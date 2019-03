Dha Yurt Bülteni -20

Kaynak: DHA

CHP'li Öztunç, dedelerinin kim olduğunu Osmanlı arşiviyle açıkladıCHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç, dedelerinin askerlik yapmadığı ve ailesinin Kahramanmaraşlı olmadığına yönelik iddiaları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'nın Osmanlı arşivinden çıkardığı fotoğraflarla açıklama yaptı.CHP'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç, partisinin il binasında basın toplantısı düzenleyerek son zamanlarda hakkında çıkan dedikodular nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'na ecdadının kim olduğunu sorduğunu söyledi. Öztunç, Milli Savunma Bakanlığı'nın Osmanlı arşivinden çıkardığı fotoğrafları göstererek dedelerinden İbrahim'in Bağdat'ta İngilizlerin cephaneliğini havaya uçuran Osmanlı askeri serçavuş olduğunu, diğer dedesi Oruç'un ise Maraş savunmasında çok sayıda düşmanı öldürdüğü için 'Kasap Oruç' olarak anılan bir Maraş Çetesi lideri olduğunu söyledi.Dedelerinin kim olduğunu çok iyi bildiğini ancak resmi olması amacıyla bu başvuruyu yaptığını ifade eden Öztunç, "Kişi ecdadıyla vardır, insan ecdadıyla atasıyla, babasıyla dedesiyle vardır. Ecdatlarımız önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı da olsa, sayın liderler de olsun, Ak Parti'nin değerli Kahramanmaraş yöneticileri de olsun hepsi bunu söylerler 'Ecdat, ecdat' derler. Madem 'Ecdat' diyorsunuz o zaman ben ecdadımı açıklayayım" dedi.'BÜYÜK DEDEM OSMANLI ASKERİ, KÜÇÜĞÜ MARAŞ ÇETESİ LİDERİDİR'Bakanlık tarafından gönderilen evrakları gazetecilere gösteren Öztunç, o dönem soyadı olmadığı için kayıtlarda dedelerinin Piroğulları lakabıyla geçtiğini ifade etti. Öztunç, şunları söyledi:"Babamın babası dedem İbrahim, Vilayeti Maraş, kazası ve nahiyesi Elbistan. Birliği; 79'uncu alay, 2'nci tabur, 1'nci bölük. Askere gidiş tarihi Mart 1327, dönüş tarihi Eylül 1334. Rütbesi Serçavuş, muallem piyade. Benim dedem, Osmanlı askeri olarak Arap Yarımadası'na gidiyor, İngilizlere esir düşüyor, 7 yıl esaret yaşıyor, en son İngiliz cephaneliğini Bağdat'ta patlatıp Osmanlı askeri arkadaşlarıyla birlikte dönüyor. Devlet dedeme muhtarlık veriyor Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 25 yıl muhtarlık yapıyor. Küçük dedem, babamın amcası, dedemin küçüğü Oruç, Kuvayi Milliyeci. Elbistan'da Kuvayi Milliye'ye Kılıç Ali paşa tarafından alınıyor, Maraş'a gönderiliyor. Zeytunlu'da çatışıyor, düşman kuvvetlerinden çok sayıda insanı savaş sırasında berteraf ettiği için 'Kasap' lakabı veriliyor. Kitaplarda dahi vardır 'Kasap Oruç' diyorlar. Maraş çetesinin liderlerindendir, Maraş savunmasına birebir katılıyor, Maraş savunmasından sonra Sivrihisar'a gidiyor. Sivrihisar'da İstiklal Savaşı'na katılıyor, gazi olup geliyor."'BENİM ECDADIM BU, SİZDE ECDADINIZ AÇIKLAYIN'Kendilerinde dedelerinin fotoğrafı olmadığını, Milli Savunma Bakanlığı'nın gönderdiği fotoğraflar sayesinde dedelerini gördüğünü ifade eden Ali Öztunç, "Ben böyle bir dedenin torunuyum. Benim dedem, Maraş savunmasının ünlü komutanlarındandır, kitaplarda vardır 'Kasap Oruç' diye geçer, açsınlar baksınlar. Bana iftira atan, dedikodu yapan benim ecdadım bu. Artık sıra sizde, siz de ecdadınızı açıklayın. Benim Kahramanmaraş'a sevdam atadan gelir. Atadan, dedelerimden gelir. Ali Öztunç'un konuşmasıBelgeleri göstermesiDedelerinin fotoğrafını göstermesi Öztrak, 73 yıllık çok partili demokratik yaşamda 20 genel seçim, 14 yerel seçim gördüklerini belirterek, "Hiçbir seçimde iktidarın baş aktörü olduğu, bu kadar rezil, bu kadar seviyesiz, bu kadar pespaye bir kampanya süreci yaşamadık. Demokrasinin imkan ve araçlarıyla iktidara gelenler, demokrasimizi açıktan tehdit ediyorlar. Bugün adını bile anmaktan hicab duyduğum bir televizyon, bir operasyon kanalı darağacı önünde Sayın Genel Başkanımız hakkında idam çağrısında bulunan bir program yaptı. Bunu sadece rezil bir kanalın bireysel bir girişimi olarak göremeyiz. Bu alçakça sözler Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın meydanlarda idam naraları attığı günde sarf edilmiştir. Sayın Genel Başkanımıza yönelik bu tehdidin senaryosu tek merkezde yazılmış bir planın parçasıdır" diye konuştu.'TEHDİTLERİNİZDEN KORKMUYORUZ'Tehditlerden korkmadıklarını belirten Öztrak şöyle konuştu:"Akit TV'nin ipini elinde tutana sesleniyoruz; Tehditlerinizden korkmuyoruz. Biz köklerinde Kuvay-i Milliye olan Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz böyle tehditlere alışığız. Bizim ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk de milletimizin istiklal mücadelesine, dönemin saray iktidarının boynuna astığı idam fermanı ile başlamıştı. Bizler boynunda idam fermanıyla vatan ve millet mücadelesi vermeyi gayet iyi biliriz. Atalarımız, dedelerimiz, milletimiz bu rezil fermanı tanımamış hakkın ve haklının yanında durmuştur. Bugün bizler o şerefli dedelerin torunları olarak milletimizin geleceği kararmasın, aşı, işi küçülmesin, demokrasimize yapılan saldırılar son bulsun diye saray iktidarı ve onun iş birlikçilerine karşı büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi nezaket içinde hukuk kurallarına ve demokratik teamüllere saygı çerçevesinde yapıyoruz."'AVUKATLARIMIZ YARIN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR'Türkiye'nin tüm medyasının cebren ele geçirildiğini ve yargısının zapt edildiğini ifade eden Öztrak, "Geleceğinden korkan, bürokrasisi ve kurumları sindirilmiş olabilir ama biz milletimizin sağ duyusuna inanıyoruz, milletimizin sandıkta geleceğine sahip çıkacağına inanıyoruz. Bir kez daha idam tehdidinde bulunanlara açıkça sesleniyorum; sizlerden korkmuyoruz. Bu tehdidinizle hukuk önünde hesaplaşacağız. Avukatlarımız yarın sabah suç duyurusunda bulunacaklar" diye konuştu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait Mehter Takımı'nın dinletisinin ardından salonu dolduran hemşerilerine hitap eden Bakan Albayrak, 31 Mart seçimlerinde Cumhur ittifakına destek vermelerini istedi.'TÜRKİYE SON 5 YILDA TÜRLÜ TÜRLÜ, SALDIRILARA MARUZ KALDITürkiye'nin son 5 yılını değerlendiren Bakan Albayrak, "Bakın arkadaşlar bugün önemli bir program için bir aradayız, buradaki bu program vesilesiyle bir aradayken ülkemizde neler oluyor, dünyada neler oluyor, ülkemiz nereye gidiyor, içeride ve dışarıda bu ülkemizin yerli ve milli, dik duruşunu kimler tehdit ediyor ' Bunu görmemiz lazım. Türkiye, son 5 yılda türlü türlü, saldırılara maruz kaldı. Hatırlıyor muyuz' 5-10 tane ağaç için Türkiye'yi, İstanbul'u yakmaya çalıştılar. Arkasından ne hangi örgütler çıktı? FETÖ, DHKP-C, PKK çıktı mı ' Bu bir. Sonra bu saldırıdan güçlenerek çıkan Türkiye'nin yolunu 6 ay sonra yargı darbesi adı altında FETÖ'cüler başka bir şekilde kesmeye çalıştı. 2014 seçimlerinde büyük bir tokat yiyerek hezimete uğradılar. Türkiye bundan da güçlenerek çıktı, yenilmedi. Akabinde 15 Temmuz 2016'da tarihin en kirli darbe girişimine şahit olduk mu' Yüzlerce insanımızın şehit, binlerce insanımızın gazi olduğu, milyonlarca insanımız o gece sokağa inerek sadece kendisi, geleceği ve istikbali için değil evlatlarının geleceği için de bu darbecilere bu memleketi bırakmadı ve dimdik bir şekilde meydanlara inerek Cumhurun başkanın yanında durdu, yekvücut oldu" dedi.'BİZ LAFA DEĞİL İCRAATA BAKARIZ'Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Bakan Albayrak, 'beka' tartışmalarıyla ilgili de mesajlar vererek şunları söyledi:"Bugün yine bir seçime gidiyoruz, televizyonlarda izliyor musunuz? Diyorlar ki: 'bu bir hizmet seçimi beka seçimi değil.' Şimdi bakıyoruz, bir tarafta Cumhurbaşkanımız ve çok kıymetli Cumhur ittifakımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli ne diyorlar, 'Bu bir beka seçimidir' diyorlar. 'Yok bu belediye hizmetleri, bir hizmet seçimidir beka değildir' diyenler; benim bunu size anlatmak lazım. Doğru 31 Mart'ta bir belediyecilik anlamında, devletin ve hükümetin de desteğiyle yerel yönetimler anlamında Türkiye'de bir hizmet seçimi olacak. Hizmet siyasetinde, AK Parti son 25 senedir Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir ekol oldu. Hizmet siyasetinde, belediyecilikte bir marka oldu. Çünkü bunu uzatmaya gerek yok. Çünkü siyaset, meydan, seçmen yok mu? Ama biz lafa değil, icraata bakarız."'YALANDAN KİM ÖLMÜŞ'Bakan Albayrak, eleştiriler yönelttiği Millet İttifakı İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun önceki seçimlerde vaatlerini yerine getirmediğini belirterek, şöyle devam etti:"Dilin kemiği yok, bol kepçe lokantası, yalandan kim ölmüş. Bu arkadaş ne vaat ediyor dedim, bir de baktım ki birçok ildeki adaylarda olduğu gibi İstanbul'da da birileri her zamanki gibi bol kepçeden yalan söylüyor. 2014'de bu kişi adaydı, ne vaat etmiş? 37 proje vaat etmiş. Bunun sadece 2 tanesini gerçekleştirmiş. 35'i yalan olmuş. Bu siyaseti, bu siyasetçiler ve zihniyeti tanımanız lazım. Aydın'da 133 proje vaat edilmiş ama bunların 120'si yok. Yalandan kim ölmüş. Esas konu bu beka meselesi. Bu meseleyi doğru anlamamız lazım. Düne kadar Türkiye'de, devletten aldığı finansmanı, iş makinelerini ve tüm bu imkanları, dağa, terör örgütüne, dışarıya aktaran belediyeler var mıydı? Bu paraları alıp, dağa, terör örgütüne, Kandil'e aktarmanın yanında, bu imkanlarla yolları, sokaklara çukurlar kazan, terör örgütleriyle iş tutup Mehmetçiğimize kurşun sıkma noktasında destek olan belediyeler var mıydı? Demek ki belediyecilik önemli. Belediyeye alacak insan, yönetecek insan yerli ve milli olması lazım, terör örgütleriyle iş tutmaması lazım. Örgütlerle el ele, kol kola belediyeye, meclise taşımaması lazım."'CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERMEYEN TERÖRİST DEĞİLDİR'Cumhur İttifakı'na oy vermeyenlerin 'terörist' olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını ifade eden Bakan Albayrak, "Birileri diyor ki, 'Cumhur İttifakı'na oy vermeyenlere terörist diyorsunuz' Bu çok önemli. Bu söz çok yanlış, kim diyorsa yanlış diyor. Cumhur İttifakı'na oy vermeyen terörist değildir, böyle bir şey yok. Şunun altını çizmemiz lazım, şu resmi görüp, görmeyenlere göstermemiz lazım. Biz öyle bir şey demiyoruz, demeyeceğiz de. Bugün, Türkiye'de adına millet dedikleri ama aslında zillet ittifakı seçimlere girerken, peşi sıra bir yandan Kandil, bir yandan Pensilvanya açıklama yapıyorsa, bu da yetmiyormuş gibi terör örgütleriyle kol kola yürüyen siyasi partinin eş başkanları, peşi sıra açıklama yapıyorsa ve 'Biz Güneydoğu'da PKK'ya diğer yerlerde bunlara oy vereceğiz' diyor, 'bunları destekleyeceğiz, bunlarla yürüyoruz' diyorsa, bu resmi görüp, göstermemiz lazım. Bu resmi bütün Türkiye'nin, bütün Trabzon'un görmesi lazım. Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı konusunda dik bir duruş sergiledi. Mevzu bahis ülkenin bekası, biz kol kola yürümek zorundayız" diyerek konuşmasını tamamladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Bakan Albayrak konuşmaDetaylarHaber-Kamera: Tolga SAĞLAM/ TRABZON,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================Cumhurbaşkanı ile kucaklaşan Emirhan'ın mutluluğuCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın miting sırasında ağladığını görerek sahneye çağırdığı 13 yaşındaki Emirhan Soydan, "Hayallerim gerçek oldu" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı'nda konuştuğu sırada kalabalığın içerisinde bir çocuğun ağladığını görerek yanına çağırdı. Sahneye çıkan Emirhan Soydan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak ağladı. Küçük çocuk Erdoğan'a, "Aşığım sana" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Ben de aşığım" dedi. Küçük Emirhan'ın kilosunun biraz fazla olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat kilosu biraz fazla. Kilo vereceksin değil mi bu kiloyu?" diye sordu. Emirhan Soydan da, "Vereceğim" diyerek cevap verdi. Daha sonra sahnede ağlayan çocuğu işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Emirhan'ı ağlattınız. Biraz sonra herhalde beni de ağlatacaksınız." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emirhan Soydan'a, Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in 'Gençlerle Başbaşa' isimli kitabı ile satranç takımı hediye ettikten sonra ailesinin yanına gönderdi.Miting sonrasında yaşadığı anları anlatan Emirhan Soydan, "Beni kaldırdılar, 'Tayyip dede' diye bağırdım. Benim olduğum tarafa dönünce yine bağırdım. Sahneye çıkmak istediğimi işaret ettim. O da, 'Gel' dedi. Sonra gittim, azcık bekledim. Kapıyı açtılar, 'Cumhurbaşkanının yanına git' dediler. İlk önce bir baktım, 'Rüyada mıyım?' diye düşündüm. Birden koşup sarıldım Cumhurbaşkanıma. Ağladım orada. Sonra öptü beni. 'Adın ne?' diye sordu. Çok mutlu oldum. Hayallerim gerçek oldu. O yüzden ağladım. Çok seviyorum Cumhurbaşkanımı. Dünyalar kadar seviyorum. Dünyada taşlar, ne varsa, ne kadar varlık varsa onların hepsinden daha çok seviyorum. İçeride tekrar konuşamadık. Ayrılmak istemiyorum. Sürekli onunla durmak istiyorum. Keşke ömür boyu onunla yaşasam." diye konuştu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van milletvekilleri Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Oda Başkanları ve 2 bine yakın esnafın katıldığı 'Esnaf Buluşması' tolantısında konuşan Sanayi Bakanı Pekcan, İran'a açılan Kapıköy Sınır kapısı için 112 milyon dolarlık harcama yapılarak modernize edildiğini söyledi.Bakan Pekcan, Türkiye'deki kara sınır kapılarından yılda 2 milyon girişi yapıldığını ifade ederek, "Van ekonomisinin ne kadar canlı olduğunu biliyoruz. Van aynı zamanda ticaret şehri. İnşallah bu kapının açılmasıyla ticaretimiz, esnafımızın işleri daha fazla canlanacak ve kazançlar getireceğine inanıyoruz. Tabi bu kapı tek başına bir anlam ifade etmiyor. Aynı kapasitede İran tarafının da bugün burada hazır olmasını temenni ederdik. Ama biz bakanlık olarak takipçisiyiz." dedi.İRANDAKİ YASAKLARIN KALDIRILMASINI BİZ DE İSTİYORUZ'Bakan Pekcan, sekiz aylık görev süresince üç kez İran'daki üst düzey yetkilerle bir araya geldiklerini anlatarak şöyle konuştu:"Evet ithalattaki yasakların, İran'daki yasakların kaldırılmasını biz de istiyoruz ama bu, İran'ın kendi politikası gereği. Ama biz bu yasaklı listesinde en azından tercihli ticaret anlaşmamız olan 63 kalemin yasak listesinden çıkarılması için de kendileriyle görüşme halindeyiz. İnşallah en kısa zamanda tamamlanır. Razi Gümrük Kapısı'nın tamamlanmasıyla ilgili ve Razi ile Hoy arasındaki kara yolunun yapılmasıyla ilgili de bizler de yakinen takip ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda transit geçişlerine açıldığı zaman bu kapı aynı zamanda İpekyolu üzerinde bir kapı, dünya ekonomisinin kalbinin attığı ticari yol güzergahı üzerinde, o zaman Allah'ın izniyle Van'ı kimse tutamayacak. Esnafımıza çok önem veriyoruz. Bakanlığa geldiğim ilk günden itibaren iş dünyasının temsilcileriyle istişare kurulu kurduk ve her ay toplantılar yapıyoruz. Sizlerin talepleri de bize geliyor. Biz bu talepleri mutlaka değerlendiriyor ve geri dönüş yapıyoruz. Bu çalışmamız bundan böyle devam edecek. Hepinizin bildiği gibi sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman esnafın yanında olmuştur. Kendilerinin tasarruflarıyla esnaf ve sanatkarlarımızın 11 bin liraya olan gelirleri vergiden muaf tutulmuş. Vergisini düzenli ödeyen esnafımıza 5 puan indirim yapılmış. Aynı zamanda 5 puan sosyal güvenlik pirimlerinde de indirim yapılmış. Biz bakanlık olarak aynı zaman taşınmaz malı teminat gösterilmesinin yanında taşınır mallarımızı da teminat göstererek kredi kullanılmasının önünü açtık. Çok yüksek sayıda firmamız kredi kullanmış bulunmakta. TESKOP kanalıyla yaklaşık 493 esnaf ve sanatkarımız kredi kullanmaktadır. Kendilerinin belirttiği üzere bir yıla kadar vadeli kredilerde yüzde 4, bir yıldan daha uzun kredilerde de yüzde 5 faizle esnaf ve sanatkarımıza kredi kullanıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da esnaf ve sanatkarımızı merkeze almaya devam deceğiz. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselebilmektir. Bunun yolu da daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçer. Bu doğrultuda bakanlık olarak ihracatımızı arttırmak, güçlü, rekabetçi olduğumuz pazarlarda daha fazla rekabetçi olmak için daha fazla tasarıma ve markaya destek vererek yolumuza devam diyoruz. Aynı zaman da iç ve dış ticarette dijitalleşmeye önem veriyoruz. Dijitalleşmeyle bütün yönlendiriyoruz."MARKETLERE YÖRESEL ÜRÜN RAF SORUNLULUĞUBakan Pekcan, perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmaları bulunduğunu belirterek, "Bu taslak çalışmada marketlerin yöresel ürünleri için de belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımıza e- ticaret ve ihracaat eğitimleri veriyoruz. Esnafımızın iç ticarette gösterdiği başarıyı ihracatta da göstermesini Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Bence burada Van öncü olabilir." diye konuştu.