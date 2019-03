Dha Yurt Bülteni -20

Kaynak: DHA

GABAR DAĞI'NDA PKK'NIN TUZAKLADIĞI 3 SIĞINAK İMHA EDİLDİŞIRNAK'taki Gabar Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı patlayıcıyla tuzaklanmış 3 sığınak imha edildi.Şırnak 6'ncı Komando Tugay Komutanlığınca Karageçit bölgesinde bulunan Gabar Dağı'nda bugün 'Şehit Piyade Asteğmen Adnan Dertsiz Operasyonu' düzenlendi. Operasyon sırasında güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, tuzaklanmış 60 milimetrelik havan mühimmatı, 4 kalıp patlayıcı, tuzaklanmış anti-personel mayını, kalaşnikof tüfeği, keskin nişancı şarjörü, G-3 şarjörü, 4 tüp, örgütsel doküman ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.Operasyonda tespit edilen sığınaklar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.Görüntü Dökümü:----------Sığınaklar içerisinde yapılan aramalarGenel ve detay görüntüHaber: Sekvan KÜDEN - Kamera: ŞIRNAK,=============KARDAN YOLU KAPALI OLAN KÖYDEKİ DİYALİZ HASTASININ YARDIMINA UMKE YETİŞTİBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan Taşlıçay köyünde mahsur kalan diyaliz hastası Selçuk Çiftçi (32), Ulusal Medikal Kurtara Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde yaşayan diyaliz hastası Selçuk Çiftçi, olumsuz hava koşulları nedeniyle diyaliz tedavisine gidemeyince sağlık görevlilerinden yardım talebinde bulundu. Çiftçi'nin talebi üzerine harekete geçen UMKE ekipleri kar araçlarıyla köye hareket etti. Çiftçi, köye giden UMKE ekipleri tarafından paletli ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne getirerek, tedaviye alındı.Görüntü Dökümü:----------Hastanın evden çıkarılmasıHastanın ambulansa bindirilmesiGenel ve detay görüntülerHaber: Aziz ÖNAL - Kamera: BİNGÖL,=================================Bakan Dönmez: Bağımsız enerji kaynaklarına ulaşmaya ihtiyacımız var (3)'DOĞU AKDENİZ'DE PETROL VE DOĞAL GAZ BULANA KADAR PES ETMEYECEĞİZ'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ'ın daha önce termik santral yapılacağı belirtilen ancak verimsizliği nedeniyle projenin iptal edildiği Kapaklı ilçesinin Pınarça Mahallesi'nde partisinin düzenlediği etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini kaydeden Dönmez, şunları söyledi:"16 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Tekirdağ'a gelerek, bizzat gelerek hasret giderecek. Önümüzde yerel seçim var. Genel merkezin vermiş olduğu program kapsamında üç haftadır 15 ili gezdim. Bu kampanyada adaylarımıza destek olmak için geziyoruz. Muhalefet adaylarının elle tutulur projeleri ve hedefleri yok. Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Cumhurbaşkanımız ilk sınavını 1994'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık sürecinde verdi. İstanbul'da seçimi almak kolay iş değildir. Halk kendisine güvendi ve destek oldu. Seçildikten sonra bir yıl sonunda sorunlarla baş etmesini bildi. Çöp, çamur, çukur, yolsuzluk, susuzluk, hava kirliğinin üstesinden geldi. Baktılar ki, bu adamı tutamayacağız uydurma suçla mahkum etmeye çalıştılar. Ama mahkumiyet kağıtlarda kaldı. Sizin vicdanınızda mahkum edebildiler mi? Muhtar bile olamaz dediler. Başbakan, Cumhurbaşkanı oldu. Muhtarları toplayıp 'Baş muhtarınız benim' dedi. Onları bağrına bastı. 1994'te başlayan başarı hikayesi 2002'de devam etti. İlk defa bir siyasi parti girdiği seçimde tek başına iktidar oldu. O tarihlerde IMF'ye borç vardı. Enflasyon yüzde 50'lerin üstündeydi. Neredeyse uçan kuşa borcumuz vardı. IMF'ye borcumuzu kapattıktan sonra, borcun bittiği gün IMF'ye ihtiyacınız varsa biz size verelim dedik."'TÜM İLÇELERİNDE DOĞAL GAZ KULLANILAN 4'ÜNCÜ İL TEKİRAĞ OLACAK'AK Parti olarak birçok alanda yeniliğe imza attıklarını söyleyen Dönmez, "O tarihlerde elektrikler kesildi. Talebi karşılayacak şekilde üretim seviyemiz yoktu. Bugün artık fazlamız vardır. Elektrik ithalatımız, ihracatından daha fazladır. 2000'li yıllarda beş büyük ilde doğal gaz varken, şimdi Türkiye'nin 81 ilinde var. 50 milyon doğal gaz kullananımız var. 510 ilçeyi doğal gaza kavuşturduk. Kapaklı ilçemiz de doğal gaz kullanıyor. 2020'li yılın sonuna kadar Hayrabolu ve Malkara'da da doğal gaz sorununu bitirmek istiyoruz. İstanbul, Düzce, Kocaeli'den sonra tüm ilçelerinde doğal gaz olan dördüncü il Tekirdağ olacak. Eskiden annelerimiz soba ve kömürle uğraşıyordu. Şimdi birçok ilimizde doğal gaz konforuna ulaştık. Pınarça mahallemizi de bu konfordan mahrum etmeyeceğiz. Onlara da buradan sözümüzü veriyoruz. Bu mahalleye doğal gaz getireceğiz. Biraz sabırlı olacaksınız. Doğal gaz aramalarımız devam ediyor. İçinde bulunduğumuz coğrafya doğal kaynaklar da zengin bölgedir. Doğal gaz konusunda bu bölgemizde üç dört hafta önce keşif yaptık. Burada çıkardığımız gaz 300 bin hanenin 10 yıl süreyle gaz ihtiyacını karşılayacak seviyede olduğunu belirledik. Araştırmalarımız ise devam edecek. Biz yerel kaynaklarımızı sonuna kadar kullanmakta azimliyiz" diye konuştu.'KÖMÜR SANTRALİ ESKİSİ GİBİ HAVAYI KİRLETMİYOR'Bakan Dönmez, Pınarça'da yapılacak santralin iptal edilmesine de değinerek, "Kömür açısından bu bölgede yeteri kadar rezerv var. Bir taş kömürü kadar kaliteli olmasa da ortalama değerden ekonomiye kazandırmak mümkündür. Bunun için de birçok elektrik santrali çalışması başladı. Bu kapsamda Çerkezköy'de bir çalışma başlatıldı. Linyit kaynağı bulmuştuk. Mühendislerimiz raporu hazırladılar ve bakanlığa sundular. Buradaki rezervin teknik olarak ekonomiye uygun olmadığını belirledik. Bir santral işletmeye uygun olmadığı için bu projeyi hayata geçirmekten vazgeçtik. Ancak duydum ki, burada bazıları biz istediğimiz için olmadı şeklinde beyanatlarda bulunmuş. Böyle bir şey söz konusu değildir. Teknik nedenlerden dolayı yapamıyoruz. Anadolu'nun birçok coğrafyasında buna benzer çalışmaları devam ediyor. Kömür santrali eskisi gibi havayı kirletmiyor. Yeni nesil santrallerle bu projeler hayata geçiriliyor. Çevreye en duyarlı teknolojiyi kullanıyoruz. Güçlü Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarımıza ihtiyacımız var. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda azimli ve kararlıyız. Doğu Akdeniz'de çalışmalara yoğunluk veriyoruz. Bir gemi yetmedi, ikinciyi aldık. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz çalışmalarına başlayacağız. Bulamazsak sabredeceğiz ve bulana kadar pes etmeyeceğiz" dedi.'BİZ GELMESEK DE HİZMETLERİMİZ SİZİN AYAĞINIZA GELİYORDUR'Mitinge katılan kadınların gününü de kutlayan Bakan Dönmez, "Son derece bugün kadınlarımızı kararlı ve azimli gördüm. Bu ülkeyi değiştireceklerin öncü motoru kadınlarımız olacaktır. Tarihimizde birçok örnekleri vardır. Sizlerde onlardan birisi olacaksınız. Pınarça Mahallesi'ne 20 yıldır bakan gelmediğini söylediler. Bunun için ayrı memnun oldum. Gönül isterdi ki sık sık bir araya gelelim. Evinizde, işyerinizde anahtarı her çevirdiğinizde lamba yanıyorsa bu kardeşiniz sizin evinizdedir demektir. Ocağı açıp çay demliyorsanız bu kardeşiniz mutfağınızdadır demektir. Çifti kardeşlerimiz her mazot aldığında benzinlikte motorin varsa bu kardeşiniz pompacı olarak karşınızdadır. Biz gelmesek de hizmetlerimiz sizin ayağınıza geliyordur" dedi.Pınarça Mahallesi'nden ayrılan Bakan Dönmez daha sonra Kapaklı'ya geçerek ilçe teşkilatı tarafından seçim bürosunda Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programa katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Pınarça'da toplanan yöresel kıyafetli kadınlar-Bakan Dönmez'in konuşması-Bakan Dönmez'in ın kadınlara karanfil vermesi-Bakanın kadınlarla sohbeti-Dönmez'in ziyaretlerinden detaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN-Onur KAYA/TEKİRDAĞ,=======================Bakan Koca: Şiddete uğrayan sağlık çalışanının ifadesi hastanede alınacak (2)'ACİL İSTASYON SAYISI 3'TEN 19'A ÇIKTI'Edirne'nin ardından Kırklareli'ne geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı Vali Osman Bilgin karşıladı. Bakan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lüleburgaz'da 300 yataklı hastanemizin yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Bu yılın haziran ayında teslimini yapacağız. Ayrıca Vize'de 52 yataklı olan hastanemizin gerçekleşme oranı yüzde 20'lere yakın, onu da aralık ayında teslim almak üzere ihalesi yapılmış durumda. Demirköy'de ise bir entegre hastanemiz var. Bu entegre hastanemizin de kabul işlemleri bugünlerde yapılıyor. 10 sağlık kuruluşumuzun da, plan ve proje çalışmaları devam etmekte. Bunun dışında bugün özellikle acil hizmetlerinde geldiğimiz düzeyi biliyorsunuz. Acil istasyon sayımız 3'ten 19'a çıktı. Bu süreçte son 16 yılda ambulans sayımızda 3'ten 41'e kadar çıkmış oldu. Biz bu dönemde bu yıl için 3 tane 4 çarpı 4 paletli ambulansımızın teslimini yaptık. Ayrıca 6 ambulans teslimini de Kırklareli'mize yapıyor olacağız. Yani 3'ten 50'ye çıkan bir ambulans sayımız olacak" diye konuştu.'HELİKOPTER VE UÇAK AMBULANSI HİZMETLERİ ÜCRETSİZ'Bakan Koca, Kırklareli'ndeki ziyaretlerinden sonra Sağlık Bakanlığı tarafından Pınarhisar ilçesinde yaptırılan 30 yataklı Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Koca, sağlıkta büyük mesafeler alındığını ifade ederek, "Son 16 yıllık hizmet diliminde de acil sağlık hizmetlerinde de önemli bir mesafe aldık. 635 ambulanstan sayıyı 4 bin 910 ambulansa çıkardık. Yeni dönemde 800 ambulansın 400 tanesini teslim aldık ve bunların dağıtımına da başladık. Helikopter ve uçak ambulansı hizmetini bütün ülkede ücretsiz sunan bu anlamda hastadan hiçbir ücret almayan, yeri geldiğinde yurt dışından hasta vatandaşımızı getirme konusunda devrede olan çok önemli bir acil ambulans hizmetlerine de sahibiz. Bu çerçevede sağlık turizminde ambulansın ve hava ambulanslarının da ne kadar önemli olduğunu sizler takdir edersiniz. Bu hastanemizin şifa dağıtan bir hastane olmasını hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Bakan Koca, daha sonra 4 ambulansın teslimini yaptıktan sonra hastane çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bakanın gelişi-Bakanın valilik defteri imzalaması-Bakan Koca'nın açıklaması-Hastaneden detaylar-Koca'nın konuşmasıGenel ve detaylarHaber- Kamera: Mehmet YİRUN/KIRKLARELİ===========VAN'DA, 2018 YILINDA ÖLDÜRÜLEN 440 KADIN İÇİN DİLEK FENERİ UÇURULDUVAN'da, Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, 2018 yılında öldürülen 440 kadın için dilek feneri uçuruldu. Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli'nin de katıldığı anma programında kadınlar, öldürülen 440 kadın için dua etti.İlçeye bağlı Kız Kalesi'nde düzenlenen anma programına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli, kadınlar ve çocuklar katıldı. 2018 yılında öldürülen 440 kadın anısına düzenlenen anma programında kadınlar dilek fenerleri uçurarak, kadın cinayetlerinin son bulması için dilek tuttu. Programa katılan kadınlar, Kadınlar Günü'nde böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin anlamlı olduğunu söyleyerek, kadın ölümlerinin artık son bulmasını istedi.'KADINA ŞİDDET İNSANLIĞA İHANETTİR'Programda konuşan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çeçikli, kadın cinayetlerinin tekrarlanmaması için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:"3 bin yıllık tarihi kız kalemizde bulunuyoruz. 2018 yılında gerçekleşen 440 kadın cinayetinin tekrarının yaşanmaması ve konuyla ilgili farkındalık bilincini oluşturma gayretiyle 440 dilek fenerini uçurduk. Memleketimizde bu 440 kadın cinayetinin sıfırlara inmesini temenni ediyoruz. Hiçbir haklı gerekçe, kadın cinayetini meşru hale getiremez. 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir, kadına şiddet İslam'a ihanettir' sloganıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda bu etkinliğimizi Edremit'ten duyurduk. 440 fenerimizi, cinayete kurban giden kadınların anısına uçurduk"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Van genel görüntü-Kadınların Kız Kalesi'ne gelişi-Dilek fenerlerinin yakılması-Dilek fenerlerinden ve kadınlardan detaylar-Kadınlar ile ropörtaj-Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin konuşması-DetaylarOrhan AŞAN/VAN,===============================8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ'NDE AİKİDO VE JU JUTSU ÖĞRENDİLERÇANAKKALE'de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, kadınlara Aikido ve Ju Jutsu eğitimi verildi.Çanakkale'de Koza Gençlik Derneği ve Zen Code Akademi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, kadınlara bir buçuk saat süren savaş sanatları Aikido ve Ju Jutsu eğitimi verildi. Zen Coda Akademide Aikido ve Ju Jutsu Antrenörü Emre Esen tarafından kadınlara kendilerini dışarıda nasıl korumaları, çantalarını nasıl taşımaları gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Kadınlar, ardından Aikido ve Ju Jutsu ile kendilerini savunmaları adına temel bilgi aldı.'KENDİNİ SAVUNMALARI İÇİN ÖZEL BİR PROGRAM HAZIRLADIK'Eğitimi veren antrenör Emre Esen, "Koza Gençlik Derneği'yle beraber bugün kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kendini savunmaları için özel bir program hazırladık. En temel bilgiler olan nasıl düşebiliriz, nasıl sokakta kendimizi kontrol edebiliriz. Çantamızı nasıl taşımalıyız. Bunun gibi farkındalık arttırıcı bilgiler verdikö dedi.'AVCI OLURUZ'Çanakkale'de yaşayan ve 4 yıldır dövüş sanatları üzerine eğitim aldığını belirten Hanife Emre (52), "Bu sanata başladığımda bu sanatın sadece dövüş sanatları olduğunu zannediyordum. Ama halbuki kendini koruma ve savunma sanatlarıyla birleşince olayın daha farklılaştığını görüyorsunuz. Bütün kadınlarımızın gelmesi gerekiyor. Ben şuanda kendimi savunabilecek durumdayım. Ama bütün kadınlarında bu savunma sanatını yapmasını isterim. Kişisel gelişim derken hayatımızda başımıza her an bir şey gelebilir. Ama kendimizi korumayı öğrenmezsek tabi ki av oluruz. Ama burada bir şeyler öğrenirsek, avcı oluruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Aikido ve Ju Jutsu öğrenen kadınlarından genel ve detay görüntü.-Emre Esen ile röp.-Hanife Emre ile röp.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,