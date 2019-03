Dha Yurt Bülteni-20

Kaynak: DHA

PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA OPERASYONDA 5 TUTUKLAMAŞIRNAK ile Siirt'te, terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya finans sağlayanlara yönelik 15 Mart günü Şırnak ve Siirt' te eş zamanlı operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri, Şırnak'ta 6, Siirt'te 2 adrese düzenledikleri operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ömer Kaya, Şükrü Dayan, Nimet Dayan, Musa Elçiçek ve Ahmet İnecik tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Savcılık soruşturmasında, tutuklanan zanlıların 2017-2018 yıllarında PKK/KCK/YPG terör örgütüne 1 milyon 365 bin lira finans sağladıkları tespit edildi.Görüntü Dükümü:------------Şüphelilerin adliyeye getirilmeleriAskerlerin görüntüleriGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emin BAL-BEYTÜŞŞEBAP-DHA===================BAKAN DÖNMEZ: ELEKTRİKTE ARZIMIZ TALEBİMİZİN ÜZERİNE ÇIKTIENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrik üretiminin 3 kat arttığını ifade ederek, "Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı. 2000'li yılların başında kurulu gücümüz 30 bin megavat civarındayken bugün 90 bin megavatlara ulaşmış durumdayız. Tam 3 kat kurulu güçte artış sağladık" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'ya geldi. Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret eden Bakan Dönmez, Kütahya Organize Sanayi Bölgesinde iş insanlarıyla buluştu. Elektrik üretiminin 3 kata çıktığını açıklayan Bakan Fatih Dönmez, "Elektrikte arzımız talebimizin üzerine çıktı. 2000'li yılların başında kurulu gücümüz 30 bin megavat civarındayken bugün 90 bin megavatlara ulaşmış durumdayız. Tam 3 kat kurulu güçte artış sağladık. Elektrik tüketiminde de 100-120 bin bin kilovat saat elektrik tüketimimiz vardı. Şimdi 300 milyar kilovat saat tüketim var. Niye ülke büyüyor, kalkınıyor, ihtiyaçlar artıyor, nüfusumuz gelişiyor" şeklinde konuştuYerli kömüre teşvik etmek için alım garantili yerli kömüre dayalı elektrik üretim ihalelerine çıktılarını anlatan Bakan Dönmez şöyle konuştu:"İlkini geçtiğimiz yıl yaptık. Zamanla ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi de gelecek. Beş bin megavatlık bir planlama yaptık. Geçtiğimiz yıl kömür üretiminde içinde Kütahya'mızın da bulunduğu kömür üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 101.5 milyon ton, bir önceki yıl bu rakam 85'ler civarındaydı. Ama kömür rezervimiz 19 milyar ton civarında. Bu hızla bizin yüzlerce yıl yetecek kömür rezervimiz var. Yerin altındaki kömürün kimseye faydası yok. Yerin altındaki madeninde ekonomiye yurttaşların emrine sunmadıkça kimseye faydası yok. Madencilik sektörü katma değeri yüksek alanlardan bir tanesidir"Özellikle son dönemlerde petrol ve döviz kurlarının artışına bağlı olarak enerji maliyetlerinde de bazı artışlar olduğunu kaydeden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bunların yönetilebilmesi içinde bazı fiyat ayarlamalarına gidildi. Ama ilk başlarda sanayide OSB'lerde şirketler daha yüksek fiyatlarla karşılaşmış olsa da zaman içinde fiyatlar OSB dışında daha alt seviyelere inmiş durumda. Ocak ayı içerisinde aldığım verilere göre OSB içindeki ile dışındaki sanayiciler arasındaki fiyat farkı aşağı yukarı yüzde 25 daha uygun fiyatlarla alabiliyor" diye konuştu.Görüntü Dökümü:-Bakanın gelişi karşılanmaı-Esnaf ziyareti-OSB toplantısı-Bakanın konuşması-Genel görüntülerHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-======================Akşener: Biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz (3)İNEGÖL'DE COŞKULU KALABALIK KARŞILADIİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa temasları kapsamında Yenişehir ilçesine geçti. Burada vatandaşlarla buluşan Akşener, ardından Bursa ziyaretindeki son programında İnegöl ilçesine geçti. Akşener seçim otobüsü ile meydana gelirken coşkulu bir kalabalık Akşener'i meydanda alkış yağmuruna tuttu. İYİ Parti Lideri, Altay Caddesi üzerinde İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Hakan Özdemir'in seçim bürosu önünde partililere hitap etti. Bu arada seçim bürosunun önündeki cadde, toplanan kalabalık nedeniyle araç geçişine kapatıldı.'KANSER HASTASI OLAN SİZSİNİZ, ENSE YAPAN BAŞKALARI'Burada vatandaşlara seslenen Akşener, "Ayçekirdeği ne oldu? Çin'den ithal ediliyor sizin elinizdekiler gitti. Türkiye ihraç ediyordu. Sizinkiler ne oldu? Elinizde kaldı. 25 ilde 142 bin dönüm arazide patates ekmek yasaklandı. Bunun anlamı şudur; Tarım Bakanı'nın danışmanı olduğu Kanadalı dünya devi bir şirkete Türkiye'nin paralarını peşkeş çekmektir. Birilerini zengin etmektir. Buna dur demelisiniz. Buna hayır demelisiniz. Biz Türk milletiyiz demelisiniz.Bursa'da en fazla kanser hastalarının bulunduğu yer İnegöl. Başbakan oldu, Cumhurbaşkanı oldu, en sonunda başkan oldu peki bütün bunların neticesinde İnegöl'e ne geldi? EYT'lilerin problemi çözülmedi. Hava kirliliği ortadan kalkmadı. Altyapı çalışmaları bitmedi. Kanser hastası olan sizsiniz ense yapan başkaları" dedi.'İNEGÖL BİR ARPA BOYU YOL GİTMİYORSA SORUN VAR'İnegöl'de hava kirliliğinin olduğunu belirten Akşener, "Ben size körü körüne propaganda yapacak değilim. İnegöl'de 17 bin Suriyeli var ama İnegöllü gençler işsiz. Hava kirliliği had safhada, sosyal yaşam eksik, İnegöl'de su içilemiyor. Şimdi ya kimi aday göstersem kazanır diyen anlayışı seçeceksiniz ya da kulağını çekeceksiniz. Gelip size soracaklar ne eksiğiniz var ne derdiniz var diye soracaklar. O kulağı çektiğiniz zaman o zaman gelip halinizi soracaklar. Bu seçimlerde liderler seçilmeyecek, her yerde Tayyip beyin fotoğrafı var. İnegöl'de yaşıyorsunuz İnegöl'de doyuyorsunuz ama İnegöl bir arpa boyu yol gitmiyorsa sorun var. Aranızdan seçtikleriniz çıktı gitti size soruldu mu? Kim aday olsun diye çünkü bilmiyorlar sizi, sizi unuttular. 24 Haziran'da kulağı çekseydiniz sizin halinizi unutur muydu? 4,5 yıl seçim yok 31 Mart'ta kulağı çektiniz mi sizi tekrar hatırlamak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.Konuşmasının ardından Bursa programını tamamlayan Meral Akşener, İstanbul'a hareket etti.Görüntü Dökümü--------------------------------Miting alanından detaylarMeral Akeşener'in aracına binişi-Meral Akşener'in konuşması-Dosya adı: 1803meral_aksener_inegol-Süre: 03.02 Boyut: 340 MBHaber: Tahsin AYDIN-Yavuz YILMAZ - Kamera: Semih ŞAHİN/İNEGÖL, (Bursa),========================KURTULMUŞ: MEYDAN OKUYORUM, HADİ CHP DESİN DE GÖREYİMAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin CHP adaylarına yönelik açıklamalarına ilişkin, "Biz söylediğimiz zaman kızıyorlardı, hadi şimdi Sayın Temelli'ye cevap versinler. Hadi CHP desin de göreyim. Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim. 'Benim HDP'nin oyuna ihtiyacım yok' desin" dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'e geldi. Programına İnönü ilçesinden başlayan Kurtulmuş, İnönü Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Kurtulmuş, okunan duaların ardından ilçe merkezine geçerek İnönü Belediyesi tarafından yapılan Kapalı Pazar Yeri Hizmet Çarşısı'nın açılışına katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin CHP adaylarına yönelik açıklamalarını hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu:"CHP iki de bir de diyor ya HDP ile iş birliği yapmıyoruz, İYİ Parti ile yapıyoruz. SP iş birliği yapmadığını dirsek teması yaptığını söylüyor. Böyle acayip bir şey. Sonunda herhalde adamın kanına dokundu. Sayın Temelli kalkıp dedi ki 'Yahu bizimle yaptığınız ittifakı neden gizliyorsunuz. HDP'nin oyu olmasa, Ankara'da Mahsur Yavaş kazanamayacak, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanamayacak. Bizim oyumuza muhtaçsınız' Biz söylediğimiz zaman kızıyorlardı, hadi şimdi Sayın Temelli'ye cevap versinler. Hadi CHP desin de göreyim. Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim. 'Benim HDP'nin oyuna ihtiyacım yok' desin. Mansur Yavaş bunu söylemeye çalışıyor ama Türkiye genelinde bunu söyleyemezler. Bu ittifak bozuk bir ittifaktır. Bu ittifakın tek amacı sizin önünüzü kesmek. Türkiye'de yerel seçimler sonrası yapabilirseler bir belirsizlik, bir kaos ve kriz ortamı oluşturmaktır."'BEN DE BİR İSİM KOYAYIM; 'BENZEMEZLER' İTTİFAKI'seçmenlere bir sözü olmadığını ancak Millet İttifakı yöneticilerini eleştirdiğini ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Karşımızdaki ittifak neyin ittifakı? Onların görüntüleri her gün biraz daha acayip, garayip hale geliyor. Dört tane parti, CHP, HDP, İP, SP. Hepsini tanıyoruz, seçmenlerini ayırarak söylüyorum. Bu partilere oy verenlerin seçmenlerinde de Allah'ın izniyle çok sayıda oy alacağız. Hesap ortada Eskişehir Büyükşehir'de bu partilerin seçmenlerinden oy alırsak, seçimi de alıyoruz. Hesap ortada, tek tek çalıştım buraya gelmeden evvel. Kaç milyon oy almamız lazım biliyorum. CHP, HDP ve diğerlerinin seçmenlerine bir şey demiyorum, yöneticilerine diyorum. Yöneticileri Gezi Parkı eylemlerinde 'Zulüm 1453'te başladı' yazısını yazanları gidip meydanlarda hangi CHP'li milletvekillerinin destek verdiğini bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz, isimlerini bana saydırmayın, hatta genel başkanlarının meclis grup toplantısında 'Gezi Parkı'nda özgürlük mücadelesi veren gençleri gözlerinden öpüyorum' dediğini de hatırlıyorsunuz değil mi? Bir tane ortak cümleleri var 'Tayyip Erdoğan gitsin de, nasıl giderse gitsin. AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün.' Millet bu benzemezler ittifakına sandıklarda cevabını, hem de en kuvvetli şekilde verecek. İttifaka çok isimler koyuldu, izin verirseniz ben de bir isim koyayım. Bu ittifak bir 'benzemezler' ittifakıdırö diye konuştu.'18 MART, KURTULUŞ DESTANIDIR'18 Mart'ın sadece tarihte yer alan bir olay olmadığını belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"18 Mart bu milletin bir kurtuluş destanıdır. Aynen İnönü Meydan Muharebesi'nde olduğu gibi. 18 Mart topu tüfeği kalmamış bir milletin 'Ya Allah' diyerek ayağa kalktığı ve 72 düvele karşı şehadet şerbetini içmek için cephelere geçerek hareket ettiği bir büyük direnç bir büyük savaştır. 18 Mart bu anlamda milli bağımsız destanımızdır. 18 Mart aynı zamanda savaşın da bir ahlakı olduğunu cümle aleme gösterildiği bir destandır. İnsanlar sadece cephelerde ordular halinde bir birlerini öldürmek için savaşmaz. Bu milletin asil duygularının savaş meydanlarında da bir ahlaka sahip olduğunu Hatta kendisini işgale yeltenen insanlara bile hatırlayın, yaralısına su veren, yaralısını cephe gerisine taşıyabilecek kadar erdemli davranabildiğini cümle aleme gösteren büyük bir destandır."Konuşmasının ardından AK Parti İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı'ya destek isteyen Kurtulmuş, Kapalı Pazar Yeri Hizmet Çarşısı'nın açılışını yaptı.Görüntü Dökümü:-Numan Kurtulmuş şehitlik ziyareti-Şehit mezarlarına çiçek bırakması-Kapalı Pazar yerine gelmesi-Bekleyen kalabalık-Mehter takımı mini konseri-Açılışa katılan partililer-Kurtulmuş'un konuşması-Hizmet çarşısı açılışı-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-========================CEZAEVİNDE TARTIŞTIĞI HÜKÜMLÜYÜ YARALAYIP FİRAR ETTİKOCAELİ'de tutuklu bulunduğu yarı açık cezaevinde tartıştığı bir hükümlüyü kesici aletle yüzünden yaraladıktan sonra cezaevinden firar eden K.E.(23) polisin takibi sonucu yakalandı.Kandıra Yarı Açık Cezaevinde tutuklu bulunan K.E. cezaevinde tartıştığı ve yağma suçundan hükümlü bulunan M.A.'yı(28) kesici aletle yüzünü yaralayıp firar etti. M.A. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, K.E.'yi firar ettikten yaklaşık 1 hafta sonra İzmit Fatih Mahallesi'nde yakaladı. Hırsızlık ve infaz kurumuna yasak eşya sokmak suçlarından hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E, emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Görüntü Dökümü-K.E cezaevine götürülürkenHaber-Kamera: Ergün AYAZ/İZMİT,=========================MOTOSİKLET TUTKUNLARI ÇANAKKALE ZAFERİ İÇİN BİR ARAYA GELDİİZMİT'te, Kocaeli Motosiklet Topluluğu öncülüğünde bir araya gelen motosikletliler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle şehir turu attı.Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle yaklaşık 150 motosikletli bir araya geldi. Anıtpark'ta toplanan motosiklet tutkunları, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Motosikletler daha şehir turuna çıktı. İzmit'te yaklaşık 5 kilometrelik şehir turu atan motosikletliler, araçlarında Türk bayrakları taşıdı. Olası bir kaza yaşanmaması için polis ekiplerinin de yoğun güvenlik önlemi aldığı şehir turu Cumhuriyet Parkı'nda sona erdi.Kocaeli Motosiklet Topluluğu Başkanı Levent Aykut Yıldız amaçlarının 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni ve şehitleri anmak olduğunu belirtti.Görüntü Dökümü-Alanda toplanan yüzlerce motosikletli-Şehir turuna çıkmaları-Başkan Levent Aykut Yıldız'ın konuşması-DetaylarHaber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),