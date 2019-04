Dha Yurt Bülteni-20

Kaynak: DHA

ELAZIĞ'DA 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (2) - YENİDENELAZIĞ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ ile Malatya Bingöl ve Tunceli 'de de hissedilen depremde endişe yaşayan bazı vatandaşlar sokağa çıktı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 20.31'de merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Elazığ ve ilçelerinin yanı sıra çevresindeki Malatya, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli'de de hissedildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, hasar ve can kaybı olup olmadığı araştırılıyor.3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI ŞOKBu depremden kısa süre sonra bu kez saat 20.55'te yine merkez üssü Elezığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi.KANDİLLİ'DE 5.2 OLARAK AÇIKLADI Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de 20.31'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıklarken, derinliğini ise 2.8 kilometre olarak belirtti. Kandilli 20.55'te aynı bölgede meydana gelen artçı şokun büyüklüğünü ise 3.1 olarak duyurdu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ(ELAZIĞ)-----------------------------Caddelerdeki vatandaşlarGenel ve detay(MALATYA)----------------------------Vatandaş röportajCaddelerden detayHaber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ - Taha AYHAN====================================YSK, Kırklareli 'de oyların yeniden sayılmasına karar verdi(2)OYLAR SAYILMAYA BAŞLANDIKırklareli'de YSK'nın yeniden sayılmasına karar verdiği 170 sandıkta oyların sayılmasına başlandı. Oyların tekrar sayılma kararı ile her iki tarafın başkan adayı ve temsilcileri ve çok sayıda seçmen Kırklareli Adliyesi'ne geldi. Adliyenin giriş katında Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut ile seçimleri resmi olmayan sonuca göre 248 oyla kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu 'na tebliğ edilmesinin ardından Kırklareli İl Seçim Kurulu heyeti her iki taraftan sandık görevlilerin seçilmesiyle saat 21.00'de sayım başladı.Kırklareli Adliyesi'nin çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Sayın sonucunu bekleyen partililerin ise ateşler yakıp, şarkılar söylediği görüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Ateş yakarak bekleyenlerKalabalıktan detayKırklareli AdliyesiPolisin geniş güvenlik önlemiFarklı açılardan detayHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,======================MERSİN'DE DÜĞÜN SALONU ORTAKLARI ARASINDA SİLAHLI-BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALITARSUS ( Mersin ), - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, düğün salonunun ortakları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Olay, saat 19.00 sıralarında Gazipaşa Bulvarı'ndaki düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonuna gelen işletme sahipleri Ahmet K. ve İsmet K., ortakları Yahya Y., Hasan E. ve Hançer E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iddiaya göre İsmet K., belinden çıkardığı tabanca ile Yahya Y., Hasan E. ve Hançer E.'yi vurarak yaraladı, kendisini de bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayda kullanılan suç aletlerine polis tarafından el konuldu.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü------------------------ Olay yerinin genel ve detay görüntüsüPolis araçlarından görüntüPolisin çektiği güvenlik şeridinden görüntüHastanenin acil servis girişiYaralılar hastaneye taşınmasıSüre: 01'22" Boyut: 155.38 MBHaber - Kamera: TARSUS (Mersin),========================TORUNU VE GELİNİ İLE BİTİŞİK BİNANIN ÇATISINA ÇIKARAK YANGINDAN KURTULDUSAMSUN'da oturduğu dairenin alt katında yangın çıkan Abdurrahman Yıldız (57) ve gelini, dumandan etkilenmemesi için kucaklarına aldıkları 3 yaşındaki torununu ile bitişik binanın çatısına geçti. Yangında binada mahsur kalan Irak uyruklu 2 kişi de ekiplerce kurtarıldı.Olay, saat 20: 30 sıralarında Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın 2'inci katında yaşayan Irak uyruklu ailenin evinde elektrikli battaniyenin alev alması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede alevler ve dumanların sardığı apartmanın en üst katında oturan Abdurrahman Yıldız da gelini ve torunu ile birlikte daireden çıktı. Yıldız, kucağına aldığı 3 yaşındaki torununu ile bitişik binanın çatısına atladı. Çevredeki binalarda oturanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bekçiler, binada mahsur kalan Irak uyruklu Ayad B. ve Shade K.'yı binadan çıkardı. Dumandan etkilenerek baygınlık geçiren 2 kişi, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.Üzerlerine battaniye alarak binadan çıktıklarını anlatan Abdurrahman Yıldız, "Yangın çıkınca apartmanın içine giremedik. Dumandan etkilenmemek için gelinimi ve torunumu alarak yan binaya geçtim" dedi.Görüntü Dökümü:-------------------Yangının olduğu sokak ve itfaiyeden detaylarDumandan etkilenen Ayad B.'nin binadan çıkmasıAyad B. ve Shade K.'nın ambulansa götürülüşüAbdurrahman Yıldız'dan röportajAmbulansların gidişi(SURE: 01.46 DK) (BOYUT: 198 MB)Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,========================POLİSTEN KAÇAN MİNİBÜSTE 21 GÖÇMEN YAKALANDITEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kapalı kasa minibüs, yol kapatılarak durdurulurken, içindeki Bangladeş ve Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olan sürücü K.B.(52), gözaltına alındı. İstanbul 'da, Yunanistan 'a götürme vaadiyle anlaştığı Bangladeş ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenleri 34 KF 2848 plaka kapalı kasa minibüse bindiren K.B., Yunanistan sınırına götürmek üzere yola çıktı. Minibüs sürücüsü polisin takip ettiğini fark ederek, köy yollarına saparak Tekirdağ 'ın Malkara ilçesine kadar geldi. İlçede önlem alan polis ekipleri minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp aracıyla kaçarken, polis ekipleri de takibe aldı. Yaşanan kovalamacının ardından polis ekipleri minibüsü karayoluna kapatarak durdurup, sürücüsü K.B.'yi kelepçe takarak gözaltına aldı. Minibüste bulunan Bangladeş ve Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmen ise yakalandı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne teslim edildi.Gözaltındaki organizatör K.B., ile ilgil soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Önlem alan polis ekipleri-Ekiplerin karayolunu kapatması-Minibüsün durdurulması ve içerindeki kaçakların yakalanması-Organizatörün yakalanması-Çevreden detay-Göçmenlerin emniyete getirilmesi-DetaylarHaber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), -=======================