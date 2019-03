Dha Yurt Bülteni -20

Kaynak: DHA

Meral Akşener: Olayı buraya getiren, kullanılan dildir (3)AKŞENER'E İLÇELERDE BÜYÜK İLGİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı kapsamında Akhisar'dan sonra Gördes'e geçti. Gördes Millet İttifakı'nın seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Akşener'e kadınlar büyük ilgi gösterdi. Kadınların selfie isteklerini geri çevirmeyen Akşener'le Gördesliler bol bol fotoğraf çektirdi. Parti otobüsüne geçen Akşener, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı ve Gördes Belediye Başkan Adayı Mesut Efe'yi tanıtarak oy istedi. Daha sonra Cumhur İttifakı Gördes Seçim Koordinasyon Merkezi'ndeki partililerle selamlaşan Akşener, yol üzerinde Güneşli köyünde halkın aracını durdurması üzerine kahvehaneye girerek çay içip sohbet etti.Buradan Demirci ilçesine geçen Akşener'i ilçe girişinde partililer karşıladı. Demirci Kent Meydanı'nda halka hitap eden Akşener, sağduyu çağrısı yaparak birlik beraberlik vurgusu yaptı. İki gündür Manisa'nın ilçelerini gezdiğini söyleyen Akşener, Türkiye'nin tarım alanında her geçen kötüye gittiğini belirterek, "Çiftçilerimizin hali ortada. Adaylarımızın çiftçilere yönelik güzel projeleri var. Sizlerde bu projelere değerlendirip oyunuzu vereceksiniz. Bu bir yerel seçim. Ben adaylarımız için oy istemeye geldim. Gençlerimizi görüyorum. Gençlerimiz artık gündüzleri uyuyup, geceleri oturuyor. Çünkü babalarından harçlık almamak için. Millet çözüm bekliyor. Biz sizin sorunlarınızı çözmek için geliyoruz. Unutmayın İYİ Parti kurulmasaydı ne oluru bu seçimlerin hali. Onun için bu yerel seçimleri fırsat bilip kulakları çekeceksiniz. Bundan sonra ilk seçim 4,5 yıl sonra. Kulak çekmezseniz 1 Nisan'dan sonra her şeye zam yapılacak haberiniz olsun" dedi.Konuşmasını tamamlayan Akşener, Demirci Belediye Başkan Adayı Haluk Şenyurt'u halka tanıtarak oy istedi. Akşener Manisa programının son durağı olan Köprübaşı ilçesine geçti. Burada da Köprübaşı Belediye Başkan adayı Fatih Taşlı için halktan oy isteyen Akşener, ilçeden ayrıldı.Görüntü DökümüAkşener'i karşılayan vatandaşlarVatandaşlarla çay içmesiHalka hitap etmesiDetaylarMehmet CANDAN- Cemil SEVAL/MANİSA,============Karamollaoğlu: 81 ilin tamamını kazanmak için seçime girdikSAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin oylarını artırmak için değil, 81 ilin tamamını kazanmak için seçime girdiklerini söyledi.Saadet Partisi, çok sayıda partilinin katılımıyla, Adana'daki Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda miting düzenledi. Mitinge, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yanı sıra SP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Çelebi Keyhıdır, Seyhan Belediye Başkan Adayı Ahmet Tüfekçibaşı, Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Acar, Çukurova Belediye Başkan Adayı İbrahim Ethem Can, Sarıçam Belediye Başkan Adayı Murat Önal, Saimbeyli Belediye Başkan Adayı Enes Tahsin Ayhan, Ceyhan Belediye Başkan Adayı Sezai Şimşek, Feke Beldiye Başkan Adayı Cumhur Ersöz, Karaisalı Belediye Başkan Adayı Durmuş Sarıgül, Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Şerafettin Özözen, Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Gazi Keskin, İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Vedat Menemencioğlu, Pozantı Belediye Başkan Adayı İsmail Aktaş, Aladağ Belediye Başkan Adayı Süleyman Şahin, Karataş Belediye Başkan Adayı Hasan Ali Aydın, Kozan Belediye Başkan Adayı Kazım Özgan katıldı.Mitingde partililere seslenen Karamollaoğlu, savaşa gitmediklerini, siyasi rakipleriyle hasım olmadıklarını belirterek, "AK Parti'nin artık bu ülkenin problemlerine derman olamadığını gördük, hatta yanlış politikalar sebebiyle bir sürü yeni problemin de ortaya çıkmasına vesile oldular. Biz bunu yine söylerken canlarını yakmak, onları üzmek rencide etmek için bunları söylemiyoruz. Bugün hakikaten ülkemiz çok ciddi problemlerle karşı karşıya. Bizim derdimiz onların da müreffeh, huzur içinde bir ülkede yaşamaları, tüm vatandaşlarımızın da, 81 milyon insanımızın daö dedi.Göreve gelmeleri halinde bütün işlerin ehillere verileceğini, yolsuzluğun olmayacağını, doğru imar planlamaları yapılacağını ifade eden Karamollaoğlu, "Bir şehirde ulaşım da rahat olmalı, doğru ama bunun üzerine bir takım hizmetler var ki onların mutlaka getirilmesi icap eder. Mutlaka halkla beraber olmak icap eder. Onun için biz halkımızla bütünleştik. Biz 81 milyonu kucaklamak için çıktık sözünü laf olsun diye söylemiyoruz. Biz bunu bizzat yaşıyoruz. Biz farklıyız ancak şunu hemen ifade edeyim. Bugün içinde bulunduğumuz şartlarda belediyelerimizin bir takım sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu biliyorum. Her belediye büyük bir borç yükü altında eziliyor, vatandaşı da eziyor. O borcu ödemek için tasarruf yapacağına israf etmekten vazgeçeceğine suya zam, otobüse zam. Tüm belediye hizmetlerine zamlar yağdırılıyor. Sadece zamla belediyeyi ayağa kaldıramazsınız. Tasarrufa riayet etmek şartö diye konuştu.31 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken seçilebilecek adaylar belirlemeye ve oyları artırmak için değil, kazanmak iddiasında bulunduklarını kaydeden Karamollaoğlu, şunları söyledi:"Bana bazen soruyorlar. 'Kaç tane il, kaç tane ilçe, kaç tane beldede kazanmayı düşünüyorsunuz?' Benim de cevabım çok açık ve net. 81 ilin tamamında kazanmak için seçime girdik biz. 970 civarında ilçenin tamamında kazanmak için seçime giriyoruz. Geriye kalan 300 civarındaki beldelerin tamamında seçimi kazanmak için seçime giriyoruz. Biz milli görüşçüyüz. Milli görüş kimseye karşı tavra atmak için, 'Biz sizden üstünüz' diyen bir anlayış değil. Bu ülkenin, bu memleketin, hatta bu dünyanın daha huzurlu, daha müreffeh bir ülke ve dünya olabilmesi için sağlam prensipleri olan bir anlayış ve görüştür. Bunun için biz farklıyız. Bunun için de biz şu anda bizi tanımayan, prensiplerimizi ve düşüncemizi bilmeyen tüm kardeşlerimize kucağımızı açtık, 'Gelin bu mücadeleyi birlikte yönetelim' diyoruz. Biz bu kararlılığı gösterdiğimiz için birileri bizi ısrarla 'Siz falancalarla berabersiniz, teröristlerle irtibattasınız' diyorlar ama yanlış bir düşüncenin içinde olduklarını bilmelerini arzu ediyorum.öGÖRÜNTÜ GEÇİLDİNuri PİR- Akif ÖZDEMİR/ADANA,===============================Ömer Çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum belediyelerini eleştirdiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bodrum'da STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldiği toplantıda Bodrum'daki belediyecilik hizmetlerini eleştirdi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ilçedeki STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Toplantıya Ömer Çelik'in yanı sıra Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete ile İlçe Başkanı Ömer Özmen, MHP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Varan, Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Tahir Ateş, Bodrum'daki çeşitli STK'ların temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.Toplantı öncesi Ömer Çelik ve beraberindekiler, Oasis AVM içerisinde kısa bir gezinti yaparak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, ardından toplantı salonuna geçti. Burada ilk konuşmayı yapan Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Tahir Ateş, ilçedeki altyapı hizmetlerini eleştirdi, "80'lerin Bodrum'unu yaşıyoruz. 80 yılından beri Bodrum'da hiçbir şey değişmedi. Biz Bodrum'un turizmini geliştirelim diyoruz ama gittiğimiz yerler foseptik, çukur, çamur, çöp. CHP'nin 3Ç'si, çöp, çukur, çamur. Bodrum bu kaderi hak etmiyor. İnşallah 31 Mart'ta Bodrum'u bu 3Ç'den kurtarmaya var mıyız arkadaşlar'ö dedi.Ardından konuşan Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de "Bodrum'u bir an önce bu ehil ellere teslim etmemiz lazım. Artık duygusallığı, 'Ben 30 yıldır bu partiye oy verdim' gibi düşünceleri bırakmamız lazım. Tahir kardeşimizi tanıyorum ve çok iyi bir doktor olduğunu biliyorum. İnşallah bu kısa zamanda çok iyi bir siyasetçi ve yerel yönetici olacak. 'Aman ha, Ak Parti gelirse Muğla ve Bodrum elden gider' diyorlar. Yahu Bodrum elden gitmiş zaten. Bizim bir önce Bodrum ve Muğla'yı ele almamız lazım. Ben çok umutluyum.ö diye konuştu.CHP'Lİ MUĞLA VE BODRUM BELEDİYESİNİ ELEŞTİRDİAk Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in ardından kürsüye çıkan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Muğla ve Bodrum belediye başkanlarını eleştirdiği konuşmasında şunları söyledi;"Bodrum bu toprakların, memleketin incisi olmuş bir yer. Bütün dünyanın gözdesi, Türkiye'nin gözdesi bir yer. Bodrum'un bu Allah vergisi güzelliklerini maalesef belediye eliyle sellerle, felaketlerle, insanların kaliteli bir hayat sürmesiyle orantılı olmayan işlerle yıllardır karartmış durumda buradaki belediye başkanlığı. Biraz önce belediye başkanımız, milletvekilimizle birlikte bu AVM'deki işyerlerini gezerken bir vatandaşımız dedi ki; 'Bunları düzeltin' dedi. Ben kendisine düzeltileceğini ve Tahir başkanın seçilmesi gerektiğini söyleyince o sırada bizde hiç olmayan bir şeyi yaptığımızı düşünmüş acaba partizanlık mı yapıyorlar diye bir soru sordu. 'Yani kazanmasanız hizmet etmeyecek misiniz? dedi. Bende kedisine dedim ki şimdiye kadar burada belediyeler bizim değildi fakat merkezi bütçeden, Muğla'dan Bodrum'a gönderilen bütçelere bakın olağanüstü bütçeler bunlar. Muğla'ya verilen önemin göstergesi Bodrum'a verilen önemin göstergesi inanılmaz şekilde. Merkezi hükümetimiz buraya Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminden itibaren ister belediye bizden olsun ister olmasın, her türlü yatırım yapılmıştır. Her türlü ihtiyacı karşılanmıştır ama tabi bugünün dünyası demokrasinin ve hizmetin yerelden parlatıldığı bir dünya. Yani siz merkezi hükümetten ne kadar ilgi gösterirseniz gösterin Muğla'ya ve Bodrum'a, eğer orada yerel ve vizyoner bir belediye başkanı yoksa, bulunduğu yerden ileriye götürmek gibi kaygısı ve projeleri yoksa, maalesef o yer yerinde saymaya devam ediyor ve geriye gitmeye devam ediyor. Bodrum açısından böyle bir şey söz konusu."BODRUM'UN TANITILMASINA BÜYÜK ÖNEM VERİLİYORBodrum'un tanıtılmasına büyük önem verdiklerini belirten Ömer Çelik, "Bodrum bugün belki tek başına Türkiye'nin tüm turizm gelirini elde edebilecek şehrimiz. Bundan sonra da esasından Bodrum'a daha çok turist gelmesi değil, daha çok paralı turist gelmesine uğraşılması gerekir. Buraya daha çok imkan gelmesine uğraşılması gerekir. Bodrum dünyanın yükünü çeken bir yer değil tam tersine dünyaya yaşam veren bir yer olması gerekir. Şimdi benim Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığım dönemde de Bodrum'un tanıtılmasına Türkiye'nin tanıtılmasına ne kadar önem verilirse, İstanbul'un tanıtılmasına ne kadar önem verilirse, Antalya'nın tanıtılmasına nasıl ayrı önem verilirse Bodrum'un tanıtılmasına da ayrı önem verilir. Fakat siz istediğiniz kadar bütçe hazırlayın, istediğiniz kadar bütçe koyun, burayı istediğiniz kadar tanıtın, buradaki sel görüntüleri dünyaya yayıldığı andan itibaren bir belediye başkanın vizyonsuzluğunun bedelini bütün Bodrum halkı öder, bütün Türkiye öder." dedi.'2002'DEN BU YANA İSTİKRAR YENİDEN TESİS EDİLDİ'Ömer Çelik Türkiye'de siyasi krizlerin yaşanmaması için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğini belirterek şöyle devam etti:"Bundan sonra yapmamız gereken şey şudur; Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine neden geçtik, parlamenter sistemde neredeyse her bir senede bir hükümet değişiyordu. AK Parti hükümetlerinin göreve gelmesinden itibaren 2002'den bu yana istikrar yeniden tesis edildi. Fakat 7 Haziran seçimlerinde gördük ki 2015'de, yeniden koalisyon tehlikesi var. Hükümet kurulamadı biliyorsunuz daha sonra 1 Kasım seçimlerine gidildi. O zaman Türkiye'yi siyasi krizlerin içerisinde bırakmayacak bir model nasıl buluruz diye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin özelliği şu; Hiç kimse sizin iradenizi çalamaz. Siz kimi seçmişseniz o saat hükümet kurulmuş demektir. Koalisyon pazarlıkları, iktidar pazarlıkları, bakanlık pazarlıkları yoktur. Niye? Çünkü Türkiye'yi siz yönetirsiniz. Türkiye'yi yönetmeye hakkı olan sizsiniz. Vatandaşımız ne derse Türkiye o şekilde yönetilir. Eskiden siyasiler iktidara giderken vatandaştan oy isterken onun sesini dillendirir, onun sesine kulak verirdi. İktidara geldikten sonra ise vatandaşın sözüne kulak vermeyi unuturlardı. Bizim siyaset tarzımızın bir özelliği de; Biz iktidara geldikten sonrada sadece ve sadece sizlerin sesine kulak veririz başkasının sesini dinlemeyiz."CUMHURBAŞKANIMIZIN BODRUM'A İLGİSİ YÜKSEKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bodrum'a ilgisinin yüksek olduğunu belirten Çelik, "Ne kadar utanç verici bir şeydir Bodrum'da sel felaketinin olması, kardeşlerimizin vefat etmesi. Ne kadar felaket bir şeydir Bodrum'da böyle bir koku olması. Tam tersine dünyanın gözdesi olabilecek bir yer Bodrum. Bütün bu haline göre bir dünya buraya akmaya çalışıyor. Ama bu engellerle engellenmeye çalışılıyor. Size kesin bir şekilde söylüyorum, Bodrum konusundaki kararlılığımız, Cumhurbaşkanımızın buraya ilgisi çok yüksek. En önemli sözümüz de şudur, bizim belediye başkan adayımızı lütfeder de seçerseniz size söz veriyoruz, Bodrum Belediyesi belediye binasından yönetilmeyecek, böyle toplantılarla sizle beraber yönetilecek. Bodrum'dan ayrılan aklında çöp kokuları değil, çiçek kokularıyla ayrılacak, sellerle değil."AK Parti'nin farklı hayat tarzlarını garanti altına aldığını dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:"AK Parti Bodrum ve Muğla'da hayat tarzını tehdit ediyor' diyorlar. Bu yeryüzünde üretilmiş en büyük yalanlardan biridir. Biz geldikçe hayat tarzı daha çok garanti altına alınmıştır. Hiç kimse hayat tarzının tehdit edildiğini söyleyemez. Sadece birisi çıksın Bodrum sokaklarına, birbirinden farklı hayat tarzlarının nasıl özgürce ve barış içerisinde yaşadığını görecektir. Bizim teşkilatlarımız içerisinde farklı hayat tarzında arkadaşlarımız var. Biri diğerini bir tehdit değil, zenginlik olarak görür. Biz büyük bir kitle partisiyiz ve Türkiye'nin büyük çoğulculuğuna inanıyoruz. Türkiye'de herkesin kardeşliğine inanıyoruz. Adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti.öTAHİR BAŞKAN, İŞLEM TAMAM"Gelin, Bodrum'un yıldızını en yükseğe çıkarmak için hep beraber dayanışma içerisinde olalım. Kol kola diğer kardeşlerimizi de ikna edelim, 'Tahir Başkan, İşlem Tamam' demeye başlayalım.ö diyerek konuşmasını sürdüren Ömer Çelik, "Biz şu iddiada bulunuyoruz, çok uzun zaman değil, 6 ay, 1 sene, 2 sene bütün bu radikal dönüşümleri gerçekleştirecek şekilde projelerimiz, vizyonlarımız hazır. Tahir başkanımızın arkasında Cumhurbaşkanımız var, hükümetimiz var. İnşallah Bodrum'da belediyeyi alırsak, bu salonda aynı grupla kutlamayı beraber yapalım." dedi.Ömer Çelik, konuşmasının ardından partililerin yoğun ilgisi altında salondan çıktı. Burada partilileri Çelik'le özçekim yapmak için birbirleriyle yarıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla'ya gitmek üzere Bodrum'dan ayrıldı.Görüntü Dökümü-Ömer Çelik'in AVM'de dolaşması-Ak Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Tahir Ateş Konuşması-Ak Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir Konuşması-Ömer Çelik Konuşması-Ömer Çelik'in yoğun ilgi arasında Bodrum'dan ayrılmasıMehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla),=============================Bakan Varank: İş ve AŞ için devletin tüm imkanları seferber ediliyor (4)BAKAN VARANK, SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELDİAksaray'da ziyaret ve incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akşam yemeğinde sanayicilerle bir araya geldi. Yeni Zelanda'daki 49 kişinin öldüğü 2 camiye yapılan terör saldırısını kınayan Varank, "İslam karşıtı bu terörist saldırının tüm yönleriyle ve bağlantılarıyla, aydınlatılması için bizde Türkiye Cumhuriyeti olarak konusunun yakından takipçisiyiz. Oradaki şehitlerimiz ve yaralılarımızın her birinin hakkını ve hukukunu her platformda sonuna kadar savunacağımızın bilinmesini istiyoruz" dedi.İş verenlere desteklerinin sürdüğünü belirten Varank, "Aralık 2020'ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam edilirse bu süre 18 aya çıkacak" diye konuştu.Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisi kapsamını genişlettiklerine değinen Varank, şunları söyledi:"Gördüğünüz gibi yükünüzü almak için uğraşıyoruz, siz de çabamızı karşılıksız bırakmayın. Bu arada getirdiğimiz başka yenilikler de var. OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik, arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk indirim yaptık. Bakanlığımızın sera yatırımı teşviklerini arttırdık. KOSGEB açık olan 10 farklı destek programıyla başvurularınızı bekliyor. Bu imkanları en iyi şekilde değerlendirip yeni piyasalar keşfedebilir, ürünlerinizi çeşitlendirebilirsiniz."Görüntü Dökümü--------------------Bakan Varank'tan detayBakan Varank'ın konuşmasıHaber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))==============================================TIR'a çarpan otomobil, yandı: 2 yaralıOSMANİYE'de kontrolden çıkarak TIR'a çarpan otomobil alev aldı. Kazada otomobilin sürücüsü Mustafa Ulusoy ve yanındaki Sibel Ulusoy yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçe çıkışı yakınlarında meydan geldi. Mustafa Ulusoy yönetimindeki 31 K 2365 plakalı otomobil iddiaya göre kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 80 GU 797 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazanın ardından otomobil bir anda alev alırken, yaralanan sürücü Mustafa Ulusoy ve yanındaki Sibel Ulusoy, olarak çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, otomobildeki alevler TIR'a da sıçradı. İki araç kısa sürede kullanılmaz hale geldi. İtfaiye, iki aracta çıkan yangını kısa sürede söndürürken, ağır yaralı olan Sibel Ulusoy ve Mustafa Ulusoy sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü-----------------------TIR ve otomobilin alevler içindeki haliİtfaiye erlerinin TIR ve otomobili söndürmeleriAraçların yanmış haldeki görüntüleriSüre: 01'31" Boyut: 171 MBHaber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,===========================