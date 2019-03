Dha Yurt Bülteni - 20

Kaynak: DHA

EVİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ KATİLİ 14 YIL SONRA YAKALANDIANTALYA'nın Kepez ilçesinde, evinde bıçaklanarak öldürülen Filiz Gökkurt'un (26), katil zanlısı D.K., 14 yıl sonra yakalanarak tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Menzil Sitesi'nde oturan bir çocuk annesi Filiz Gökkurt'un, 16 Mart 2005 tarihinde evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, olayın şüphelisi olabileceği değerlendirilen D.K. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen D.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Arşiv)-------------------------------Antalya Adalet Sarayı'ndan detayHaber-Kamera: ANTALYA,=========================Bakan Soylu: İmzaladıkları sözleşmeyi kamuoyu bilecek (4)'PKK'NIN TÜRKİYE'DE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ KALMAMIŞTIR'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Nevşehir'de düzenlenen mitingde, PKK ile mücadeleye değinerek, "PKK'nın Türkiye'de üst düzey yöneticisi kalmamıştır. Ben Murat Karayılan'a, Cemil Bayık'a çağrıda bulunuyorum. Gelin adamlarınıza sahip çıkın. Bakın dağlarda 700 kişi var. Mağaralarda sıçan gibi saklanıyorlar. Gelin de onlara yöneticilik yapın" dedi.Diriliş Meydanında düzenlenen mitinge katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, halka seslendi. Zorlu bir dönemden geçildiğini belirten Soylu, "Artık önemli bir zaman dilimine giriyoruz ve bu zaman dilimi hem coğrafyamız için hem milletimiz için hem de gelecek nesillerimiz için çok önemlidir. Biz neden bu mücadeleyi yapıyoruz? Şu nesillerin çektiklerini gelecek nesiller çekmesin istiyoruz. Bıktırdılar bizi. Yordular bu ülkeyi. Bu ülkede Başbakan astılar. Bu ülkenin kutsal değerlerine saldırdılar. Hep küçük gördüler. Neymiş başı açı, başı örtülü. Bizi yıllarca bununla uğraştırmadır mı? Bu ülkenin insanlarını hep birbirine düşürdüler. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, layık, dindar. Bugün artık başı açık da, kapalı da Meclis'e giriyor. Ne oldu? Ülke battı mı? Ülke parçalandı mı? Cumhuriyetimiz ve milletimiz daha da güçlendi" ifadelerini kullandı.'ÜLKENİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNE PUSU KURANLARA GÖZ AÇTIRMAYIZ'PKK konusuna değinen Soylu, "Bu ülkenin birliğine ve beraberliğine pusu kuranlara göz açtırmayız. Tepelerine bineriz. 13-14 yaşındaki kızları alıp Güneydoğu'da dağa çıkarıp o hayvan Murat Karayılan ve Cemil Bayın'ın masasına meze yapanların burnundan fitil fitil getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkede terörle mücadele ediyoruz. Arkalarında kim olursa olsun bunların başlarını ezeceğiz. İçişleri Bakanı böyle laf eder miymiş. Ne yapacağız. Ben bunlara söylüyorum. Sizin terörist cenazelerine katılmanıza müsaade etmeyiz. Geçen gün hapishanede bir terörist öldü. Sonra bunların vekili. Ben bunlara milletvekili demem. Bunlar PKK'nın vekili. Bunlar asil milletin vekili olacak karaktere sahip değiller. Bunlar Kandil'in robotlarıdır" dedi.'ULAN SİZİ YÜRÜTEN ADAM DEĞİLDİR'HDP'li milletvekillerini eleştiren Soylu, "Bunlar Diyarbakır'da terörist cenazesini karşılayıp, defnedecekler. Emniyet Müdürünü aradım. 'Havalimanının yanına yaklaştırmayacaksınız. Mezarlığın 1 kilometre yakınına kimseyi yaklaştırmayacaksınız' dedim. Buna bizim tahammül etmemiz mümkün değildir. Bize kızıyorlar. Ne yapacaklar? Yapacakları şuymuş; İstanbul'dan bunların vekilleri 15 şehre yürüyecekler. Sonra Diyarbakır'a gidecekler. Diyarbakır'da Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için eylem yapacaklar. Ulan sizi yürüten adam değildir. Yürüyebilirler mi? Yürüyemezler. Bugün ülkemizin Güneydoğusunda 24 saat huzur var. Bugün bu huzuru çekemeyenler Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyorlar" diye konuştu.'ÇOK TEHLİKELİ OYUN OYNUYORLAR'Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendisini eleştirdiğini kaydeden Soylu, "Temel Karamollaoğlu geçen bana diyor ki 'Ey İçişleri Bakanı Türkiye'nin en ahlaksız kampanyası yapılıyor' diyor. Nevşehirliler ahlaksız olan ben miyim? Yoksa Necmettin Erbakan hocanın milli görüşünü 2 tane milletvekili almak için PKK'ya sırt dayayan mıdır? Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Bugüne kadar HDP'nin ve PKK'nın belediyesini alamadığı 2 il Şanlıurfa ve Adıyaman'dı. Saadet Partisi orada aday gösterip birbirleriyle kol kola, omuz omuza giriyorlar. Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan Şanlıurfa'da ev ev dolaşıyor. Kime? Saadet Partisinin ortak adayına oy kazandırmak için yapıyor" diye konuştu.'ÖNÜMÜZDEKİ 4,5 YILA FİTNE TOHUMU EKİYORLAR'HDP Genel Başkanı Sezai Temelli'nin sözlerini eleştiren Bakan Soylu, "Sezai Temelli diyor ki; 'Kürdistan'da biz kazanacağız' Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Peki CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Genel Başkanı'nın çıkıp bunlara 'Siz hangi Kürdistan'dan bahsediyorsunuz' dediğini duydunuz mu? Tezgah açık. Tezgah 'Siz bizim 94 belediyemizi görevden alırısınız ha, biz de sizin belediyelerinizi karıştıralım da görün' diyorlar. Türkiye'yi büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya getirecekler. Allah muhafaza telafisi mümkün olmayacaklar olaylar ortaya çıkar. Önümüzdeki 4,5 yıla fitne tohumu ekiyorlar" dedi.'DHKP-C'NİN TÜRKİYE'DEKİ YÖNETİCİLERİ ÖLÜ YA DA TUTUKLUDUR'PKK terör örgütünün liderlerine çağrıda bulunan Soylu, "DHKP-C terör örgütünün Türkiye'de örgütleri vardı. Türkiye'de bulunan bütün yöneticileri ölü ya da tutukludur. PKK'nın Türkiye'de üst düzey yöneticisi kalmamıştır. Ben Murat Karayılan'a, Cemil Bayık'a çağrıda bulunuyorum. Gelin adamlarınıza sahip çıkın. Bakın dağlarda 700 kişi var. Mağaralarda sıçan gibi saklanıyorlar. Gelin de onlara yöneticilik yapın. Gelin de bizim evlatlar sizi nasıl parçalayacak görün" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Bakan'ın konuşmasıDetaylarHaber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ NEVŞEHİR,==========================BAKAN PAKDEMİRLİ, RUMELİ VE BALKAN DERNEKLERİ BULUŞMASI'NA KATILDITARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'daki programlarının ardından İzmir'e gelerek, Rumeli ve Balkan Dernekleri Buluşması'na katıldı. Bakan Pakdemirli konuşmasında, "İlk defa bu kadar umutluyum. Çünkü ilk defa Nihat Zeybekçi gibi bir başkanımız var. İzmir'in yapısına uygun, İzmir'i bilen ve anlayan bir başkan. İzmir, projesi olanla projesi olmayana oy verecek. Ben Tarım ve Orman Bakanı olduğum için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum, 3 tane sığır gütmemiş insanlara bu şehri emanet etmeyin, bu şehir dünyanın en güzel şehirlerinden biri" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'daki programlarının ardından İzmir'e geldi. Rumeli ve Balkan Dernekleri Buluşması'na katılan Bakan Pakdemirli, 41 dernek ve 4 federasyonun temsilcisiyle bir araya gelerek akşam yemeği yedi. Pakdemirli'ye, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi, Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız eşlik etti.Yemeğin ardından kürsüye çıkan Bakan Pakdemirli, göçmenlerden sağcı da solcu da çıktığını ama hep bayrağını seven insanlar çıktığını belirterek, "Ben özellikle İzmir'i çok seviyorum. Bugün Ankara'dayım, ama işim bittiği gün bir gün dahi beklemem, çoluğumla çocuğumla birlikte İzmir'e dönerim. Bu anlamda ben İzmir'in yaşanabilir, evlatlarımızın iş ve AŞ bulabileceği bir şehir olmasını istiyorum. Her defasında, gurbete gittiğimde İzmir'e nasıl dönerim diye hesap yapıyorum. Bizim hayat ne yazık ki biraz seyyar bir hayat oldu. Bakan olunca, son günlerde acaba İzmir'e dönmesem mi diye düşünmeye başladım. Ama ilk defa bu kadar umutluyum. Çünkü ilk defa Nihat Zeybekçi gibi bir başkanımız var. İzmir'in yapısına uygun, İzmir'i bilen ve anlayan bir başkan. İzmir, projesi olanla projesi olmayana oy verecek. Ben Tarım ve Orman Bakanı olduğum için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum, 3 tane sığır gütmemiş insanlara bu şehri emanet etmeyin, bu şehir dünyanın en güzel şehirlerinden biri" dedi."LİSTELERİNDE, PKK TARAFINDAN ONAYLI 27 MECLİS ÜYESİ VAR"Şehre bir CEO seçileceğini söyleyen Pakdemirli, CHP'nin listelerinde 27 tane terör örgütü PKK tarafından onaylanmış meclis üyesi olduğunu belirterek, "Atatürk öyle tek bir parti tarafından sahiplenilecek bir meta değildir. Bizim son dönemde 4 ana kırmızı çizgimiz var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek millet. Bugün CHP'nin ortaklık yaptığı partiler tek bayrağı kabul ediyor mu? Hayır. Kürdistan diyorlar mı? Evet. Kürdistan diye bir ülke var mı? Yok. Yani bu dönem adresiniz belli. CHP bugün ne yazık ki bir proje partisi olmuş durumdadır, bu projenin adı da Türkiye'yi ikiye bölme projesidir. Kötü yapılaşma problemini birçok şehrimiz çözdü ama İzmir bir türlü çözemedi. Daha önceden belediyecilik tecrübesi olan, iş insanı ve para iradesini bilen bir insana İzmir'i emnat etmemiz lazım. Ben bankacıyım, banka yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. Bir bilançoya baktığım zaman o bana her şeyi anlatır. İzmir'in bilançosuna baktığım zaman bankacılık deyimiyle tembel bir bilanço görüyorum" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, konuşmasının ardından Rumeli ve Balkan dernekleri tarafından Evlad-ı Fatihan beratı verildi. Göçmenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Pakdemirli, daha sonra otelden ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Salondan görüntü-Bekir Pakdemirli'nin konuşmasından görüntüHaber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,======================Şentop: Olan bitenin farkındayız, hepimiz bunu görüyoruzTBMM Başkanı Mustafa Şentop, döviz kurlarındaki artışa değinerek, "Türkiye'de seçim öncesi bu şekilde birtakım oyunlarla, manipülasyonlarla Türkiye'ye, millete zarar vermek, seçimlerin sonucu etkilemek, buna tesir edebilmek mümkün değil. Olan bitenin farkındayız, hepimiz bunu görüyoruz" dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunup, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın düzenlediği yemekte esnaf ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini belirten Şentop, döviz kurlarındaki artışa değinerek, şöyle dedi:"Aslında bunu bekliyorduk, 3-4 ay öncesinden itibaren seçimlere kısa bir süre kala böyle bir manipülasyon yapılabilir diye bir beklenti vardı. Özellikle saat itibariyle dikkat ederseniz 17.30'dan sonra yükselme gözüktü. Bunun anlamı şudur; Türkiye'de piyasalar kapandı, fiyat yükselmesi varsa bir kere dar hacimli piyasada ve Türkiye dışından yapılan alımlar ve satımlarla piyasada oynamak söz konusu. Yarın piyasalar açıldığında Türkiye'de gerçek durumu göreceğiz. Yapanlar açısından riskli bir şey. Neden? Çünkü artık milletimiz bu işin hangi amaçla ve neden yapıldığını biliyor. Buna dair daha önce yaşadığımız süreçleri biliyoruz. Böyle bir beklenti de var. Onun için bu işi yapanların aleyhine mi döner onu daha kestiremiyorlar. Türkiye'de seçim öncesi bu şekilde birtakım oyunlarla, manipülasyonlarla Türkiye'ye, millete zarar vermek, seçimlerin sonucu etkilemek, buna tesir edebilmek mümkün değil. Olan bitenin farkındayız, hepimiz bunu görüyoruz. Bunlar olduğu zaman daha fazla farkına varıyoruz, görüyoruz neyin amaçlandığını, neyin hedeflendiğini. Böyle bir zamandan geçiyoruz."Artık silahlarla değil, ekonomik enstrümanlarla ülkelere karşı savaşların yürütüldüğü bir dönemde olunduğunu ifade eden Şentop, "Onun için Cumhurbaşkanımız, dünyada ilk kez gündeme getirmişti, 'Uluslararası ticarette dolar kullanılmasın, herkes kendi para birimiyle yapsın ticaretini' demişti. Mesela Çin'den mal alıyorsunuz dolar ödüyorsunuz, Çin sizden mal alıyor dolarla ödüyor bunu, halbuki dolarla işimiz yok. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile alışveriş yapsak tamam ama başka ülkelerle alışveriş yapıyoruz. Fakat uluslararası ticarette dolar kullanılıyor. Birçok ülkede yaygınlaşacağını düşünüyorum. Tüm ülkelerin ekonomileri açık hale geldi" dedi.Türkiye'de AK Parti döneminde önemli gelişmeler yaşadığını kaydeden Şentop, "2002'den bu güne kadar devam eden 17 yıllık süreçte istikrarlı bir dönemin olması siyasi bakımdan önemli. Cumhurbaşkanımızın liderliği önemlidir. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bugün gelmiş olduğumuz noktada en büyük kazancımız devlet, millet bütünleşmesidir. Devletle, millet farklılık düşünürse devlet milletin değerleriyle barışık değilse o zaman ülkenin mesafe alabilmesi mümkün değil. Türkiye böyle dönemleri ve zamanları yaşadı. Millet devletin bütün kurumlarıyla bütünleşmiş, hepsini bağrına basmış durumda. 15 Temmuz'da bunu yaşadık. Dünya tarihinde benzeri olmayan meselidir. Çoğu darbede halk hükümeti eleştirmek için meydanlara dökülürdü. İlk defa halk siyasi iktidara ve anayasal düzene devlete sahip çıkmak için sokaklara çıkmıştır. Bu bir istisnadır. Devlet ve milletin kaynaşmamasıdır. Büyük Türkiye yürüyüşünü sürdürüyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Şentop'un karşılanmasıŞentop'un esnaf ziyaretiŞentop'un yemeğe katılmasıSalondan detaylarŞentop'un konuşmasıDetaylarHaber-Kamera: Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),======================Çavuşoğlu: Büyüyen Türkiye bugün dünyada mazlumların tek umududurDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün ülkemiz büyüyor, büyüdükçe ülkemize olan karşıtlık artıyor. Büyüyen Türkiye bugün dünyada mazlumların tek umududur. Türkiye Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 1.8 milyar ümmetin tek umududur" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Hasan Öz'ün düzenlediği mahalle toplantısına katıldı. Bugün İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da toplantıda bir konuşma yaptığını, Türkiye'nin her geçen gün büyüğünü belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün ülkemiz büyüyor, büyüdükçe ülkemize olan karşıtlık artıyor. Büyüyen Türkiye bugün dünyada mazlumların tek umududur. Türkiye Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 1.8 milyar ümmetin tek umududur" diye konuştu.Yeni Zelanda'da 1 hafta önce cuma namazını eda ederken, şehit edilenleri anmak, bir daha Müslümanlara yönelik bu tür eylemlerin olmaması için İslam düşmanlığının önüne geçmek için ırkçılık, yabancı düşmanlığı yani insanlık suçu sayılan ne varsa bunların önüne geçmek için bu sabah toplantıyı gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Burada da durmayacağız. 2 Nisan'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nu topluyoruz. BM Genel Kurulu'nda 'Türkiye olarak Türk milleti olarak tüm dünyadaki mazlumların, Müslümanların yanındayız ve onları yalnız bırakmayacağız' diyeceğiz" dedi.'EFENDİM NİYE 2 KİŞİ ORAYA BÜYÜK UÇAKLA GİDİYORMUŞ'Seçim döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la beraber Yeni Zelanda'ya gittiklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Belki de bir rekor, 19 saat 38 dakika havada geçirdik hiç durmadan. Hamdolsun artık Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle kapasitesi, uçakları var. Bunu da kıskananlar oldu. Efendim niye 2 kişi oraya büyük uçakla gidiyormuş. Biz 50 kişi gittik. Dopdoluydu uçağımız. Artık Türkiye sizin düşündüğünüz gibi küçük ülke değil ki. Küçücük uçakla 4 günde mi varsaydık. Rahmetli Turgut Özal da uçak alınca, bu CHP zihniyeti aynı şeyi söylüyordu. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bu uçağa ne ihtiyacı var. Ne gerek var' diyordu. Oraya vardığımızda Yeni Zelanda halkı da çok mutlu oldu. Yeni Zelanda, hoşgörü ve Müslümanların rahat yaşadığı bir ülke. Dünyada örnektir. Yüzyıl önce Çanakkale Savaşı'ndan sonra dostluk kurduğumuz bir ülke."'DAHA İSTİKRARLI OLMAMIZ GEREKİYOR'Türkiye'nin sorumluluğunun büyüdüğünü ve daha güçlü olması gerektiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Daha istikrarlı olmamız gerekiyor. Milletin desteği bizim arkamızda olmasa sesimiz bu kadar gür çıkabilir mi? Bizim Yeni Zelanda'ya gidecek kadar dermanımız olabilir mi? Biz önce Allah'a, sonra milletimize güveniyoruz. Hamdolsun bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Biz de sizleri mahcup etmemek için gece gündüz çalışıyoruz. Ülkemizi ve milletimizi temsil ettiğimizi unutmuyoruz. Tüm mazlumların gür sesi olduğumuz aklımızdan çıkmıyor. O nedenle herkesin sustuğu yerde Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları gür sesini her yerde çıkarıyor. Haklı davamız için hak için sesimizi çıkarıyoruz" dedi.'NEDEN YENİ ZELANDA'DAN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR?'Beka sorunu dedikleri zaman bazılarının 'Türkiye'nin ne beka sorunu var?' diye eleştirdiklerini aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Neden Yeni Zelanda'dan Türkiye'yi hedef alıyor? Çünkü o alçak da biliyor ki dünyada mazlumların ve tüm Müslümanların gür sesi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü bunlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlenmesinden, bağımsız bir devlet olmasından rahatsız oldular. O cani yalnız değildir. O manifestoyu tek başına hazırlayabilecek bir kapasitede değildir. Müslüman kardeşlerimizi şehit edenin elindeki silahın üstündeki yazılar öyle rastgele birilerinin yazabileceği, bulabileceği şeyler değildir" diye konuştu.Çavuşoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin çok önemli olduğunu da belirterek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Menderes Türel'e ve Manavgat Belediye Başkanlığı için Hasan Öz'e destek istedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Bakan Çavuşoğlu'nun gelişiBakan Çavuşoğlu'nun konuşmasıToplantıda detayHaber-Kamera: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya),==========================Tekirdağ'da aynı gece 2 ev yandı; Ev sahibi iş makinesiyle evini yıktırdıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, aynı gece iki evde yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığı olayda evler kullanılamaz hale geldi. Evi yanan ev sahibi Ahmet Bayırlı, olay yerine çağırdığı iş makinesiyle evini yıktırdı.Malkara'da ilk yangın Pirinçeşme Mahallesi'nde Ahmet Bayırlı'ya (60) ait evde, şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik kablosunun düşmesi sonucu çıktı. Çevredekiler, evden çıkan dumanı görüp ilk müdahaleyi yaparak, ardından durumu Malkara Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken ev sahibi Ahmet Bayırlı yanan evi çağırılan iş makinesiyle yıktırdı.Rüzgardan dolayı kopan elektrik kablosunun evin üzerine düşerek şase yapması sonucu yangın çıktığını belirten Ahmet Bayırlı, "Ev kullanılmaz hale geldi. Zaten biz bu evde oturmuyoruz. Öyle fazlalık eşyalarımızı koyduğumuz bir evdi. Allah'a şükür yangın başka bir eve sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelince bizde çağırdığımız iş makinesiyle evi komple yıktırdık. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.Malkara'da ikinci yangın ise Kozyörük Mahallesi'nde Mehmet Kurt'a (47) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Evden çıkan dumanı görerek ilk müdahaleyi yapan çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangınların çıkış nedenini araştırıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Her iki yangından detay-İtfaiye ekiplerinin yangınlara müdahale-Yangın söndürme çalışmaları-Ev sahibi Ahmet Bayırlı'nın olayı anlatması-Düşen elektrik kablolaları-DetaylarHaber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),=======================Hafif ticari araç, tünel üstünden aşağı uçtu: 3 yaralıKOCAELİ'nin Derince ilçesinde, iddiaya göre önüne çıkan cipe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araç, tünel üzerinden aşağı uçtu, 3 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde D-100 yolu Deniz Mahallesi Derince Tüneli üzerindeki Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Mohammad Alsırrı (28) yönetimindeki 41 BA 546 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre aniden önüne çıkan Ümit Esgin yönetimindeki 41 B 3269 plakalı cipe çarpmamak için direksiyon kırdı. Bu sırada sürücüsünün kontrolden çıkan hafif ticari araç, önüne çıkan cipe çarptıktan sonra tünel üzerindeki bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metrelik yükseklikten D-100 yolu Ankara istikametine düştü.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın sürücüsü Mohammad Alsırrı ve arka koltuktaki Enes Canlı (28) araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Rüştiye Atılır'ı (20) bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, cipin sürücüsü Ümit Esgin'i ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.Kaza sırasında kırılan demir korkuluk, D-100 yolu üzerinde asılı kaldı. Olay yerine çağırılan iş makinesi yardımı ile korkuluk bulunduğu yerden alınırken, iş makinesinin çalışması sırasında D-100 yolu Ankara istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Aşağı uçan aracın görüntüsü-Aracın uçtuğu yerden görüntü-Tünel üzerinde polisin önlem alması-Tünel üzerindeki cipin görüntüsü-Kırılan demir korkuluğun görüntüsü-Demir korkuluğun bulunduğu yerden kaldırılması-DetayHaber-Kamera: Dinçer AKBİR/ DERİNCE(Kocaeli),========================Ödemiş'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltıİZMİR'in Kiraz ilçesinde polisin bir eve yaptığı operasyonda 21 parça tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili baba-oğul oldukları öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı.Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde tarihi eser saklandığı bilgisini aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri dün öğle saatlerinde evin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler, 21 parça tarihi eseri ele geçirdi. Olayla ilgili baba-oğul oldukları öğrenilen O.B. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Haber: Faruk ÇARK/ KİRAZ(İzmir),================================