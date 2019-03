Dha Yurt Bülteni-20

Kaynak: DHA

Cinnet getirip evini ateşe verdiŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde cinnet geçiren M.G. evini ateşe verdi.Selahaddin Eyyübi Mahallesinde oturan M.G., öğleden sonra bilinmeyen nedenle cinnet getirerek oturduğu evi ateşe verdi. Olayı görenlerin ihbarıyla mahalleye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahale etmesini engellemeye çalışan ve elindeki bıçakla kendisine de zarar veren M.G., polisler tarafından etkisiz hale getirilip, kelepçelenerek emniyete götürüldü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Evde verilen zararYanarak hasar alan eşyalarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)===========Cezaevinden izne gelen kocasını, sevgilisi olan patronuna öldürtmüş (2)3 KİŞİ TUTUKLANDIKaraman'da cezaevinden izine gelen Mehmet Altınbilek'i (28) tabancayla vurarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşi Ayşe Altınbilek, eşinin sevgilisi ve patronu Köksal A. ile Ramazan A., çırakıldığı mahkemece tutuklandı.KARAMAN======================Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de (2)'AK PARTİ SEVDALILARI BULUŞMA TOPLANTISI'NDA KONUŞTUCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale'de AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'AK Parti Sevdalıları ile Buluşma' toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'nin Anadolu'nun en köklü şehirlerinden biri olduğunu söyleyerek, "Ben aslında Kırıkkale'ye gelip sizlerle birlikte olup sizleri motive edeceğimi düşünmüştüm; ama gördüm ki Kırıkkale beni motive etti. Evliya Çelebi'nin övgü ile bahsettiği Kırıkkale'de olmaktan son derece mutluyum" dedi.Kırıkkale'nin Türkiye'de şehit veren iller arasında 2'nci sırada yer aldığını belirten Oktay, "Kırıkkale'nin cesur ve fedakar insanlarını her zaman yanımızda gördük. Türkiye'nin son 17 yılda, sağlıkta, ulaşımda, ekonomide geldiği noktada pay sahibi oldunuz. Ülkemizin yolunu açtınız. İnşallah 31 Mart akşamı Kırıkkale'de zaferi kazanacağız" diye konuştu.'İSTİKRARIMIZ DEVAM EDİYOR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin kalkınması, refah seviyesinin artması için mücadele verdiklerini ifade eden Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarımız devam ediyor. Biliyorsunuz bu yıl ihracatımız 168 milyar doları geçti, ihracatta şahlanışımız inşallah 2019 yılında da sürecek. Hedeflerimiz çok yüksek, kim bizi alı koymaya kalkışırsa kalkışsın geri adım atmayacağız. Büyüme devam edecek. Devlet olarak şehirlerimizi imar ediyoruz" dedi.'LİDERİMİZİN YANINDA DİMDİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Oktay, dün 28 Şubat'ın yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Yaşadığımız karanlık günleri tekrar hatırlıyoruz ve vesayete, darbeci zihniyete, gençlerimizin geleceğine kast edenlere karşı mücadele yeminimizi tazeliyoruz. 28 Şubat döneminde imam hatipleri kapatan, kızlarımızı üniversiteye sokmayan ve seçilmiş iradeyi vesayet altında tutan kirli zihniyete karşı demokrasimize ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar liderimizin yanında, etrafında dimdik durduk, durmaya devam edeceğiz" dedi.TERÖRLE MÜCADELETerörle mücadeleye değinen Oktay, "Diğer taraftan ülkemize yönelik içeriden, dışardan her türlü tehdidi yok etmeyi inatla ve inançla sürdürüyoruz. Kahraman Türk Milletinin evlatları olarak yerli ve milli savunma sanayimizle, sarsılmaz inancımızla, imanımızla, karanlık ellerin maşası terör örgütlerini yok etmek için mücadele ediyoruz. Çanakkale ruhu, 15 Temmuz ruhu, 82 milyonun yüreğinde, hepimizin yüreklerinde hala dimdik ayaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin bekası için çalışacağız, hiçbir teröriste göz açtırmayacağız, nefes aldırmayacağız. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle bizi bu yolda hiç kimse durduramaz. FETÖ'sü, PKK'sı, DHKPC'si; adı farklı cibilliyeti aynı tüm terör örgütlerini tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Fuat Oktay konuşma-Salondan görüntüHaber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,==================Bakan Dönmez: 5 bin metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız (3)ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN GÜNEŞ SANTRALİNE YÖNELİK ÖNEMLİ KARAREnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Korkuteli ilçesinde bir otelde sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Dönmez, eskiden elektrik kesintilerinin sıklıkla yaşandığını söyledi. Son yıllardaki yatırımlarla elektrik arzında sıkıntı kalmadığını belirterek, "Hatta fazlamız var. Geçen yıl elektrikte ihracatımız ithalatımızı geçti. Zaman zaman kesintiler de olabiliyor ama bu arzdan kaynaklanmıyor, daha çok eskiyen şebekelerden kaynaklanıyor" dedi.KORKUTELİ'NE DOĞALGAZ SÖZÜDoğalgazda sessiz bir devrim yaşandığını kaydeden Bakan Dönmez, 81 il ve 510 ilçede doğalgazı kullanır hale getirdiklerini söyledi. Korkutelilerin de yakında doğalgaz kullanacağına değinen Dönmez, "Siz de kullanmaya başlayacaksınız, söz veriyoruz, yapacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren gaz dağıtım şirketi ve BOTAŞ bu çalışmayı yapacak. İklimi sert insanı mert olan Korkuteli'nin en iyi hizmete layık olduğunu biliyorum" dedi.TARIMSAL GRUBA ELEKTRİK İNDİRİMİBakan Fatih Dönmez, geçen ay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) şurasında tarımsal sulama grubundan elektrikten yararlananların sayısının artırılmasına yönelik teklif olduğunu söyledi. Dönmez, "Çalışmalar bitti. Önümüzdeki hafta kurul kararı da çıkacak. Tarımsal sulama grubuna sulamanın yanı sıra sera, hayvancılık, süt toplayıcı ve işleyicileri dahil olmak üzere tarımsal faaliyetlerin hemen hemen tamamını içerecek bir düzenleme yaptık. Bunlar daha iç ticari işletme grubunda yer alıyordu ve kilovatsaat ücretleri daha yüksekti. Uygulamadan sonra yüzde 12 civarında bir indirimden yararlanacaklar" diye konuştu.KENDİ ELEKTRİĞİNİZİ KENDİNİZ ÜRETEBİLECEKSİNİZGüneş santralleri ile düzenlemelerin sonuna yaklaştıklarını belirten Fatih Dönmez, kurulu gücüne kadar tarımsal sulama maksatlı güneş santralleri kurabileceğini kaydetti. Bakan Dönmez, "Hayvancılık faaliyetlerini yapıyorsanız orada da yine çatılarınızda tutulmak suretiyle kendi elektriğinizi kendiniz üretme imkanına sahip olacaksınız. Onun dışında kalan ticari işletmelere de bağlantı güçlerine kadar kendi elektriğini kendi üretme imkanı getireceğiz. Bununla ilgili sınırlamaları kaldırıyoruz. Bağlantı gücü söz konusu olduğu için teknik bir kapasite var demektir. Kapasite sorununu aşmış olacağız. Avrupa'da güneş santrali kurma rekoru elde ettik" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜProtokolün görüntüsüBakan Fatih Dönmez'in konuşmasıKaset Durumu: Link GeçiliyorHaber: Hasan REMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,===================Akşener: Bizi bir çukura itmeye çalışıyorlar, oraya düşmeyeceğizİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizi bir çukura itmeye çalışıyorlar. Oraya düşmeyeceğiz. Yumak atarlar ya, kediler o yumağa takılırlar. O yumağa takılınmayacak" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir İl Başkanlığı tarafından belediye başkan adaylarının tanıtılacağı toplantı için kente geldi. Akşener'e, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Genel Başkan Yardımcıları Hasan Seymen ve Yavuz Temizer eşlik etti. Merkez Karesi ilçesinde bulunan Milli Kuvvetler Caddesi'nde partilileri tarafından karşılanan Akşener, 'Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunup, halkla bir araya geldi. Akşener ziyaretleri sırasında Bursa Kız Öğretmen Okulu'nda sınıf arkadaşı olan Esma İbrahim Ermişler ile karşılaştı. Sınıf arkadaşı ile kahve içip sohbet eden Akşener, daha sonra CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada İl Başkanı Serkan Sarı ile bir süre görüşerek, seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Akşener, ardından İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna'yı ziyaret etti.'BİZ EKONOMİ KONUŞACAĞIZ7Burada konuşan İYİ Parti lideri Akşener, Balıkesir'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak bir miting yapacaklarını duyurdu. Akşener, her gittikleri yerde 24 Haziran seçimlerinde 11 milyon oy almış Cumhuriyet Halk Partisi, 5 milyon oy almış İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile birlikte 17 milyon küsur oy almış bir ittifakın seçmenine edilen hakaretlerle ilgili vatandaşların tepkileriyle karşılaştıklarını söyledi. Akşener, "Bizi bir çukura itmeye çalışıyorlar. Oraya düşmeyeceğiz. Yumak atarlar ya, kediler o yumağa takılırlar. O yumağa takılınmayacak. Biz ekonomi konuşacağız, esnaf yanıyor. Biz ekonomi konuşacağız, tencere kaynamıyor. Biz ekonomi konuşacağız, köylü bitmiş durumda. Biz ekonomi konuşacağız, gençler işsiz. Biz ekonomi konuşacağız ve belediye başkan adaylarımız inşallah belediye başkanlarımız olacaksınız. Belediye başkanlarımız israf yapmayacaklarını söyleyecekler. Projelerini yarıştıracaklar" dedi.Akşener ziyaret programı ardından, İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok'un projelerini tanıtacağı toplantıya katılacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAkşener'in otobüsünün gelişiPartililer tarafından karşılanmasıEsnaf ziyaretleri ve vatandaşlarla bir araya gelmesi.Okul arkadaşı ile kahve içmesiCHP ve İYİ Parti İl Başkanlıklarını ziyareti.Akşener'in açıklamaları.Haber-Kamera: Devrim DERİN-Abdulkadir AYDINIŞIK/BALIKESİR,=========================Nusaybin'de kepçe su borusunu kırdı, yollar göle döndüMARDİN'in Nusaybin ilçesinde altyapı çalışması sırasında kepçenin temasıyla içme suyu ana borusu kırıldı, yollar ve su basan halı sahanın idari binası göle döndü. Olay sırasında yoldan geçerken içerisine su dolan bir minibüs de arızalandı.Nusaybin Beyazsu'dan Artuklu ve Kızıltepe'ye giden içme suyu hattı saat 16.00 sıralarında Çatalözü köyü mevkiinde altyapı çalışması yapan firmaya ait kepçenin temasıyla kırıldı.Patlayan borudan geçen su, yaklaşık 10 metre yükselerek yol kenarında gölet oluşturdu. Ana su borusunun patlaması sırasında oradan geçen bir minibüs ile yakındaki halı sahanın idari binasını da su bastı. Arızalanıp çalışmayan minibüs, traktörn arkasına bağlanarak çekildi. MARSU ekipleri, olay sonrası Beyazsu'daki vanaları kapattıktan sonra su basıncı düştü. Elektrik dağıtım şirketi görevlileri ise bölgedeki elektriği kesti.Görüntü Dökümü:-------------Kırılan su borusundan akan suGöle dönen yollarAraçların yoldan geçmesiHalı sahanın su basan idare binasıZarar gören eşyalarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),