Dha Yurt Bülteni -20

Kaynak: DHA

Bahçeli: Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? (2)NEVŞEHİR'DE KONUŞTUMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir Diriliş Meydanı'nda partisinin düzelediği mitingde halka hitap etti. Nevşehir'de AK Parti ile omuz omuza olduklarını belirten Bahçeli, "Onlarla ayrımız yoktur, gayrımız yoktur, istikamet ve irademiz birdir. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Biz zilletin hasmıyız, ihanetin can düşmanıyız. Hacı Bektaş-i Veli Hazretleri'nin izindeyiz, onun öğüt ve ilkeleriyle yürüyoruz. Bir olmak, iri olmak, diri olmak için Cumhur İttifakı diyoruz. Birlikten kuvvet doğar, birliğe hiçbir muhasım güç dayanamaz. Ayrılırsak, ayrı düşersek kaybederiz. Birbirimize mesafe koyarsak, birbirimizden koparsak cephemiz çöker, kalemiz düşer. Buna da hakkımız yoktur. Kaldı ki, zillet ittifakı pusuya yatalı çok olmuştur. Zillet ittifakının rehavet ve zaafımızı kolladığı gün gibi açıktır. Bu nedenle Cumhur İttifakı çelik gibi bir imana, demir gibi bir cesarete, sarsılmaz bir inanca, savrulmaz bir iradeye sahip olduğunu herkes bilmelidir. Biz Nevşehir'iz, birlikte Türkiye'yiz, hep beraber büyük Türk milletiyiz" şeklinde konuştu.'İŞLERİ GÜÇLERİ FİTNE-FESAT'Millet ittifakını eleştiren Bahçeli, "Anımız birdir, adımız birdir, doğudan batıya, kuzeyden güneye tek ses, tek nefes, bükülmez bileğiz, nitekim biz Türk milletiyiz, biz Nevşehir'iz. Zillet ittifakı bunu kabullenmiyor. Türkiye'nin diriliş ruhundan ödü kopuyor. Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız oluyor. İşleri güçleri fitne-fesat. Yatıyorlar kalkıyorlar iftira atıp yalan söylüyorlar. Çünkü mensubiyet bunalımına düşmüşler. Çünkü kimlik krizine girmişler. Çünkü kök sorunu yaşıyorlar. CHP-İP-HDP-SP-ÖDP zillette buluşmuş, zilletle bütünleşmiş. Türkiye üzerinde bölünme senaryoları yazanların esiri olmuşlar" dedi.'BUNCA ŞEHİDİ NİYE VERDİK?'CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP'nin 'Kürdistan' dediğini, batıda AK Parti'yle MHP'ye kaybettirmekten bahsettiğine dikkat çeken Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. 'Kürdistan' demek bölünme demektir. 'Kürdistan' demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır. Hatta güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bir terör devletine tahammülümüz asla yoktur. Bunca şehidi niye verdik? Bunca yıldır niye terörizmle mücadele ettik? Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bin yıllık kardeşliğimizin helal ve onurlu mensuplarıdır. Biz birlikte Türkiye'yiz. Biz geleceğimizi ay yıldız al bayrağın altında görüyoruz. Hiçbir Kürt kökenli kardeşim teröre, bölünmeye, dağılmaya ve parçalanmaya umut bağlamaz, göz kırpmaz, onay vermez. Aksini düşünen varsa bilinsin ki, tescilli vatan hainidir" ifadelerini kullandı.'KILIÇDAROĞLU, UZAKLARA SAVRULMUŞTUR'Bahçeli, ekonomiyi çökertmek için her taraftan saldırılar yapıldığını vurgulayarak, "Bekamızı düşürmek için fitne çukurları kazıyorlar, kardeşliğimize balta vurmanın yollarını arıyorlar. Uyurken ihaneti sayıklıyorlar, uyanıkken melanet planlıyorlar. Biliniz ki, CHP Genel Başkanı Cumhuriyetin kuruluş değerlerinden, yerli ve milli istikametten uzaklara savrulmuştur. Milletten alamadığı desteği zilletin şeameti ile ikame etmeye kalkmıştır. Bühtan ve bozgunculuğun yol arkadaşı, PYD ve YPG'nin paydaşı olmuştur. 'PKK/YPG Türkiye'ye saldırmaz' diyecek kadar gözüne perde inmiş, şuuruna karanlık fikirler sinmiştir. Bu ne alçaltıcı bir durum, bu ne köhneliktir?" şeklinde konuştu.'CHP, İŞGALDEN KURTARILARAK ATATÜRK'ÜN RUHU ŞAD EDİLMELİDİR'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, PKK/PYD/YPG'yi masum gösterecek kadar şirazesinden çıktığını savunan Bahçeli, "Atatürk'ün partisi terör örgütlerinin sığınağı ve saldırı üssü haline gelmiştir. PKK'nın oylarına talip olduklarını söyleyecek kadar çirkefe bulanmışlardır. CHP'ye oyunu ve gönlünü veren her kardeşim bu çürümeye bir son vermeli, bu ayarsız gidişata bir dur demelidir. CHP işgalden kurtarılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad edilmelidir. Bu olmazsa, yarınımız karanlıkta, birlikteliğimiz sallantıdadır. CHP-HDP-İP arasında kurulan şer üçgeni, ibretlik kucaklaşmalara sahne olmaktadır. FETÖ bunların yanında, PYD ve YPG ise tam arkalarındadır. Tencere yuvarlanmış yatağını bulmuş, hepsi birden zulmün ve zilletin şemsiyesi altında buluşmuştur" diye konuştu.Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR,================Akşener: Beka gitti 'beş harfliler' geldiİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Manisa programına Turgutlu ilçesinden başladı. Akşener, beka tartışmalarına değinerek, "Bu bir yerel seçim. 'Beka beka' dediler. Döndük dedik ki sandalyeniz tehdit altında değil, bir problem yok. Bu kez beka gitti 'beş harfliler' geldi" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı için öğle saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Akşener'i burada İYİ Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve partililer karşıladı. Akşener konvoyla ilk mitingi için Turgutlu'ya geçti. Akşener'i ilçe girişinde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Turgutlu Belediye Başkan Adayı Çetin Akın ve partililer karşıladı. Turgutlu merkezine parti otobüsüyle gelen Akşener'e ilçe sakinleri ilgi gösterdi. Selfie isteğini kırmayan Akşener, otobüsten halkı selamlayıp, Atatürk Bulvarı'ndaki mitinge geçti. Akşener, şunları söyledi:"Bu meydanı şenlendirdiniz, hakkınızı helal edin. Şimdi biz bir yerel seçime gidiyoruz. Sanırsınız ki Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Sakın ola bu dile aldanmayın. Bu bir yerel seçim. 'Beka beka' dediler. Döndük dedik ki sandalyeniz tehdit altında değil, bir problem yok. Bu kez beka gitti 'beş harfliler' geldi. 11 milyon oy almış CHP seçmenini, 5 milyon oy almış İYİ Parti seçmenini, 1 milyon oy almış Saadet ve Demokrat Parti seçmenini teröristlikle suçladılar. Biz yuhlamıyoruz. Neşeli neşeli seçim kampanyası yapıyoruz. Neşeniz kaçtı. Yüzlerine vurunca problem oldu. Şimdi Kemal Bey kurtardı, bana daha çok kızıyor. 'Bu kadın', arkasından 'Bayan Meral', sonra 'Hanımefendi'ye döndü. Sağ olsun beyefendi. Biz bunları yaşadık, gördük geldik. Bu 18 milyon oyu almış partilerin seçmenlerine 'terörist' dedin mi; dedin. Türkiye'nin bir bölümünde 'zillet' dedin mi; dedin. 'İllet' dedin mi; dedin. Biz sana bir şey diyor muyuz; demiyoruz. Ama buradan ilan ediyorum. Bu arkadaşlar 2002 senesinden beri Türkiye'yi uçuruyor, aşırıyor, kaçırıyor. Her seçimden sonra ayaklardaki zincirlerden kurtulunuyor. Artık bıktık bu zincirlerden. Buradan ilan ediyorum. Bana bak efendi, bu zincirleri ayağına kim vurduysa söyle ben kıracağım o zincirleri. Bıktık bu zincirlerden."'BEKAYI UYDURDULAR'Türkiye'nin her alanda ithal eden bir ülke haline geldiğini belirten Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çiftçi perişan. Çiftçiyi üretir hale getirmek için 'Mazottan ÖTV'yi indir' dedik. Ama Turgutlu çiftçisi mazotu 6- 6,5 lira alırsa elbette ürününü pahalıya çıkarır. Şimdi bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimde, belediye başkan adaylarını hizmet açısından değerlendirin. Şimdi Çetin Akın belediye başkanı seçilirse, Turgutlu'nun bekası gidiyor. Dün belediye başkan yardımcılığı yaparken bekanıza halel getirdi mi? Şimdi nasıl getirecek? Şimdi bu aziz millet yemedi bunu, bekayı uydurdular. Ama beka yokmuş, 'beş harfliler' sorunu varmış. Biri 'Meral', biri 'Kemal', biri 'Temel'. Recep ne ola ki? Recep de beş harfli. Ama o Tayyip Bey'in peşinden gidiyor. O altı harfli. Biz bu seçimlerin yerel seçimler olarak gitmesini istiyoruz. O ilçenin o şehrin sorunlarını dinlediği bir seçim olmasını istiyorum. Bugün her iki başkan için oy istemeye geldim. Onlar da gelsin. Onlar da size kendilerini anlatıp, oyu istesin. 31 Mart'ta onların kulaklarını çekin. Çektiniz mi? Ne oldu? Manisa gitti, İstanbul gitti, Ankara gitti, İzmir gitti, Bursa gitti, Samsun gitti, Trabzon gitti, Ordu gitti. Televizyonda dedi ya 'Benim ne olduğumu bilir' diye. Allah var biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Çektik mi kulağı? Ne diyecek? 'Aziz milletim verdiğiniz mesajı aldım' diyecek."BAKAN PAKDEMİRLİ'Yİ ELEŞTİRDİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren Akşener, iktidarın 31 Mart seçimlerini ısrarla yerel seçim havasından çıkarmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:"Ben tütüncü kızıyım. Ne zordur onu dizmek ama bunlar bilmez. Baktık ki Fransa'dan arpa ithal ediyoruz. Bu Tarım Bakanı daha felaket. Avrupa'nın en büyük yetiştiricisi olduğunu iddia etti arkadaş. Sen Sırbistan'dan, Fransa'dan et, hayvan ithal ediyorsun. Angus adını sayenizde öğrendik. Halbuki burada hayvan yetişirdi. Çiftçiyi öldürdüler. Bu Tarım Bakanı patates ekmesini yasakladı. Ne oldu? 15- 20 Nisan arasında soğan patates ithalatı serbest."Akşener, mitingin ardından Salihli ilçesine geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Karşılamadan görüntüMitingden görüntüGenel ve detay görüntüHaber: Mehmet CANDAN – kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,=================Savunma sanayii Başkanı Demir: Gündemimizde çok büyük projeler varSAVUNMA Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk savunma sistemleri konusunda çok büyük projelerin gündemlerinde olduğunu belirterek, daha büyük ve gelişmiş İHA'lar ile insansız savaş uçağı modeline giden bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını söyledi.Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Vali Özdemir Çakacak ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı makamında ziyaret eden Demir daha sonra teknoparkta incelemelerde bulundu. Eskişehir Sanayi Odası'na geçen İsmail Demir burada sanayicilerle bir araya geldi. Hassas imalatlar yapmanın yanı sıra tezgah ve makinelerin Türkiye'nin gündeminde olması gerektiğini kaydeden Demir şunları söyledi:"Artık gidilen noktada hassas imalatlar yapmak bir adım ama bu hassas imalatları yapacak tezgah ve makinelerin Türkiye'nin gündeminde olması gerekiyor. Giderek artan oranda bu tür hassas işlem yapan makine ve tezgahların tedariki konusunda kısıtlama olmaya başladığını görüyoruz. Özellikle Türkiye söz konusu olduğunda, daha da ötesinde savunma sanayi söz konusu olduğunda bir kısım kısıtlar itirazların olacağını, olduğunu daha da olacağını görüyoruz. Bu açıdan da tezgahlar konusunda da Türkiye'de bir gündem oluşturmak gerektiğini ve bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlarımızın da önünü açmak istediğimizi belirtebiliriz. Fiyat ve maliyet ikinci planda kalıp, teknolojiye ağırlık vermemiz gerekebilir. Ancak sistemlerin akıllandığı bu dönemde artık sadece imalat değil, imal edilen sistemlerin akıllandırılması, kablosuz iletişim, enerji transferi, akıllı enerji kullanımı ve bunların entegre olması gibi kavramların konuşulduğu bir gündem var"'GÜNDEMDE İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI VAR'Savunma Sanayii Başkanlığı olarak çok önemli projelerin gündemlerinde yer aldığını aktaran Demir, projeleri sıralarken, insansız savaş uçağı modeline giden bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını söyledi. Demir, "Gerçekten çok kapsamlı ve büyük projeler var gündemde. Milli muharip uçak projesi, atağın daha gelişmiş bir modeli olan bir helikopter projesi, daha büyük ve gelişmiş İHA'larımız, insansız savaş uçağı modeline giden bir yol haritası, bunun yanında firkateyn hava savunma sistemi taşıyan daha büyük gemilerimiz, uçak gemisi sınıfına giren gemilerimizin sayısının daha fazla olması, bunların üzerindeki sistemler, radar konusunda yapılan çalışmalar, deniz platformlarının çeşitlendirilmesi, onların üzerindeki sistemlerin yerlileştirilmesi, torpido, seyir füzesi, karadan karaya füzeler, uydu sistemleri, uydudan kontrol edilebilen sistemler, uydu fırlatma sistemleri ve insansız, kara, deniz ve hava araçlarının entegrasyonu, siber güvenlik konuları bunlar hep gündemimizde olan konular. Bunların hepsinde çok seslilik önemli ama çok sesliliği bir koroya dönüştürmek önemli" şeklinde konuştu.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bu yıl Ekim ayı sonuna doğru bir savunma sanayi zirvesi yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.Görüntü Dökümü:-İsmail Demir'in sanayicilerle buluşması-Toplantıya katılanlar-İsmail Demir'in konuşması-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-=========================Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (5)BALIK ADAMLAR BOTLA ARAMA BAŞLATTIİzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığıyla yaptırdığı yeraltı otoparkında dün gece meydana gelen göçükte kalan bekçilerden Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'a ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Göçüğün meydana geldiği şantiyede, zeminde sulun da ortaya çıkmasıyla İzmir İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, arama çalışmalarına botla devam ediyor. Balık adamlar özel kıyafetlerini giyerek çalışmalara katıldı. Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, göçüğün yaşandığı alanda çalışmaları inceledi. Nasır, Çiftçi ve Yalçın'ın ailesiyle görüştü. Nasır, "Aşağıda teknik çalışma var. Devletimiz burada, ellerinden geleni yapıyor. Ekiplerimizle sürekli diyalog halindeyiz. Çok fazla yağmur oldu. Şu anda da sanırım su borusu da patlamış, onu drene etmeye çalışıyorlar" dedi.Nasır, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini de söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın alana gelmesi-Necip Nasır'ın ailelere bilgi vermesi-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,==========================Amasya'da fuhuş operasyonu: 19 gözaltıAMASYA'nın Merzifon ilçesinde 'misafir' adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında memur ve esnafların da yer aldığı 7'si yabancı uyruklu kadın, 19 kişi gözaltına alındı.Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine, 'misafir' adıyla 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında memur ve esnafların da yer aldığı 7'si yabancı uyruklu kadın, 19 kişi gözaltına alındı. Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan uyruklu 7 kadın, sağlık kontrolü için Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kontrollerde, bir kadında cinsel yolla bulaşan 'frengi' hastalığı tespit edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Operasyon öncesi asayiş ekipleri detayŞüphelilerin emniyetten çıkarılışları detayŞüpheliler adliye çıkış detayDiğer detaylarHaber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,============================