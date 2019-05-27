DHA YURT BÜLTENİ - 20

İzmir'de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı



İZMİR'in Bergama ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarından Bergama İvrindi Karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. İvrindi Bergama karayolunda Bergama istikametine doğru seyir halinde olan İbrahim Halil Atasever (33) yönetimindeki 35 ACD 930 plakalı otomobil, iddiaya göre şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen Mustafa Özdil (58) yönetimindeki ait 35 AE 4193 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 2 otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada, İbrahim Halil Atasever, Arif Eser (50), Fahriye Eser (3), Mustafa Özdil (58), Mehmet Ali Özdil (79), Reşat Saçkesen (39) ve Ömer Atasever (64) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kaza hakkında soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan 2 araçtan olay yerinde görüntü

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN/ BERGAMA(İzmir),

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Suriyeli 10 aylık bebek yatağında ölü bulundu



BURSA'nın İnegöl ilçesinde suriye uyruklu Meyade Sabbağ, emzirmek için uyandırdığı 10 Nihel Sabbağ'ın nefes almadığını fark edince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrölde nefe almadığı belirlenen bebek kaldırıldığı hastanede hayata döndürülemedi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine Savcılık soruşturma başlattı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşen Suriye uyruklu Meyade-Rabi Sabbağ çiftinin ikinci bebekleri Nihel Sabbağ, uyuduğu sırada nefessiz kaldı. Bu sırada çocuğunu emzirmek için odaya giren anne Meyade Sabbağ, çocuğunu uyandıramayınca komşularının yardımıyla sağlık ekibine haber verildi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibindeki görevlinin yaptığı kontröldebebeğin nedef almadığı belirlendi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nihel bebek, dokların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle Savcılık soruşturma başlatı. bebeğin cesedi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ölen bebeğin sedyede götürülmesi

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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Şehit babası trafik kazasında hayatını kaybetti



DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde şehit babası Zeki Avcı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Çivril ilçesinde meydana geldi. Zeki Avcı'ya (65) Galericiler Sitesi Mevkii'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken, Ali E., idaresindeki 20 LG 060 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Avcı'nın kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası gözaltına alınan Ali E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

OĞLUNU 1993'TE ŞEHİT VERDİ

Öte yandan, trafik kazasında hayatını kaybeden Zeki Avcı'nın oğlu Piyade Er Gökhan Avcı'nın 1992 yılında Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın düzenlediği silahlı saldırı sonucu şehit olduğu öğrenildi.

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kaynak: DHA