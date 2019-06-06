DHA YURT BÜLTENİ - 20

TATİLCİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU BAŞLADI

RAMAZAN Bayramı'nın son gününde tatilini tamamlayıp İstanbul'a dönen tatilciler, TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçti. TEM Otoyolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sürücüler zaman zaman durma noktasına gelen trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda olası trafik kazaları ve arızalanan araçlara hızlıca müdahale edebilmek için önlemler aldı. Yoğun trafiğin gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-TEM Yolu Bekirdere rampası üzerinde yoğunluk oluşturan araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

ÇEKİLMEK İSTERKEN ŞELALEDEKİ KAYALIKLARDAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ



BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybederek şelaledeki kayalıklardan düşen Furkan Arslan (15), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile birlikte pikniğe giden Furkan Arslan, fotoğraf çekilmek için çıktığı 5 metre yükseklikteki kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. Çocuklarının düştüğünü gören anne ve babası Furkan'ı kurtarmak için suya girdi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Arslan'ın ailesi jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, deniz polisinin de yardımıyla gölette bulunan Furkan Arslan'ı düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Furkan Arslan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma, olay yerinde bulunan anne ve babanın ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Arama kurtarma ekipelerinden görüntüler

Cesedin arbaya taşınmasından görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

====================================

ŞELALEDEN UÇURUMA YUVARLANAN ESKİ KAYMAKAMI İTFAİYE KURTARDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şelaleden uçuruma yuvarlanan FETÖ/PDY'den ihraç Derinkuyu eski kaymakamı Selman Kibaroğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde bulunan şelalede meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla geziye çıkan Derinkuyu eski kaymakamı Selman Kibaroğlu, şelaleden bakarken dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan Kibaroğlu'nu gören arkadaşları itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çelik halatlar ile uçuruma inerek Kibaroğlu'nu düştüğü yerden kurtardı. Kibaroğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kibaroğlu'nun vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Polis olay ilgili soruşturma başlattı.

İHRAÇ EDİLMİŞ

Öte yandan, 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Selman Kibaroğlu'nun bir süre sonra tahliye edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kurtarma çalışmalarından görüntüler

Kurtarılan Kaymakama olay yerinde ilk müdahale görüntüler

Hastaneye sevk edilmesinden görüntüler

Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

KIRILAN AĞAÇ DALI OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ



SİVAS'ta, rüzgarın etkisiyle kırılan söğüt ağacının dalı, üç otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali otoparkında meydana geldi. Çürüyen söğüt ağacın dalı, rüzgarın da etkisiyle kırılarak park halindeki üç otomobilin üzerine düştü. Durumu görenler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobillerin üzerine düşen dalı hızarla keserek kaldırdı. Park halindeki araçların sahiplerinin bayram tatili nedeniyle şehir dışında olduğu öğrenilirken, otomobillerde hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Kırılan dalın görüntüsü

-Hasar oluşan araçlar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

=================================

Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 62 ölü, 473 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 62'YE, YARALI SAYISI İSE 473'E YÜKSELDİ

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kazalar oldu. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 143 kazada, 62 kişi hayatını kaybetti, 473 kişi de yaralandı.

Bayram tatilinin 6'ncı günü ve Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü olan Perşembe günü ise saat 23.00'e kadar Antalya, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Aksaray, Hatay, Adana, Düzce, Çorum, Aydın ve Kırıkkale'de 15 kaza meydana geldi. Bu kazalarda, 4 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.

Haber: Cüneyt CENGİZ/ İSTANBUL,

=================================

4,5 saat alev alev yanan fabrikada 4 işçi öldü (6)

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Çayırova'da tekstil fabrikasının yanması ve 4 işçinin ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Savcılığın açıklaması şöyle:

"Saat 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde bulunan Akpınar Tekstil isimli iş yerinde yangın çıktığı, içeride bayram mesaisi nedeniyle yaklaşık 30 kişi olduğu, yangının başladığı andan itibaren çalışanların dışarı çıktıkları, çıkan yangından dolayı içeride kalmış olduğu düşünülen şahısların kurtarma çalışmaları ve yangını soğutma işlemi devam etmekte olup, yangında ölen şahıs sayısının 4 olduğu ve yanmış şekilde oldukları anlaşılmıştır. Bu kapsamda soruşturma başlatıldığı ve olayın soruşturulması için 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği, maddi gerçeğin tüm yönleriyle aydınlatılması için olay yerinde araştırma ve inceleme devam etmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.ö

Haber: Alişan KOYUNCU-Mesut IŞIK/ KOCAELİ,

==============================

MÜŞTERİLERİ GASP ETTİ, POLİSİN ÜZERİNE PİTBULL SALDI, TUTUKLANDI



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, müşterilerini gasp ve darp ettiği ileri sürülen bar işletmecisi Engin Karaca (30), olay yerine gelen polislerin üzerine ise pitbull köpeği saldı. Gözaltına alınan Karaca, tutuklandı.

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde bar işletmeciliği yapan Engin Karaca, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, iddiaya göre müşterileriyle hesap nedeniyle tartışmaya başladı, yanındaki garsonla birlikte müşterilerin eşyalarını alıp, darp etti. Ali Ayhan ve Ufuk Erson, polise giderek şikayetçi oldu. Engin Karaca, iddiaya göre bara giden polis ekiplerinin üzerine ise pitbull cinsi köpeği saldı, hakaret etti. Karaca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Karaca, gasp, yağma, görevli memura mukavemet, hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma, tehdit, hakaret ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma iddiaları ile çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olayın ardından kaçan garson ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Engin Karaca'nın adliyeye getirilişi

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT(Balıkesir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı



KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Evliyalı köyü yolu üzerinde meydana geldi. İsa Durusoy yönetimindeki 26 ABM 058 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü Durusoy ile otomobilde bulunan Öncü Delice, Onur Onur ve Alican Demirci yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

===================================

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu



AKSARAY'da, sıcak havadan bunalarak gölete giren Ömer Faruk Pekdal (21), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Ortaköy ilçesi Çatin Gölet'inde meydana geldi. Ömer Faruk Pekdal, iddiaya göre iki arkadaşıyla birlikte gezmek için Çatin Göleti'ne gitti. Ardından serinlemek için suya giren Pekdal, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durum fark eden arkadaşları kurtarmak için müdahale bulundu ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar suda yaptığı aramada Pekdal'ın cansız bedenine ulaştı. Pekdal'ın cesedi otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

==================================

Süs havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı



KAHRAMANMARAŞ'ta, ailesiyle birlikte gittiği parkta süs havuzuna düşen 2 yaşındaki E.N.T., çırpınırken son anda fark edilip, sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerindeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile beraber parka gelen E.N.T., parkın ortasındaki süs havuzunun yanına gitti. Minik kız, havuzun yanında oynarken dengesini kaybederek suya düştü. Çırpınmaya başlayan minik kızı görenler havuza atlayarak E.N.T.'yi çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan E.N.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

=====================================

Kaynak: DHA