Dha Yurt Bülteni-20

Karlıova'da karayoluna çığ düştü; 30'a yakın araç mahsur kaldıBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde karayolu üzerine 3 ayrı noktaya çığ düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken 30'a yakın araç mahsur kaldı.Karlıova-Yedisu ilçeleri karayolundaki Kayapınar köyü yakınlarında 3 ayrı noktaya çığ düştü. Çığın düştüğü sırada karayolundan geçen araçların büyük tehlike atlattığı öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ve hasarın yaşanmadığı öğrenildi. Çığ nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, 30'a yakın araç mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışma başlattığı bildirildi.Görüntü Dökümü-----------Çığ düşen yolda vatandaşların küreklerle yolu açmaya çalışmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl),=================Bahçeli: Sonuçlar ne olursa olsun, Cumhur İttifakı yaşayacak (2)ÇANKIRI'DA KONUŞTUMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'dan Çankırı'ya geçerek partisi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Bahçeli, Çankırılılardan destek istedi. Bahçeli, 31 Mart yerel seçiminin beka seçimi olduğunu bir kez daha vurguladı. Yerel seçimde, Millet İttifakı'nın öne çıkması halinde önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılacağını kaydeden Bahçeli, şöyle dedi:"Ardından siyasi istikrarsızlığa yatırım yapacaklar. İçeride zillet ittifakı ve iş birlikçileri, dışarıda Türk ve Türkiye düşmanları eş zamanlı şekilde üzerimize gelecekler, iç barış ve huzur ortamını baltalayacaklar. Terör örgütleri daha da bilenecek, zalimler daha da şevke gelecek. Allah göstermesin, zillet hedefine ulaşırsa şehitlerimizin kemikleri sızlayacak, ecdadımızın ruhu muazzep olacak. Bu nedenle 31 Mart'ta zillet ittifakına hiçbir şans tanınmamalı, destek verilmemelidir, tezgah ve karanlık hedefleri mutlaka engellenmelidir. Terörle mücadelenin tavsamaması, Fırat'ı doğusunun temizliği, PKK'nın, YPG'nin kökünün kurutulması, FETÖ'nün bütünüyle imhası için 31 Mart fırsattır, demokratik karar anıdır."'BİZ İTTİFAKIMIZI SIKLAŞTIRDIK, SAĞLAMLAŞTIRDIK'Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın yürüyüşünün kaosa doğru olduğunu öne sürerek, şunları söyledi:"CHP'nin yürüyüşü kriz çıkartmak, teröristleri aklamak içindir. Cumhur İttifakı ise inançlı kadrolarıyla, iradeli yapısıyla parlak ufuklara doğru yürüyüş halindedir. İttifakımız korkaklara karşı cesurların ittifakıdır. İttifakımız yalana dolana karşı ahlakın ve milli duruşun ittifakıdır. İttifakımız, hainlere, eli kanlı teröristlere, onlarla iş birliği yapan CHP'sine, İP'ine, HDP'sine karşı milli bir ittifaktır. Cumhur İttifakı, en samimi ve en saf duygularla mukaddesatına sahip çıkanların irfanlı ve inançlı ittifakıdır. Cumhur İttifakı, tarihi zaferle dolu Türk milletinin asalet ve hamiyet ittifakıdır. Bu ittifak, binlerce sene önce Orhun'dan tüm dünyaya meydan okuyan bir milletin kudretli ittifakıdır. Biz ittifakımızı sıklaştırdık, sağlamlaştırdık. Nitekim Cumhur İttifakı, Bizans'ı mağlup eden, Söğüt'ten filizlenen, Çanakkale'de yükselen, Sakarya'da şahlanan Türk milletinin muzaffer ittifakıdır. Ne kadar iş birlikçi, ne kadar Türk düşmanı, ne kadar millet muhalifi varsa önümüzdedir, hem vallahi hem billahi her adımımızda biraz daha kaçacaklardır. Her adımımızda saklanacak delik arayacaklardır. Zillet ittifakına tahammül edemeyiz. Çankırılı kardeşim inanıyorum ki vicdanının sesini dinleyecek, gelişmeleri değerlendirecek, kararını verecektir."ÇANKIRI============İzmir'de metro yer altı park istasyonu inşaatında göçük (7)ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI GECE DE DEVAM EDECEKİzmir'de iki bekçinin göçük altında kaldığı tahmin edilen Büyükşehir Belediyesi metro yeraltı otoparkı inşaatında başlatılan arama kurtarma çalışmaları, gece de devam edecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) 15 kişi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve çalışmaları yürüten yüklenici firmanın ekipleri, alanda göçük altında kaldığı tahmin edilen Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'ı aramayı sürdürüyor. Bölgede, gece çalışmaların yürütülebilmesi için ışıklandırma yapıldı. Vinç ve kepçe ile sürdürülen çalışmalara, yer yer ekipler küreklerle müdahale ediyor.Öte yandan Kızılay, bölgede ayran, çorba ve pide dağıttı. Çiftçi ve Yalçın'ın aileleri de arama- kurtarma çalışmalarını endişeli ve acılı gözlerle izledi. Aileler zaman zaman gözyaşlarına boğuldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Çalışmalardan görüntü-Ekiplerin sahadaki arama çalışmalarından görüntü-Kepçe ve vinçlerin çalışması-Genel ve detay görüntüUmut KARAKOYUN- Tekin GÜRBULAK============================İZMİR' DE DİYETİSYENİN ÖLDÜĞÜ KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAİzmir'in Konak ilçesinde, Diyetisyen Ferya Bertan' ın iki otomobil çarpışması sonucu kaldırımda yürürken hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıGörüntü Dökümü-------------------Kaza anının görüntüleriAlper KORKMAZ-İZMİR/DHA==============================MERMER MADENİNDE GÖÇÜK ANBEAN KAMERALARA BÖYLE YANSIDIBursa'nın Orhaneli İlçesinde bir mermer ocağında göçük meydana geldi. İşçilerin göçükten önce meydana gelen küçük çaplı kaymaları görüp maden sahasını boşaltması ise olası bir faciayı önledi. Göcük anı ise amatör kameralarca anbean kaydedildi. Göçükte ölen ya da yaralanan olmazken, 2 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir mermer ocağında öğle saatlerinde ufak bir göçük meydana geldi. Bu göçüğün ardından ocaktaki çalışanlar boşaltılırken, mermer ocağında akşam saatlerinde büyük bir çökme meydana geldi. Yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki mermer ocağı, büyük bir gürültüyle tamamen çöktü. Ocakta kimsenin çalışmaması faciayı önlerken 2 iş makinesi enkazın altında kaldı.Görüntü Dökümü-----------Göçük anıYaşanan panikİş makineleriBURSA,====================Şanlıurfa'da otomobil sepetli motosiklete çarptı: 2 yaralıŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde otomobil, yolun karşsına geçmeye çalışan sepetli motosiklete çarptı, motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Aligör Mahalle'de meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 DR 9122 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen ve sürücüsü öğrenilmeyen sepetli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan 2 kişi yola savuruldu. Yaralılar kazayı görenlerin ihbari ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise caddedeki işyerine ait güvenlik kamarasına yansıdı.Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Otomobil sepetli motosiklete çarpmasıKazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ve oğluVatandaşlar kaza yerinde toplanmasıSağlık görevlileri olay yerine gelmesiGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK -Kamera: -ŞANLIURFA-DHA)===============Bakan Ersoy'dan Bodrum Kalesi ve müzede inceleme (2)MİLAS'TA TARİHİ YERLERİ GEZDİMuğla'nın Bodrum ilçesinin ardından Milas'a geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada Milas Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Ersoy, burada ik olarak Hekatomnos Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. Anıt Mezar ve çevresinde incelemelerde bulanan ve Halı Müzesi'ni de gezen Bakan Ersoy'a, Milas Müze Müdürü Gülnaz Savran ve diğer yetkililer, bölgenin tarihsel yapısı hakkında bilgi verdi. Milas'a su taşımak amacıyla yapılmış su kemerleriyle iç içe olan ve antik dönemden günümüze ulaşabilmiş en önemli kalıntılarda Baltalı Kapı, Hisarbaşı Mahallesi'ndeki 3 asırlık tarihi geçmişe sahip Çöllüoğlu Han ve M.Ö. 2. yüzyıla tarihlendirilen, dünyanın yedi harikasından birisi sayılan Halikarnas Mausoleumu'nun küçük bir örneği sayılan Gümüşkesen Anıtı'nı da gezen Bakan Ersoy, ilçedeki ziyaretlerini tamamladı. Bakan Ersoy, ilçede yapılacak yeni müze hakkında da bilgi aldı.Ziyaretlerinin sonunda bir açıklama yapan Bakan Ersoy, özellikle Çöllüoğlu Hanı'nın çok özel bir yer olduğunu söyledi.'HEKATOMNOS'U ÖNÜMÜZDEKİ YILIN KAZI PROGRAMINA DAHİL EDECEĞİZ'Kendisine aktarılan bilgiler ışığında ilerideki dönemde mutlaka Milas'a çok ayrı bir önem ve destek vereceğini belirten Bakan Ersoy, "Açıkçası Milas, Bodrum Havalimanı'na evsahipliği yaparken, turizmden aldığı pay çok yetersiz. Çok güzel projeler var, sokak sağlıklaştırma projeleri. Biz bu kapsamda sokak sağlıklaştırma çalışmalarına destek olacağız. Biliyorsunuz bizim tescilli binalarla ilgili bir hibe kredi programımız var. O hibe kredi programıyla da projeleri destekleyip, buranın tam bir turizm şehri olmasını sağlayacağız. Açıkçası hem Bodrum'a olan yakınlığı hem de havalimanı olması hem de sahip olduğu kültürel ve arkeolojik değerler, tescilli binalar, meydanlarla Milas'ın çok güzel potansiyeli var. İnşallah projeleri aşama aşama hayata geçirip, Milas'ın da turizmden ciddi bir pay almasını sağlayacağız. Biliyorsunuz bizim iki ayrı destekleme projemiz var. Uzunyuva Hekatomnos Kral Mezarı'nı önümüzdeki seneki programa dahil edeceğiz. 12 ay kazı alanlarını destekleyen projeyi 1 Mart'ta hayata geçirdik. Hekatomnos Kral Mezarı'nı da önümüzdeki yıl programa dahil ederek, daha iyi kazılmasını sağlayacağız. Hem eleman desteği hem de finansman desteği sağlamış olacağız. Çok önemli bir değer, UNESCO Kalıcı Miras Listesi'ne de girebilecek adaylardan biri, o yüzden de desteklenmesi lazım. Hem Milas açısından hem de Türkiye turizmi için çok önemli. Turizm alanlarının ilan edilmesi için de çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Bakan Ersoy, daha sonra esnaf ziyaretleri de yapıp ilçeden ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Bakan Ersoy'un tarihi alanları gezip bilgi almasıHaber-Kamera: Oktay ÇAYIRLI/ MİLAS (Muğla),======================ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM MUĞLA'DAÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. İzmir- Antalya arası 519 kilometre bisiklet yolu projesinin hazır olduğunu söyleyen Kurum, Fethiye'de körfezin temizleneceğini ve TOKİ konutlarının yapılacağını ifade etti.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fethiye'de Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Yağmura rağmen partililer,açılışa yoğun katılım gösterdi. Çarşı Caddesi'ndeki törene; AK Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhittin Kayabaş, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, AK Parti Seydikemer Belediye Başkan Adayı Yakup Otgöz, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Bekir Eser, AK Parti Muğla eski milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, belediye meclis üyesi adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Fethiye'ye yaklaşık 1 saat gecikmeli gelen Bakan Murat Kurum'u, yağmur altında bekleyen kadınlar ve gençler sloganlarla karşıladı.'BODRUM- KAŞ ARASINA BİSİKLET YOLLARI'Bakan Kurum, İzmir'den başlayıp, Antalya'ya kadar uzanan 519 kilometre hatlı bisiklet yolu projelerinin olduğunu belirterek, şöyle dedi:"Bu hat içerisinde Bodrum, Datça yarımadası, Köyceğiz, Dalyan, Fethiye, Kaş arasında bisiklet yolları olacak. Oradan giren bir turistimiz, bir vatandaşımız, 519 kilometrelik güzergahta da bisikletine binecek. Fethiye içinde yine bakanlığımızca 68 kilometre bisiklet yolu projelendirdik. O proje çerçevesinde biz genel müdürlük, bakanlık olarak da o bisiklet yollarını yapacağız. Tabii biz bunları yaparken yeşili, doğayı korumak istiyoruz. Bunları yaparken bu projeler çerçevesinde hem geleceğimizi hem de o geleceğimizin teminatı çocuklarımız için daha yeşil, daha doğaya saygılı şehirler yapmak istiyoruz.Fethiye'ye çeşitli müjdelerle geldiğini ifade eden Kurum, İller Bankası Genel Müdürlüğü kanalıyla Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne 500 milyon kredi desteği sağlandığını, bu kredilerin uzun vadeli olduğunu söyledi. Kurum, "Fethiyemizde kanalizasyon şebekemiz maalesef sıkıntılı. Kollektör hattımız sıkıntılı. Atık su arıtma tesislerimize ilişkin destek vereceğiz. Aslında o körfez çalışmalarının başka etapları da bunlar olacak. Yani bir taraftan o dip temizliğini yapacağız, diğer taraftan da yapacağımız atık su arıtma tesisleri ve dere ıslahlarıyla birlikte inşallah körfezimiz çok daha güzel hal alacak" dedi.'FETHİYE'YE 300 KONUT YAPILACAK'Fethiye'ye TOKİ konutları yapılacağını da söyleyen Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:"TOKİ başkanımız burada. Hemen kendisine talimat veriyoruz. Buradaki arazimize Fethiyeli vatandaşlarımıza yönelik inşallah bir sosyal konut uygulaması başlatalım. Bugüne kadar Muğla'da Toplu Konut İdaresi'nce 3 bin 320 konut yaptık. Bunun dışında okullar, hastaneler kamu hizmet binalar gibi projeleri de tamamladık. Türkiye genelinde 50 bin konutluk proje hazırladık. Muğla'ya da bu proje kapsamında 455 konut yaptık. Bu konutlara baktığımızda 300'ü Fethiye'de 2+1 konutlar ve fiyatları 138 bin liradan başlıyor. 240 aya varan vadeyle ve 460 lira taksitle bu evleri alabileceksiniz. 3+1 konutlarda da 180 aya varan vadeyle başlıyor ve fiyatları 202 bin lira. Amacımız 2023'e kadar 250 bin sosyal konut üretmek. Bu çerçevede de çalışmalarımızı azimle sürdürüyoruz. Biz bunları yaparken hem çevremizi hem de doğamızı korumaya çalışıyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Fethiye körfezi kenarında incelemeBakanın seçim koordinasyon merkezi konuşmasıHaber- Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),=======================