünlü sanatçı Leman Sam'ın geçen 18 Temmuz'da Bodrum'daki eğlence mekanında verdiği konserde sahneye bir sokak köpeği fırladı. Sam ve izleyiciler şaşkınlık yaşarken, köpek bir süre sahnede durdu. Leman Sam, sevdiği köpeğe, şarkılarını seslendirirken mikrofon uzattı, ortaya renkli görüntüler çıktı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler beğeni topladı.ZEHİRLEDİLER'Mobilya' adı verilen köpek dün kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tarım ilacı katılan tavuk eti verilerek zehirlendi. Hayvanseverler tarafından Gümüşlük Mahallesi 'ndeki veteriner kliniğine götürülen köpek, kurtarılamadı.LEMAN SAM'DAN TEPKİKöpeğin ölüm haberini alan Leman Sam, büyük üzüntü yaşadı ve 'Mobilya'yı zehirleyenlere tepki gösterdi. Twitter hesabından "Zehirlediler, bu güzellik artık yok. Yer Bodrum. Lanet olsun" yazan Sam, Instagram hesabından ise "Yıkılsın Bodrum. Bu güzel çocuğu zehirleyip öldürmüşler. Tüm ülke cinayet mahalli" paylaşımında bulundu. Sanatçı, 'Mobilya' ile konserdeki görüntülerini de paylaştı.