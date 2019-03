Dha Yurt Bülteni-20

Kaynak: DHA

Kılıçdaroğlu'dan Kocaoğlu'na teşekkür: Kendisini İzmir'e adadı (5)TORBALI'DA KONUŞTUCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de gün boyu sürdürdüğü seçim çalışmalarına Torbalı ilçesinde devam etti. İlçede seçim otobüsü üzerinden halka seslenen Kılıçdaroğlu'nu görmek isteyenler, evlerin çatı katlarına çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun mitingine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da katıldı. İzmir Milletvekili olmaktan gurur duyduğunu belirterek konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Gideceğiz sandığa oyumuzu kullanacağız. CHP'li olan yerlerde CHP'li, İYİ Partili olan yerlerde İYİ Partili başkanları seçeceğiz. Demokrasiye sahip çıkma iradesini hep birlikte göstereceğiz. Mustafa Kemal'in Türkiye'sinde demokrasiyi yeniden canlandıracağız. İsmail beyi dinledim, artık ona aday demiyorum. Seçtikten sonra geleceğim, bir çay kahvesini içeceğim" dedi.'HER MAHALLEYE BİR KREŞ'Belediye başkanlarının istihdam yaratmasını isteyen Kılıçdaroğlu, Torbalı'da her mahalleye bir kreş yapacaklarını belirterek, şöyle dedi:"Belediyeler her mahalleye bir kreş yapacaklar. Çalışan kadınlar çocuğunu güven içinde bırakmalı. Kadın çalışmıyorsa onun da gezmeye hakkı var. Onun da çocuğunu güven içinde bırakacağı bir güvene ihtiyacı var. Kreş en az 10 kişinin çalışacağı alanlar demek. Yeni iş alanları yaratacak. Sarayda oturanlar kavga istiyor. Biz barış istiyoruz, biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Biz yaşam felsefemizden dolayı tüm insanları kucaklarız."'İSTEDİĞİ KANUNLARI ÇIKARDILAR'Torbalı'nın sanayi ve tarım kenti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "İşsizliğin olduğunu da biliyorum. AK Parti'ye oy verenleri, 'Niçin oy verdin' diye bir suçlama yapmam. 17 yıldır oy verdin, tek başına iktidar yaptın. İstediği kanunları çıkardılar. Devletin bütün kadrolarını atadılar. Elini vicdanına koy kardeşim" diye konuştu.'BELEDİYEYİ BİLEREK BATIRDILAR'CHP'nin Torbalı Belediye Başkan adayı İsmail Uygur ise "Sizlerle birlikte el ele gönül gönüle vererek kazanacağız. Mahkeme kumpası ile gasp ettikleri belediyemizi geri alacağız. Bunlar sadece belediyeyi gasp etmekle kalmadılar, bilerek ve kasten batırdılar. Bütün değerli konut imarlı arsaları satılmış. Bu belediyeyi hakikaten bu zihniyetten kurtarılmayız. İnşallah hep birlikte kurtaracağız. İşimiz zor ama kimse kuşku duymasın. Nasıl daha önce başardıysak hep birlikte yine başaracağız ve belediyeyi derleyip toparlayacağız. Talip olduğumuz görevin ne kadar zor olduğunu biliyoruz ama oy veren herkesin desteğine ihtiyacımız var. Biz herkesten oy istiyoruz. Torbalı'nın geleceğini düşünen herkesten oy istiyoruz. Söz veriyoruz ki asla bize oy verenleri pişman etmeyeceğiz, sizlerin başınızı önünüze eğmeyeceğiz. Ne diyoruz; Nerede kalmıştık? 1 Nisan günü kaldığımız yerden başlayacağız" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de tüm gün süren seçim çalışmalarına, akşamın ilerleyen saatlerinde Tire ilçesinde devam etti. Millet İttifakı'nın Tire Belediye Başkan adayı İYİ Partili Atakan Duran'ın seçim ofisinin önünde, seçim otobüsü üzerinden halka seslenen Kılıçdaroğlu, vatandaşların 'Hak, hukuk, adalet' sloganları atması üzerine, "Öyle anlaşılıyor ki siz korsan bir miting yapıyorsunuz. Hepinizi tutuklayıp Silivri'ye göndereceğim" diye espri yaptı. Daha sonra Atakan Duran'ın desteklenmesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Size daha yakın olacak hiçbir ayrım yapmadan hepinizi kucaklayacak biri var. Atakan başkan, onu size emanet ediyorum. Atakan başkan Tire'de hepinize hizmet edecek. Kimseyi ötekileştirmeden hepinizi kucaklayacak" dedi. Ardından, 'Bay Kemal' eleştirilerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben halkın sorunlarını dile getirdiğim zaman, bana 'Bay Kemal' diyorlar. Ama Bay Kemal olmak kolay değil. Bay Kemal, herkes gibi çocuğunu askere gönderir. Bay kemal hiç kimsenin yaşam tarzını siyasete malzeme etmez. Bay Kemal için millet neyse vatan da odur. Zalimin önünde eğilmedim ve asla eğilmeyeceğim. Güzel Türkiye için birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu. Ardından Bayındır'ın Yusuflu Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye geçen Kılıçdaroğlu, çay içti, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bakan Soylu, Konya'nın Seydişehir ilçesinden sonra Ereğli ve Karapınar ilçesinde de partisi tarafından düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.Bakan Soylu, bu millete onlarca yıldır kan kusturulduğunu belirterek, "Doğu'sunda, Güneydoğu'sunda, Kuzey'inde, Batı'sında, İç Anadolu'sunda milleti kahrediyorlar, millete kan kusturuyorlar. Bu millete kan kusturanla, kan kusturmazsak Allah hesabını sorsun" dedi.HDP'li milletvekillerini eleştiren Soylu, "Kandil'in robotudurlar, uşağıdır. Kandil'de kimin uşağıdır biliyor musunuz? Ben sözümü midemde saklamam. Kandil'de Amerika'nın uşağıdır, Avrupa'nın oynaşıdır" diye konuştu.'KILIÇDAROĞLU, MÜSLÜMANLARA KABAHAT BULUYOR'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bakan Soylu, şunları söyledi:"Herkesle beraber oldu. Dün de Müslümanlara kabahat buluyor Yeni Zelanda işiyle ilgili. O, bu toprakların, bu medeniyetlerin faydasına gelebilecek hiçbir şeyin arkasında durmaz. O, bu toprakların, bu medeniyetlerin üzüldüğüne, üzülmez, sevindiğine sevinmez. Şimdi bir oyun kuruyor. 4.5 yıl seçimsiz dönem var. Açıkçası Türkiye'nin önünü nasıl tıkarım diye kiminle iş birliği yaparım diyor. İş birliği yaptı da. Bu seçimlerde zillet ittifakı denilen ittifak oluşturdu. İçinde PKK var mı, HDP var mı, Pensilvanya'daki şarlatan var mı, içinde Saadet Partisi, İYİ Parti var mı? CHP var mı? Ben bunlardan bir şey anlamadım. PKK'yı, FETÖ'yü anlamdım da Saadet ve İYİ Parti bunları. Ömür boyu CHP, Türkiye'ye çivi çaktı mı Allah rızası için söyleyin."'PARTİSİNDE LANETLE ANILACAK'Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Soylu, "Bu Kılıçdaroğlu var ya, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra kendi partisinde lanetle anılacak. Tarihin en büyük kötülüğünü yapmakta, terör örgütüyle iş birliği yapmaktadır. Güya geçen diyor ki, 'Kim terörle iş birliği yapıyorsa Allah belasını versin.' Tezgaha bak. Bırak bu lafları. O lafları FETÖ, Pensilvanya'da 15 Temmuz günü söyledi. 'Kim darbe yaptıysa Allah belasını versin' dedi. Diyeceksin ki, kim PKK ile iş birliği yapıyorsa, Allah belasını versin. Kim onlardan oy bekliyorsa, Allah cezasını versin" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------------Bakan Soylu, Ereğli'de halka seslendiBakan Soylu Karapınar'da halka seslendıHaber- Kamera: KONYA================================Bakan Varank: Müslümanlar olarak, silkelenmemiz gerekiyorSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bitlis'te kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Yeni Zelanda'da camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin konuşan Bakan Varank, "Türkleri Boğaz'ın öte yanına kovmaktan, minareleri yıkmaktan, Cumhurbaşkanımızı öldürmekten, Ayasofya'yı geri almaktan bahsediyorlar. Bizim bu durum karşısında, şu topraklarda 1000 yıldır Ezan-ı Muhammedi sesinin altında yaşayan Müslümanlar olarak, silkelenmemiz gerekiyor. Tarihimize, sahip olduğumuz değerlere sıkı sıkıya sarılmamız ve buna yakışır bir şekilde tutum sergilememiz gerekir" dedi.Seçim çalışmaları kapsamında Bitlis'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Bakan Varank, daha sonra polis evinde kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu'nun eşlik ettiği toplantıda konuşan Bakan Varank, evliyalar şehri Bitlis'e üniversiteyi 2007 yılında AK Parti Hükümeti döneminde kazandırıldığını söyledi.'YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA KARŞI TUTUM SERGİLEMEMİZ GEREKİR'Yeni Zelanda'da camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin konuşan Bakan Varank, "Yeni Zelanda'da dün Müslüman kardeşlerimizi katleden o teröristlerin, dünyanın bir ucundan bizim ülkemize yönelik tehditlerini bir aklınıza getirin. Saldırıda kullandıkları silahın üstünde bile 1389'da 1. Kosova Savaşı'nda Sultan Murat'ı şehit eden Sırp katilin adı yazıyor. Türkleri Boğaz'ın öte yanına kovmaktan, minareleri yıkmaktan, Cumhurbaşkanımızı öldürmekten, Ayasofya'yı geri almaktan bahsediyorlar. Bizim bu durum karşısında, şu topraklarda 1000 yıldır Ezan-ı Muhammedi sesinin altında yaşayan Müslümanlar olarak silkelenmemiz gerekiyor. Tarihimize, sahip olduğumuz değerlere sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Her yerde ifade ediyoruz, sorumluluğumuz çok büyük. Koca İslam coğrafyasına karşı sorumluluğumuz var. Buna yakışır bir şekilde tutum sergilememiz gerek" dedi.'ÇUKUR KAZAN TERÖRİSTLERİ ŞEHİRLERİMİZDEN KOPARIP ATTIK'Çukur siyaseti üzerinden HDP'yi eleştiren Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Yıllarca bölgeyi bazı değerlerden uzak, hiç hak etmediği şekilde anılmasına sebep olanlar var. Bizlerden bu mirası kaçırmak istediler. Geçmişle aramıza bir set çekmek istediler. Günde 5 vakit aynı kıbleye yönelen, kalpleri birbirinden gayri düşürmeye çalıştılar. Selahaddin Eyyubi'nin, Sultan Alparslan'ın, Yavuz Sultan Selim'in ordularında omuz omuza çarpışan, bin yıldır bu topraklarda Ezan-ı Muhammedi'yi hakim kılmak için mücadele eden kardeşleri 'Kürt, Türk, Zaza, Çerkes' diye ayırmaya kalktılar. Yasak koyanlarla, kimlik siyaseti istismar siyaseti yapanlar hep karşılıklı olarak birbirlerini büyüttüler. Ama biz bu düzeni bozduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kimsenin atamadığı cesur adımları kararlılıkla attı. Geçmişin utanç düzenlemelerini, yasaklarını bir bir kaldırdı. Dini, siyasi, kültürel tüm özgürlüklerin alanını genişletti. İşte bu bölgede kimlik siyaseti yapan, istismar siyaseti yapan o malum anlayışın en büyük rahatsızlıkları zeminlerini kaybedişleri oldu. O yüzden ülkemiz dışında kendilerine vaat edilen başka rüyalara kapıldılar. Batı başkentlerinden kulaklarına fısıldananlarla, Türkiye'de şehirlerimizi talan etmeye, huzurumuzu dinamitlemeye kalktılar. Birinci görevi milletinin canını, malını, neslini korumak olan devletimiz elbette ki; bu çapulculara meydanı boş bırakamazdı. Nitekim bırakmadık da. Önce şehirlerimizi çukurlarla, barikatlarla talan eden, evlerimizi yakıp yıkan teröristleri şehirlerimizden koparıp attık. Ardından tüyü bitmemiş yetimin hakkını Kandil'e akıtan, milletin verdiği yetkiyi teröre yataklık için kullanan belediyeleri tekrar milletin hizmetine soktuk. Şimdi Bitlis'e, Van'a, Ağrı'ya, Diyarbakır'a gelip 'irademizi gasp ettiler' diye atıp tutanlar var ya, onlar hem yüzsüzler hem de yalancılar. Milleti hiçe sayıp Kandil'den belediyeleri yöneterek asil milletin iradesini gasp edenler kendileri. Şimdi utanmadan sıkılmadan yine milletin karşısına geçip oy istiyorlar."'BİTLİS'E 16 YILDA, 12 MİLYARLIK YATIRIMLAR YAPILDI'Bitlis'e yapılan yatırım ve hizmetlere de değinen Bakan Varank, "Bitlis'te son 16 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 12 milyar lirayı bulan yatırımlar yapıldı. Her alanda çok büyük hizmetleri Bitlis'e kazandırdık. TOKİ vasıtasıyla 4 bine yakın konutu kente kazandırdık. Şehirlerimizden çapulcuları söktük attık. Artık şu bölgedeki dağlarımız, yaylalarımız teröristlerin cirit attığı yerler olmaktan çıktı. Turizmin canlandığı kayak yapılan, spor yapılan, piknik yapılan yerler oldu. Bu tablonun değişmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Tehditle, şantajla, baskıyla milletimizden oy toplama dönemi artık sona erdi. Devletimiz tüm gücüyle milletinin yanında. Hiçbir çapulcuya göz açtırmayız. Bitlis'i, diğer şehirlerimizi, bölge insanımızı asla Kandil'den atananların insafına terk etmeyeceğiz. O yüzden içiniz rahat olsun. Bize güvenin, devletinize güvenin" diye konuştu.Konuşmanın ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu tarafından Bakan Varank'a çeşitli hediyeler takdim edildi. Geceyi Bitlis'te geçirecek olan Varank, yarın Siirt ve Batman illerinde çeşitli programlara katılacak.Görüntü Dökümü----------------Esnaf ziyaretiKonuşmasıÖzcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,==========================Trabzon'da saman yüklü kamyon devrildi, yol kapandıTRABZON'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyon, devrildi. Kaza sonrası, Karadeniz Sahil Yolu'na bağlantı yolu bir süre trafiğe kapandı.Kaza, saat 18: 00 sıralarında Ortahisar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'na bağlantı yolunda meydana geldi. Ali Eratan yönetimindeki 61 K 5187 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Ali Eratan ile yanındaki babası Turan Eratan yara almadan kamyondan çıktı. Devrilen kamyondaki saman balyaları ise yola saçıldı. Trafiğe kapanan yoldaki saman balyaları çevredekiler ve polis ekipleri tarafından kaldırıldı. Kamyonun çekici ile kaldırılmasının ardından 1 saat kapalı kalan yol, yeniden trafiğe açıldı. Kamyonun çekici ile kaldırılmasının ardından 1 saat kapalı kalan yol, yeniden trafiğe açıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Trafiğe kapanan yoldan görüntüler-Etrafa saçılan samanlardan görüntüler-Kamyon sürücüsünden detaylar-Kamyonun çekiciye yüklenmesi-Yolun trafiğe açılmasıGenel ve detaylarSelçuk BAŞAR/TRABZON, -======================16 yıl önce 'emanet' gelinlik ve damatlıkla evlenen çift, nikah tazelediŞANLIURFA'da, 16 yıl önce maddi durumları iyi olmadığı için ödünç aldıkları emanet gelinlik ve damatlıkla evlenen 3 çocuk sahibi Sedat ve Feride Denek çifti, Evlilik ve Mobilya Fuarı'nda düzenlenen organizasyonla nikah tazeledi.Şanlıurfa'da evlenecek ve evini yenileyeceklerin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında toplayan 2'nci Evlilik ve Mobilya Fuarı'nda ilginç bir organizasyon yaşandı. Yalova depreminden sonra Şanlıurfa'ya yerleşerek, 16 yıl önce evlenen ve o dönem maddi imkansızlıklar nedeniyle istedikleri gibi düğün yapamayan üç çocuklu Sedat-Feride Denek çifti, hasret kaldıkları hayallerindeki düğünü yıllar sonra gerçekleştirdi. Fuar alanına damatlık ve gelinlik giyerek gelen Denek çiftçi, burada oluşturulan platformda, mahalli sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekip dans etti. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde mikrofonu alarak konuşan Sedat Denek, 16 yıl önce eşiyle evlendiklerini ve o dönem maddi imkansızlıklar nedeniyle, istedikleri gibi bir düğün yapamadıklarını ifade etti.Eşiyle yıllardır düğün hasreti yaşadığını dile getiren Denek, o dönem gelinlik ve damatlığı bile ödünç aldıklarını belirterek şunları söyledi:"O gün eşime söz verdim. 'Hanım, sen üzülme biz inşallah zengin olacağız ve yeniden sana düğün yapacağım' dedim. Ben şu anda kozmetik işiyle uğraşıyorum. Evlilik ve Mobilya Fuarı'na katılmak için davet aldığımızda durumu eşime anlattım. O da 'oraya katılırsak eski günler aklımıza gelir' deyince. Ben de 'madem öyle biz orada yeniden evlenip düğün yapacağız' dedim. Çok şükür bizim üç çocuğumuz var ama farklı olması açısından ve evliliğin güzelliğine dikkat çekmek için böyle bir karar aldık. O dönem eşim emanet gelinlik giymişti. Hatta gelinliği çok dar gelmişti nefes alamıyordu. Ben de arkadaşımın ceket ve pantolonunu giymiştim. Hep içimizde kalan bu düğünü çok şükür bugün yaptık. Herkese teşekkür ediyorum."Sedat-Feride Denek çifti daha sonra nikah masasına oturup şahitler Büyükşehir Belediyesi BELTUR Genel Müdürü Levent Kama ile fuar sorumlusu Musa Öztürk huzurunda bir kez daha mutluluğa 'evet' dedi. Ardından gelin damat piste çıkarak karşılıklı dans edip çiftetelli oynadı.Düğüne fuarı gezmeye gelen çok sayıda vatandaş da ilgi gösterdi.