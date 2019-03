Dha Yurt Bülteni -20

Kaynak: DHA

Şeker zannedip yuttuğu fare zehri, Mertcan'ı hastanelik ettiBURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, sokakta oynarken şeker zannettiği fare zehrini yutan 6 yaşındaki Mertcan Ö., hastanede tedavi altına alındı.Olay, akşam saatlerinde İnegöl'ün Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. Muhammed ve Fatma Ö. çiftinin 6 yaşındaki çocukları Mertcan, oyun oynamak için sokağa çıktı. İddiaya göre, oyun oynarken yerde gördüğü fare zehrini şeker zannedip yuttu. Bir süre sonra fenalaşan çocuk, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.Yapılan tetkiklerde, fare zehri yuttuğu tespit edilen çocuğun sağlık durumunu kötüye gidince, ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü---------------------------------Çocuğun hastaneye getirilmesiHastane önünde bekleyen yakınlarından görüntülerHastaneden detaylarHaber - Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),===========Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladıDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'dan, İsrail'den korkan Arap ülkelerinin yalpalamaya başladıklarını görüyoruz. Hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkartmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkelerden bahsediyorum. Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar?" dedi.Bir dizi inceleme, ziyaret ve seçim ofisi açılışı ile Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı İbrahim Güler'in tanıtımına katılmak üzere Hatay'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Program çerçevesinde ilk olarak Yayladağı ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nı iki sebepten dolayı kurduklarını söyledi. Bu sebeplerden birincisinin 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:"Gördük ki bizim çok güçlü olmamız lazım. Sendelediğimiz zaman, tökezlediğimiz zaman bizi diz çöktürmek isteyen içerde ve dışarıda hain çok. O yüzden güçlü olmamız gerekiyor. Önümüze tarih boyunca engeller çıkardılar. Bu engelleri aştık, çiğnedik, geçtik. Sanmayın ki bundan sonra dikensiz gül bahçesinde yaşayacağız. Yine zor olacak. Etrafımız ateş çemberi. Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun siyasi çözüme kadar. Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar, çok çalışıyoruz. Çaba sarf ediyoruz. Suriye'deki istikrarın en çok Hatay için ve sınır kentlerimiz için önemli olduğunu biliyoruz. Ama karşı karşıya kaldığımız sorun sadece Suriye sorunu değil.Terör belasından tutun da birçok tehditle karşı karşıyayız. Bugün Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar var. Doğuda, batıda fark etmez. Biz burada hayal mahsulü bir şey söylemiyoruz. Bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Komplo teorilerinden pek hoşlanmam, gerçekçi politikadan uzaklaşmayız. Gerçekleri görmemiz lazım. O yüzden, bir ve beraber olmamız lazım. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti, Cumhur İttifakı çatısı altında gücünü bu yüzden birleştirdi."'ARAP ÜLKELERİ YALPALIYOR'İsrail'den korkan Arap ülkelerinin yalpalamaya başladıklarını gördüklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Milli davalarımıza milletçe sahip çıkarken, Kudüs gibi kutsal davalarımıza da biz olmazsak kimse sahip çıkmaz. İşte son yıllarda gördük. Amerika'dan, İsrail'den korkan Arap ülkelerinin yalpalamaya başladıklarını görüyoruz. Hatta 'Filistinlilere sizde sesinizi fazla çıkartmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkelerden bahsediyorum. Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Son 2 yılda, İslam zirvelerinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken, bu ülkelerin korkaklığını ve ürkekliğini gördük. Çünkü bunlar bağımsız değil. Ama biz bağımsız bir ülkeyiz. Kendi kararlarımızı kendimiz alıyoruz" diye konuştu.CHP MARJİNALLEŞİYORBakan Çavuşoğlu, CHP'yi de eleştirdi. Her ittifakta demokrasinin gereği siyasi partiler olabileceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Bizim buna bir itirazımız yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık meclis seçimlerinde de ittifak oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de olabilir. Bunlar gayet doğal. Herkes istediği ile ittifak kurabilir. Bizim itiraz ettiğimiz şey, zillet ittifakının içinde terör örgütlerinin olmasıdır. Bugün soruyorum size; HDP, PKK'nın kontrolünde olan bir parti değil mi? PKK'dan emir almadan bir adım atabilir mi? Şimdi bakıyoruz. CHP'nin bazı adayları HDP'li ve sürekli PKK propagandası yapıyor. Bunu neyle izah edeceksiniz? Yani CHP'nin içerisinde DHKPC'liler var. Geçtiğimiz seçimlerde ön seçimle birlikte bunlar meclise de girdiler. CHP'nin içerisinde teröristlerin cenazesine giden milletvekilleri var. Bu neden biliyor musunuz? İktidara gelemeyen partilerin marjinalleşmesidir. Bakan'ın karşılanmasıYayladağı seçim bürosu açılışıBakan'ın konuşmasıDetaylarHüseyin BOZOK/HATAY,====================Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (2)BAYIRBUCAK TÜRKMENLERİNE ZİYARETDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yayladağı'nda seçim koordinasyon merkezi açılışının ardından Bayırbucaklı Türkmelerin kaldığı Yayladağı Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.Merkezde kalan Türkmenler tarafından coşkuyla karşılanan Çavuşoğlu, burada yetkililerden barınma merkezinde yaşayanlar ve verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı.Görüşmenin ardından konuşan Çavuşoğlu, "Devletimiz tüm imkanlarını her zaman olduğu gibi siz kardeşlerimize seferber ediyor. Biraz önce derslikleri gezerken evlatlarımızın güzel bir eğitim aldığını da gördük. Keza diğer imkanlarımızı da aynı şekilde seferber ediyoruz. Çadır kent olarak kurulan bu kamp artık güzel konteynerlerden oluşuyor. Sizlere daha iyisini vermeliyiz, sizleri daha iyi şartlarda yaşatmalıyız. Vatandaşlık dahil tüm işlemler konusunda burada Valiliğimiz, nüfus idaremiz ve İçişleri Bakanlığımız da yoğun bir şekilde çalışıyorö dedi.'FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ TERÖRİSTLERİ DE O BÖLGEDEN TEMİZLEYECEĞİZ'Çavuşoğlu, Suriye meselesine kalıcı bir çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek, "Sınırımızın hemen öbür tarafında Afrin bölgesindeki teröristleri bu bölgeden temizledik. Ülkemize yönelik bir tehdidi ortadan kaldırdık. Bizimle her zaman omuz omuza olan Bayırbucak Türkmenlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Fırat Kalkanı ile o bölgeden de teröristleri temizledik. Şimdi siyasi bir çözüm için Suriye'de kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. İnşallah Fırat'ın doğusundaki teröristleri de o bölgeden temizleyeceğiz, ya temizleyeceğiz ya temizleyeceğiz, bunun başka alternatifi veya seçeneği yoktur. Esasen Suriye'nin geleceği huzur için de önemli, bizim bekamız için de önemlidir. Suriye istikrara kavuştuğu zaman dönmek isteyen kardeşlerimiz de başta Bayırbucak olmak üzere yaşadıkları yerlere huzur içinde döneceklerdir."Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, her zaman Bayırbucak Türkmenlerinin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.HDP'li Buldan, Hakkari'de konuştu (2)HDP'Lİ BULDAN: YÜKSEKOVA'DA YÜZDE 90 REKOR OY ALACAĞIZHalkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışa Buldan'ın yanı sıra Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Mehmet Kamaç, PDK-Bakur Genel Başkanı Sertaç Bucak, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, Yüksekova Belediye Başkan adayları, Esendere ve Büyükçiftlik Belde Başkan adayları, il ve ilçe yöneticileri ve partililerin katıldı. Seçim bürosu açılışında konuşan Pervin Buldan, 31 Mart yerel seçimlerinde Yüksekova'da HDP'nin yüzde 90 oranında rekor oy alacağını iddia etti.Buldan, "Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir onur duyuyoruz. İnanın gittiğimiz her yerde aynı çoşku, kararlılık ve irade var. Yüksekova kararını vermiş, 31 Mart'ta sandıklarda büyük bir oy oranıyla belediye eş başkanlarını seçecek. Gever (Yüksekova) her zaman tarih yazmıştır. Bu seçimde de bir kez daha tarih yazacak. Sizin iradenizi tanımayanlara karşı 31 Mart tarihinde iyi bir ders vereceksiniz. En az yüzde 90 oy alacağız." dedi.İKTİDAR PARTİSİ, HALKIN İRADESİNİ TANIMIYOR'Pervin Buldan, AK Parti iktidarın halkın iradesini tanımadığını öne sürerek, şunları söyledi:"Bu iktidar sizleri hiçbir zaman tanınmadı, seçtiğiniz belediye başkanlarının yerine kayyum atadı. Seçtiğiniz milletvekilleri Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan'ı Edirne Cezaevi'ne gönderdi. Sevgili Selma Irmak'ı Kandıra Cezaevi'ne gönderdi. 24 Haziran'da seçtiğiniz Leyla Güven, bu ülkenin özgürlüğü için 117 gündür bedenini açlık grevine yatırdı. Biz bugün burada bir miting düzenlemek istedik, ama mitingimize izin verilmedi. Biz burada miting gerçekleştirmiyoruz, sadece bir büro açılışı gerçekleştiriyoruz. Ama gördüler ki, insanlarımız ne olursa olsun HDP ile birlikte. 31 Mart'ta büyük başarılara hep birlikte imza atacağız."Elektrik kontağından çıkan yangın evi yaktı, aile gözyaşlarına hakim olamadıMANİSA'nın Selendi ilçesinde iki katlı evde, elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ev sahipleri yangın söndürme çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi.Yangın, saat 15.00 sıralarında kırsal Çinan Mahallesi Kökçeler Sokak'ta, düğünlerde piyanistlik yapan Erdil Kökçe'ye (26) ait iki katlı evde çıktı. Elektrik kontağından alt katta çıktığı belirlenen yangında dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyürken, evlerinde yangın çıktığının haberini alan Erdil-Zehra Kökçe çifti bölgeye geldi. Kökçe çifti, gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izlerken çocukları 4 yaşındaki Erol ve 2.5 yaşındaki Emir'e sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Kökçe çiftini, yakınları ve sağlık ekipleri teselli etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri alevleri 1 saatlik çalışmanın ardından söndürürken, evde büyük oranda zarar meydana geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.Afrikalı öğrencilerin kar keyfiDENİZLİ'nin Çameli ilçesinde düzenlenen kar şenliklerinde, Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) eğitim gören Afrikalı öğrenciler kar keyfi yaşadı. Poşet ve kızaklarla kayak yapan, kartopu oynayan öğrenciler, karın tadını çıkardı.Çameli Belediyesi tarafından, Gürsu Mahallesi'nde bulunan 2 bin rakımlı Karkın Yaylası'nda 5. Kar Şenlikleri düzenledi. PAÜ öğrencilerinin de katıldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe katılan Afrikalı öğrencilerden bazıları, ilk kez karda kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Bazı öğrenciler ise poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Zaman zaman kendi aralarında da yarışarak eğlenceyi aksiyona dönüştüren öğrenciler, kartopu savaşıyla da karın keyfini sürdü. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın da kızağa binerek eğlenceye katıldığı etkinlikte öğrenciler, davul zurna eşliğinde oynadı, halay çekti. Yöre halkının ilgiyle izlediği Afrikalı öğrenciler performanslarıyla herkesten büyük alkış aldı. Off-Road kulüpleri üyelerinin de katıldığı şenlikte sporcular, Kargın Yaylası'nın 2260 metre rakımlı Aladiş zirvesine çıktı.'GÜZEL ANILARLA AYRILMALARINI İSTİYORUZ'Öğrencilerin renkli bir gün geçirdiğini belirten Rektör Bağ, "Bugün yurt dışından üniversitemize okumaya gelen öğrencilerimizle birlikte Kar Şenlikleri'ne katıldık ve çok güzel bir gün yaşadık. Kış mevsiminin güzelliklerini öğrencilerimizle birlikte yaşıyoruz. Bu tür etkinlikler sayesinde öğrencilerimize ilimizi ve çevremizi tanıtmış oluyoruz. Üniversitemizdeki eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönerlerken ülkemizden çok güzel anılarla ayrılmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.Sofuoğlu genç yetenekler için projesinin startını verdiDÜNYA Motosiklet şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, genç yetenekleri bulup spora kazandırma projesinin startını Sakarya'nın Akyazı ilçesinde verdi. Kenan Sofuoğlu, 15 Nisan tarihine kadar internetten yapılacak müracaatların ardından yetenekli gençlerle yollarına devam edeceklerini söyledi.Kenan Sofuoğlu 'Spora Gönül Ver' projesi kapsamındaki 'KNN54&Yamaha Yarış Okulu' projesinin startını Akyaz Pazarköy Mahallesi'ndeki Pazarköy Ortaokulu'nda verdi. Sofuoğlu öğrencilerle sohbet ederek, sorularını cevaplandırdı. Bir öğrencinin, "Ben de sizin gibi dünya şampiyonu olmak istiyorum, ne yapmalıyım?" sorusunu Sofuoğlu, "Bende sizin yaşlarınızdayken motosiklette şampiyon olmak istiyordum. Ailemin rızasını güçlükle de olsa aldım ve çalışmalara başladım. Gördüğünüz gibi şu anda karşınıza bir dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu olarak çıktım. Sizde başarabilirsiniz. Önemli olan azmetmek ve çok çalışmaktır. Başarı da arkasından mutlaka gelecektir. Kim bilir önümüzdeki yıllarda sende karşımıza bir şampiyon olarak çıkarsınız kimse şaşırmasın.ö dedi.Sofuoğlu projeyle ilgili olarak, "Sporun her dalında yaşları 12-17 arasında olan genç yetenekleri arıyoruz. Projeyi okullarımızda bulacağımız genç yeteneklerle hayata geçireceğiz. İlk olarak da Akyazı Pazarköy Mahallesine geldik ve eğitim kurumumuzda bu projenin ilk startını buradan veriyoruz. Ülke genelinde tek tek okullarımızı gezip genç yetenek aramamız ve bulmamız elbette mümkün değil. Onun için müracaatlar bugün hizmete giren web sitemize 15 Nisan tarihine kadar yapılacak. Müracaat edenleri İstanbul'a çağıracağız ve onlarla burada çalışacağız. Birkaç eleme yaptıktan sonra yetenekli bulduğumuz çocuklarımızla yolumuza devam edeceğiz. Projeme destek dünya çapında üne sahip olan Yamaha'dan geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever ise, "Dünya şampiyonumuzdan gelen teklifi hemen kabul ettik. Birlikte yola çıktık ve genç yetenekleri arayıp bulacağız. Onları da Kenan Sofuoğlu gibi şampiyon yapmak istiyoruz. Bu arzu ile yola çıktık ve projenin startını da şampiyonumuzun memleketi olan Akyazı'dan veriyoruz." dedi.Açıklamaların ardından seçilen öğrenciler Yamaha tarafından okul bahçesine getirilen özel boyutlardaki motosikletlerle tur attı.