Dha Yurt Bülteni-20

Kaynak: DHA

MAVİ VATAN TATBİKATI'NDAKİ BAZI GEMİLER, FOÇA'DA ZİYARETE AÇILDIDENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nca 3 denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'na katılan gemilerden bazıları, İzmir'in Foça ilçesinde halkın ziyaretine açıldı.Türk Deniz Kuvvetleri'nin yüzer, dalar ve uçar birliklerinin katılımıyla; Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yürüttüğü Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'na katılan gemilerden 4'ü, Foça Deniz Üssü'nün bulunduğu Leventler Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. Ziyarete açılan gemiler arasında yerli ve milli üretim amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'ın yanı sıra TCG Batıray denizaltısı, TCG Edremit mayın tarama ve avlama gemisi ile TCG Beykoz keşif karakol gemisi yer aldı. Görevli personel, ziyaretçilere gemi gezilerinde refakat etti, bilgi verdi. Ziyarete gelenler arasındaki ilkokul öğrencileri, kadın subaylarla fotoğraf çektirmek için yarıştı. Gemi salonlarında ikram da yapıldı. Konuklar, yazılı ve görsel basında fotoğraf ve görüntülerini gördükleri gemileri, yakından inceleme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını söyledi.Ziyaretçilerden Foça Reha Midilli İlkokulu Müdürü Ahmet Bakır, başta TCG Bayraktar olmak üzere Deniz Kuvvetleri'nin gemileri hakkında ayrıntılı bilgi edindiklerini, hem denizciler hem gemilerle gurur duyduklarını söyledi.

Bakan Kurum'dan İzmir'e 'sosyal konut' açıklaması

'BU ÜLKE CHP DÖNEMİNDE NE ZAMAN BAHARI GÖRDÜ Kİ?'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki programına Kemalpaşa ilçesi ziyareti ile devam etti. Kemalpaşa'da mini miting yapan Bakan Kurum, burada Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğini söyledi. Kurum, "Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar. Büyümesini, gelişmesini hazmedemiyorlar. Kara tablo çizerek halkımızı umutsuzluğa itmek istiyorlar. ve piyasalarda panik havası oluşturmaya çalışıyorlar. Biz, Gezi Parkı olayları ile başlayan süreçten en son darbe girişimine kadar bu millet liderimizin arkasında durdu. Sizler bize inandığınız sürece bizler yol yürümeye devam edeceğiz. İşte görüyoruz ki ülkemizde tüm meydanlarımız milletimizin sevgisi ile dolup taşıyor. Cumhur İttifakı kağıt ve kalemle oluşturulmadı. İçinde ülke sevdası, karşılıklı saygı var. Devletin ve milletin bekası var" dedi.CHP'nin seçim sloganına da değinen Bakan Kurum, "CHP'nin sloganı 'Martın sonu bahar.' Ben de buradan soruyorum; Bu ülke, bu şehirler CHP döneminde ne zaman baharı gördü ki bu dönem görsün? Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz, sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz, kalbinizi de biliyoruz. İkisi de sıfır. Sizin döneminiz, çöp, çamur, çukur dönemi olarak tarihe geçti. 31 Mart'ta çöp, çamur, çukur siyaseti güdenler kaybedecek" diye konuştu.'BELEDİYELER 7/24 ÇALIŞACAK'Seçmenin, 'Önce millet, memleket' diyen Cumhur İttifakı'na sığınacağını söyleyen Bakan Kurum, "İzmir ne yazık ki hak ettiği değeri göremedi. 31 Mart seçimlerinde bu değerini görecek. İzmir için gece gündüz çalışmaya hazırız. Yeter ki sizin derdinizle dertlenen belediye başkanları olsun. İşte Kemalpaşa'da var" dedi. Vatandaşa hizmet etmek için çabaladıklarını söyleyen Kurum, "Belediyelere genelge gönderdik. Belediyeler 7 gün 24 saat çalışacak. Belediyede gece gündüz hizmet edecek birini bulacaksınız ve talepleriniz anında karşılanacak" diye konuştu.'ERZURUM'A HIZLI TREN NE ZAMAN GELECEK?'Bakan Murat Kurum konuştuğu sırada bir kişi, "Erzurum'a hızlı tren ne zaman gelecek?" diye sordu. Bunun üzerine gülümseyen Kurum, "Erzurum'a hızlı tren mi? Kemalpaşa'dayız amca. Kemalpaşa'ya bir getirelim de Erzurum'a da getiririz" yanıtını verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kemalpaşa'da yapılan millet bahçesinin, Binali Yıldırım'ın adı ile açılacağını ve vatandaşlara hizmet vereceğini de kaydetti.UĞUR: MEYDAN OKUYORUMKemalpaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Arif Uğur ise yaptığı konuşmada, CHP'nin adayı Rıdvan Karakayalı'ya çağrıda bulunarak, "Rıdvan Karakayalı'ya meydan okuyorum. 5 yılda yaptıklarını getirsin. Biz de getirelim. Eğer biz 10 katını yapmadıysak adaylıktan çekileceğim" dedi.

DSP LİDERİ AKSAKAL: EMPERYAL SİSTEMİN SALDIRISI ALTINDAYIZDEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Türkiye'yi parlamenter demokratik rejimden alıp, iki partili bir sisteme doğru evriltiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. 100 yıllık Cumhuriyet değerlerini ortadan kaldıran, bizim 10 bin yıllık kültürümüzü yok etmeye çalışan bir emperyal sistemin saldırısı altındayız" dedi.DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışması kapsamında çıktığı Trakya turunda Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vatandaşlara seslendi. Hükümet Konağı önünde seçim otobüsü üzerinde konuşan Aksakal, seçimlerin yaklaştığını ve sandık başına gidileceğini belirterek, şunları söyledi:"Diyeceksiniz ki, bu seçimler neden bu kadar önemli. Size şunu söyleyebilirim 17 senedir bir iktidar eliyle yönetiliyoruz. Vatandaş 2008-2009'dan sonra çok ciddi sıkıntılar içerisine sokuldu. Ekonomimiz tıkandı, gemi karaya oturdu. Bizlere Erbakan hocamızın dediği gibi pansuman tedbirlerle uzatmaları oynatıyorlar. Parlamentodaki muhalefet partililerinde zaten derman kalmamış. AK Parti iktidarlarıyla 16 yıldır birlikte yollarına devam ediyorlar. Geçen yıl uyduruk bir şekilde ittifak hikayeleri çıkardılar. Millet 24 Haziran'da ne olduğunu anlayamadan sandık başına gitti. Türkiye'yi parlamenter demokratik rejimden alıp, iki partili bir sisteme doğru evriltiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. 100 yıllık Cumhuriyet değerlerini ortadan kaldıran, bizim 10 bin yıllık kültürümüzü yok etmeye çalışan bir emperyal sistemin saldırısı altındayız. Bunun önüne geçmemiz lazım. Halk yeniden ağırlığını ortaya koyması lazım. Demokratik Sol Parti seçimlere katılıyor diye rahatsız olan çevreler var. Bunları görüyorsunuz izliyorsunuz. İstedikleri kadar rahatsız olabilirler. DSP, 33 yıllık bir partidir. DSP'nin kurucusu dünyanın önünde şapka çıkarttığı bir lider olan Bülent Ecevit tir. Bizi geçen sene seçimlere sokmadılar biliyorsunuz. Ama nereye kadar yine seçimlere katılacağız. Hep birlikte bu ülkeyi yine kardeşçe, yine dostluk içerisinde, yine halkça paylaşan bir sisteme el birliğiyle kavuşturacağız."Büyükşehir yasası ile şehrin bütün sınırlarını belediye sınırlarına alınmasına tepki gösteren Aksakal, "Türkiye için bir katliam yasasıdır. Bunu çok net söylüyorum. Çiftçiyi, üreticiyi, tarımı ve hayvancılığı bitiren bir yasadır, tehlikeli bir yasadır. İnşallah 2023'te devleti tekrar aldığımızda bu bütün şehir yasasını değiştireceğiz. Siyaset bu değil, siyaset üreterek inşaları geçindirmektir. Hampadan paralar ile geçinmek değildir" dedi.

HDP'Lİ TEMELLİ: 31 MART TÜRKİYE AÇISINDAN HAYIRLARA VESİLE OLACAKHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Bitlis'te partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Temelli, "Tek başımıza iktidara gelemediğimiz yerlerde demokrasi güçlerini iktidara taşıyacağız. Türkiye'de AKP ve MHP bloğunu geri iteceğiz. 31 Mart Türkiye açısından hayırlara vesile olacak. Recep Tayyip Erdoğan için de emeklilik işlemlerinin başlangıcı olacak" dedi.Seçim bürosunun açılışına HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin yanı sıra Bitlis Milletvekili Celadet Gaydalı, Bitlis Belediye Başkan Adayı Faruk İşlek ve partililer katıldı.'KAYYUMLARI SÜPÜRÜP ATACAĞIZ'Belediye başkan adayları ile barış güvercinleri uçurarak konuşmasına başlayan Temelli, 31 Mart seçimlerinde tüm kayyumları süpürüp atacaklarını söyledi. Temelli, şöyle konuştu:"Hükümet, 2 yıl boyunca ülkeyi olağanüstü hal ile yönetildi. OHAL boyunca bu ülkede her türlü kötülüğe, baskıya, şiddete şahitlik yaptık. Şimdi kalmış diyorlar ki; OHAL döneminde yaratmış oldukları kayyuma hukuken haklıydı. Hayır? Kayyumlar hukuksuzluktur, bir halkın iradesini yok saymaktır. Bu irademizi yok sayanlara, en güzel cevabı 31 Mart'ta vereceğiz. Tüm kayyumları süpürüp atacağız. Sokaklarımızda kırıntıları bile kalmayacak. O kayyumu savunanlar da, onlarla beraber gidecekler. Bu kayyumu atayanlar, bu kötülüğü bu halka yapanlar, kayyum diliyle bu halkın hakkını gasp edenler, sizin hakkınızı çalanlar, hiç yüzleri kızarmadan bir de dönüp bu halka diyorlar ki; defolun gidin. Hiçbir yere gitmiyoruz. Burası bizim yurdumuz, burası bizim vatanımız. Biz buradayız, yan yanayız bir adayız ve 31 Mart'ta sandıklara gidiyoruz. Bu ülkenin beka sorunu yok. Her yerde söyledik. Bu ülkenin işsizlik, yoksulluk, geçim sıkıntısı yolsuzluk hırsızlık sorunu var. Bunlara çözüm üretemeyen bir iktidar var. O zaman gideceksiniz. Ülkenin beka sorununda 17 yıldır iktidarda olan bir parti bahsedebilir mi? Yalan burada saklı. HDP hakikatin sesidir. Bu sese tahammül edemeyenler sabah akşam bizi suçluyor. Ama korkunun ecele faydası yok. Türkiye'deki tarım sorununu çözeceğiz, hem de bu zenginliği üreterek işsizliğe yoksulluğa çözüm üreteceğiz. Kadınlar, sosyal hayatta ve istihdamda kendilerine yer bulacak. HDP kadın partisidir ve HDP iktidara gelecek. Şimdi bu ülkeni değerlerine sahip çıkma zamanıdır. O yüzden gelin canlar bir olalım, gelin omuz omuza verelim. 31 Mart'a çok az kaldı. 25 gün boyunca 7/24 çalışacağız. Her eve herkese gideceğiz. Bugün gönlü burada olan, vicdanı burada olan ama gelemeyen, gelmesi engellenen herkese biz gideceğiz."'AKP-MHP BLOĞUNU GERİ İTECEĞİZ'Temelli, tek başlarına iktidara gelemedikleri yerlerde demokrasi güçlerini iktidara taşıyacaklarını ifade ederek, "Her yerde tüm kayyum atanmış. 31 Mart seçimlerinde HDP'yi iktidara taşıyacağız. Tek başımıza iktidara gelemediğimiz yerlerde de demokrasi güçlerini iktidara taşıyacağız ve Türkiye'de AKP ve MHP bloğunu geri iteceğiz. Bu seçim Türkiye açısından hayırlara vesile olacak. Recep Tayyip Erdoğan için de emeklilik işlemlerinin başlangıcı olacak. Hep birlikte geleceğimizi var edeceğiz. Çoğulcu, demokratik ve laik bir Cumhuriyeti inşa edeceğiz" diye konuştu.

BIOR renkli görüntülerle başladı

İLK START VERİLDİMuğla'nın Bodrum ilçesinde 7'nci kez düzenlenen Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları) için bugün ilk start verildi. 15 ülkeden 400'ün üzerinde sporcunun kayıt yaptırdığı yarışların ilk gününde optimist sınıfında, seniorlar ve juniorlar kategorilerinde toplam 350 sporcu yarıştı. İlk gün, 5 grupta toplam 15 yarış gerçekleşti. Birinci gün yarışları sonunda juniorlar kategorisinde Foça Yelken İhtisas Kulübü sporcusu Mert Doğan, seniorlar kategorisinde ise A.R.M. Urla Yelken Kulübü'nden Mustafa Öztuncel birinci oldu. Cumartesi gününe kadar sürecek BIOR, aynı gün düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.