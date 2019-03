Dha Yurt Bülteni -20

Kaynak: DHA

PİKNİĞE GİDEN 5 KİŞİNİN ÇADIRDA CESEDİ BULUNDU (2)- YENİDENADANA'nın Karataş ilçesine balık tutup piknik yapmaya giden akraba olan Habib Topaluğurlu, Yusuf Topaluğurlu, Murat Topaluğurlu ile Ali Turan ve Zeki Kılınçcı, kaldıkları çadırda üzerinde mangal bulunan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.Olay, Karataş ilçesine bağlı Tuzla Aydınlar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Adana il merkezinden balık tutmak için 8 Mart günü Karataş'a gelen ve Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu, komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı ile birlikte sahilde çadır kurdu. Geldikleri gün gece saatlerinde yakınlarıyla telefonda konuşan 5 kişiden daha sonra haber alınamadı. 5 kişiye ulaşamayan yakınları, çadır kurulan yere geldiklerinde acı durumla karşılaştı. Çadırdaki 5 kişinin haraketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekbinin yaptığı kontrolde 5 kişinin, çadır içinde yaktıkları üzerinde mangal bulunan bacasız kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirnelerek öldükleri belirlendi. İncelemede kurulan çadırın termal olduğu ve hava geçirmediği öğrenildi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olay yeri ekibini çalışmasıÇadırdan detaylarJandarma ekiplerinden detayCenaze araçlarının gidişinden detayHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ- Eser PAZARBAŞI/ADANA,===================Bakan Çavuşoğlu: HDP'yle ittifakımız yok desinler (2)AHISKA TÜRKLERİNE ÇİFTE VATANDAŞLIKDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Akdeniz Temsilciliği'nin, Antalya'da yaşayan Ahıska Türklerinin katılımıyla düzenlediği yemeğe katıldı. Buradaki konuşmasında, çarşıda esnafı dolaşırken turizm bölgelerinde Ahıskalı kardeşini 30 metre öteden tanıdığını ve Ahıskalı Türklerle sık sık görüştüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, "Ben Ahıska Türklerini sadece 1944'te zorla sürgüne gönderildikleri ve çok acı çektikleri için sevmiyorum. Elbette o sürgün her aklımıza geldiğinde yüreğimizi yakıyor. Ama Ahıska Türkleri nereye giderse gitsin, kim olduğunu unutmamış. O süreçte en çok çileyi de Ahıskalı kadınlar, analarımız, bacılarımız çekmiş. Ahıskalılar Türk ve Müslüman olduklarını hiç unutmamışlar. Örf, adetlerini, düğünlere gidiyorum, görüyorum, çok duygulanıyorum. Bizim Türkiye'de yaşatamadığımız geleneklerimizi Ahıska Türkleri gittikleri her yerde yaşatmış ve yeni nesillere öğretmiş. O yüzden Ahıska Türklerini çok seviyorum. Bir de Ahıska Türkleri sözünün eridir, merttir. Hele kadınları herkesten merttir. E böyle bir millet sevilmez de ne yapılır'ö dedi.ANAVATANA DÖNME HAKKI ÖNEMLİYDİSiyasete başladığı ilk günden bu yana kendisini ülkesine adadığı, aynı zamanda Ahıska Türklerine de adadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Nereye gidersem gideyim, ne yaparsam yapayım mutlaka Ahıska Türkleri için daha fazla ne yapabiliriz, onlara daha iyi nasıl hizmet edebiliriz, hep bunu düşündüm. Hamdolsun güzel şeyler başardık. Her şeyden önce anavatanına, Ahıska'ya dönme hakkı çok önemliydi. Avrupa Konseyi ve Gürcistan'da yaptığımız temaslar sonucunda kanun çıktı. Zorluklar ve samimiyetsizlikler de oldu. Dil ve başka problemler oldu. Ama bu hakkın elde edilmesi önemliydi. Bugün oraya dönmek isteyen kardeşlerimize yardım etmek bizim görevimiz. Ama bu hak olduğu halde Ahıska bölgesine dönmeyen kardeşlerimizi de kimse suçlamasın, kolay değil. Dönmek ister ama kolay değil. Çünkü oraya gidecek yeni bir hayat, yeni bir iş. Biz tabii ki giden vatandaşlarımıza ev alıyoruz, cami, okul gibi hizmetleri yapıyoruz, yapacağız. Ama yine de kolay değil, gitmeyin anlamında söylemiyorum. Gidin hakkınızı elde edin, yine yaşayacaksanız Türkiye'de, Kazakistan'da veya Kırgızistan'da yaşayınö diye konuştu.ABD'DEKİ AHISKA TÜRKLERİNE ÇİFTE VATANDAŞLIKAhıska köylerinin yanı sıra Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan gibi birçok ülkede Ahıska köylerinin birçoğunu da gezdiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Özellikle bu Fergana olaylarından sonra göçmek zorunda kalan sonra da Amerika'ya giden kardeşlerimize de Amerika'da yardım ediyoruz. Amerika'da yaşayan Amerikan vatandaşlığı elde etmiş Ahıska Türklerine çifte vatandaşlık vereceğiz, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz. ve vatandaş olmak isteyenlerle ilgili bir çalışmayı DATÜB'le beraber yapıyoruz.öABD'de yaşayan Ahıskalılar için 9 bölgede cami, mescit inşa ettiklerini de dile getiren Çavuşoğlu, "Esasen bu orada yaşayan kardeşlerimiz için önemlidir. FETÖ'yle mücadele için de önemlidirö dedi.'AHISKA TÜRKLERİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPARIZ'Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerine ise vatandaşlık verme sözünü tuttuklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Sizin için kanunları değiştirdik. 3538 nolu kanunu revize ettik. Gerekirse yeni kanun da çıkarırız, Ahıska Türkleri için ne gerekiyorsa onu yaparız. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıdır. 'Ahıskalıların neye ihtiyacı varsa onu yapın' talimatını bizlere vermiştir, tüm bakanlara talimatıdır Cumhurbaşkanımızın. Sizlere de çok selam gönderdiö diye konuştu.UKRAYNA'DAKİ ÇATIŞMA BÖLGESİNDEN 800 AHISKALI GETİRİLDİDiğer taraftan ikametgah konusunda da bir sıkıntı olmadığı ve uzun süreli ikametgahın bir tek Ahıska Türklerine verildiğini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Yine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 800 kişiyi Ukrayna'da çatışma bölgesinden aldık, Erzincan ve Ahlat bölgesine yerleştirdik. Şimdi 53 aile var ve onların işe alınmasıyla ilgili yasal düzenleme var ama çalışmayı yapıyoruz, inşallah işsiz oradan gelen bir tane Ahıska Türkü olmayacaktır. Onlara da imkanlar veriyoruz, onları da çaresiz bırakamayız. Ahıska Türkleri de nerede yaşarsa yaşasın, bizi hiç yalnız bırakmamıştır. 2013 yılında, 17-25 Aralık darbe girişiminde dünyanın her yerinde Ahıska Türklerinden destek gelmiştir, bunu hiçbir zaman unutmayız. Hain darbe girişiminde de yine Ahıska Türkleri devletimizin ve milletimizin yanında olmuştur bunu da hiç unutmayacağız.öGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Toplantı detayBakan Çavuşoğlu konuşmaGökçen Enç konuşmaHaber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)=============================ÇALINTI OTOMOBİL, POLİS EKİPLERİNCE 10 DAKİKA SONRA YAKALANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobili çalıp kaçan hırsız, olaydan 10 dakika sonra kovalamaca sonucu yakalandı.Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokak'ta meydana geldi. Yeni mahallede park halinde bulunan 74 BT 371 plakalı otomobilinin çalındığını fark eden Ramazan Çetinkaya durumu polise bildirdi. İhbar üzerine otomobili bulmak için çalışma başlatan ekipler, ihbardan 10 dakika sonra çalıntı otomobili kovalamaca sonrası Şenbel sokakta durdurdu. Polis ekiplerini görünce otomobilden inerek kaçmaya çalışan şüpheli İsmail A., yakalanarak gözaltına alındı.Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil bulunduğu yerden çekici yardımı ile kaldırıldı.Görüntü Dökümü:-----------------------------Yakalanan çalıntı otomobilden görüntüDosya Adı: 1103calinti_otomobilHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),=============================EMEKLİ POLİS, ARKASINDA NOT BIRAKIP İNTİHAR ETTİANTALYA'da emekli polis memuru Ramazan Ö. (55), parkta 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, tabancayla yaşamına son verdi.Olay, saat 17.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Hasan Subaşı Parkı'nda meydana geldi. Parkta devriye yapan özel güvenlik görevlileri, ağacın altında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, tabancayla başından vurulmuş kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cesedin emekli polis memuru Ramazan Ö.'ye olduğu belirlendi. İncelemede, Ramazan Ö.'nün 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bıraktığı ortaya çıktı. Ramazan Ö.'nün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Polisten detayolay yerinden detayVatandaşlardan detayHaber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA-DHA)======================='Yeşil Reçete' operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede (2)20 KİŞİDEN 9'U TUTUKLANDIKayseri merkezli 7 ilde, yeşil reçeteyle verilen ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 20 kişiden Metin Ş., Muhammed Fatih C., Cengiz K., Erhan Ç., Haydar S., Serkan K., Ali K., Ulaş E. ve Sezer K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.KAYSERİ,===========================