Dha Yurt Bülteni -20

Kaynak: DHA

Hatay'da düşen Suriye savaş uçağının pilotuna beraatHatay'da düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu Albay Muhammed Sufhan (58), 'askeri tesisleri tahrip etmeye teşebbüs' ve 'casusluk' suçlamalarıyla yargılandığı davada beraat etti.4 Mart 2017'de Yaylacık Mahallesi'nde düşen Suriye uçağından fırlatma koltuğu ile atlayan pilot Albay Muhammed Sufhan, 9 saat süren arama kurtarma çalışması sonucu enkaza 40 kilometre uzaklıkta, bitkin halde bulundu. Sufhan, tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Muhammed Sufhan hakkında, 'askeri tesisleri tahrip etmeye teşebbüs' ve 'casusluk' suçlarından 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 13 Ekim 2017'de tahliye edilen Sufhan, güvenlik güçlerince Yayladağı Sınır Kapısı'ndan Suriyeli yetkililere teslim edildi.O tarihten itibaren davanın duruşmalarına katılmayan sanık, daha önceki savunmalarında, Türkiye'yi düşman olarak görmediğini, hava muhalefeti nedeniyle alçak uçuş yaptığını, bu sırada uçaksavarlar tarafından vurulduğunu, kabinin dumanla kaplanması nedeniyle rotayı şaşırdığını, bu yüzden Türkiye hava sahasına girdiğini söyledi.Hatay 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına, Muhammed Sufhan'ın avukatı Anıl Cevahir Can katıldı. Avukat Can, savunmasında, uçağın Suriye hava sahasında vurulduğunu, düştüğü bölgeye en yakın askeri tesisin kuş uçuşu 7,5 kilometre, yürüme mesafesinin ise 12,5 kilometre olarak tespit edildiğini, pilotun amacının Türk askeri tesisleri tahrip etmeye yönelik olmadığını söyledi.Mahkeme heyeti, pilot Sufhan'ın beraatine karar verdi.Görüntü Dökümü----------Sufhan'ın avukatı Anıl Cevahir Can'ın açıklamasıPilot Muhammed Sufhan'ın fotoğraflarıSÜRE: 02'56" BOYUT: 326 mbHaber-Kamera: Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ (Hatay),================3 denizde 'Mavi Vatan' tatbikatıDeniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, 27 ile 8 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek 'Mavi Vatan' tatbikatının bu yıl ilk defa Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda icra edileceğini, tatbikatta 'Anka' ve 'Bayraktar' insansız hava araçlarının, 'Umtas' ve 'Cirit' silah sistemlerinin yanı sıra birçok yeni sistem ve silahın deneneceğini açıkladı.Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki, Donanma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda 'Mavi Vatan' tatbikatı öncesi brifing verildi. Brifinge Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Berker Emre Tok, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yavuz Kılıç, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu ve üst rütbeli subaylar katıldı.Yeni korvet ve silahların tatbikatta kullanılacağını söyleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, "Tatbikat Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan 165 kişilik Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından sevk ve idare edilmektedir. Burgazada korvetimiz ilk defa böyle bir tatbikata katılacak. Bunun yanında envanterimize dahil olan Anka ve Bayraktar insansız hava araçları Deniz Kuvvetleri tarafından deniz harekatında kullanılacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'yla icra edilen koordineli harekatta Umtas ve Cirit silah sitemleri denenecek. Bunun yanı sıra değişik alanlarda birçok yeni sistem ve silahın denenmesini bekliyoruz" dedi.'CUMHURİYET TARİHİNDE İLK'Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her 3 denizde aynı anda tatbikatın yapılacağını söyleyen Bağcıoğlu, "Bu yıl ilk defa Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilecek fiili tatbikattır. 27 Şubat, 8 Mart tarihleri arasında icra edilecek Mavi Vatan tatbikatının amacı jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazır seviyesini arttırmaktadır. Tatbikatın planlama safhasında NATO tatbikat planlama esasında uyumlu olacak şekilde 6 aylık tatbikat planlama süreci uygulanmış, karargahlar jenerik senaryoya istinaden harekat planlama süreçlerini işletmiş ve bu planla milli ve yerli olarak geliştirilen deniz harp oyunu sisteminde denenerek tatbikatın bilgisayar destekli olacak şekilde icrası sağlanmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni tatbikat çerçevesinde Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan 165 kişilik tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilmektedir. Tüm denizlerde çok yüksek harekat temposuyla faaliyetlerine devam eden birliklerimiz bu tatbikata da dünyanın gelişmiş Deniz Kuvvetlerinde bile nadir görülen deniz karakol uçağı ve deniz helikopteri katılımı yüzdesiyle iştirak etmektedir. Bu çerçevede tatbikata 13 firkateyn, 9 korvet, 16 hücumbot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 adet gemiyle ayrıca deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, insansız hava araçları, SAT, SAS görev timleri, amfibi ekibi, Kara Kuvvetler Komutanlığı'nın taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti ve havadan ihbar kontrol uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan ise Sahil Güvenlik gemi ve botlarıyla iştirak edilmektedir." diye konuştu.İNSANSIZ SU ÜSTÜ HAVA HEDEFLERİNE FİİLİ ATIŞ YAPILACAKBağcıoğlu tatbikatta fiili atış yapılacağını belirterek, şu açıklamada bulundu:"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı 27 Şubat günü birlik ve gemilerin Karadeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Erdek, Çanakkale, Foça, Aksaz ve Mersin İskendurun'dan hareketle başlayacaktır. 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında temel deniz harekat bilgilerine yönelik su üstü harbi, hava savunma harbi, denizaltı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri ve yüksek süratli gelişmiş insansız su üstü hava hedeflerine fiili silah atışları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taktik hava gayreti, havadan ihbar ve kontrol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan taarruz ve genel maksat helikopterlerinin iştirakleriyle müşterek eğitimler tatbikata iştirak eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı kıyı birlikleri tarafından ise görev fonksiyonlarına yönelik eğitimler icra edilecektir. 2-5 Mart tarihleri arasında Karadeniz, Ege ve Akdeniz de uluslararası suları da kapsayan bölgelerde aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun faaliyeti icra edilecektir. Tatbikat sonrasında 6-8 Mart sonrasında 'Donanmamız Halkımızı Kucaklıyor' temasıyla Trabzon'dan İskenderun'a kadar Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak eden 68 gemi tarafından 33 yurt içi liman ziyareti yapılacaktır. Sonuç olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Mavi Vatan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz harp ve menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlıdır."Görüntü Dökümü---------------Brifingden görüntülerHaber: Ergün AYAZ-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRCİ/GÖLCÜK(Kocaeli),=================İznik'te yol çalışması sırasında lahit bulunduBursa'nın İznik ilçesinde yol çalışması sırasında yerin yaklaşık 6 metre altında lahit bulundu. Yol çalışması durdurulurken, bölgede yarın inceleme başlayacak.Bursa'nın İznik ilçesi Yeşilcami Mahallesi Kaymakköşkü mevkiinde, yol çalışması yapan belediye ekipleri, iş makinası ile kazdıkları bölümde lahit olduğunu gördü. Ekipler, bu durum üzerine çalışmayı durdurarak, müze yetkilileri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölge güvenlik çemberine aldı. İznik Müze Müdürlüğü'ne bağlı yetkililerin bölgeye gelmesi ile kazılan bölümün üzeri yeniden kapandı. Yarın sabah saatlerinde Müze yetkilileri ve arkeolagların inceleme çalışmalarına başlayacağı bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------İş makinalarından görüntüler-Vatandaşlardan ve müze yetkililerinden görüntüler-Kazılan alandan detaylarSüre: 1.06 Boyut: 123 MBHaber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,=================Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardıHakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Büyükçay deresinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.İlçenin Yeşildere Mahallesi'nin ortasında geçen karla kaplı Büyükçay deresinde köpeğin mahsur kaldığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasının ardından köpek mahsur kaldığı dereden kurtarıldı.Belediye Veterineri Hekim Koçan, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Haberi alır almaz ekip olarak olay yerine intikal ettik. Düştüğü derede soğuktan titreyen köpeği kurtarmak için ekiplerimiz, 20 dakika süren bir kurtarma çalışması yürüttü. Köpek, sağlıklı bir şekilde sudan çıkartıldı. Sağlık durumu şu an iyi" dedi.Görüntü Dökümü-----------Derenin içinde mahsur kalan köpek-Derenin başında bekleyen vatandaşlar-Olay yerine gelen itifaiye ekipleri-Kurtarma çalışması-Yüksekova Belediye veterineri Hekim Kaçan'ın açıklaması-Çevreden detaylarHaber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA(Hakkari)-DHA=================CHP'li Altay'dan,Cumhur İttifakı için 'dumur' ve 'kambur' benzetmesiCHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhur İttifakı'nı eleştirerek, "Sayın Bahçeli 50 yıllık davasını bir kenara koymuş Tayyip Erdoğan'ın bekçiliğine soyunmuş. Senin içinde bulunduğun ittifakının adı da olsa olsa dumur ittifakıdır. Erdoğan'ın içinde olduğu ittifakın adı da olsa olsa kambur ittifakı olur" dedi.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bartın'da partisinin Kemerköprü Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açılışına katıldı. Altay yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakını eleştirerek, şöyle konuştu:"Siyasi düşüncelerimiz farklı olabilir ama hepimiz aynı bayrağın altında aynı gemideyiz. Asıl olan farklılıklarımız değil, milletin ta kendisidir. Bunun için de biz İyi Parti'yle Millet İttifakını kurduk. Gerçi bize Sayın Bahçeli'yle, Sayın Erdoğan birisi 'illet', birisi 'zillet' diyor. Laf bize değil, laf bütün Bartın'adır. Millete 'illet' ve 'zillet' diyen bir zihniyetin milletle arasında sorun vardır. Bu sorunun çözmenin yolu da 31 Mart'ta millete hakaret edilmemesi gerektiğini sandıkta göstermektir. Ama madem bu ittifaklara bir isim takılıyor biz hakaret etmeyelim ama bunların adına 'Cumhur' dedikleri bu ittifak için de Bartın'dan 2 benzetme yapalım. Sayın Bahçeli 50 yıllık davasını bir kenara koymuş Tayyip Erdoğan'ın bekçiliğine soyunmuş. Bunun takdiri ülkücü camianındır. Ama davanı paketleyip sandığa koyuyorsan sen dumura uğramışsındır. Senin içinde bulunduğun ittifakının adı da olsa olsa dumur ittifakıdır, körelme ittifakıdır" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştiren Altay, konuşmasına şöyle devam etti:"Aynı şekilde Erdoğan için söylenecek çok şey var ama bir şeyi çok garipsedim. Bizim ahlakımıza insan evladına türedi denmez. Yaratıklara türedi denir. İnsan evladına türedi demek insanlıktan nasibini almamış olmaktır. Türkiye'de saray sosyetesi türedi, onu da türeten Erdoğan'dır. Erdoğan artık bu milletin sırtında bir kamburdur, Erdoğan'ın içinde olduğu ittifakın adı da olsa olsa kambur ittifakı olur. Ama ben biliyorum hem Bartın'da hem de Türkiye'de 31 Mart günü millet şöyle bir doğrulup sırtındaki kamburdan kurtulacak."Görüntü Dökümü--------Altay'ın karşılanması-Engin Altay konuşması-Seçim bürosu açılışıSüre: 3.18 Boyut: 370 MBHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,================